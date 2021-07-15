{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных Статьи редакции

Депутаты считают, что принятие поправок «будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными».

74 74 комментария
1444 просмотров

Авторы документа — глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях несколькими статьями.

Статья 8.50 «Несоблюдение требований к содержанию животных»:

  • за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, — предупреждение или штраф для граждан — 1,5-3 тысячи рублей; для должностных лиц – от 5-15 тысяч; для юридических лиц — 15-30 тысяч;
  • за содержание и использование животных, включенных в перечень, запрещенных к содержанию — штраф для граждан — 5-15 тысяч; для должностных лиц – 30-50 тысяч; для юридических лиц – 100-150 тысяч;
  • за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф для граждан 5-15 тысяч, для должностных лиц — 15-30 тысяч; для юридических лиц – 50-100 тысяч.

Статья 8.51 «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»:

  • за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию — штраф для граждан 3-15 тысяч; для должностных лиц – 10-30 тысяч; для юридических лиц – 50-100 тысяч.

Статья 8.52 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались»:

  • за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными — предупреждение или штраф для должностных — 5-15 тысяч; для юридических лиц – 15-30 тысяч;
  • за нарушение требований к обращению с животными без владельцев — предупреждение или штраф на граждан – 3-5 тысяч; для должностных лиц – 5-15 тысяч; для юридических лиц – 30-50 тысяч.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях депутаты предложили наделить региональные органы ветеринарного контроля.

#новости #право

74 74 комментария
27
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 74, "likes": 27, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 410545, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 15 Jul 2021 10:34:07 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
74 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Печальный кот

36

штраф для собаководов за неубранные фекалии и прогулки без намордника , а также за фразы "она не кусается" я так понимаю мы не дождемся

Ответить

Уральский Орзэмэс

Печальный
4

Намордник не всем нужен, а вот на поводке выгуливать надо
Первыми бы под мясорубку попали хозяева йоркширских терьеров и подобных собачек

Ответить

Печальный кот

Уральский
14

я конечно не хочу сравнивать собак с оружием , но как и в случае с пистолетом , чтобы завалить человека, необязательно иметь базуку, хватит и дамского. мне как прохожему абсолютно необязательно знать , какие опасны , а какие нет.

Ответить

Уральский

Печальн…
4

Все равно на всех намордники не нужны. Всегда есть перечень пород

Ответить

Andrew Sychev

Уральск…
12

Укусить то любая может

Ответить

Понятный самолет

Andrew
4

Как такой может укусить? Да и какой намордник на нём удержится, когда у него морда впалая?
https://www.instagram.com/p/mxn2wdzT-F/

Ответить

Madegghead

Понятный
0

легко.
Все эти мелкие чудовища очень злобны часто. И реально пытаются укусить за ногу.
Ставить потом кучу прививок абсолютно не хочется.

Ответить

Понятный

Madeggh…
0

Этот даже поесть нормально не может - ему в еду приходится погружаться с носом (потом чихает и морду свою волосатую о ковёр вытирает), какой там кусать...

Ответить

Madegghead

Понятный
2

зачем тогда эту породу выводили...
Это же издевательство какое-то

Ответить

Понятный

Madeggh…
0

Зачем? Я не знаю. Но они есть.

Ответить

Александр

Понятный
1

вообщето полно для короткомордых намордников существует

Ответить

Александр

Andrew
3

так-то и человек укусить может 

Ответить

Уральский

Andrew
0

Если ее на поводке держат, то хозяин ее контролирует. Если не может контролировать, то собаку надо забирать, а хозяина штрафовать.

Ответить

мЕдь

Уральск…
1

то хозяин ее контролирует

Это какой-то идеальный мир.

Если не может контролировать, то собаку надо забирать, а хозяина штрафовать

А то что не может узнаем тогда, когда собака кого-то покусает?

Ответить

Уральский

мЕдь
0

В идеале надо сдавать всем владельцам и их собакам экзамены на послушание.

@Mikhail Lukup у вас же в Германии такие тесты должны сдавать, да?
You can get a Hundeführerschein at certain dog schools. In Berlin, it costs 80 to 100€. You must take a theory exam, and a practical exam. In the practical exam, you must prove that your dog follows your commands. Your dog must be at least 15 months old.

