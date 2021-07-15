Власти Германии ответили жителям омской деревни, попросившим Меркель сделать дорогу — им очень жаль, но помочь не могут Статьи редакции
После обращения к Меркель местные чиновники пообещали отремонтировать дорогу в 2022 году.
Письмо жителям деревни Верхний Карбуш в Омской области подписала представитель ФРГ Надин Вахтер. Не уточняется, какую именно должность она занимает. Об этом изданию «Сибирь.Реалии» рассказала депутат Троицкого сельского поселения, автор обращения Ирина Дроздова.
Вахтер поблагодарила жителей Верхнего Карбуша за письмо и попросила с пониманием отнестись к тому, что Меркель «не может ответить лично в связи с большим количеством обращений».
Дроздова сообщила, что жители довольны письмом — они ожидали «отписку в духе российских чиновников», а получили аргументированный ответ. Она также рассказала, что после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.
Жители уверены, если местные власти всё же положат асфальт, то «сделано это будет исключительно благодаря Меркель».
Жители отправили обращение госпоже Меркель в начале июня. Они отмечали, что село основали русские немцы. В ролике они рассказали, что уже обращались в «чиновничьи конторы» России с просьбой отремонтировать дорогу, но её состояние только ухудшалось с 2008 года.
@Вахтёр к ответу
Я чувствую, что у меня 0.3% точно немецкие корни. Пожалуйста, заберите меня!
Населенный Орзэмэс
Ты не нахлебник из исламских пердей, так что нет, тебе нельзя.
Осталось достучаться только до "обнуленного".
Ему оппозиционеры не дают дороги строить
«Она также рассказала, что после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.»
Читай: в следующем году придётся обращаться снова
Читай: дожившим до след. выборов придется обращаться снова.
Не, ну вообще по законам вроде как просто сходу починить дорогу не могут, если это не срочный ремонт. Закладывается бюджет на следующий год, и туда вносится ремонт дороги.
Свои не помогли, чужие не помогли, куда теперь-то податься?
после публикации обращения к Меркель местные чиновники пообещали в 2022 году построить дорогу.
на Колыму?
На колени
я так понимаю, что после т.н. "выборов" придет песда всем обещаниям.
Весь бюджет на этот год давно спизжен, а в следующем о вас никто не вспомнит, — пояснили чиновники.
Поставил спасибо за наводку
Знакомый динозавр
И мне на водку
и тебе на водку получается
Президент должен обратить внимание на этот вопрос и путем международной дипломатии добиться измений в законах Германии, чтобы канцлер мог помогать российским деревням