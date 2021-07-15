В Японии светофор упал на 27 лет раньше положенного срока. Всё из-за собачьей мочи Статьи редакции
Животные мочились на столб и вывели его из эксплуатации.
Светофор в городе Сузука упал ещё в феврале, никто не пострадал. Его установили в 1997 году, он должен был прослужить 50 лет, пишет издание SoraNews24.
Власти города задались вопросом — почему объект прослужил меньше половины срока эксплуатации. Они пришли к выводу, что это был не вандализм. Во время расследования полицейские заметили, что многие местные жители выгуливают неподалёку собак.
На другой стороне улицы стоит такой же светофор. Учёные из полицейской лаборатории префектуры Миэ проверили оба столба на наличие мочевины и выяснили, что на упавшем её было в восемь раз больше. У земли рядом содержание мочевины оказалось в 42 раза больше, чем у второго столба.
Исследователи считают, что мочевина, вероятно, увеличила скорость коррозии металла, особенно вокруг его основания. «Даже если количество мочи небольшое, регулярное нанесение в течение многих месяцев и лет может иметь разрушительное воздействие на общественную инфраструктуру», — пояснил руководитель лаборатории Кодзи Такахаши.
Пользователи соцсетей прокомментировали событие: некоторые предложили разработать устойчивую к мочевине краску, а кто-то сказал, что собакам надо запретить мочиться на улицах.
Позиции собак по данному вопросу?
Социальный огонь
вообще поебать
Печатный браслет
Пёс
Социальный огонь
ослиной мочи?
для японцев это и вправду шок, всё ж рассчитано до дня недели сколько столб должен простоять и тут такой СТРЕСС
местные жители, власти, трубопрокатный завод, собаки ВСЕ В ШОКЕ
СТОЛБ УПАЛ раньше на 25 лет! Школьники планировали свидания под ним вперед на много лет, старики помнят его еще маленьким, молодежь собиралась тусить под ним и после выпуска а ТУТ ТАКОЕ ! валидол и ромашковый чай скуплен на корню, заканчиваются запасы на камчатке
Отмазаться тем, что собаки ссут
Чиновники постсовка: А что так можно было?
Социальный огонь
Они там что, псов энергетиками поят?
Бедный волк
Да.
Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Светофор мочей въебали - нихуя не поняли
Власти города задались вопросом — почему объект прослужил меньше половины срока эксплуатации
У меня возле дома светофор падает каждый раз как дует сильный ветер. Властям города как-то похуй
Это было в Разрушителях мифов про побег из тюрьмы, там мочились на решетку, если не ошибаюсь.
В Питере крышу стадиона бакланы проклевали, в Японии собаки ссаную диверсию устроили.
Вот вы шутите, а был несколько лет назад казус - начали в Москве закупать немецкие стеклопластиковые трубы для канализации - через несколько лет оказалось, что наше говно намного говнистее немецкого, и их разъедает гораздо раньше заводских сроков. Такие дела