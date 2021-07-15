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Артём Мазанов

Власти Германии ответили жителям омской деревни, попросившим Меркель сделать дорогу — им очень жаль, но помочь не могут Статьи редакции

После обращения к Меркель местные чиновники пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году.

35 35 комментариев
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Письмо жителям деревни Верхний Карбуш в Омской области подписала представитель ФРГ Надин Вахтер. Не уточняется, какую именно должность она занимает. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» рассказала депутат Троицкого сельского поселения, автор обращения Ирина Дроздова.

Вахтер поблагодарила жителей Верхнего Карбуша за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».

Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ.
Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь.

Надин Вахтер
представитель ФРГ

Дроздова сообщила, что жители довольны письмом — они ожидали «отписку в духе российских чиновников», а получили аргументированный ответ. Она также рассказала, что после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.

Жители уверены, если местные власти всё же положат асфальт, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».

Жители отправили обращение госпоже Меркель в начале июня. Они отмечали, что село основали русские немцы. В ролике они рассказали, что уже обращались в «чиновничьи конторы» России с просьбой отремонтировать дорогу, но её состояние только ухудшалось с 2008 года.

Жители омской деревни записали обращение к…
«У нас немецкие корни».
tjournal.ru

#новости

Спасибо за наводку solawind
35 35 комментариев
26
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Счастливый Гоша

31

Так и знал, что Вахтёр — представитель ФРГ

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Артём Мазанов

Счастливый
5

@Вахтёр к ответу

Ответить

AttentiveMilk

Артём
0

Бан за ложный вызов ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Slow Dimon

Счастливый
0

А шахтёр - Донбасса?

Ответить

Федя Прозоров

Счастливый
0

Зиг бан

Ответить

Madao

Счастливый
0

*представительница 

Ответить

Органический Денис

15

Если жители с немецкими корнями, то им проще стать репатриантами и переехать в ФРГ. А на свою сраную деревню забить.

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Lofoten Forsake

Органический
0

Я чувствую, что у меня 0.3% точно немецкие корни. Пожалуйста, заберите меня! 

Ответить

Населенный Орзэмэс

Lofoten
3

Ты не нахлебник из исламских пердей, так что нет, тебе нельзя.

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Администратор Аккаунта

Lofoten
0

хоть тушкой, хоть чучелом...

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Lofoten
0

Еврейские надо

Ответить

Максим Манчестер

Органический
0

Боюсь они даже могут не знать, что такое загран паспорт.

Ответить

Антон Лисин

Органический
0

Они патриоты. Привыкли в говне жить 

Ответить

Андрон

3

Осталось достучаться только до "обнуленного".

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Администратор Аккаунта

Андрон
25

У обнуленного только и разговоров, что об Украине. (с) 

Ответить

alexferman

Андрон
2

Ему оппозиционеры не дают дороги строить

Ответить

сычуаньский соус

alexferman
0

И обэма из омерики

Ответить

Антон Лисин

Андрон
0

Он не помнит,что было час назад 

Ответить

Руденко Сергей

6

«Она также рассказала, что после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.»

Читай: в следующем году придётся обращаться снова 

Ответить

Рыжий

Руденко
0

До следующего года жители не доживут просто, пандемия 

Ответить

Администратор Аккаунта

Руденко
0

Читай: дожившим до след. выборов придется обращаться снова.

Ответить

Миша Копейкин

Руденко
0

Не, ну вообще по законам вроде как просто сходу починить дорогу не могут, если это не срочный ремонт. Закладывается бюджет на следующий год, и туда вносится ремонт дороги.

Ответить

Администратор Аккаунта

1

Свои не помогли, чужие не помогли, куда теперь-то податься?
 после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.

на Колыму?

Ответить

Al

Администратор
4

На колени

Ответить

Администратор Аккаунта

Al
0

я так понимаю, что после т.н. "выборов" придет песда всем обещаниям.

Ответить

Al

Админис…
4
Ответить

Мистер Андерсон

2

Весь бюджет на этот год давно спизжен, а в следующем о вас никто не вспомнит, — пояснили чиновники.

Ответить

Понятный самолет

0

https://tjournal.ru/telegram/410462

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tjournal.ru
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Артём Мазанов

Понятный
1

Поставил спасибо за наводку

Ответить

Знакомый динозавр

Артём
0

И мне на водку

Ответить

Артём Мазанов

Знакомый
0

и тебе на водку получается 

Ответить

Знакомый

Артём
0

Ничего не понятно но очень интересно

Ответить

Alex Volkov

0

Вахтер всё обламала.

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Саша Александров

0

Ну все скоро тж иносми с иноагентом.

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Эльдар Рязанов

0

Президент должен обратить внимание на этот вопрос и путем международной дипломатии добиться измений в законах Германии, чтобы канцлер мог помогать российским деревням

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