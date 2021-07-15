В Москве после ливня затопило взлётно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево Статьи редакции
Больше 20 рейсов задержаны.
Очевидцы публикую фото и видео потопа в соцсетях. Вода залила не только стоянки самолетов и техники, но и подземную парковку аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта, больше десяти самолётов перенаправили во Внуково, Домодедово, аэропорты Нижнего Новгорода, Хельсинки и Петербурга.
По данным сервиса «Яндекс. Расписания», вылеты более 20 рейсов задерживаются.
лужа 2 см, сейчас начнется: "ГИРЕПОНОМАЛЬНЫЙ СУПЕРЛИВЕНЬМЕГА ОБРУШИЛСЯ НА МОСКВУ ПАМАГИТЯ!!!!!!!!11111111111"
20мм с которыми не успевает справиться дренаж это нихуя себе, я тебе скажу
Ну ты то эксперт известный, поступил уже куда или в армию идешь?
жду мнения варламовцев о ливневке
почему на ВПП нет велодорожки?
Там же постоянно заливает. Ещё и дорогам на подъезде достаётся, бывали годы, когда в аэропорт из Москвы можно было только на аэроэкспрессе доехать, так как дороги были наглухо залиты.
Где там экраноплан Лунь со всех фоток, сделанных около Дербента? Пора за работу