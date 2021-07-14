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Ольга Щербинина

Блогера Эдварда Била приговорили к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы Статьи редакции

Он не сможет сесть за руль в течение трёх лет.

Фото РИА «Новости»

По решению суда Бил не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа. Об этом сообщает РБК.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце: Бил выехал на встречную полосу на спорткаре Audi RS 6 Avant и протаранил четыре автомобиля. В аварии пострадала женщина.

На Била завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В его крови следов алкоголя не обнаружили. Суд не стал арестовывать блогера на время следствия.

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение в…
Он признал, что был за рулём.
tjournal.ru

#новости #право

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Академический Мика

65

Приговорили к жизни как у 90% россиян

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Скучный пришелец

Академический
5

Так и знал что москвичи не верят в жизнь вне Москвы

Ответить

Smaug The Terrible

Скучный
1

Ну ты не путай россиян и норот

Ответить

Andryuzsko

34

то есть просто в течение двух лет спать дома?

Ответить

Скучный пришелец

Andryuzsko
40

Не просто спать, а высыпаться 

Ответить

Академический Мика

Скучный
8

жостка

Ответить

Скучный пришелец

30

 По решению суда Бил не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области

Я сейчас заплачу, это овер кринжатина. 

Ответить

Ваша Закладко

Скучный
4

в датасэт штрафов добавится двухгодовая выборка с таймстемпом с 8 до 20, но за рулём не бил

Ответить

крэпкый картошек

24

Он не сможет сесть за руль в течение трёх лет.

ой-вей
ну в этот раз точно сработает

Ответить

German Zarovniaev

7

Там вроде было 500 нарушений на машине смерти, нет?

Ответить

Трансгендолёт

German
15

Мальчик оступился, с кем не бывает, зачем портить жизнь

Ответить

Илья Гераськин

Трансгендолёт
0

Нужно дать ему 501-ый шанс

Ответить

Андрей Николаев

7

не сможет покидать место постоянного проживания в период с 20:00 до 8:00, выезжать за пределы Москвы и Московской области, а также менять постоянное место жительства

то есть половина пользователей соцсетей может устроить крупное ДТП с жертвами и в их жизни ничего не изменится?

Ответить

inanition

Андрей
10

у половины пользователей соцсетей нет его деньжат

Ответить

Меньший рубин

Андрей
3

У пользователей соц сетей ещё должны быть 11 млн на выплаты пострадавшим.

❗️Эдварда Билла приговорили к двум годам ограничения свободы за ДТП в центре Москвы. Кроме того, его лишили прав на три года.

Блогер не сможет покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, выезжать за пределы Московской области, менять постоянное место жительства без уведомления контролирующего органа.

Главной пострадавшей блогер уже выплатил 11 миллионов. Ранее Биллу отказали в прекращении дела, несмотря на примирение сторон.

@pdmnews

Ответить

Илья Гераськин

Меньший
0

а откуда у этого тела 11 лямов?

Ответить

Семен Прозов

Илья
1

ты походу не в курсе скока блохеры зарабатывают

Ответить

Семен Прозов

Семен
0

на камеру пернул - лям получил

Ответить

Илья Гераськин

Семен
0

Яб разбогател

Ответить

Илья Гераськин

Семен
0

Я в курсе, Вылсе пол года пришлось бы копить весь доход

Ответить

Строгий цвет

Илья
0

Думаешь Билл это фамилия? Нет, это отчество.

Ответить

Илья Гераськин

Строгий
0

Наверное его клон на органы

Ответить

Строгий цвет

Илья
0

Это бастард, принявший эстафету на уничтожение россиян. Любой ценой.

Ответить

Текущий микроскоп

–11

Похуй. Абсолютно.

Ответить

mzfk69

Текущий
18
Ответить

AttentiveMilk

mzfk69
1

Похуй

Ответить

Андрей Галицкий

Attenti…
1
Ответить

Артур Мудрик

Андрей
10

saddam

Ответить

Безумный цветок

Артур
0

Pohui

Ответить

Короткий космос

Артур
0

saddam/2

Ответить

Трезвый будильник

Текущий
7

Спасибо, что сообщил.

Ответить

Текущий микроскоп

Трезвый
–1

Держи в курсе

Ответить

AttentiveMilk

Текущий
4

Привет. Поборемся языками?

