Суд приговорил 27 фигурантов дела о массовой драке жителей Чемодановки с цыганами к срокам от двух до 10 лет колонии Статьи редакции
Одного из задержанных оправдали.
Пензенский областной суд признал 25 человек виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ). Их приговорили к двум-трём годам тюрьмы. Об этом передает корреспондент «Таких дел» из зала суда.
Николая Юрченко признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности и приговорили к десяти годам тюрьмы. Павла Яненко — в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, он получил семь лет тюрьмы.
Все фигуранты — цыгане. На заседании в Пензенском областном суде 1 июня они объявили голодовку и угрожали покончить с собой. Они жаловались на условия содержания в СИЗО и ухудшение здоровья. На следующий день ФСИН заявила, что «информация о голодовке не подтверждается».
13 июня 2019 года в селе Чемодановка произошла драка между местными жителями и представителями цыганской диаспоры. По словам очевидцев, конфликт начался из-за того, что цыгане попытались изнасиловать женщину, за которую вступились мужчины из села. По разным оценкам, в драке поучаствовало от 200 до 500 человек.
14 июня 2019 года от черепно-мозговой травмы в реанимации скончался один участник драки 1985 года рождения. После массовой драки полиция арестовала 28 цыган.
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ждём теперь когда какая нибудь твиттерская фемка разинет варежку про расизм
Цыгане цыганами, но я больше им поверю, чем следствию.
К сожалению, за последнее время структурам, которые должны защищать закон верить нельзя.
Цыгане цыганами, но я больше им поверю, чем следствию.
Когда вместо мозга - либерная колбаска
По разным оценкам, в ней поучаствовало от 200 до 500 человек.
Вот людям делать нехуй.
Согласен, ну пустили бы девчонку по кругу разок-другой, ничего страшного.
Дикая история. Живёшь, думаешь что такие диаспоры где-то на Кавказе или других странах, а они пиздец как близко.