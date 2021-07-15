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Новости
Sasha Shambilova

Расследование британской Earthsight: иркутский политик Евгений Бакуров незаконно добывал лес и продавал его IKEA Статьи редакции

«Такие, как я, не тонут», — рассказал один богатейших чиновников России в документальном фильме про своего деда.

67 67 комментариев
5329 просмотров
Скриншот из видео «ЭкспортЛеса»

15 июля британская общественная организация Earthsight выпустила расследование о продаже незаконно добытого леса компаниями российского чиновника Евгения Бакурова. Он — депутат иркутского Законодательного собрания и владелец предприятий «ЭкспортЛеса», которые торгуют необработанными спиленными стволами деревьев.

Среди покупателей такого леса шведская компания IKEA. Как следует из расследования Earthsight, под видом вырубки нездоровых деревьев Бакуров больше десяти лет продавал шведской компании незаконно добытую в Сибири древесину.

В 2019 году Forbes включил его в рейтинг самых богатых чиновников России. Годовую прибыль Бакурова оценили в 365 миллионов рублей, что позволило ему занять 44 место.

Как отмечает «Проект», Бакуров связан с влиятельными предпринимателями из Братска. Лесной бизнес в регионе бывший муниципальный депутат Усолья-Сибирского Сергей Угляница назвал «чистым криминалом». Несмотря на борьбу с незаконными санитарными рубками в регионе, бизнес Бакурова только увеличивался, а его компании избегали уголовных дел. «Такие, как я, не тонут», — заявил чиновник в документальном фильме про своего деда.

Главное из расследования:

  • Лесопромышленные компании «ЭкспортЛес» вырубали больше леса, чем предусматривалось договорами, чаще всего — здоровые деревья под видом больных. Также компании Бакурова незаконно добывали лес с береговых линий.
  • Всего компании Бакурова арендуют как минимум 246 тысяч гектаров леса, что практически равняется площади Москвы.
  • Согласно судебным протоколам, помимо договоров на аренду лесных участков, с 2012 по 2018 год Бакуров подписал 11 незаконных дополнительных соглашений. Благодаря им он смог заготовить 689 тысяч кубометров древесины. Как отмечает Earthsight, «этим количеством можно почти восемь раз доверху заполнить Королевский Альберт-холл в Лондоне».
  • За 10 лет «ЭкспортЛес» вырубил около 15 тысяч гектаров леса, что примерно равняется 21 тысячи футбольных полей.
  • Компании Бакурова также занимались вырубкой леса на участках, сертифицированных международным Лесным попечительских советом (FSC). В 2019 году 86% от всего леса, заготовленного на участках FSC, составили незаконные санитарные рубки.
Кадры вырубки деревьев в охраняемых лесах со спутника Earthsight
  • Именно благодаря тому, что FSC продолжал сертифицировать участки, арендованные Бакуровым, IKEA закупала товар у его компаний. К тому же, многие деревообрабатывающие организации также покупали лесозаготовки у «ЭкпортЛеса» и затем продавали их в Европу.
  • Один из покупателей компаний Бакурова — местный комбинат ООО ПК «Успех». Он, в свою очередь, продавал дерево индонезийскому изготовителю мебели PT Karya Sutarindo (PTKS), который поставляет свой товар IKEA.
  • Из таможенных документов следует, что ИКЕА закупила у PTKS более 2,1 миллиона единиц товара стоимостью 60 миллионов долларов. Почти вся древесина, поставляемая PTKS Бакуровым, связана с незаконными рубками. В IKEA мебель из такого материала попадала через китайских и российских поставщиков.
  • IKEA подтвердила Earthsight свою связь с Бакуровым, однако отказалась признать материал незаконно вырубленным. Компания полагается на сертификацию FSC.
  • Несмотря на это, в июне IKEA исключила компании чиновника из поставщиков, а позже выпустила заявление о приостановке использования древесины от санитарных рубок на Дальнем Востоке и в Сибири. Компания объяснила решение «неуверенностью, что нынешние санитарные рубки гарантируют ответственное управление лесным хозяйством».
  • FSC нарушений не признал, но приостановил действия сертификатов компаний Бакуровым.

