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Артём Мазанов

«Открытые медиа»: журналистов будут наказывать за цитирование фейков из незарегистрированных СМИ и телеграм-каналов Статьи редакции

По словам источников, власти «хотят отделить СМИ от не-СМИ» и усилить ответственность за цитирование «сливов» в телеграм-каналах

28 28 комментариев
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Осенью в Госдуму внесут поправки в отклонённый Владимиром Путиным документ, корректирующий закон «О СМИ». Об этом «Открытым медиа» рассказали два собеседника, близких к администрации президента, и источник в руководстве Госдумы.

В поправках укажут, что СМИ будут нести ответственность за цитирование ложной или «вредной» информации других изданий, если те не зарегистрированы Роскомнадзором.

Один из собеседников рассказал, что с принятием этих поправок не стали торопиться, чтобы не усиливать негатив в информационном пространстве перед выборами.

По словам директора «Центра защиты прав СМИ» Галины Араповой, эти нормы уже прописаны в действующем законодательстве: в части 6 статьи 57 закона «О СМИ» говорится, что СМИ освобождается от ответственности только в том случае, если цитирует другое СМИ.

18 июня Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков. В документе было сказано, что СМИ будут нести полную ответственность за цитаты других изданий, если нельзя найти и наказать их главных редакторов.

Закон также снимал ответственность с журналистов, если процитированная ими ложная информация была дословным воспроизведением сообщения другого СМИ, которое может быть установлено и наказано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина «появились вопросы в части освобождения от ответственности».

#новости #право

28 28 комментариев
10
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28 комментариев
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Базилио Пупкин

4

Вместо "По информации телеграм-канала" будет "По информации из анонимного источника"?

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Администратор Аккаунта

Базилио
8

"Ходят слухи, что"

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Базилио Пупкин

Администратор
0

Да-да-да.

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Сергей Махалов

Администратор
0

"Вчера я увидел сон, что"

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Майка Ника

Администратор
0

Always has been, блин, как я на некоторые передачи погляжу, так у них это реально используется. 
Например некоторые ведущие новостей (ныне они называются аналитическим обзором или хз) нередко говорят что-то типа "казалось бы, это факты, но ведь не исключено что на самом деле Госдеп тем самым подразумевает..." и начинает нести хрень. 

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Майка Ника

Майка
0

Или же "всем ведь известно, что" (у наших технологий как всегда нет аналогов, наши политики всех обвели, против нас ввели санкции не по чесноку, мы белые и пушистые а всех других в ядерный пепел).
При таком вступлении, которое "всем известно", тоже несётся ересь. 

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мЕдь

6

Где-то плачет первый канал со своим распятым мальчиком в славянске.

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Александр Гароев

4

Идея хорошая, вот только фейками будут считать верную информацию и наоборот. т.к. сейчас гос-во может спокойно давить независимые СМИ

Ответить

Александр Лукашенко

Александр
7

Нихуя ты умный какой, иди ко мне министром работать. 

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Иван Иванович

Александр
1

согласен, реально хорошая. в Прекрасной России Будущего будут наказывать журналистов только за неверную информацию

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Михаил Мятный

Александр
0

Идея хуёвая, борьба с "фейками" - очередной механизм цензуры. 

Ответить

Трансгендолёт

3

власти «хотят отделить СМИ от не-СМИ» и усилить ответственность за цитирование «сливов» в телеграм-каналах

нет, власти хотят заткнуть всех, кто смеет обращать внимание на их воровство и нарушения всех возможных законов и править вечно

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Evil Pechenka

Трансгендолёт
0
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Александр Лукашенко

0

Покойся с миром, тэжэ

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Администратор Аккаунта

Александр
2

Тэжэ: закон не про нас, у нас журналистов в штате нет.

Ответить

Александр Лукашенко

Администратор
0

Представься, прежде чем разговаривать с президентом Беларуси

Ответить

Администратор

Алексан…
2
Ответить

Александр

Админис…
–1

Татарин что ли?

Ответить

Администратор

Алексан…
1
Ответить

Александр

Админис…
–1

Лысый татарин?

Ответить

Майка Ника

Алексан…
0

ты почэму без акцента пышчэшь?
Так неправдоподобно полушчается 

Ответить

Андрей Охапкин

Александр
0

Тж - не СМИ, а клуб по интересам

Ответить

Корнелий Шнапс

2

Агенство ОБС и Сарафанное радио решили обжаловать это решение в суде

Ответить

Оперативный самолет

2

появились вопросы в части освобождения от ответственности

"в смысле не сажать?"

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Evil Pechenka

1
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TJaba

1

Пизда СМИ после выборов

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Транспортный томагавк_два

1

Один из собеседников рассказал, что с принятием этих поправок не стали торопиться, чтобы не усиливать негатив в информационном пространстве перед выборами.

в этом есть смысл?
типа честных выборов у нас особо нет, так к чему создавать какую-то иллюзию?

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Р О Б А Т

0

Штош

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