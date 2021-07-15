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Новости
Ольга Щербинина

В Японии светофор упал на 27 лет раньше положенного срока. Всё из-за собачьей мочи Статьи редакции

Животные мочились на столб и вывели его из эксплуатации.

40 40 комментариев
2605 просмотров

Светофор в городе Сузука упал ещё в феврале, никто не пострадал. Его установили в 1997 году, он должен был прослужить 50 лет, пишет издание SoraNews24.

Власти города задались вопросом — почему объект прослужил меньше половины срока эксплуатации. Они пришли к выводу, что это был не вандализм. Во время расследования полицейские заметили, что многие местные жители выгуливают неподалёку собак.

На другой стороне улицы стоит такой же светофор. Учёные из полицейской лаборатории префектуры Миэ проверили оба столба на наличие мочевины и выяснили, что на упавшем её было в восемь раз больше. У земли рядом содержание мочевины оказалось в 42 раза больше, чем у второго столба.

Исследователи считают, что мочевина, вероятно, увеличила скорость коррозии металла, особенно вокруг его основания. «Даже если количество мочи небольшое, регулярное нанесение в течение многих месяцев и лет может иметь разрушительное воздействие на общественную инфраструктуру», — пояснил руководитель лаборатории Кодзи Такахаши.

Пользователи соцсетей прокомментировали событие: некоторые предложили разработать устойчивую к мочевине краску, а кто-то сказал, что собакам надо запретить мочиться на улицах.

#новости #япония

40 40 комментариев
10
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40 комментариев
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Александр Борродач

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Позиции собак по данному вопросу?

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Lofoten Forsake

Александр
22

Нассать.

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Социальный огонь

Александр
4

вообще поебать

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Печатный браслет

Социальный
0

Пёс

Ответить

Социальный огонь

Печатный
0

ослиной мочи?

Ответить

Печатный браслет

Социаль…
1

Спасибо, но пожалуй откажусь

Ответить

Andrew Muralov

Социаль…
1

Двойную с тоником. 

Ответить

Анастасия Лукьянова

Социальный
0

Газзаев, перелогиньтесь

Ответить

Р О Б А Т

16

Влияние мочи на светофорные лучи

Ответить

Органический Денис

12

Юля Якубеня выгуливала собаку

Ответить

Корнелий Шнапс

7

для японцев это и вправду шок, всё ж рассчитано до дня недели сколько столб должен простоять и тут такой СТРЕСС
местные жители, власти, трубопрокатный завод, собаки ВСЕ В ШОКЕ
СТОЛБ УПАЛ раньше на 25 лет! Школьники планировали свидания под ним вперед на много лет, старики помнят его еще маленьким, молодежь собиралась тусить под ним и после выпуска а ТУТ ТАКОЕ ! валидол и ромашковый чай скуплен на корню, заканчиваются запасы на камчатке

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Вынужденный магнит

Корнелий
0

С чего такие слухи о японцах пошли? Они же .....

Ответить

Temir

6

Отмазаться тем, что собаки ссут
Чиновники постсовка: А что так можно было?

Ответить

Социальный огонь

Temir
1

уже переводили стрелки на бакланов

Ответить

Damir Zayn

5

Cосиска упала на 27 лет раньше положенного срока.

Ответить

Социальный огонь

3

Вот вам и Япония!

Ответить

Социальный огонь

Социальный
3

Они там что, псов энергетиками поят?

Ответить

Бедный волк

Социальный
8

Да.

Ответить

Иван Грозный

Бедный
13
Ответить

Суходрищев

Социальный
10

и кормят песком, получается пескоструй

Ответить

Иван Грозный

Социальный
3

багбиром @Сиська Багбира 

Ответить

Р О Б А Т

Социальный
6

Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии
Светофор мочей въебали - нихуя не поняли 

Ответить

Alex P

3

Спасибо за действительно важные новости!

Ответить

Узкий фонарь

3

Нужно было тестирования проводить. Согласен ссать на столбы на заводах японии. Пишите в директ. От 2000$ Зарплату в тенге не предлагать, второй раз я на это не куплюсь, это не япония. 

Ответить

Мой мир

2

Офигенный заголовок 

Ответить

Твоего деда дед

2

Власти города задались вопросом — почему объект прослужил меньше половины срока эксплуатации

У меня возле дома светофор падает каждый раз как дует сильный ветер. Властям города как-то похуй

Ответить

Транспортный будильник

1

Смешная новость, Ольша Щербинина юмористка))

Ответить

Fenrir784

0

Новостей похоже больше в мире нет

Ответить

Константин Г.

0

Это было в Разрушителях мифов про побег из тюрьмы, там мочились на решетку, если не ошибаюсь.

Ответить

Andrew Muralov

Константин
0

И ток подводили для усиления коррозии? 

Ответить

badResistor

0

-Да ваш пес просто зассал!

Ответить

Cерьёзный Валера

0

Новость достойная ТЖ.

Ответить

Andrew Muralov

0

В Питере крышу стадиона бакланы проклевали, в Японии собаки ссаную диверсию устроили. 

Ответить

Печальный кот

0

а в россии не падают даже если на них сделать что то более существенное

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Le Petit Train Jaune

0

Вот вы шутите, а был несколько лет назад казус - начали в Москве закупать немецкие стеклопластиковые трубы для канализации - через несколько лет оказалось, что наше говно намного говнистее немецкого, и их разъедает гораздо раньше заводских сроков. Такие дела

Ответить

Вечный космос

Le
0

Жрут че попало

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Максоний

Le
0

Потому что кокаиновые нюхачи слишком опасно срут

Ответить

Южный пёс_анон

0

>а кто-то сказал, что собакам надо запретить мочиться на улицах.

Ну ок, можно водить собак в дом к таким умникам, пусть там всё обоссут к херам.

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Деревенский пистолет

0

Сколько самоубийств в Японии случилось из-за этой новости?

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Aleksei Priimak

0

а кто-то сказал, что собакам надо запретить мочиться на улицах

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