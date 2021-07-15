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Новости
Ольга Щербинина

В Москве после ливня затопило взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево Статьи редакции

Больше 20 рейсов задержаны.

28 28 комментариев
1697 просмотров

Очевидцы публикую фото и видео потопа в соцсетях. Вода залила не только стоянки самолетов и техники, но и подземную парковку аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта, больше десяти самолётов перенаправили во Внуково, Домодедово, аэропорты Нижнего Новгорода, Хельсинки и Петербурга.

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», вылеты более 20 рейсов задерживаются.

#новости #происшествия #москва

28 28 комментариев
18
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28 комментариев
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Антигравитационный торт

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лужа 2 см, сейчас начнется: "ГИРЕПОНОМАЛЬНЫЙ СУПЕРЛИВЕНЬМЕГА ОБРУШИЛСЯ НА МОСКВУ ПАМАГИТЯ!!!!!!!!11111111111"

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Максоний

Антигравитацион…
10

20мм с которыми не успевает справиться дренаж это нихуя себе, я тебе скажу

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Антигравитационный торт

Максоний
–3

Ну ты то эксперт известный, поступил уже куда или в армию идешь?

Ответить

Максоний

Антигра…
5

Не пизди

Походи в кроксах по одной большой луже 2см, че. А на самолете на эту хуйню и подавно садиться нельзя, так что инфоповод достаточной мощи

Ответить

Печальный кот

Антигра…
2

это вам не это

Ответить

Маша Разумовская

Антигравитацион…
1

"ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ ПОТОП!"

Ответить

Антон Лисин

Антигравитацион…
0

Дайте срочно миллиард 

Ответить

Корнелий Шнапс

5

жду мнения варламовцев о ливневке

Ответить

Антигравитационный торт

Корнелий
13

почему на ВПП нет велодорожки?

Ответить

Антон Лисин

Антигравитацион…
1

И для инвалидов выделенной полосы нет 

Ответить

Andrew Muralov

Корнелий
2

И маршрутки эти убрать с лётного поля. 

Ответить

мЕдь

0

Там же постоянно заливает. Ещё и дорогам на подъезде достаётся, бывали годы, когда в аэропорт из Москвы можно было только на аэроэкспрессе доехать, так как дороги были наглухо залиты. 

Ответить

Деревенский пистолет

мЕдь
6

И конечно же ничего нельзя сделать, ведь климат у нас такой

Ответить

Руденко Сергей

1

Каждый раз - как первый раз!

Ответить

Водный Даниль

1

Гудзон какой-то

Ответить

Ыныкчанский

Водный
0
Ответить

Бюджетный звук

1

то пусто, то густо

Ответить

Ваша Закладко

Бюджетный
0

сливайте воду и сушите вёсла

Ответить

Le Petit Train Jaune

1

Где там экраноплан Лунь со всех фоток, сделанных около Дербента? Пора за работу 

Ответить

Офицерский историк

0

задержаны

в любой непонятной ситуации кого-то задерживай

Ответить

Корнелий Шнапс

Офицерский
1

по ошибке были задержаны журналисты Дождя

Ответить

Авраам Рабинович

0

Красиво

Ответить

Р О Б А Т

0

По-другому и быть не могло 

Ответить

Александр Коровников

0

Ну как поплавали?

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Automatique

0

Апокалипсис сегодня

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Роман Александров

0

Больше 20 рейсов задержаны. Выбирается мера пресечения

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Антон Лисин

0

Ну все. Потеряли Москву 

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Огурцы

0

Господи, когда же дождь будет в спб
Невозможно уже, Господи, верни наше болото

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