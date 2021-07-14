«Открытые медиа»: журналистов будут наказывать за цитирование фейков из незарегистрированных СМИ и телеграм-каналов Статьи редакции
По словам источников, власти «хотят отделить СМИ от не-СМИ» и усилить ответственность за цитирование «сливов» в телеграм-каналах
Осенью в Госдуму внесут поправки в отклонённый Владимиром Путиным документ, корректирующий закон «О СМИ». Об этом «Открытым медиа» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и источник в руководстве Госдумы.
В поправках укажут, что СМИ будут нести ответственность за цитирование ложной или «вредной» информации других изданий, если те не зарегистрированы Роскомнадзором.
Один из собеседников рассказал, что с принятием этих поправок не стали торопиться, чтобы не усиливать негатив в информационном пространстве перед выборами.
По словам директора «Центра защиты прав СМИ» Галины Араповой, эти нормы уже прописаны в действующем законодательстве: в части 6 статьи 57 закона «О СМИ» говорится, что СМИ освобождается от ответственности только в том случае, если цитирует другое СМИ.
18 июня Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков. В документе было сказано, что СМИ будут нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.
Закон также снимал ответственность с журналистов, если процитированная ими ложная информация была дословным воспроизведением сообщения другого СМИ, которое может быть установлено и наказано.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина «появились вопросы в части освобождения от ответственности».
Вместо "По информации телеграм-канала" будет "По информации из анонимного источника"?
"Ходят слухи, что"
Always has been, блин, как я на некоторые передачи погляжу, так у них это реально используется.
Например некоторые ведущие новостей (ныне они называются аналитическим обзором или хз) нередко говорят что-то типа "казалось бы, это факты, но ведь не исключено что на самом деле Госдеп тем самым подразумевает..." и начинает нести хрень.
Или же "всем ведь известно, что" (у наших технологий как всегда нет аналогов, наши политики всех обвели, против нас ввели санкции не по чесноку, мы белые и пушистые а всех других в ядерный пепел).
При таком вступлении, которое "всем известно", тоже несётся ересь.
Идея хорошая, вот только фейками будут считать верную информацию и наоборот. т.к. сейчас гос-во может спокойно давить независимые СМИ
согласен, реально хорошая. в Прекрасной России Будущего будут наказывать журналистов только за неверную информацию
власти «хотят отделить СМИ от не-СМИ» и усилить ответственность за цитирование «сливов» в телеграм-каналах
нет, власти хотят заткнуть всех, кто смеет обращать внимание на их воровство и нарушения всех возможных законов и править вечно
Покойся с миром, тэжэ
Тэжэ: закон не про нас, у нас журналистов в штате нет.
Представься, прежде чем разговаривать с президентом Беларуси