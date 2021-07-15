В Госдуму внесли законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных животных Статьи редакции
Депутаты считают, что принятие поправок «будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными».
Авторы документа — глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Они предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях несколькими статьями.
Статья 8.50 «Несоблюдение требований к содержанию животных»:
- за несоблюдение общих требований к содержанию животных, в том числе оставление их без владельца, — предупреждение или штраф для граждан — 1,5-3 тысячи рублей; для должностных лиц – от 5-15 тысяч; для юридических лиц — 15-30 тысяч;
- за содержание и использование животных, включенных в перечень, запрещенных к содержанию — штраф для граждан — 5-15 тысяч; для должностных лиц – 30-50 тысяч; для юридических лиц – 100-150 тысяч;
- за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф для граждан 5-15 тысяч, для должностных лиц — 15-30 тысяч; для юридических лиц – 50-100 тысяч.
Статья 8.51 «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»:
- за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию — штраф для граждан 3-15 тысяч; для должностных лиц – 10-30 тысяч; для юридических лиц – 50-100 тысяч.
Статья 8.52 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались»:
- за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными — предупреждение или штраф для должностных — 5-15 тысяч; для юридических лиц – 15-30 тысяч;
- за нарушение требований к обращению с животными без владельцев — предупреждение или штраф на граждан – 3-5 тысяч; для должностных лиц – 5-15 тысяч; для юридических лиц – 30-50 тысяч.
Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях депутаты предложили наделить региональные органы ветеринарного контроля.
Уральский Орзэмэс
Намордник не всем нужен, а вот на поводке выгуливать надо
Первыми бы под мясорубку попали хозяева йоркширских терьеров и подобных собачек
Печальный кот
я конечно не хочу сравнивать собак с оружием , но как и в случае с пистолетом , чтобы завалить человека, необязательно иметь базуку, хватит и дамского. мне как прохожему абсолютно необязательно знать , какие опасны , а какие нет.
Уральский
Все равно на всех намордники не нужны. Всегда есть перечень пород
Укусить то любая может
Понятный самолет
Как такой может укусить? Да и какой намордник на нём удержится, когда у него морда впалая?
https://www.instagram.com/p/mxn2wdzT-F/
легко.
Все эти мелкие чудовища очень злобны часто. И реально пытаются укусить за ногу.
Ставить потом кучу прививок абсолютно не хочется.
Этот даже поесть нормально не может - ему в еду приходится погружаться с носом (потом чихает и морду свою волосатую о ковёр вытирает), какой там кусать...
зачем тогда эту породу выводили...
Это же издевательство какое-то
Уральский
Если ее на поводке держат, то хозяин ее контролирует. Если не может контролировать, то собаку надо забирать, а хозяина штрафовать.
Уральский
В идеале надо сдавать всем владельцам и их собакам экзамены на послушание.
@Mikhail Lukup у вас же в Германии такие тесты должны сдавать, да?
You can get a Hundeführerschein at certain dog schools. In Berlin, it costs 80 to 100€. You must take a theory exam, and a practical exam. In the practical exam, you must prove that your dog follows your commands. Your dog must be at least 15 months old.
Органическ
Не знаю, вот на кошек и хомяков никаких экзаменов не требуется. Насчёт собак не знаю. Но вроде их всех надо чипировать. Кроме грызунов.
так по закону намордники нужны на тех, кто в холке выше 40см
Печальный кот
собак которые размером с медведя , не так уж часто и содержат . они как правило все небольшого размера , но какая нибудь такса или боксерская может задать жару
И их (размером с медведя) еще как правило старушка какая-нибудь выгуливает
как бы полтора года назад запретили ток не для всех собаков
http://duma.gov.ru/news/47392/
Уральский
Они кусючие и отбитые чаще всего. Кидаются на всех. Хозяева обычно и выгуливают таких с мыслями "она никому больно не сделает, а если что случится с ней, то вы будете виноваты"
У моей соседки снизу были противные тойтерьеры, однажды шел в школу, она одного выпустила в подъезд (видимо, шли гулять). Эта псина первым делом меня увидела и кинулась пищать и скалить зубы. Я естественно сонный (8утра) и без задней мысли просто пнул ногой от неожиданности.
Вою было, какой я пидорас на собачку накинулся.
И то и то уже есть в Коап, московском точно. В части намордника за прогулку без намордника с собаками отдельных пород и появление в отдельных местах с любой собакой без намордника. Намордник на всех и везде какой то перебор.
Печальный кот
хорошо если так , но на практике я вижу что пока кому нибудь что нибудь не отгрызут , не работает
Так штрафы за всё это уже есть. Просто их не собирают почти никогда
Это всё фигня неполноценная. Давно пора перенимать опыт с полноценной регистрацией животного за человеком. Собак и кошек необходимо чепировать и вводить полноценную ответственность за их содержание. Содержать животное должно стать привилегией. Животные вовсе не игрушки, это огромная ответственность, они живут долго, и мы должны быть в ответе за тех, кого приручили.
Органический Денис
Их и так топят.
Уральский Орзэмэс
Имхо зоозащитники тут ошибались немного.