Ответить

Органическ

Уральск…
1

Не знаю, вот на кошек и хомяков никаких экзаменов не требуется. Насчёт собак не знаю. Но вроде их всех надо чипировать. Кроме грызунов.

Ответить

Арина

Уральск…
1

Не всем. В каждом регионе свои правила. Можно сдать экзамен, чтобы гулять без поводка, но вообще есть специальные зоны бесповодочного выгула. Там в принципе все очень даже догфрендли и уважительно к владельцам собак.

Ответить

Михаил Зинчук

Уральск…
1

так по закону намордники нужны на тех, кто в холке выше 40см

Ответить

Уральский

Михаил
0

Ну так я о чем)

Ответить

Максоний

Печальн…
3

Очевидно те, которых ты можешь отправить в полёт ногой, не то чтобы опасны

Ответить

Печальный кот

Максоний
3

собак которые размером с медведя , не так уж часто и содержат . они как правило все небольшого размера , но какая нибудь такса или боксерская может задать жару

Ответить

сироп от щекотки

Печальн…
3

И их (размером с медведя) еще как правило старушка какая-нибудь выгуливает

Ответить

Александр

Печальн…
0

как бы полтора года назад запретили ток не для всех собаков
http://duma.gov.ru/news/47392/

Что изменится для животных и их хозяев с 2020 года
Новости. Что изменится для животных и их хозяев с 2020 года.
duma.gov.ru
Ответить

Максоний

Уральский
9

Как псину можно ваще без поводка выгуливать? Такая маленькая если не навредит никому, то дернет её черт и сорвется под машину во дворе, бгг

Ответить

Уральский

Максоний
5

Они кусючие и отбитые чаще всего. Кидаются на всех. Хозяева обычно и выгуливают таких с мыслями "она никому больно не сделает, а если что случится с ней, то вы будете виноваты"

Ответить

Максоний

Уральск…
1

Были у меня такие хозяева
Когда псина получила ногой по ебалу, заскулила и дала деру, пытались мне какие-то разборки устроить, но ушли нахуй, делать мне больше нечего

Ответить

Никита Кирсанов

Максоний
7

У моей соседки снизу были противные тойтерьеры, однажды шел в школу, она одного выпустила в подъезд (видимо, шли гулять). Эта псина первым делом меня увидела и кинулась пищать и скалить зубы. Я естественно сонный (8утра) и без задней мысли просто пнул ногой от неожиданности.

Вою было, какой я пидорас на собачку накинулся. 

Ответить

Иван Дмитриев

Уральский
1

Путин сказал что всем

Ответить

Aleksey Kosulin

Печальный
4

И то и то уже есть в Коап, московском точно. В части намордника за прогулку без намордника с собаками отдельных пород и появление в отдельных местах с любой собакой без намордника. Намордник на всех и везде какой то перебор. 

Ответить

Печальный кот

Aleksey
0

хорошо если так , но на практике я вижу что пока кому нибудь что нибудь не отгрызут , не работает

Ответить

Илья Гераськин

Печальный
1

Так штрафы за всё это уже есть. Просто их не собирают почти никогда

Ответить

мЕдь

13

Это всё фигня неполноценная. Давно пора перенимать опыт с полноценной регистрацией животного за человеком. Собак и кошек необходимо чепировать и вводить полноценную ответственность за их содержание. Содержать животное должно стать привилегией. Животные вовсе не игрушки, это огромная ответственность, они живут долго, и мы должны быть в ответе за тех, кого приручили.

Ответить

Al

мЕдь
2

Вот так было бы вообще идеально. Чтобы потом кто выкинул своего питомца платили за всякие питомники, стерилизацию, а весной убирали "собачьи подснежники".

Ответить

Уральский Орзэмэс

5

Значит животных будут топить

Ответить

Органический Денис

Уральский
4

Их и так топят.

Ответить

Уральский Орзэмэс

Органический
1

Будут больше топить

Ответить

Al

Уральский
0

Но ведь зоозащитники говорили, что государство ничего не делает, что люди просто выкидывают домашних животных, и отсюда проблема бродячих собак. Теперь вводят штрафы за это, и опять все не так.

Ответить

Уральский Орзэмэс

Al
3

Имхо зоозащитники тут ошибались немного. 

