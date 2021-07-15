Издание «Проект» признали «нежелательным» в России. Главреда и сотрудников внесли в список «иностранных агентов» Статьи редакции
Журналисты сделали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.
Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст РФ.
Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.
Согласно принятым в июне поправкам, теперь россиянам нельзя участвовать в «нежелательных» НПО и финансировать их. За это грозит уголовная ответственность.
29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.
«Проект» выпустил множество расследований про российских чиновников. Вот лишь часть из них:
- Где был отравлен Алексей Навальный
- Как Дмитрий Медведев обзавёлся секретным островом для рыбной ловли
- Как близкая знакомая Путина — Светлана Кривоногих — стала мультимиллионером и получила часть банка «Россия». И кто может быть третьей дочерью президента
- Кто подарил сестре патриарха элитную квартиру в Петербурге и кого судит РПЦ
- Как зарабатывают руководители Чечни Рамзан Кадыров и Адам Делимханов
- Как приближённые Путина купили для него крымскую дачу Брежнева
- Как Кремль «борется с Алексеем Навальным»
В декабре 2020 года главный редактор «Проекта» Роман Баданин пообщался с сообществом TJ. На вопрос, страшно ли заниматься расследовательской журналистикой в России он тогда ответил: «Мы нервничаем».
Значит ребятам из "Медиа" можно верить и доверять
Да, но только как им зарабатывать теперь?
Они на пожертвования давно существуют
Больше не смогут существовать, т.к. все жертвователи уедут на пять лет в колонию
крипта?
Ну, как бы есть разница - одно дело ввести номер кредитки на сайте и нажать «хочу скидывать по 200р в месяц»
И другое - переводить деньги в крипту, слать в миксер, лезть в тор, забирать из миксера и слать кому хочешь
Безопасно поддерживать честных людей становится всё сложнее
имхо, кому интересно и важно знать про жен Кадырова может и заморочиться. и возможно, это создаст более человечные интерфейсы к крипте.
Верь телевизору
Марка качества поставлена на это издание.
Нормально они так за всю Россию решают - что желательно, что нет. Простые такие ребята
Печальный кот
они не решают . им сказали - они побежали, вопросы зачем и почему задавать запрещено . то что их самих до этих яхт, вилл, дворцов не допустят - неважно .
Что значит не допустят? Напомнить Вам фильм Навального "Чайка"? Прокуроры в целом одна из самых привилегированных каст путинской России, ротому что без них невозможен отъём собственности, поэтому власть тм позволяет самим грабить
все ролики пересмотреть и друзьям показать
Чудовищный паркур
Ору. Всю хотя бы как-то оппозиционную журналистику за полгода в рог скрутили, а хватает только на пуш. Надеюсь когда редакция переедет в Прибалтику станет немного смелее. Если вам не хватает денег на Прибалтику, Ласкаво просимо.
Никто к вам не поедет. Успокойся. В Прибалтике хотя бы Европа.....
Чудовищный
так тебя мы и не пустим, ты по форме черепа не проходишь
Отлично же
А чо надо делать?
Чудовищный
Для начала, ответить себе на вопрос что для вас значит быть журналистом?
Затем начать делать работу журналиста. Работа журналиста - называть вещи своими именами.
Боитесь этого делать? Уезжайте и говорите правду, не можете уехать - уходите. Эта работа не для вас. Идите в айти, или куда угодно, где вопрос морали не стоит так остро, как он стоит в журналистике.
Но конечно, если вас все устраивает, и вы считаете что вы делаете качественную журналистику, тогда продолжайте делать то что вы делаете, нынешняя Россия страна для вас.
Не пишите тогда вообще о политике, к чему эти пуши, что вы хотите этим показать? Что вам не все равно, правда? Уберите политику из ленты, никто таких вопросов вам не будет задавать. Что это за такие полумеры, мы как бы одним глазом видим, а другим нет. Цирк, ор.
Журналист не имеет права быть трусом. Если вам страшно, эта работа не для вас.
Почему редакция ведет себя так, будто она маленький ребенок, которому родители закрыли глаза на запрещенной сцене, хотя все знают что он видит и понимает?
Почему разбор Борщевика имеет место быть, а разбор полугодичных активных репрессий не имеет место быть? Вы же коллеги по цеху, кто как не вы должны друг другу поддерживать. Или в России нет журналистики, тогда кто вы?
Кажется, главред писал о том что это "стандартная активность перед выборами" когда паковали либертарианцев или кого там @Иван Прохоров . По вопросу журналистов у главреда та же позиция, после выборов все снова стану не иностранными агентами?
Кажется тот же главред (или Рома) писал о том, что вы не хотите перенасыщать ленту политикой, когда об этом пишут все. Когда вы останетесь одни, вы наконец-то начнете писать о политике в каждой новости?
Опять к борщевику. Это имеет место быть, но разбор статьи Путина, в которой он де-факто себя провозглашает хозяином другой страны, хозяином другого народа, объявляет войну правительству этого народа, полностью переписывает историю в угоду своим будущим авантюрам и прочее прочее прочее, не имеет место быть? Вы действительно, как журналисты, не понимаете значение этого высера? Путин часто пишет статьи о других странах? Вас вообще не смущает то что другая страна беспокоит ВАШЕГО президента больше чем своя собственная. Вы не считаете нужным хотя бы поговорить об этом с вашим читателем? Или вы уверены, что ваш читатель в этом вопросе разбирается больше, чем в вопросе БОРЩЕВИКА? Я могу еще приводить примеры, но вы ведь понимаете, почему тема Украины в данном случае мне ближе.