Ответить

Sail

Attenti…
1

Привет, я начну: JavaScript

Ответить

Энергетический

Sail
0

TLA+
тебе на плюс

Ответить

Sail

Энергет…
0

++c

Ответить

Sanek Igoshev

Текущий
1

Нам очень жаль, что не смогли вас заинтересовать. Сносите новость тут человеку похуй. 

Ответить

Текущий микроскоп

Sanek
0

@Вахтёр работа

Ответить

Трезвый будильник

7

Или #безнаказанность

Ответить

Михаил Михалыч

4

В тюрьме: чи да?

Ответить

Люц Шнайдер

3

Режим лютует!!!!

Ответить

Влад

3

Мало. Пока закон не будет ужесточен, глупые люди продолжат нарушать пдд, которое может обернуться потерей жизни людей.

Ответить

Pavel Voronin

Влад
0

Тут я согласен с кудрявым. Только лишь закона, к сожалению, мало, потому что нужны те, кто будет качественно следить за его исполнением, а у нас оно, как видим, не работает: гайцы стригут бабосы, а не предотвращают.
Нужно проктировать улицы, а не взлёлтно-посадочные полосы.

А законодательство я б менял в сторону штрафных баллов с востановлением оных в течение какого-то перидоа, если вел себя хорошо.
И там уже конфискация прав, ТС безвозвратно, и уголовка, если индивид не понял за столько раз.

Ответить

Artem Maryshev

2

Ой как строго то.. бедный

Ответить

Главный ящик

2

Повезло, что девушка выжила) В принципе, для Била лучше приговора и не придумать)

Ответить

мЕдь

0

И это максимум, на сколько его смогли отмазать? Подвёл Амиран. 

Ответить

Скучный пришелец

мЕдь
4

То есть? У него штрафов было несколько сотен, а получил аж нихуя в ответ. Ваш приговор: Регулярный сон на протяжении трех лет. Ебатьььь

Ответить

мЕдь

Скучный
–1

Надо было совсем отмазывать!

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

@Max Амиран ета ти?

Ответить

Александр Гароев

2

Мало денег занес, можно было и полностью откосить. Пожадничал

Ответить

Slow Zeleniy

Александр
0

Ну хз, он вроде все машины продал, плюс его семье тоже как-то жить надо

Ответить

Белорусский самолет

2

где пуш и молния?

Ответить

Иван Грозный

1

Била и Боба

Ответить

Владимир Федечкин

1

Спасли жопу эдика от набутыливания

Ответить

Имя И Фамилия

1

Да его все забыли уже, норм. Условка бы в новости попала, а тут типа наказали.

Ответить

АТВ

1

Это примерно как Тиму Белорусских ?

Ответить

Морской яд

0

Маловато, мразь не жалко, надо было учитывать что паскуда спокойно нарушал правила огромное количество раз

Ответить

Марк Захаров

0

Какой гуманный, сука, суд.

Ответить

Р О Б А Т

0

Эдвард, блять, радзинский

Ответить

Андрей Галицкий

0

Эдвард Бил Гейтс 

Ответить

Связанный Мурод

0

Бабка била Била, не добила

Ответить

Андрей Галицкий

0

не сидел - не блогер, я считаю

Ответить

Atone

0

Ну он же в конце концов на Дамбасе воевал.

Ответить

Дмитрий Немов

0

А Хове дадут пятеру за песню. 

Ответить

Pavel Voronin

0

А в США - 24 года. Почувствуйте разницу.

Ответить

Дима Щербаков

Pavel
0

Ты про двух погибших?

Ответить

Pavel Voronin

Дима
0

Да, про мать с дочкой. Там наоборот, имхо, слишком жёстко.

Ответить

Дима Щербаков

Pavel
0

Так разница вполне понятная, тут погибших я так понимаю нет

Ответить

Антон Лисин

0

Столько нарушений, ГИБДД то чего яйца чесали и ничего не предпринимали 

Ответить

Антон Лисин

0

Халявный приговор 

Ответить

Сергей Сергеич

0

Не понял, то есть не в тюрьме, просто отдыхать, дальше лохов разводить на ставках?

Ответить

ouxen

0

где посадки?

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