Расследование британской Earthsight: иркутский политик Евгений Бакуров незаконно добывал лес и продавал его IKEA Статьи редакции
«Такие, как я, не тонут», — рассказал один богатейших чиновников России в документальном фильме про своего деда.
15 июля британская общественная организация Earthsight выпустила расследование о продаже незаконно добытого леса компаниями российского чиновника Евгения Бакурова. Он — депутат иркутского Законодательного собрания и владелец предприятий «ЭкспортЛеса», которые торгуют необработанными спиленными стволами деревьев.
Среди покупателей такого леса шведская компания IKEA. Как следует из расследования Earthsight, под видом вырубки нездоровых деревьев Бакуров больше десяти лет продавал шведской компании незаконно добытую в Сибири древесину.
В 2019 году Forbes включил его в рейтинг самых богатых чиновников России. Годовую прибыль Бакурова оценили в 365 миллионов рублей, что позволило ему занять 44 место.
Как отмечает «Проект», Бакуров связан с влиятельными предпринимателями из Братска. Лесной бизнес в регионе бывший муниципальный депутат Усолья-Сибирского Сергей Угляница назвал «чистым криминалом». Несмотря на борьбу с незаконными санитарными рубками в регионе, бизнес Бакурова только увеличивался, а его компании избегали уголовных дел. «Такие, как я, не тонут», — заявил чиновник в документальном фильме про своего деда.
Главное из расследования:
- Лесопромышленные компании «ЭкспортЛес» вырубали больше леса, чем предусматривалось договорами, чаще всего — здоровые деревья под видом больных. Также компании Бакурова незаконно добывали лес с береговых линий.
- Всего компании Бакурова арендуют как минимум 246 тысяч гектаров леса, что практически равняется площади Москвы.
- Согласно судебным протоколам, помимо договоров на аренду лесных участков, с 2012 по 2018 год Бакуров подписал 11 незаконных дополнительных соглашений. Благодаря им он смог заготовить 689 тысяч кубометров древесины. Как отмечает Earthsight, «этим количеством можно почти восемь раз доверху заполнить Королевский Альберт-холл в Лондоне».
- За 10 лет «ЭкспортЛес» вырубил около 15 тысяч гектаров леса, что примерно равняется 21 тысячи футбольных полей.
- Компании Бакурова также занимались вырубкой леса на участках, сертифицированных международным Лесным попечительских советом (FSC). В 2019 году 86% от всего леса, заготовленного на участках FSC, составили незаконные санитарные рубки.
- Именно благодаря тому, что FSC продолжал сертифицировать участки, арендованные Бакуровым, IKEA закупала товар у его компаний. К тому же, многие деревообрабатывающие организации также покупали лесозаготовки у «ЭкпортЛеса» и затем продавали их в Европу.
- Один из покупателей компаний Бакурова — местный комбинат ООО ПК «Успех». Он, в свою очередь, продавал дерево индонезийскому изготовителю мебели PT Karya Sutarindo (PTKS), который поставляет свой товар IKEA.
- Из таможенных документов следует, что ИКЕА закупила у PTKS более 2,1 миллиона единиц товара стоимостью 60 миллионов долларов. Почти вся древесина, поставляемая PTKS Бакуровым, связана с незаконными рубками. В IKEA мебель из такого материала попадала через китайских и российских поставщиков.
- IKEA подтвердила Earthsight свою связь с Бакуровым, однако отказалась признать материал незаконно вырубленным. Компания полагается на сертификацию FSC.
- Несмотря на это, в июне IKEA исключила компании чиновника из поставщиков, а позже выпустила заявление о приостановке использования древесины от санитарных рубок на Дальнем Востоке и в Сибири. Компания объяснила решение «неуверенностью, что нынешние санитарные рубки гарантируют ответственное управление лесным хозяйством».
- FSC нарушений не признал, но приостановил действия сертификатов компаний Бакуровым.
