В Австралии официально отказались от термина «атака акул», чтобы их перестали воспринимать как «монстров-людоедов» Статьи редакции
Нейтральные формулировки должны изменить отношение к исчезающим видам и помочь их сохранить, считают исследователи.
Австралийские учёные уверены, что термин «нападение» или «атака» акулы не соответствует реальному поведению хищников. Они борются за то, чтобы эти формулировки заменили на нейтральные. В двух штатах страны чиновники согласились с исследователями и начали использовать слово «инцидент», пишет Sky News.
Исследователь акул из Австралийского общества охраны морской среды Леонард Гуида считает, что отказ от терминов «атака» и «нападение» поможет развеять миф, что «акулы — это монстры-людоеды». Он уверен, что изменение языка объяснит людям «как акулы на самом деле ведут себя».
Доктор Кристофер Пепин-Нефф из Сиднейского университета отмечает, что, хоть акулы и хищники, они очень редко убивают людей. По его словам, в трети случаев контакт человека с ними заканчивается без травм.
«Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот. Съедают людей они очень редко», — говорит доцент университета Маккуори Нейтан Харт.
Австралийские учёные считают, что такие термины как «атака» и «нападение» акулы создают культуру страха, которая мешает усилиям по защите исчезающих видов этих рыб.
Чиновники некоторых штатов изменили формулировку описания контактов людей с акулами. В официальных отчётах в Новом Южном Уэльсе теперь используют термин «инцидент» или «взаимодействие», в Квинсленде — «встреча с акулой». На всю Австралию практику пока не распространили.
предлагаю термин «Ужин с акулой»
акулье мероприятие
SHARK MATCH
ну третий лайк я не буду уже ставить
Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот. Съедают людей они очень редко
да он не кусается, он так играет
Немалый кран
Акулы любопытны, но у них нет рук, и когда они хотят что-то исследовать, то берут объект в рот
ХАХАХАХАХАХАХА
Хочешь исследовать содержимое моего гульфика?
или залупы
так это ж как раз и предохраняет от лишнего к ним интереса людей поплавать вместе !
Печальный кот
я его посмотрел его еще в 2013 в первых версиях озвучки от рамбла. до сих пор помню выступления , очень актуально , хотя уже несмешно его слушать , потому что всё так или иначе произошло наяву, что тогда казалось немыслимым. такой невзоров американ эдишн
Ну у него не только про события интересно. Про электронное чистилище для мертвых друзей тоже классно) Или "я похож на герпес - продолжаю возвращаться". А про детей это вообще шедевр, хотя вроде с того выступления уже лет 20 прошло. То, где "у детей есть шлемы для баскетбола, для футбола, для всего, кроме онанизма"
В Австралии официально отказались от термина «нападение преступника», чтобы их перестали воспринимать как «злобных отбросов общества».
«Преступники любопытны, но у них нет денег и когда они хотят что-то получить, то просто берут объект и кладут в мешок. Убивают людей они очень редко».
Австралийские учёные считают, что такие термины как «убийство» и «нападение» преступника создают культуру страха, которая мешает усилиям по социализации малообеспеченных необразованных групп.
Shark live matter
почему либеральная общественность до сих пор молчит?
Печальный кот
кстати а акулы болеют ковидом ? просто я тут подумал как сэкономить на кремации
В год от нападений акул погибает ~10 человек. А человек ежегодно убивает ~100 млн акул.
На каждого убитого человека получается приходится 10 млн акул.