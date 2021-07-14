Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы Статьи редакции
Он не сможет сесть за руль в течение трёх лет.
По решению суда Бил не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Об этом сообщает РБК.
ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: Бил выехал на встречную полосу на спорткаре Audi RS 6 Avant и протаранил четыре автомобиля. В аварии пострадала женщина.
На Била завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В его крови следов алкоголя не обнаружили. Суд не стал арестовывать блогера на время следствия.
Скучный пришелец
Так и знал что москвичи не верят в жизнь вне Москвы
то есть просто в течение двух лет спать дома?
Скучный пришелец
Не просто спать, а высыпаться
в датасэт штрафов добавится двухгодовая выборка с таймстемпом с 8 до 20, но за рулём не бил
Он не сможет сесть за руль в течение трёх лет.
ой-вей
ну в этот раз точно сработает
Там вроде было 500 нарушений на машине смерти, нет?
Мальчик оступился, с кем не бывает, зачем портить жизнь
не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства
то есть половина пользователей соцсетей может устроить крупное ДТП с жертвами и в их жизни ничего не изменится?
Меньший рубин
У пользователей соц сетей ещё должны быть 11 млн на выплаты пострадавшим.
❗️Эдварда Билла приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, его лишили прав на три года.
Блогер не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Московской области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.
Главной пострадавшей блогер уже выплатил 11 миллионов. Ранее Биллу отказали в прекращении дела, несмотря на примирение сторон.
@pdmnews
а откуда у этого тела 11 лямов?
ты походу не в курсе скока блохеры зарабатывают
на камеру пернул - лям получил
Думаешь Билл это фамилия? Нет, это отчество.
Наверное его клон на органы
Похуй
saddam
Трезвый будильник
Спасибо, что сообщил.
Нам очень жаль, что не смогли вас заинтересовать. Сносите новость тут человеку похуй.
Мало. Пока закон не будет ужесточен, глупые люди продолжат нарушать пдд, которое может обернуться потерей жизни людей.
Тут я согласен с кудрявым. Только лишь закона, к сожалению, мало, потому что нужны те, кто будет качественно следить за его исполнением, а у нас оно, как видим, не работает: гайцы стригут бабосы, а не предотвращают.
Нужно проктировать улицы, а не взлёлтно-посадочные полосы.
А законодательство я б менял в сторону штрафных баллов с востановлением оных в течение какого-то перидоа, если вел себя хорошо.
И там уже конфискация прав, ТС безвозвратно, и уголовка, если индивид не понял за столько раз.
И это максимум, на сколько его смогли отмазать? Подвёл Амиран.
Мало денег занес, можно было и полностью откосить. Пожадничал
Ну хз, он вроде все машины продал, плюс его семье тоже как-то жить надо
Да его все забыли уже, норм. Условка бы в новости попала, а тут типа наказали.
А в США - 24 года. Почувствуйте разницу.
Ты про двух погибших?
Да, про мать с дочкой. Там наоборот, имхо, слишком жёстко.
Не понял, то есть не в тюрьме, просто отдыхать, дальше лохов разводить на ставках?