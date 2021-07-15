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Артём Мазанов

Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса Статьи редакции

Он рассказал, что «вариант дельта присутствует сейчас в 111 странах», ВОЗ ожидает, что он станет доминирующим во всем мире, если ещё не стал.

Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса Covid-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам Гебрейесуса, неделя с 5 по 11 июля стала четвёртой подряд, когда число выявляемых случаев коронавируса растёт. Кроме того, после 10 недель снижения начал расти показатель смертности.

Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи [инфекции], что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер.

Тедрос Аданом Гебрейесус
директор ВОЗ

Гебрейесус призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года. Он пожаловался на «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин», из-за чего большая часть населения мира «находится в полной зависимости от вируса».

Глава ВОЗ заявил, что многие страны «всё ещё не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили в достаточном количестве».

#новости #covid19

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68 68 комментариев
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68 комментариев
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Автоматический жар

18

знал бы он сколько ебланов у нас не хочет бесплатную рабочую вакцину которую в каждом ларьке колют, а ждут блять файзер потому что путин вор

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Evil Pechenka

Автоматический
16

а ждут блять файзер потому что путин вор

Ну да, не все ещё смирились, что они овцы и не могут выбирать, что в себя вколоть. 

Отличная тема — обвинение жертвы, вместо того, чтобы охренеть почему не закупили самых разных вакцин для выбора, в России вечное: Путин хороший, холопы плохие.

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Michel Gorškov

Evil
13

Дело далеко не только в выборе. Люди видят, что власти… мягко говоря, прокололись во всём. Например, статистику по Спутнику приходится узнавать от Аргентины, а не «своих».

Да, я понимаю, что многие скажут о том, что вакцинация — способ защититься, и будут правы, но это всё следствие лжи. Доверия нет, нечему удивляться. 

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Evil Pechenka

Michel
4

Ну в выборе тоже, а так статистики нет или она сомнительная, вакцина на выбор только местная, Путин публично прививаться не стал потому, что он «не обезьяна».

Я в Болгарии пришёл в пункт — 4 вакцины на выбор: Пфайзер, Модена, Джонсон, Астрозенека. Ведущие мировые производители, по всем овердохрена статистики. Укололся спокойно и всё.

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Кирилл

Evil
3

Я в Испании пришёл колоться - мне сообщили "вам вкалывают файзер". Никакого выбора. И хоть бы кто пожаловался🤷‍♂️

Всё хотят, чтобы это закончилось поскорее, колите хоть какую, лишь бы работало. 

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Evil Pechenka

Кирилл
0

Ну ясен пень: «Болгария сила — Испания могила» 😂😂😂

Ответить

Андрей

Кирилл
0

А мне, при электронной регистрации, сначала предложили Janssen, но я перерегистрировался на Pfizer. Просто в разных точках подвозят разные вакцины. Так что выбор вполне себе доступен.

Ответить

Smaug The

Evil
0

Как приехать в Болгарию, чтобы уколоться?

Ответить

Evil Pechenka

Smaug
0

Туристов, вроде, перестали колоть, сначала кололи. Я слышал, что в Словении и Грузии колют.

Я то тут живу, у меня LTR.

Ответить

Smaug The

Evil
1

Спс. поизучаю вопрос

Ответить

Бюджетный каякер

Evil
0

А пфайцер готов поставить? Сколько миллионов?

Ответить

Evil Pechenka

Бюджетн…
1

Все страны которые изначально хотели закупить — закупили, бабла у РФ на это полно, нет желания.

Ответить

Бюджетный каякер

Evil
0

Почему в Японии тогда нехватка вакцин?

Ответить

Миша Копейкин

Автоматический
7

По статистике вроде 2% тех кто не вакцинируется из-за того, что ждут другую вакцину.

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velvetdust

Миша
5

Вот-вот, и эту херню без фактчека ещё и плюсуют 

Ответить

Миша Копейкин

velvetd…
2

сам ты херня
upd нет ты не херня, ошибся

Ответить

Пустой клуб

Миша
0

А кто он?

Ответить

Миша Копейкин

Пустой
2

уважаемый муж, отец двух детей

Ответить

Автоматический жар

Миша
–3

2%? ну значит у нас столько оппозиционеров)

Ответить

АТВ

Автомат…
0

А тут смешно. Апоглеты Спутника - все сплошь "люди с хорошими лицами" - Дождь, Эхо, Шулики и прочие светочи мысли. 

Ответить

Alien Alien

Автоматический
1

Та вообще пофиг что колоть и от чего, согласен. А эти что-то думают там! Вон в воз сказали, прививку дали! Даже по телеку реклама была! На пеньке привился там же проголосовал! Ответственный гражданин поступает так!

Ответить

Автоматический жар

Alien
0

что ты несешь?

Ответить

Alien Alien

Автомат…
0

Здравая логика! А ты что-то против имеешь? Антипрививочник что ли? Может ещё против кодов что-то имеешь, против масок, перчаток? А может ты ещё не патриот!? 

Ответить

Автоматический

Alien
1

скажу что я привился не на пеньке и не потому что патриот. А потому что когда эпидемия вакцинироваться нужно всем, только так это работает. Скажу что спутник твой любимый уже практически везде признали рабочим и никто от него не сдох. И голосовать я конечно же побегу но не за путина.
Что набросишь в ответ?