#новости #расследования

67 67 комментариев
70
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67 комментариев
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Уральский Орзэмэс

75

Такие, как я, не тонут

Понятно, говно

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Бедный волк

Уральский
33

Спасибо, что разжевала

Ответить

Бедный волк

Бедный
31

Неоднозначно прозвучало

Ответить

Tural

Бедный
2

типа, ты сразу не вкладывал двойного значения:)

Ответить

Уральский Орзэмэс

Бедный
0

Вдруг подумали б, что пробивной работяга

Ответить

Транспортный будильник

Уральский
–17

Ожидаемый комментарий, дизлайк

Ответить

Возможный турник

Транспортный
9

Дизлайк, так дизлайк

Ответить

Уральский Орзэмэс

Транспортный
3

Не надо печалиться 

Ответить

Возможный турник

Уральск…
1

и рваться

Ответить

Нежный Макс

21

И это только для местной икеи. А теперь представьте сколько леса вывозят в Китай.

Ответить

Растительный кот

Нежный
10

уже миллион раз спутниковые снимки показывали, похуям, отвлекают другими проблемами

Ответить

Уральский Орзэмэс

Нежный
3

Кстати, и с карпатским лесами тоже была тема, что той же Икее продают.
Из-за вырубки лесов у нас в Карпатах который год потопы.

Ответить

Корнелий Шнапс

Уральский
1

зато кровати собираются быстро

Ответить

Коровка говорит мууу

Нежный
0

еще не весь

Ответить

мЕдь

11

Вот это охуеть просто. Напомнило что сделали для строительства "острова мечты" в Москве.

Ответить

Леха

мЕдь
6

Зато есть очередной трц в стиле недодиснейленда 

Ответить

мЕдь

Леха
1

А какие планы рисовали, что всё красиво будет и про зенель не забудут.

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
12

Не забыли, просто они выкладывали другой смысл в слово «зелень» 

Ответить

Коровка говорит мууу

Леха
1

да там диснейлендом и не пахнет

Ответить

Алексей Куликов

мЕдь
1

А я был в этом месте в 2018, там что-то типо заповедного леса было, офигеть в общем.

Ответить

Иван Щербина

6

НИКТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ, ОН РУБИЛ И ПРОДАВАЛ В ОДНОГО

Ответить

Растительный кот

Иван
6

произошла чудовищная ошибка

Ответить

Иван Щербина

Растительный
1

Чрезвычайное происшествие, неожиданное известие

Ответить

Коровка говорит мууу

Иван
2

как говорится - дорого яичко к христову дню. Выборы на носу или у ИКЕА есть какие-то конкуренты или еще у кого-то какие-то интересы)

Ответить

Антон Лисин

Иван
1

Партия не в курсе?

Ответить

Иван Щербина

Антон
2

*фото Пескова*

Ответить

Rodion Kutsaev

6

ну продавал я и че

Ответить

Lofoten Forsake

Rodion
1

" Россия вон до сих пор на первом месте по количеству деревьев. Хуже не стали, прорвёмся! "

Ответить

Возможный турник

4

Есть идея - есть ИКЕА

Ответить

Andrew Muralov

4

Как назвать новый табурет - Bakurov. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Andrew
0

BAKUROVBLYAGNONSLERKA

Ответить

Андрей Галицкий

3

это не он , это навальный

Ответить

Stanley H. Tweedle

2

Как скоро дверные ручки офиса этой организации окажутся обмазаны новичком?

Ответить

Ramen Warrior

Stanley
0

Не факт. Михалков, например, давно намекал на то, что пора ими заняться (вырубками лесов в Сибири). Ну теперь мебель в Икее подорожает либо найдут новую схему поставок, либо наконец начнут строить заводы по переработке древесины (во что пока не очень верится). 

Ответить

Явный ключ

Ramen
0

с 1 января 2022 года вводится полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
В России есть и ответственные компании, которые высаживают столько же сколько рубят. 

Ответить

Это

Явный
1

Держите деревья, еще полгода всего

Ответить

norm

Stanley
0

Говничком

Ответить

Денис Исаев

0

Сук, реально. Чувак за сраные 5 миллионов зелени просто гробит будущее своих детей и внуков. Писец.

