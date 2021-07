Глава ВОЗ: объявил о начале третьей волны пандемии коронавируса

{"items":[{"comment_id":5925194,"subsite_id":214348,"user_id":4438,"type":"comment_add","id":5925194,"hash":"589b325c30c5de74d1c9a6ebe7b1f64a","date":1626334425,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru?comment=5925194","text":"\u0430 \u044f \u0432\u043e\u0432\u0441\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0434\u0443\u043d\u044c\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/4438-ayatomat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77ad4cde-cce4-69f0-25a4-8e539acf883b\/","name":"\u0430\u044f\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":410485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru","title":"Spotify \u043f\u043e\u0434\u0432\u0451\u043b \u0438\u0442\u043e\u0433\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430, \u0410\u043b\u0451\u043d\u0443 \u0428\u0432\u0435\u0446, BTS \u0438 kizaru"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925195,"subsite_id":232504,"user_id":318174,"type":"comment_add","id":5925195,"hash":"61d0dc1626b13cf5921b85d78c51bb8a","date":1626334433,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/410550-black-lives-matter-oficialno-podderzhali-tiranicheskiy-rezhim-kuby?comment=5925195","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7045862e-8841-5ab5-a22d-fb368bacf1fe\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":318174,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/318174-ksa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"KSA","isVerified":false},"content":{"id":410550,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/410550-black-lives-matter-oficialno-podderzhali-tiranicheskiy-rezhim-kuby","title":"Black Lives Matter \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0438\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u041a\u0443\u0431\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925197,"subsite_id":245416,"user_id":326686,"type":"comment_add","id":5925197,"hash":"43d3d48494fa89c7fcfc7b518d984f15","date":1626334438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410516-glava-voz-obyavil-o-nachale-tretey-volny-pandemii-koronavirusa?comment=5925197","text":"\u0410 \u043c\u043d\u0435, \u043f\u0440\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438, \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438 Janssen, \u043d\u043e \u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 Pfizer. \u041f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0432\u043e\u0437\u044f\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u044b. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440 \u0432\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326686,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326686-andrey","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6dc86f5-3b6c-6cef-5b37-15109bc705ec\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439","isVerified":false},"content":{"id":410516,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410516-glava-voz-obyavil-o-nachale-tretey-volny-pandemii-koronavirusa","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0412\u041e\u0417 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0432\u043e\u043b\u043d\u044b \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925198,"subsite_id":245416,"user_id":8811,"type":"comment_add","id":5925198,"hash":"1099eb7bcdd2e561f366dcfc6526267d","date":1626334448,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410201-oon-okolo-devyati-millionov-rossiyan-nedoedayut-sotni-tysyach-na-grani-goloda?comment=5925198","text":">\u0415\u0449\u0451 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e 8,7 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d (6% \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f) \u0432 \u042e\u041d\u0418\u0421\u0415\u0424 \u043e\u0442\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043a \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0435 \u0443\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0438\u0451\u043c\u044b \u043f\u0438\u0449\u0438, \u043d\u043e \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043d\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442 \u0435\u0451 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0412 \u044d\u0442\u0443 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u044e \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0435\u0434\u0435 \u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u044b \u043d\u0438\u0437\u043a\u043e\u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438