Ну я даже не знаю, что вам делать дальше. Принимайте дальше эту реальность. Меняйтесь(ломайтесь), и очень скоро, а может быть уже, вещи которые происходят внутри вашей страны будут для вас нормой. Разве вы не понимаете, что ваша веревка просто затягивается немного медленнее чем у других. Рано или поздно перед вами встанет вопрос (а может уже встал), продаться или сломаться. Но пока, как мне кажется, у вас еще есть время спастись.
Я все такие новости с прошлой осени репощу
Основы конституционного строя - звучит как шутка
Растительный кот
основы конституционного расстроя =(
Один нежелательный агент уже 22 года сидит у руля
Печальный кот
я так предполагаю что "иноагент" в их понимании должно восприниматься населением как проклятый диссидент и враг народа. но вот незадача - это не работает
Приятный Денис
О признании американской НПО «Проект „Медиа”»
А это чё типа
если такая организация есть , наверное мы сможем ее найти в американских реестрах . го поищем ? потому что поисковики забиты федеральными новостными порталами
Ты что, не веришь тому, что пишет @Sasha Shambilova?
На тж пишут только правду, особенно в подсайте новости, особенно с галочкой.
Окей, она уже переобулась:
Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»)
Ну значит неамериканская фирма, што я могу поделать.
о том что это компания из США сообщается только на провластных ресурсах и на сайте генпрокуратуры. на слово я верить им не буду , нужны доказательства. я не вижу такой компании в реестрах
А что за реестры такие?
Печальный
реестр некоммерческих организаций
https://projects.propublica.org/nonprofits/
"Проект" действительно крутое и качественное расследовательское медиа, но вы тут не учитываете, что это не та же самая история, как с "Медузой".
"Проект" признали именно "нежелательной" организацией. Т.е. журналисты издания фактически с территории России больше не смогут вести деятельность.
Никто не уйдёт голодным. Накормят всех.
Да бля
уже идешь все нужные приписки в посту делоть?
Кокие
никокие, я поебался в глаза, простити
Немалый кран
Девушка, не материтесь
Я квир персона
Квин персона
У Проекта вообще сомнительная история: ничего неизвестно о финансировании, половина пруфов из статей от анонимов, да и главред пару месяцев назад хотел в США свалить как раз за счёт оппозиционности издания
То есть желание спасти свою шкуру, а не сидеть на бутылке за нихуя, ты считаешь неправильным?
Скорее считаю, что деньги он вполне получал. Бутылку даже комментить не буду, но кормежку свей аудитории пастами от анонимов осуждаю
Не, ну окей, допустим, деньги он получал.
И давай предположим что он пиздел в расследованиях.
Тогда бы его притянули за клевету, выпустив опровержения какие-то.
А что мы видим?
Да сам институт клеветы уже давно дискредитирован и то, шо им пользуются всякие уебаны в виде Пригожина по абсурдной теме это доказывает. Да и зачем чинушам лишний шум с судом поднимать, если можно силовым методов раздавить
Тогда что тебя не устраивает в том, что он получал деньги?
А что вас не устраивает в ольгинцах?
А чем это лучше Russia Today?
а у раши тудей есть какие-то расследования? афаик, они только рассказывают о доступных вещах с точки зрения кремля или в пику позиции западного мира.
ну, например, про сына Байдена или у кого там сын был на Украине и т.п. спокойно говорят американские сми.
а у нас что-то не видно, чтобы скабеева вещала в дневной прайм-тайм про недвижку жен Кадырова , или на кой ляд МВД скрывает недвжижку в Росреестра.
ну, например, про сына Байдена или у кого там сын был на Украине и т.п. спокойно говорят американские сми.
Но ведь оппозиция говорит, подконтрольные демократам, как и прокремлевские молчат про все плохое о своих президентах
кто-то пытался опровергнуть инфу анонимов?
Это новые стандарты журналистики?
такие же как "суверенная демократия".
в настоящее время мы пожинаем плоды внутренней политики которую сконструировал сурков почти 20 лет назад.
Это что ещё за каша? Как ты натянул стандарты оппозиционного издания к суверенной демократии Суркова?
ебать, и давно на тж сколько шизы набралось, что любое говно защищают, если оно оппозиционно режиму?
Когда уже тж признают иноагентом????
Значит, хорошее издание, надо поддерживать
медузе вон вполне легко можно задонатить. Проект сделает то же самое.
Аккуратнее.
https://meduza.io/news/2021/06/16/gosduma-uzhestochila-nakazanie-za-uchastie-v-rabote-nezhelatelnyh-organizatsiy-teper-za-donaty-im-mozhno-na-pyat-let-sest-v-tyurmu
очень жаль, но терпимо
Понятный самолет
@Орлов, тут опять собираются терпеть
Ну охуеть теперь... Пиздец
Чо дальше? Кого следующим закроют и иноагентом назовут?
Смогут на политическое убежище подать проще.
нежелательная организация
за это сажают, Пивоварова с самолёта сняли, это не просто иноагент
Чем больше минусов на этом комментарии, тем больше бутылок принесут Лёшке на посадку :)
Навальнята сами себя унижают лишь своим присутствием)
Хорошо, тогда скажу что я за Навального, пусть принимают за долбоёба тогда вполне законно)
https://vk.com/pdevitt
нук скажи столицу Татарстана
Ну Казань
Зачем мой профиль выкладывать сюда?
Смену отработал, молодец, теперь пиздуй нахуй
Путин - красавчик?
Теорема Эскобара
Что Путин - говно, что красавчик - говно?!!