Ответить

Антон Лисин

Денис
4

Дети в Европе 

Ответить

Денис Исаев

Антон
1

Так масштаб вырубок настолько велик, что повлияет на любую часть планеты.

Ответить

Андрей Штольц

Денис
0

Да ему поебать, Россия для них не страна, а так, источник бабла с каким-то быдлом, которое почему то ещё не сдохло. 
А то что повлияет на всю планету - тоже поебать, они уверены что за бабки купят что и кого угодно где угодно. Ну и в чем они не правы как говорится. 

Ответить

Антон Лисин

1

ИКЕА в говно вляпалась. Перед выборами нормальный материал 

Ответить

Александр Федоров

Антон
1

ИКЕА уже лет 8, если не дольше, покупает леса оттуда. Я до сих пор не понимаю че все так облизывают эту компанию, которая ничего для РФ не сделала, а только доит её.

Ответить

Антон Лисин

Александр
0

Видимо последняя европейская компания которая готова работать на таких условиях 

Ответить

пиу-пиу

–2

Оппозиционеры которые покупали мебель в IKEA сейчас:

Ответить

Саша Александров

пиу-пиу
2

Ведь это главная проблема оппозиционеров в России

Ответить

Существенный ихтиандр

пиу-пиу
0

Оппозиционеры в россии или сидят или не в россии

Ответить

Р О Б А Т

1

Говно не тонет, ага

Ответить

Максим Манчестер

1

В нормальных странах бы вышли на улицу против икеи. Но

Ответить

Это

Максим
0

Но ИКЕЯ больше чем вы и без карты вам труха

Ответить

Корнелий Шнапс

Это
0

запретит всем митингующим покупки тумб прикроватных и как они запоют?

Ответить

Антон Лисин

Максим
0

Сожгли к хуям бы

Ответить

Корнелий Шнапс

0

Распродают Рассеюшку: воду из Байкала - китайцам, лес - шведам (и китайцам), нефть и газ - всем, ну хоть воздух пока не откачивают

Ответить

Товарищ Колбасный

Корнелий
1

Главное, что суверенитетом не торгуем. Не забывайте. 

Ответить

Андрей Штольц

Корнелий
0

воздух пока не откачивают

Да чёт после такой «защиты природных ресурсов» скоро и откачивать нечего будет. 
Ну ниче, вырастим новое поколение людей, которым не нужен воздух - аккурат к программе колонизации Луны. 

Ответить

Корнелий Шнапс

Андрей
0

пару куполов - над питером, москвой и новосибирском а остальное на экспорт

Ответить

Антон Лисин

0

ИКЕА 

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Если не он, то кто?

Ответить

Корнелий Шнапс

Cерьёзный
0

ну и в чём он не прав?

Ответить

Чудовищный паркур

0

Вырастет ещё

Ответить

Корнелий Шнапс

Чудовищный
0

ответил Сталин на обвинения в геноциде

Ответить

Michael Petrov

0

таааакие секрееееты, внеееезапноооо, никто прям не догадывался даже. сейчас немного покопают и узнают, что это еще и такие как он лес поджигают, чтобы скрыть свои вырубки. а потом что "такие как он" это внезапно чиновники... 

Ответить

Антон Лисин

0

Партия напишет, что чел давно не в партии. Ск деньги забрала и все весело ушли в отпуск. Челу 15 лет ареста 

Ответить

Корнелий Шнапс

Антон
0

домашнего с амнистией через пол года

Ответить

Ramen Warrior

0

Масштабы вырубок в Сибири на самом деле впечатляют. Начиная с Томской области, через весь Красноярский Край и Иркутскую область. И скрыть это у них никак не получится. Только признавать. И все эти богатства этих миллиардеров - это конечно же криминальные деньги и рано или поздно их у них отберут. Вопрос только кто - английские, шведские спецслужбы или российские.

Ответить

Максим Манчестер

0

Ну и ну, вы разочаровали партию. Минус кошкожена

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

Кадры вырубки деревьев в охраняемых лесах со спутника

Что-то у Earthsight прямо всё плохо с обработкой спутниковых данных. Даже я, совсем не ГИС-специалист, а просто любитель, умею делать снимки в EO Browser посветлее и обрезать несколько кадров по в точности одинаковым координатам

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