Устойчивое мнение о том, что потерявшиеся или выброшенные из дома домашние собаки превращаются в бродячих и сбиваются в стаи, является распространённым заблуждением. По данным специалистов Зоологического института РАН, выросшие в неволе псы, даже бойцовских пород, на улицах выживают крайне редко. Если их в течение недели не подберут люди, участь их практически предрешена. Населяющие помойки и парки звери — это дикое животное, приспособившееся для жизни в городе. Внешний вид таких собак из поколения в поколение приближается к виду их дикого предка — разновидности волка, приспособившейся к поиску пищи среди отбросов возле стоянок первобытного человека и впоследствии одомашненной человеком.
А вот таких дворовых собачек очень редко когда чипируют и прививают. Часто щенков таких убивают и топят (бабушки, которые топят котят и щенков дворовых - классика, но стерилизовать их никто не планирует, легче утопить). За такими животными неособо следят. Зато их на улицах спасают, подкармливая, и те продолжают размножаться
Ну я хз, у меня в городе их уже стаи. Я как-то стоял на остановке насчитал их штук 15, или даже 17.
Зоозащитники против их усыпления. А этих собак мало кто хочет брать себе. Питомники и вот это все - дорого, и деньги пилят. Валят все на тех, кто выкидывает домашних собак.
На стерилизацию тоже хуй кладут, но стерилизация решит проблему стаи только через поколение собак. А их уже целые орды, и проблема здесь и сейчас. Это не 1-2, это уже 10-20.
Уральский
Поэтому мне нравится как сделали, например, в США. Не забирают собаку определенное время - ее усыпляют.
Если кто-то хочет собаку спасти, то пусть берет ее к себе домой, делает всё прививки, тренирует ее и говно за ней убирает.
Они стерилизованные все равно кидаются и территорию защищают, что бы ни говорили.
Нуууууу....за это можно присесть:
«Пьяный калининградец утопил кошку в стиральной машине и спрятался в замке» https://turbo.ria.ru/20210713/koshka-1741122466.html
По данным полиции, в отношении ранее судимого за убийство мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Понятный самолет
Ну, блин! Утопить в ведре по-быстрому - это одно, а заставить тело крутиться в барабане стиралки - это странно и не нормально.
Вообще нужно вводить налог на кошек и собак, а также обязательную чипизацию этих животных. Деньги от налогов можно было бы пустить как на стерилизацию, отлов и содержание беспризорных животных, так и на создание и содержание площадок для собак. А то заведут собаку/кошку, а потом: у нас аллергия, мы переезжаем и не можем взять с собой, он есть мебель/ссыт. Помогите пристроить или нам придётся отпустить на волю, а то усыплять жалко, а так будет жить на природе.
Закон об обязательной стерилизации не нужон, правильно, нахуй надо, лучше штрафы выдавать, так бабки пойдут государству
Мудаки ебаные
Если животное стерилизовано, то оно не будет приносить потомство
Соответственно не придется потом подбирать это потомство, чтобы потом выбросить, наигравшись
И так по кругу
Нужен контроль над популяцией, это первоначально, а не наказывать рублем тех кто выбрасывает коробки с котятами и щенками
Понятный самолет
Так кого стерелизовать-то? Всех животных, чтобы на Земле из живых остался лишь только человек?
но ведь эта схема применяется всего в паре стран мира и нигде не работает...
Во всех странах где решена проблема бродячих животных идет строго отлов, без выпуска назад.
Почему ты предлагаешь идти путем Украины и Болгарии, а не путем Канады, где все работает?
Закон примут, а как его исполнять то? Как они будут ловить виновного?
ну если собака чипирована, то по чипу быстро пробивается хозяин
Ну и что, хозяин скажет, что убежал питомец. Попробуй докажи обратное
это его ответственность за предмет повышенной опасности.
Убежала - плати штраф.
Доказательство просто нахождение блоховоза на улице без хозяина.
А как они себе представляют практическое исполнение этого закона? И какую ожидают правоприменительную практику...
Это ж нужно прямо в момент "выброса" человека поймать, и как-то зафиксировать данный факт
Зачем фиксировать, если по закону все собаки должны быть чипированными?
Закон - пустышка, ибо хрен докажешь чья животина была.
Это нормально, в Краснодаре очень много выкидывают даже породистых животных которые потом в стаи сбиваются.
это распространенный миф.
Это не так.
Домашняя собака в дикой природе практически не может выжить, слишком сильное одомашнивание.
Стаи собак - это абсолютно дикие животные, живущие так десятки поколений. По сути шакализированные собачки. Обратите внимание, что они даже внешне все стремятся к одинаковому виду похожему на шакала.
значит не сбиваются, но у меня знакомая котенка так выкинула, соседи "выпустили собаку" возможно и не живут долго. Но откуда тогда берутся породистые животные на улицах и вообще все другие собаки? Если их стерилизовать и чипировать(что делают сейчас в Красе потихоньку) популяция со временем исчезнет.
завтра в новостях: Навальный призывал бросать животных в представителей власти (нет, не приплетаю, а превентивно реагирую)))
Штраф в 3к - это смешно.