Бедный волк
Спасибо, что разжевала
Транспортный будильник
Ожидаемый комментарий, дизлайк
Уральский Орзэмэс
Не надо печалиться
Растительный кот
уже миллион раз спутниковые снимки показывали, похуям, отвлекают другими проблемами
Уральский Орзэмэс
Кстати, и с карпатским лесами тоже была тема, что той же Икее продают.
Из-за вырубки лесов у нас в Карпатах который год потопы.
Вот это охуеть просто. Напомнило что сделали для строительства "острова мечты" в Москве.
А я был в этом месте в 2018, там что-то типо заповедного леса было, офигеть в общем.
НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ, ОН РУБИЛ И ПРОДАВАЛ В ОДНОГО
Растительный кот
произошла чудовищная ошибка
как говорится - дорого яичко к христову дню. Выборы на носу или у ИКЕА есть какие-то конкуренты или еще у кого-то какие-то интересы)
Партия не в курсе?
ну продавал я и че
" Россия вон до сих пор на первом месте по количеству деревьев. Хуже не стали, прорвёмся! "
Как назвать новый табурет - Bakurov.
Как скоро дверные ручки офиса этой организации окажутся обмазаны новичком?
Не факт. Михалков, например, давно намекал на то, что пора ими заняться (вырубками лесов в Сибири). Ну теперь мебель в Икее подорожает либо найдут новую схему поставок, либо наконец начнут строить заводы по переработке древесины (во что пока не очень верится).
Явный ключ
с 1 января 2022 года вводится полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
В России есть и ответственные компании, которые высаживают столько же сколько рубят.
Сук, реально. Чувак за сраные 5 миллионов зелени просто гробит будущее своих детей и внуков. Писец.
Дети в Европе
Так масштаб вырубок настолько велик, что повлияет на любую часть планеты.
Да ему поебать, Россия для них не страна, а так, источник бабла с каким-то быдлом, которое почему то ещё не сдохло.
А то что повлияет на всю планету - тоже поебать, они уверены что за бабки купят что и кого угодно где угодно. Ну и в чем они не правы как говорится.
ИКЕА в говно вляпалась. Перед выборами нормальный материал
ИКЕА уже лет 8, если не дольше, покупает леса оттуда. Я до сих пор не понимаю че все так облизывают эту компанию, которая ничего для РФ не сделала, а только доит её.
Видимо последняя европейская компания которая готова работать на таких условиях
Оппозиционеры которые покупали мебель в IKEA сейчас:
В нормальных странах бы вышли на улицу против икеи. Но
Распродают Рассеюшку: воду из Байкала - китайцам, лес - шведам (и китайцам), нефть и газ - всем, ну хоть воздух пока не откачивают
воздух пока не откачивают
Да чёт после такой «защиты природных ресурсов» скоро и откачивать нечего будет.
Ну ниче, вырастим новое поколение людей, которым не нужен воздух - аккурат к программе колонизации Луны.
пару куполов - над питером, москвой и новосибирском а остальное на экспорт
Если не он, то кто?
таааакие секрееееты, внеееезапноооо, никто прям не догадывался даже. сейчас немного покопают и узнают, что это еще и такие как он лес поджигают, чтобы скрыть свои вырубки. а потом что "такие как он" это внезапно чиновники...
Партия напишет, что чел давно не в партии. Ск деньги забрала и все весело ушли в отпуск. Челу 15 лет ареста
Масштабы вырубок в Сибири на самом деле впечатляют. Начиная с Томской области, через весь Красноярский Край и Иркутскую область. И скрыть это у них никак не получится. Только признавать. И все эти богатства этих миллиардеров - это конечно же криминальные деньги и рано или поздно их у них отберут. Вопрос только кто - английские, шведские спецслужбы или российские.
Кадры вырубки деревьев в охраняемых лесах со спутника
Что-то у Earthsight прямо всё плохо с обработкой спутниковых данных. Даже я, совсем не ГИС-специалист, а просто любитель, умею делать снимки в EO Browser посветлее и обрезать несколько кадров по в точности одинаковым координатам