\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435. \u042d\u0442\u043e \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b, \u0431\u043b\u0438\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8811,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8811-konstantin-kurasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1a67b521-372d-5988-a064-a80c2053e4e5\/","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u041a\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":410201,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410201-oon-okolo-devyati-millionov-rossiyan-nedoedayut-sotni-tysyach-na-grani-goloda","title":"\u041e\u041e\u041d: \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d \u043d\u0435\u0434\u043e\u0435\u0434\u0430\u044e\u0442, \u0441\u043e\u0442\u043d\u0438 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u2014 \u043d\u0430 \u0433\u0440\u0430\u043d\u0438 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925201,"subsite_id":245416,"user_id":381670,"type":"comment_add","id":5925201,"hash":"7e76babd1b14431ace7f1177bd205a62","date":1626334482,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410501-vlasti-germanii-otvetili-zhitelyam-omskoy-derevni-poprosivshim-merkel-sdelat-dorogu-im-ochen-zhal-no-pomoch-ne-mogut?comment=5925201","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fbb9bd2f-6b0f-5d51-8ac5-f1d8e4196867\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":381670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/381670-jz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a5fdd52-5bee-5bac-b91f-49b5540c42f7\/","name":"JZ","isVerified":false},"content":{"id":410501,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410501-vlasti-germanii-otvetili-zhitelyam-omskoy-derevni-poprosivshim-merkel-sdelat-dorogu-im-ochen-zhal-no-pomoch-ne-mogut","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u043c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u0438, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0432\u0448\u0438\u043c \u041c\u0435\u0440\u043a\u0435\u043b\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0443 \u2014 \u0438\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0436\u0430\u043b\u044c, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925202,"subsite_id":245416,"user_id":31711,"type":"comment_add","id":5925202,"hash":"a6db5ab562d27cbc36716ca30306006f","date":1626334483,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410501-vlasti-germanii-otvetili-zhitelyam-omskoy-derevni-poprosivshim-merkel-sdelat-dorogu-im-ochen-zhal-no-pomoch-ne-mogut?comment=5925202","text":"\u0414\u0430 \u0438 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0434\u0438\u0441\u043a\u0440\u0438\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u0438, from a certain point of view","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31711,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31711-pavel-osadchuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8cee2a22-5010-ce3d-eb8d-2ee1e5b8cfdb\/","name":"Pavel Osadchuk","isVerified":false},"content":{"id":410501,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410501-vlasti-germanii-otvetili-zhitelyam-omskoy-derevni-poprosivshim-merkel-sdelat-dorogu-im-ochen-zhal-no-pomoch-ne-mogut","title":"\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u043c\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0435\u0440\u0435\u0432\u043d\u0438, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u0432\u0448\u0438\u043c \u041c\u0435\u0440\u043a\u0435\u043b\u044c \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0443 \u2014 \u0438\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0436\u0430\u043b\u044c, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925204,"subsite_id":245416,"user_id":393173,"type":"comment_add","id":5925204,"hash":"786f9c4802f696db8e6fac0a46c346a2","date":1626334494,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925204","text":"\u0417\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0442\u043e\u043f\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393173,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393173","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56df63e2-0034-5aea-9553-af9234fab9d7\/","name":"\ud83d\udc19","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925205,"subsite_id":245416,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5925205,"hash":"ff7eeeadaa20617200a2a5d59b968715","date":1626334515,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925205","text":"\u0448\u0442\u0440\u0430\u0444 \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0443\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0435\u043a\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0443\u043b\u043a\u0438 \u0431\u0435\u0437 \u043d\u0430\u043c\u043e\u0440\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430 , \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0437\u0430 \u0444\u0440\u0430\u0437\u044b \"\u043e\u043d\u0430 \u043d\u0435 \u043a\u0443\u0441\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f\" \u044f \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e \u043c\u044b \u043d\u0435 \u0434\u043e\u0436\u0434\u0435\u043c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925207,"subsite_id":246497,"user_id":326730,"type":"comment_add","id":5925207,"hash":"6d62aa056ce4cb516697be39c502180c","date":1626334575,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410539?comment=5925207","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0434\u0430\u0442\u044c \u0436\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0440\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":326730,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/326730-necronomicon","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/18148dbf-8a4d-c25a-c7f6-3252dabdc793\/","name":"Necronomicon","isVerified":false},"content":{"id":410539,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410539","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925208,"subsite_id":214358,"user_id":387755,"type":"comment_add","id":5925208,"hash":"7fcee76c902b296502e6df747bc37002","date":1626334591,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/410400?comment=5925208","text":"\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u044c \u043f\u0440\u0438\u0434\u0438, \u043f\u043e\u0440\u044f\u0434\u043e\u043a \u043d\u0430\u0432\u0435\u0434\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387755,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387755-andy-rorsha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6627a19-097b-594f-8c3b-bcc0288a9751\/","name":"Andy Rorsha","isVerified":false},"content":{"id":410400,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/animals\/410400","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0416\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925209,"subsite_id":214348,"user_id":381670,"type":"comment_add","id":5925209,"hash":"7a387a08015d94a43b93539665e56621","date":1626334595,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru?comment=5925209","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/967d1dad-9df1-526b-bcf6-3e527df84bca\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":381670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/381670-jz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9a5fdd52-5bee-5bac-b91f-49b5540c42f7\/","name":"JZ","isVerified":false},"content":{"id":410485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru","title":"Spotify \u043f\u043e\u0434\u0432\u0451\u043b \u0438\u0442\u043e\u0433\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430, \u0410\u043b\u0451\u043d\u0443 \u0428\u0432\u0435\u0446, BTS \u0438 kizaru"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925210,"subsite_id":245416,"user_id":397452,"type":"comment_add","id":5925210,"hash":"35b14a49497b1ccdc96fbf1b5c99c03b","date":1626334610,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410516-glava-voz-obyavil-o-nachale-tretey-volny-pandemii-koronavirusa?comment=5925210","text":"\u0410 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0443\u0436\u0435 \u0443\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":397452,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/397452-misterparket","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1fc459bb-54de-4fd8-da8a-064f1801e531\/","name":"\u041c\u0438\u0441\u0442\u0435\u0440\u041f\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442","isVerified":false},"content":{"id":410516,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410516-glava-voz-obyavil-o-nachale-tretey-volny-pandemii-koronavirusa","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0412\u041e\u0417 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0439 \u0432\u043e\u043b\u043d\u044b \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925211,"subsite_id":214363,"user_id":318174,"type":"comment_add","id":5925211,"hash":"464981be2a5412ee8e9b411b580a7887","date":1626334632,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/410215-veselchak-mishka-nevalyashka-i-sereznyy-osnovatelnyy-shapko-kot-stali-talismanami-sbornoy-rossii-na-olimpiade-v-tokio?comment=5925211","text":"\u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442