Ответить

Alien Alien

Автомат…
–1

Ответственный гражданин! Держи QR код ) по нему можешь сходить и поесть блинов с лопаты 

Ответить

Автоматический

Alien
0
Ответить

Станислав Одинцов

Автоматический
–4

Рабочую 😂

Ответить

Свежий хот-дог

Станислав
0

Есть чем подтвердить?

Ответить

Виктор Омай

Свежий
0

Подтвердить работоспособность?

Ответить

Свежий хот-дог

Виктор
0

Обратное

Ответить

Yuri Polu

Автоматический
–9

в основном потому что неграмотные, невежественные люди…

Ответить

Smaug The Terrible

Yuri
0

А кто в этом виноват?
https://youtu.be/mMbQkhzn0ik

Ответить

Yuri Polu

Smaug
1

я не заступаюсь за власть, я власти тоже не верю, но верю ученым.

верю научным журналам и публикациям.

есть вакцина с доказанной эффективностью, привиться которой можно с января - че все ждали 🤷🏻‍♂️

Ответить

Smaug The

Yuri
0

Так речь не про тебя. 
Нет смысла обвинять людей в невежественности, если они уже лет 10 живут в атмосфере постоянной пропаганды, где их пичкают недостоверной информацией, приучают, что никому нельзя верить, что запад только и хочет, что посеять панику и смуту в россии.

Ответить

Растительный кот

25

Сколько волн пережить то надо?
Меня чуть подзаебал геймплей и тиммейты говно

Ответить

Рыжий

Растительный
2

Можешь прожать alt+F4

Ответить

Товарищ Колбасный

Рыжий
2

cmd+Q у пацанов 😆 

Ответить

Социальный огонь

14

Коронавирус - это проект Китая по обеднению мира, чтобы все перешли с айфонов на сяоми.

Ответить

Имя Фамилия

Социальный
2

Коронавирус создали США, чтобы убить экономику Китая. Разве не эта была рабочая теория, доносящаяся с каждого утюга?

Ответить

Социальный огонь

Имя
4

а в чем логика? азиаты способны восстановиться оперативно хоть после армагеддона

Ответить

Имя Фамилия

Социаль…
1

Не знаю, спроси у тех кто это везде писал и говорил. Весь интернет в этих статьях.

Ответить

Al

Социальный
1

+ двойная порция рис, но пока без кошкожена. 

Ответить

Социальный огонь

Al
0

я не ем рис, только плов
кошкожену можно использовать как угодно?

Ответить

Al

Социаль…
0

Тогда нефритовый стержень. 

Ответить

Социальный огонь

Al
2

так мы не будем партнерами

Ответить

Al

Социаль…
3
Ответить

Миша Копейкин

Социальный
0

Сяоми уже давно перестал быть дешёвым смартфоном.

Ответить

Социальный огонь

Миша
1

но все еще топ за свои деньги

то, что дешевле, по факту своих денег не стоит

Ответить

Бедный волк

11

я думал, мы уже давно в четвёртой

Ответить

Рпош Ашршщ

Бедный
2

На опережение идешь

Ответить

Миша Копейкин

5
Ответить

Владислав Микк

3
Ответить

Недовольный пришелец

2
Ответить

Роман Трусов

1

Гебрейесус призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу этого года и 70% — к середине следующего.

Ясно. Нам пизда с нашими темпами.

Ответить

Ivan Pogoreloff

Роман
1

Причём уже не только из-за населения. Вот сейчас знакомая сидит в пункте вакцинации в Ногинске (50 км от Москвы). В начале приема им сообщили, что вакцина есть только на 30 человек. Она, правда, за второй дозой, т.е., скорее всего, для нее будет, но факт остается фактом - сегодня на этом пункте привьют только 30 человек. За 8 часов работы... Т.е. желающие и штрафы за невыполнение плана есть, а вакцины нет. В этом вся Россия, как ни прискорбно.

Ответить

Явный ключ

Роман
0
Ответить

Елена Скрэтова

1

Она уже давно идёт, доброе утро

Ответить

Предметный вентилятор

1

Глава ВОЗ: объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса
Россия: объявила о возобновлении перелетов куда только можно

Ответить

МистерПаркет

Предметный
0

А смысл закрываться, если момент уже упущен?

Ответить

Вадим Кондратьев

0

А если силой всех вакцинировать то не будет никаких волн? Или будет

Ответить

Рыжий

Вадим
2

Волны будут, просто очень мало будет умирать. Но сам ковид никуда не денется 

Ответить

knight_killer

Рыжий
1

Не факт. Коронавирусы мутируют довольно медленно в отличие от вирусов гриппа, так что если привить вообще всех то размножаться и дальше мутировать ему будет уже не в ком.

Ответить

Чуждый корабль

0

Какие подводные камни? Топ за свои деньги?

Ответить

Вася Пражкин

0

третья мировая?

Ответить

Р О Б А Т

0

Я волна, новая волна

Ответить

АТВ

0

Они там в воз отстали от жизни. В Европе в отдельных странах уже о четвертой говорят 

Ответить

Дмитрий Родин

0

В мире то уже четвертая. Третья была в марте

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Маринеску

Дмитрий
0

Да прост старый нигер в своем репертуаре.

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