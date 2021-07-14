Суд разрешил принудительно госпитализировать экс-главу штаба Навального Виолетту Грудину. Главное Статьи редакции
Роспотребнадзор считает, что Грудина нарушила режим самоизоляции. Она связывает происходящее со своей предвыборной кампанией.
14 июля суд в Мурманске удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации бывшей главы штаба Алексея Навального и кандидата в местный горсовет Виолетты Грудиной. Об этом написал глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова.
Роспотребнадзор и МВД считают, что девушка нарушила режим самоизоляции, когда болела коронавирусом. При этом в суде девушка показала доказательства, что здорова: отрицательный ПЦР-тест, стопроцентную сатурацию и температуру 36,6.
Коронавирус
- 19 июня у Виолетты Грудиной поднялась температура, в тот же день она вызвала врача. Но он пришёл только 25 июня и сделал тест на коронавирус.
- Через два дня Грудиной сообщили, что результат анализа положительный и заявили, что нужно две недели «со дня контакта» сидеть на самоизоляции.
«Санитарное» дело
- 9 июля к Грудиной домой пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора и попытались отвезти её в больницу. Они сослались на решение главного санитарного врача региона Елены Лукичёвой, которая потребовала принудительно госпитализировать Грудину в ковидное отделение «до получения отрицательных результатов тестирования».
- Активистка отказалась ехать в больницу. Санитарный врач в ответ подала в суд, чтобы принудительно госпитализировать девушку.
- В тот же день, 9 июля, полиция возбудила против Грудиной уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В МВД утверждают, что Грудина знала о положительном тесте на коронавирус, но вышла из дома и «контактировала с неопределённым количеством лиц». Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы сроком на два года.
- Грудина утверждает, что не получала распоряжений Роспотребнадзора о том, что ей нужно сидеть дома именно с 27 июня — с даты получения результатов теста.
- Девушка отсчитала две недели с даты вызова врача и вышла из дома 5 июля, когда этот срок подошёл к концу. В тот день Грудина раздавала листовки с информацией о своём выдвижении в городской совет Мурманска.
Суд
- На первом заседании суда Грудина предоставила отрицательный тест на коронавирус, показатель стопроцентной сатурации и температуру 36, 6.
- Роспотребнадзор заявил, что этих доказательств мало и попросил суд разрешить ведомству взять свой тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.
- На втором заседании 14 июля приглашённый Роспотребнадзором врач заявила, что не видит причин для принудительной госпитализации Грудиной.
- Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и постановил принудительно госпитализировать девушку.
Виолетта Грудина считает, что власти Мурманска хотят «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не успела подать документы на регистрацию на выборах в горсовет. Она намерена обжаловать решение суда.
Виолетта Грудина — активистка и бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске. С 2017 года она организовывала митинги сторонников политика, участвовала в акциях против повышения пенсионного возраста, в поддержку политзаключенных, против принятия поправок к Конституции России. Девушку неоднократно задерживали и штрафовали.
Зачем так скромничать? Пусть сразу принудительную госпитализацию в дурку вернут. Вот тогда заживём! Охуеть как заживём.
Текущий микроскоп
Она никуда и не уходила
Текущий микроскоп
Психиатрия в этой стране в состоянии найти причину госпитализации для абсолютно каждого гражданина
Согласен, напиши свой адрес в личку
Текущий
Аэропорт имени Сергея Прокофьева, где-то под плитой
И самое забавное, что большинство людей (в том числе и на тж), видя все эти крысиные бега перед выборами, не пойдут голосовать, аргументирую это тем, что за нас всё решили, лол. Этого, собственно, режим и добивается, иначе если бы всё так легко фальсифицировалось, зачем устраивать этот цирк?
Да вот голосовать это все-таки дело. Требует затрат времени и даже немного мозговой активности, ибо информацию о кандидатах не всегда так просто найти. Поэтому много кто хуй и забивает
Ладно по пропорциональной голосовать — влепить галочку не ЕДРУ и хорошо. А вот когда конкретных людей выбирать, то это надо ещё постараться найти не деда, и чтобы у него не моча в голове была.
Теперь кто-то умрет от ковида, потому что ему не хватило койки
Не удивлюсь если это будет Грудина. Умрет в клинике, в которую отвезли насильно, от ковида которого не было.
Зачем весь этот цирк, если она работала в штабе Навального, а всем его сотрудникам и так запретили избираться?
Решение ещё официально не вступило в силу (несколько дней назад была подана апелляция), так что здесь они перестраховываются.
https://team29.org/news/apellyatsiya-fbk/
Где фото грудиных?
Надо было показательно поставить вакцину перед камерой, как братья по разуму другие оппозиционеры.