\u0418\u043d\u0430\u0447\u0435 \u0431\u044b \u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043d\u0435 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":318174,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/318174-ksa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7430bb7f-8b7b-723a-6efd-f715ebbca2d2\/","name":"KSA","isVerified":false},"content":{"id":410215,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/art\/410215-veselchak-mishka-nevalyashka-i-sereznyy-osnovatelnyy-shapko-kot-stali-talismanami-sbornoy-rossii-na-olimpiade-v-tokio","title":"\u00ab\u0412\u0435\u0441\u0435\u043b\u044c\u0447\u0430\u043a\u00bb \u041c\u0438\u0448\u043a\u0430-\u043d\u0435\u0432\u0430\u043b\u044f\u0448\u043a\u0430 \u0438 \u00ab\u0441\u0435\u0440\u044c\u0451\u0437\u043d\u044b\u0439, \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439\u00bb \u0428\u0430\u043f\u043a\u043e-\u043a\u043e\u0442 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0430\u043b\u0438\u0441\u043c\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435 \u0432 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925212,"subsite_id":245416,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":5925212,"hash":"59e84c1980df90d20d3e0e3e9d1581f8","date":1626334637,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925212","text":"\u0420\u0430\u0437\u0432\u0435 \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u043a\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5bd1e3a-da09-52bb-a8dd-4bed0f2c280a\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925213,"subsite_id":245416,"user_id":393173,"type":"comment_add","id":5925213,"hash":"292dd8c56e3998420752f6103d32a7d9","date":1626334658,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925213","text":"\u041d\u0430\u043c\u043e\u0440\u0434\u043d\u0438\u043a \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u043c \u043d\u0443\u0436\u0435\u043d, \u0430 \u0432\u043e\u0442 \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434\u043a\u0435 \u0432\u044b\u0433\u0443\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e

