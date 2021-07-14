Новости
Артём Мазанов

Суд приговорил 27 фигурантов дела о массовой драке жителей Чемодановки с цыганами к срокам от двух до 10 лет колонии Статьи редакции

Одного из задержанных оправдали.

15 15 комментариев
2113 просмотров

Пензенский областной суд признал 25 человек виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Их приговорили к двум-трём годам тюрьмы. Об этом передает корреспондент «Таких дел» из зала суда.

Николая Юрченко признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности и приговорили к десяти годам тюрьмы. Павла Яненко — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он получил семь лет тюрьмы.

Все фигуранты — цыгане. На заседании в Пензенском областном суде 1 июня они объявили голодовку и угрожали покончить с собой. Они жаловались на условия содержания в СИЗО и ухудшение здоровья. На следующий день ФСИН заявила, что «информация о голодовке не подтверждается».

13 июня 2019 года в селе Чемодановка произошла драка между местными жителями и представителями цыганской диаспоры. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что цыгане попытались изнасиловать женщину, за которую вступились мужчины из села. По разным оценкам, в драке поучаствовало от 200 до 500 человек.

14 июня 2019 года от черепно-мозговой травмы в реанимации скончался один участник драки 1985 года рождения. После массовой драки полиция арестовала 28 цыган.

#новости #право #чемодановка

15 15 комментариев
11
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0447\u0435\u043c\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e\u0432\u043a\u0430","\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 410280, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 14 Jul 2021 16:44:19 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дмитрий Орлов

13
Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

HL3 confirmed

2

ждём теперь когда какая нибудь твиттерская фемка разинет варежку про расизм 

Ответить

Madao

HL3
1

Всем похуй на цыган. 

Ответить

Михаил Михалыч

3

Никто не расист, пока речь не заходит о цыганах

Ответить

hyposlasher

2

Все фигуранты — цыгане. 

А местных сажать зассали, я правильно понимаю?

Ответить

Анатолий Камов

–5

Цыгане цыганами, но я больше им поверю, чем следствию.

К сожалению, за последнее время структурам, которые должны защищать закон верить нельзя.

Ответить

Rusyabrr .

Анатолий
3

чем больше цыган за решеткой тем лучше

Ответить

alexferman

Анатолий
2

Цыгане цыганами, но я больше им поверю, чем следствию.

Когда вместо мозга - либерная колбаска

Ответить

мЕдь

0

По разным оценкам, в ней поучаствовало от 200 до 500 человек.

Вот людям делать нехуй. 

Ответить

Грузовой Макс

мЕдь
2

Согласен, ну пустили бы девчонку по кругу разок-другой, ничего страшного.

Ответить

мЕдь

Грузовой
0

Отбили её сразу, потом зачем пиздились? Да ещё и таким составом. 

Ответить

Грузовой Макс

мЕдь
0

Нужна позиция русских реперов по этому вопросу.

Ответить

Морской яд

мЕдь
1

Село же, а тут такой движ

Ответить

aliftin

0

Дикая история. Живёшь, думаешь что такие диаспоры где-то на Кавказе или других странах, а они пиздец как близко. 

Ответить

Р О Б А Т

0

Цыгане win.flawless victory 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Сборная Италии выиграла Евро-2020
Это первая победа страны на турнире за полвека.
315
Истории
История одной смерти от Коронавируса
Ранее на страницах TJ решил поделиться своей историей о вакцинации в феврале 2021 г. Спутником. Мой рассказ вызвал большой отклик у читателей. Решил поделиться еще одной историей, предупреждаю сразу, кому может не приятно читать о болезни и смерти — не читайте. Хочу рассказать об этом в первую очередь, чтобы кого то предупредить или уберечь, т.к.…
221
Интернет
В Нальчике девушка выгуляла парня на поводке, чтобы показать неравенство полов. В ответ она получила травлю и угрозы
Местная кофейня пообещала бесплатный напиток тем, кто бросит в девушку яйцо.
327
Популярное за три дня
Новости
В Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий. Его обещали отреставрировать
По словам активистов, в здании требовались лишь локальные замены.
97
Истории
История одной смерти от Коронавируса
Ранее на страницах TJ решил поделиться своей историей о вакцинации в феврале 2021 г. Спутником. Мой рассказ вызвал большой отклик у читателей. Решил поделиться еще одной историей, предупреждаю сразу, кому может не приятно читать о болезни и смерти — не читайте. Хочу рассказать об этом в первую очередь, чтобы кого то предупредить или уберечь, т.к.…
221
Новости
Жителей США попросили не выпускать в реки и озёра золотых рыбок: они вырастают огромными и вредят экосистеме
Рыбки достигают около 45 см в длину.
88
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null