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Новости
yannlll

В Австралии официально отказались от термина «атака акул», чтобы их перестали воспринимать как «монстров-людоедов» Статьи редакции

Нейтральные формулировки должны изменить отношение к исчезающим видам и помочь их сохранить, считают исследователи.

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Фото Juan Oliphant/ABC News 

Австралийские учёные уверены, что термин «нападение» или «атака» акулы не соответствует реальному поведению хищников. Они борются за то, чтобы эти формулировки заменили на нейтральные. В двух штатах страны чиновники согласились с исследователями и начали использовать слово «инцидент», пишет Sky News.

Исследователь акул из Австралийского общества охраны морской среды Леонард Гуида считает, что отказ от терминов «атака» и «нападение» поможет развеять миф, что «акулы — это монстры-людоеды». Он уверен, что изменение языка объяснит людям «как акулы на самом деле ведут себя».

Доктор Кристофер Пепин-Нефф из Сиднейского университета отмечает, что, хоть акулы и хищники, они очень редко убивают людей. По его словам, в трети случаев контакт человека с ними заканчивается без травм.

«Нападение» акулы — это миф.

Кристофер Пепин-Нефф
сотрудник университета Сиднея

«Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот. Съедают людей они очень редко», — говорит доцент университета Маккуори Нейтан Харт.

Австралийские учёные считают, что такие термины как «атака» и «нападение» акулы создают культуру страха, которая мешает усилиям по защите исчезающих видов этих рыб.

Чиновники некоторых штатов изменили формулировку описания контактов людей с акулами. В официальных отчётах в Новом Южном Уэльсе теперь используют термин «инцидент» или «взаимодействие», в Квинсленде — «встреча с акулой». На всю Австралию практику пока не распространили.

#новости #австралия #животные

38 38 комментариев
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Иван Кондратьев

20

Хлопок зубов акулы привёл к резкому отрицательному росту ноги.

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Мистер Блондин

7

предлагаю термин «Ужин с акулой»

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Мистер Блондин

Мистер
5

акулье мероприятие 

Ответить

Мистер Блондин

Мистер
3

SHARK MATCH

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Корнелий Шнапс

Мистер
2

ну третий лайк я не буду уже ставить

Ответить

Smaug The

Корнелий
1

Думаешь, три лайка в ряд схлопнутся?

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
1

не хочу проверять

Ответить

Smaug The

Корнелий
1

Слабак

Ответить

Корнелий

Smaug
1

осторожный

Ответить

мЕдь

3

Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот. Съедают людей они очень редко

да он не кусается, он так играет

Ответить

Корнелий Шнапс

мЕдь
2

поиграет и отпустит, а ногу оставит себе

Ответить

Социальный огонь

3

Вот это уровень толерантности, будто новость панорамы))

Ответить

Корнелий Шнапс

Социальный
1

акулы - уязвимые меньшинства

Ответить

Немалый кран

1

Что за идиотизм?

Ответить

Немалый кран

Немалый
4

Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот

ХАХАХАХАХАХАХА

Ответить

Smaug The Terrible

Немалый
0

Хочешь исследовать содержимое моего гульфика?

Ответить

Мистер Блондин

Smaug
0

или залупы

Ответить

Smaug The

Мистер
0

Как грубо

Ответить

Вынужденный

Smaug
1

Дизайнеры...

Ответить

Мистер Блондин

Вынужде…
1

просто слово смешное

Ответить

Вынужденны

Мистер
0

Визуализация ещё смешнее

Ответить

Мистер

Вынужде…
0

покажи

Ответить

Корнелий Шнапс

2

так это ж как раз и предохраняет от лишнего к ним интереса людей поплавать вместе !

Ответить

Печальный кот

1

австралийцы открыли для себя мир эвфемизмов. когда то так слово shellshock превратилось в post traumatic stress disorder

Ответить

Рыжий

Печальный
0

А ты нормальный поцык, я так посмотрю. Карлина смотришь

Ответить

Печальный кот

Рыжий
–1

я его посмотрел его еще в 2013 в первых версиях озвучки от рамбла. до сих пор помню выступления , очень актуально , хотя уже несмешно его слушать , потому что всё так или иначе произошло наяву, что тогда казалось немыслимым. такой невзоров американ эдишн

Ответить

Рыжий

Печальн…
1

Ну у него не только про события интересно. Про электронное чистилище для мертвых друзей тоже классно) Или "я похож на герпес - продолжаю возвращаться". А про детей это вообще шедевр, хотя вроде с того выступления уже лет 20 прошло. То, где "у детей есть шлемы для баскетбола, для футбола, для всего, кроме онанизма"

Ответить

Социальный огонь

1

Скоро будет новая методичка аля "хлопок"

Ответить

Spid3r

1

Shark Lives Matter 🦈

Ответить

Корнелий Шнапс

1

В Австралии официально отказались от термина «нападение преступника», чтобы их перестали воспринимать как «злобных отбросов общества».
«Преступники любопытны, но у них нет денег и когда они хотят что-то получить, то  просто берут объект и кладут в мешок. Убивают людей они очень редко».
Австралийские учёные считают, что такие термины как «убийство» и «нападение» преступника создают культуру страха, которая мешает усилиям по социализации малообеспеченных необразованных групп.

Ответить

Artem R

1

Shark live matter

Ответить

Корнелий Шнапс

Artem
0

почему либеральная общественность до сих пор молчит?

Ответить

Artem R

Корнелий
0

Потому что все пока заняты тремя неграми, не забившими пенальти

Ответить

Редкий будильник

0

Не надо их бояться. 30-40 кормлений человеками в год – разумная убыль ради сохранения вида.

Ответить

Печальный кот

Редкий
2

кстати а акулы болеют ковидом ? просто я тут подумал как сэкономить на кремации

Ответить

Оптимальный Женя

0

ну в целом да 

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Андрей Галицкий

0

гендерно нейтральные акулы

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Миша Копейкин

0

В год от нападений акул погибает ~10 человек. А человек ежегодно убивает ~100 млн акул.
На каждого убитого человека получается приходится 10 млн акул.

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