\u041f\u0435\u0440\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0431\u044b \u043f\u043e\u0434 \u043c\u044f\u0441\u043e\u0440\u0443\u0431\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043f\u0430\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0437\u044f\u0435\u0432\u0430 \u0439\u043e\u0440\u043a\u0448\u0438\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0442\u0435\u0440\u044c\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0431\u0430\u0447\u0435\u043a","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393173,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393173","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56df63e2-0034-5aea-9553-af9234fab9d7\/","name":"\ud83d\udc19","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925214,"subsite_id":245416,"user_id":134093,"type":"comment_add","id":5925214,"hash":"7da384e3d4b97beb65e4ec70c8b8698b","date":1626334667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925214","text":"\u0418\u0445 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u0442\u043e\u043f\u044f\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":134093,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/134093-mikhail-lukup","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca57b654-15c7-d765-de55-d7e12e4af64a\/","name":"Mikhail Lukup","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925215,"subsite_id":246497,"user_id":388110,"type":"comment_add","id":5925215,"hash":"5d0a06e1a0c47977e60e8099cd90648f","date":1626334676,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410544?comment=5925215","text":"\"\u041e\u043d\u0438 \u0441\u0435\u043c\u044c \u043b\u0435\u0442 \u0437\u0430\u0434\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441, \u0438, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e, \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430.\"



\u00a0\u0442\u043e\u0435\u0441\u0442\u044c 7 \u043b\u0435\u0442 \u0442\u0440\u043e\u043b\u043b\u044f\u0442 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0434\u0430\u043a\u0438))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":388110,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/388110-sergey-dvornichenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b5ebe2f2-29bf-587f-942b-2f12bb261d72\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0414\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":410544,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/410544","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925216,"subsite_id":214348,"user_id":4438,"type":"comment_add","id":5925216,"hash":"916b04a00488df6b9f5acbd27383cc5e","date":1626334689,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru?comment=5925216","text":"\u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0443 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432 15-20 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434:

Chemical brothers, Linkin park, Moby, Rammstein, Daft punk, The Prodigy, Gorillaz, Eminem, The killers \u0438 \u043f\u0440.

\u0418 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u0430\u044f \u043c\u0443\u0437\u044b\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432.....

\u0431\u043b\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":4438,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/4438-ayatomat","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/77ad4cde-cce4-69f0-25a4-8e539acf883b\/","name":"\u0430\u044f\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442","isVerified":false},"content":{"id":410485,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/music\/410485-spotify-podvel-itogi-goda-raboty-v-rossii-chashche-vsego-polzovateli-slushali-morgenshterna-alenu-shvec-bts-i-kizaru","title":"Spotify \u043f\u043e\u0434\u0432\u0451\u043b \u0438\u0442\u043e\u0433\u0438 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0447\u0430\u0449\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u043b\u0438 \u041c\u043e\u0440\u0433\u0435\u043d\u0448\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430, \u0410\u043b\u0451\u043d\u0443 \u0428\u0432\u0435\u0446, BTS \u0438 kizaru"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925217,"subsite_id":245416,"user_id":393173,"type":"comment_add","id":5925217,"hash":"a88fbbe7f05d4e76ef7258865166273e","date":1626334690,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925217","text":"\u0411\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0442\u043e\u043f\u0438\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393173,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393173","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/56df63e2-0034-5aea-9553-af9234fab9d7\/","name":"\ud83d\udc19","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5925219,"subsite_id":245416,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5925219,"hash":"7870953af705fa86516a65833059904d","date":1626334737,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh?comment=5925219","text":"\u044f \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0447\u0443 \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0430\u043a \u0441 \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435\u043c , \u043d\u043e \u043a\u0430\u043a \u0438 \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u0441 \u043f\u0438\u0441\u0442\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u043c , \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430, \u043d\u0435\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u0431\u0430\u0437\u0443\u043a\u0443, \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u0438 \u0434\u0430\u043c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e. \u043c\u043d\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0436\u0435\u043c\u0443 \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u043d\u0435\u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c , \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b , \u0430 \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043d\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":410545,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/410545-v-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-o-shtrafah-do-30-tysyach-rubley-za-vybroshennyh-zhivotnyh","title":"\u0412 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u043e\u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043e \u0448\u0442\u0440\u0430\u0444\u0430\u0445 \u0434\u043e 30 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0436\u0438\u0432\u043e\u0442\u043d\u044b\u0445"},"isAnonymous":false}]}