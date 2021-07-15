Глава ВОЗ объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса Статьи редакции
Он рассказал, что «вариант дельта присутствует сейчас в 111 странах», ВОЗ ожидает, что он станет доминирующим во всем мире, если ещё не стал.
Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса Covid-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По словам Гебрейесуса, неделя с 5 по 11 июля стала четвёртой подряд, когда число выявляемых случаев коронавируса растёт. Кроме того, после 10 недель снижения начал расти показатель смертности.
Гебрейесус призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу 2021 года и 70% — к середине 2022 года. Он пожаловался на «шокирующую диспропорцию в глобальном распределении вакцин», из-за чего большая часть населения мира «находится в полной зависимости от вируса».
Глава ВОЗ заявил, что многие страны «всё ещё не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили в достаточном количестве».
а ждут блять файзер потому что путин вор
Ну да, не все ещё смирились, что они овцы и не могут выбирать, что в себя вколоть.
Отличная тема — обвинение жертвы, вместо того, чтобы охренеть почему не закупили самых разных вакцин для выбора, в России вечное: Путин хороший, холопы плохие.
Дело далеко не только в выборе. Люди видят, что власти… мягко говоря, прокололись во всём. Например, статистику по Спутнику приходится узнавать от Аргентины, а не «своих».
Да, я понимаю, что многие скажут о том, что вакцинация — способ защититься, и будут правы, но это всё следствие лжи. Доверия нет, нечему удивляться.
Ну в выборе тоже, а так статистики нет или она сомнительная, вакцина на выбор только местная, Путин публично прививаться не стал потому, что он «не обезьяна».
Я в Болгарии пришёл в пункт — 4 вакцины на выбор: Пфайзер, Модена, Джонсон, Астрозенека. Ведущие мировые производители, по всем овердохрена статистики. Укололся спокойно и всё.
А пфайцер готов поставить? Сколько миллионов?
Все страны которые изначально хотели закупить — закупили, бабла у РФ на это полно, нет желания.
По статистике вроде 2% тех кто не вакцинируется из-за того, что ждут другую вакцину.
Вот-вот, и эту херню без фактчека ещё и плюсуют
сам ты херня
upd нет ты не херня, ошибся
Пустой клуб
А кто он?
Та вообще пофиг что колоть и от чего, согласен. А эти что-то думают там! Вон в воз сказали, прививку дали! Даже по телеку реклама была! На пеньке привился там же проголосовал! Ответственный гражданин поступает так!
Автоматический жар
что ты несешь?
Здравая логика! А ты что-то против имеешь? Антипрививочник что ли? Может ещё против кодов что-то имеешь, против масок, перчаток? А может ты ещё не патриот!?
скажу что я привился не на пеньке и не потому что патриот. А потому что когда эпидемия вакцинироваться нужно всем, только так это работает. Скажу что спутник твой любимый уже практически везде признали рабочим и никто от него не сдох. И голосовать я конечно же побегу но не за путина.
Что набросишь в ответ?
Ответственный гражданин! Держи QR код ) по нему можешь сходить и поесть блинов с лопаты
Рабочую 😂
Свежий хот-дог
Есть чем подтвердить?
Подтвердить работоспособность?
в основном потому что неграмотные, невежественные люди…
А кто в этом виноват?
https://youtu.be/mMbQkhzn0ik
Можешь прожать alt+F4
Коронавирус создали США, чтобы убить экономику Китая. Разве не эта была рабочая теория, доносящаяся с каждого утюга?
Социальный огонь
а в чем логика? азиаты способны восстановиться оперативно хоть после армагеддона
Не знаю, спроси у тех кто это везде писал и говорил. Весь интернет в этих статьях.
+ двойная порция рис, но пока без кошкожена.
Сяоми уже давно перестал быть дешёвым смартфоном.
Социальный огонь
но все еще топ за свои деньги
то, что дешевле, по факту своих денег не стоит
Гебрейесус призвал к массовой вакцинации как минимум 10% населения каждой страны к сентябрю, 40% — к концу этого года и 70% — к середине следующего.
Ясно. Нам пизда с нашими темпами.
Причём уже не только из-за населения. Вот сейчас знакомая сидит в пункте вакцинации в Ногинске (50 км от Москвы). В начале приема им сообщили, что вакцина есть только на 30 человек. Она, правда, за второй дозой, т.е., скорее всего, для нее будет, но факт остается фактом - сегодня на этом пункте привьют только 30 человек. За 8 часов работы... Т.е. желающие и штрафы за невыполнение плана есть, а вакцины нет. В этом вся Россия, как ни прискорбно.
А если силой всех вакцинировать то не будет никаких волн? Или будет
Не факт. Коронавирусы мутируют довольно медленно в отличие от вирусов гриппа, так что если привить вообще всех то размножаться и дальше мутировать ему будет уже не в ком.
В мире то уже четвертая. Третья была в марте
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