Устойчивое мнение о том, что потерявшиеся или выброшенные из дома домашние собаки превращаются в бродячих и сбиваются в стаи, является распространённым заблуждением. По данным специалистов Зоологического института РАН, выросшие в неволе псы, даже бойцовских пород, на улицах выживают крайне редко. Если их в течение недели не подберут люди, участь их практически предрешена. Населяющие помойки и парки звери — это дикое животное, приспособившееся для жизни в городе. Внешний вид таких собак из поколения в поколение приближается к виду их дикого предка — разновидности волка, приспособившейся к поиску пищи среди отбросов возле стоянок первобытного человека и впоследствии одомашненной человеком.

А вот таких дворовых собачек очень редко когда чипируют и прививают. Часто щенков таких убивают и топят (бабушки, которые топят котят и щенков дворовых - классика, но стерилизовать их никто не планирует, легче утопить). За такими животными неособо следят. Зато их на улицах спасают, подкармливая, и те продолжают размножаться 

Ответить

Al

Уральск…
3

Ну я хз, у меня в городе их уже стаи. Я как-то стоял на остановке насчитал их штук 15, или даже 17. 

Зоозащитники против их усыпления. А этих собак мало кто хочет брать себе. Питомники и вот это все - дорого, и деньги пилят. Валят все на тех, кто выкидывает домашних собак. 

На стерилизацию тоже хуй кладут, но стерилизация решит проблему стаи только через поколение собак. А их уже целые орды, и проблема здесь и сейчас. Это не 1-2, это уже 10-20. 

Ответить

Уральский

Al
5

Поэтому мне нравится как сделали, например, в США. Не забирают собаку определенное время - ее усыпляют.
Если кто-то хочет собаку спасти, то пусть берет ее к себе домой, делает всё прививки, тренирует ее и говно за ней убирает.

Они стерилизованные все равно кидаются и территорию защищают, что бы ни говорили.

Ответить

Люц Шнайдер

Уральский
0

Нуууууу....за это можно присесть:

«Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке» https://turbo.ria.ru/20210713/koshka-1741122466.html

По данным полиции, в отношении ранее судимого за убийство мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет. 

Ответить

Понятный самолет

Люц
1

Ну, блин! Утопить в ведре по-быстрому - это одно, а заставить тело крутиться в барабане стиралки - это странно и не нормально.

Ответить

Уральский

Понятный
0

Топить в ведре тоже неочень нормально, если уж так)

Ответить

Понятный самолет

Уральск…
0

Да, лучше в ветклинике всё провернуть, но не во всех глухих деревнях есть ветеринар, так что это один из наиболее гуманных способов, в отличии от явных издевательств в стиралке

Ответить

Люц Шнайдер

4

Вообще нужно вводить налог на кошек и  собак, а также обязательную чипизацию  этих животных. Деньги от налогов можно было бы пустить как на стерилизацию, отлов и содержание беспризорных животных, так и на создание и содержание площадок для собак. А то заведут собаку/кошку, а потом: у нас аллергия, мы переезжаем и не можем взять с собой, он есть мебель/ссыт. Помогите пристроить или нам придётся отпустить на волю, а то усыплять жалко, а так будет жить на природе.

Ответить

Александр Добриневский

2

Закон об обязательной стерилизации не нужон, правильно, нахуй надо, лучше штрафы выдавать, так бабки пойдут государству
Мудаки ебаные

Ответить

Рыжий

Александр
2

Обязательной стерилизации кого, выброщенных животных?

Ответить

Химический колос

Рыжий
6

Тех, кто выбрасывает.

Ответить

Александр Добриневский

Рыжий
2

Если животное стерилизовано, то оно не будет приносить потомство
Соответственно не придется потом подбирать это потомство, чтобы потом выбросить, наигравшись
И так по кругу
Нужен контроль над популяцией, это первоначально, а не наказывать рублем тех кто выбрасывает коробки с котятами и щенками

Ответить

Понятный самолет

Алексан…
0

Так кого стерелизовать-то? Всех животных, чтобы на Земле из живых остался лишь только человек?

Ответить

Марина Литвинова

Понятный
0

Только бездомных (я про Россию, в особенности про Крас)

Ответить

Madegghead

Алексан…
0

но ведь эта схема применяется всего в паре стран мира и нигде не работает...
Во всех странах где решена проблема бродячих животных идет строго отлов, без выпуска назад.
Почему ты предлагаешь идти путем Украины и Болгарии, а не путем Канады, где все работает?

