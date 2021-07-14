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yannlll

Суд разрешил принудительно госпитализировать экс-главу штаба Навального Виолетту Грудину. Главное Статьи редакции

Роспотребнадзор считает, что Грудина нарушила режим самоизоляции. Она связывает происходящее со своей предвыборной кампанией.

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Фото со страницы Виолетты Грудиной в Facebook

14 июля суд в Мурманске удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации бывшей главы штаба Алексея Навального и кандидата в местный горсовет Виолетты Грудиной. Об этом написал глава международной правовой группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Владислава Жейнова.

Роспотребнадзор и МВД считают, что девушка нарушила режим самоизоляции, когда болела коронавирусом. При этом в суде девушка показала доказательства, что здорова: отрицательный ПЦР-тест, стопроцентную сатурацию и температуру 36,6.

Коронавирус

  • 19 июня у Виолетты Грудиной поднялась температура, в тот же день она вызвала врача. Но он пришёл только 25 июня и сделал тест на коронавирус.
  • Через два дня Грудиной сообщили, что результат анализа положительный и заявили, что нужно две недели «со дня контакта» сидеть на самоизоляции.

«Санитарное» дело

  • 9 июля к Грудиной домой пришли сотрудники полиции и Роспотребнадзора и попытались отвезти её в больницу. Они сослались на решение главного санитарного врача региона Елены Лукичёвой, которая потребовала принудительно госпитализировать Грудину в ковидное отделение «до получения отрицательных результатов тестирования».
  • Активистка отказалась ехать в больницу. Санитарный врач в ответ подала в суд, чтобы принудительно госпитализировать девушку.
  • В тот же день, 9 июля, полиция возбудила против Грудиной уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В МВД утверждают, что Грудина знала о положительном тесте на коронавирус, но вышла из дома и «контактировала с неопределённым количеством лиц». Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы сроком на два года.
  • Грудина утверждает, что не получала распоряжений Роспотребнадзора о том, что ей нужно сидеть дома именно с 27 июня — с даты получения результатов теста.
  • Девушка отсчитала две недели с даты вызова врача и вышла из дома 5 июля, когда этот срок подошёл к концу. В тот день Грудина раздавала листовки с информацией о своём выдвижении в городской совет Мурманска.

Никакого решения Роспотребнадзора с моей подписью, где говорится о начале моей самоизоляции, у меня нет. Я вела отсчёт самостоятельно. Чувствовать себя плохо я начала ещё раньше, 10 июня.

Виолетта Грудина

Суд

  • На первом заседании суда Грудина предоставила отрицательный тест на коронавирус, показатель стопроцентной сатурации и температуру 36, 6.
  • Роспотребнадзор заявил, что этих доказательств мало и попросил суд разрешить ведомству взять свой тест на коронавирус. Его результат оказался положительным.
  • На втором заседании 14 июля приглашённый Роспотребнадзором врач заявила, что не видит причин для принудительной госпитализации Грудиной.
  • Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и постановил принудительно госпитализировать девушку.

Виолетта Грудина считает, что власти Мурманска хотят «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не успела подать документы на регистрацию на выборах в горсовет. Она намерена обжаловать решение суда.

Виолетта Грудина — активистка и бывшая глава штаба Алексея Навального в Мурманске. С 2017 года она организовывала митинги сторонников политика, участвовала в акциях против повышения пенсионного возраста, в поддержку политзаключенных, против принятия поправок к Конституции России. Девушку неоднократно задерживали и штрафовали.

#новости #регионы #коронавирус #политика

34 34 комментария
52
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мЕдь

36

Зачем так скромничать? Пусть сразу принудительную госпитализацию в дурку вернут. Вот тогда заживём! Охуеть как заживём. 

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Andrew Muralov

мЕдь
12

И принудительную вакцинацию галоперидолом. 

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Текущий микроскоп

мЕдь
2

Она никуда и не уходила

Ответить

Текущий микроскоп

Текущий
1

Психиатрия в этой стране в состоянии найти причину госпитализации для абсолютно каждого гражданина

Ответить

Coronadoden van

Текущий
0

Согласен, напиши свой адрес в личку

Ответить

Текущий

Coronad…
0

Аэропорт имени Сергея Прокофьева, где-то под плитой

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Coronadoden van

Текущий
1

Сколько сантиметров копать, какой цвет?

Ответить

Иван Иванович

мЕдь
2

Наследники КГБ помнят былые методы, не переживай

Ответить

FeraFeru

32

И самое забавное, что большинство людей (в том числе и на тж), видя все эти крысиные бега перед выборами, не пойдут голосовать, аргументирую это тем, что за нас всё решили, лол. Этого, собственно, режим и добивается, иначе если бы всё так легко фальсифицировалось, зачем устраивать этот цирк?

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Zero-one-one

FeraFeru
–3

Логика гигантов мысли, отцов русской демократии

Ответить

Максоний

FeraFeru
1

Да вот голосовать это все-таки дело. Требует затрат времени и даже немного мозговой активности, ибо информацию о кандидатах не всегда так просто найти. Поэтому много кто хуй и забивает
Ладно по пропорциональной голосовать — влепить галочку не ЕДРУ и хорошо. А вот когда конкретных людей выбирать, то это надо ещё постараться найти не деда, и чтобы у него не моча в голове была.

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Экспертный мангал

25
Ответить

Николай

Экспертный
5

Я только сейчас понял, насколько она права была

Ответить

Andrew Muralov

Экспертный
2
Ответить

Экспертный мангал

Andrew
5

У неё и самой отношения с лекарями не задались с молодых лет.

Ответить

мЕдь

Экспертный
3

Умная была женщина. 

Ответить

Александр Гароев

7

Слишком здоровый?
- Мы это изменим

Ответить

Александр Борродач

4

Теперь кто-то умрет от ковида, потому что ему не хватило койки

Ответить

Владимир Сон

Александр
1

Не удивлюсь если это будет Грудина. Умрет в клинике, в которую отвезли насильно, от ковида которого не было.

Ответить

Несчастный пистолет

4

Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудину голосовать

Ответить

Чрезвычайный волк

4

Люди, которые пытаются попасть в ковидные отделения с подтверждённым ковидом, но их посылают нахуй

Ответить

мЕдь

3

Так ещё и куда госпитализировать. Убийцы. 

Ответить

Р О Б А Т

3

Клутиноиды изощряются

Ответить

Pyo Qf

2

Зачем весь этот цирк, если она работала в штабе Навального, а всем его сотрудникам и так запретили избираться?

Ответить

Павел Петрович

Pyo
3

Решение ещё официально не вступило в силу (несколько дней назад была подана апелляция), так что здесь они перестраховываются.
https://team29.org/news/apellyatsiya-fbk/

Борьба продолжается: подали апелляцию по делу ФБК
Юристы и адвокаты Команды 29 подали жалобу на решение Мосгорсуда по делу ФБК, ФЗПГ и Штабов…
team29.org
Ответить

Скучный пришелец

Pyo
1

Месть

Ответить

Дизайнер Павленко

2

Ебаное средневековье

Ответить

Михаил Зинчук

1

Это цирк?
НЕТ ЭТО РОССИЯ!!!!!!

Ответить

Хан Соло

1
Ответить

AZP

–1

Где фото грудиных?

Ответить

сироп от щекотки

AZP
1

Ты, братец, совсем голодный, походу

Ответить

Kakomicli

0

Бедный мальчик

Ответить

Danil Oputin

0

Я в ахуе. Это мода такая у репрессий в 21 веке?

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Эпапа

–7

Надо было показательно поставить вакцину перед камерой, как братья по разуму другие оппозиционеры.

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