Ответить

Al

Александр
0

Почему нет то? На что содержать питомники? 

Ответить

Andrew Sychev

1

Закон примут, а как его исполнять то? Как они будут ловить виновного? 

Ответить

Рыжий

Andrew
1

Закон о чипировании домашних животных продвигают же

Ответить

Михаил Зинчук

Andrew
0

ну если собака чипирована, то по чипу быстро пробивается хозяин

Ответить

Andrew Sychev

Михаил
0

Ну и что, хозяин скажет, что убежал питомец. Попробуй докажи обратное

Ответить

Madegghead

Andrew
0

это его ответственность за предмет повышенной опасности.
Убежала - плати штраф. 
Доказательство просто нахождение блоховоза на улице без хозяина. 

Ответить

Подозрительный Кот

Andrew
0

следственный комитет особо важные дела, как обычно.

Ответить

Сергей Крашевич

1

А как они себе представляют практическое исполнение этого закона? И какую ожидают правоприменительную практику...
Это ж нужно прямо в момент "выброса" человека поймать, и как-то зафиксировать данный факт

Ответить

Максим Ростокин

Сергей
1

Зачем фиксировать, если по закону все собаки должны быть чипированными?

Ответить

Леха

Максим
0

Закон это одно, а как его исполняют, это другое, особенно у нас. Надо каких-то плюшек накидать за чипироваеие 

Ответить

DaiBi

1

Закон - пустышка, ибо хрен докажешь чья животина была.

Ответить

Корнелий Шнапс

DaiBi
1

всех чипировать

Ответить

Офицерский историк

1

Есть список оппозиционеров с собаками?

Ответить

Экономический Кирилл

1

А кроме штрафов, у них вообще какие-нибудь идеи есть? По любому вопросу?
Ну, кроме посадить…

Ответить

Марина Литвинова

0

Это нормально, в Краснодаре очень много выкидывают даже породистых животных которые потом в стаи сбиваются.

Ответить

Madegghead

Марина
1

это распространенный миф.
Это не так.
Домашняя собака в дикой природе практически не может выжить, слишком сильное одомашнивание.
Стаи собак - это абсолютно дикие животные, живущие так десятки поколений. По сути шакализированные собачки. Обратите внимание, что они даже внешне все стремятся к одинаковому виду похожему на шакала.

Ответить

Марина Литвинова

Madegghead
0

значит не сбиваются, но у меня знакомая котенка так выкинула, соседи "выпустили собаку" возможно и не живут долго. Но откуда тогда берутся породистые животные на улицах и вообще все другие собаки? Если их стерилизовать и чипировать(что делают сейчас в Красе потихоньку)  популяция со временем исчезнет. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Разве они не на отпуске?

Ответить

Александр Горелик

0

завтра в новостях: Навальный призывал бросать животных в представителей власти (нет, не приплетаю, а превентивно реагирую)))

Ответить

Р О Б А Т

0

Выброшенных из госдуры животных 

Ответить

Dmitry Vakhnin

–2

Штраф в 3к - это смешно.

Ответить

DarkFire

Dmitry
0

Смотря для какого региона 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 74 комментария
Обсуждаемое
Технологии
Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12
В России будет стоить 9490 рублей.
234
Истории
История одной смерти от Коронавируса
Ранее на страницах TJ решил поделиться своей историей о вакцинации в феврале 2021 г. Спутником. Мой рассказ вызвал большой отклик у читателей. Решил поделиться еще одной историей, предупреждаю сразу, кому может не приятно читать о болезни и смерти — не читайте. Хочу рассказать об этом в первую очередь, чтобы кого то предупредить или уберечь, т.к.…
334
Разборы
«Что если я не готова отдать жизнь за Родину?»: как в школах «воспитывают патриотов» и что меняет новый стандарт
Понятие гражданско-патриотического воспитания в России закрепили на высшем уровне — и вот что об этом думают учителя.
183
Популярное за три дня
Новости
ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Теперь — только для кандидатов, партий и комиссий
Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.
154
Интернет
В соцсетях бойкотируют «Смотрим.ру» — сервис ВГТРК, который несколько раз «падал» во время матчей Евро-2020
Болельщики требуют извинений от авторов платформы, но её представители не отвечают и удаляют комментарии.
104
Животные
Запись в подсайте Животные
- дратути кощька
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null