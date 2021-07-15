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Новости
Sasha Shambilova

Издание «Проект» признали «нежелательным» в России. Главреда и сотрудников внесли в список «иностранных агентов» Статьи редакции

Журналисты сделали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.

165 165 комментариев
4799 просмотров

Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст РФ.

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

Согласно принятым в июне поправкам, теперь россиянам нельзя участвовать в «нежелательных» НПО и финансировать их. За это грозит уголовная ответственность.

29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.

«Проект» выпустил множество расследований про российских чиновников. Вот лишь часть из них:

В декабре 2020 года главный редактор «Проекта» Роман Баданин пообщался с сообществом TJ. На вопрос, страшно ли заниматься расследовательской журналистикой в России он тогда ответил: «Мы нервничаем».

Мы не боимся, но безусловно, как думающие, не сумасшедшие люди, мы нервничаем. Главным образом, по двум обстоятельствам: первое — то, о чём мы говорили, в России есть риски. И с выходом тех или иных заметок эти риски могут усилиться. Второе — мы, как и всякие журналисты, нервничаем по той причине, что хотим быть правдивы.

Роман Баданин
главный редактор «Проекта»

#новости #медиа

165 165 комментариев
3
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165 комментариев
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Anton Izmailov

93

Значит ребятам из "Медиа" можно верить и доверять

Ответить

Понятный самолет

Anton
35
Ответить

Дмитрий Киселев

Anton
2

Да, но только как им зарабатывать теперь?

Ответить

Алексей Логачев

Дмитрий
4

Они на пожертвования давно существуют

Ответить

Grigory Kopiev

Алексей
3

Больше не смогут существовать, т.к. все жертвователи уедут на пять лет в колонию

Ответить

true iBegginer

Grigory
0

крипта?

Ответить

Виктор Ганелес

true
2

Ну, как бы есть разница - одно дело ввести номер кредитки на сайте и нажать «хочу скидывать по 200р в месяц»

И другое - переводить деньги в крипту, слать в миксер, лезть в тор, забирать из миксера и слать кому хочешь

Безопасно поддерживать честных людей становится всё сложнее

Ответить

true iBegginer

Виктор
0

имхо, кому интересно и важно знать про жен Кадырова может и заморочиться. и возможно, это создаст более человечные интерфейсы к крипте. 

Ответить

Антон Лисин

Anton
3

Верь телевизору 

Ответить

Anton Izmailov

Антон
0

Нет ты

Ответить

Vandgory

66

Марка качества поставлена на это издание.

Ответить

Aleksei Priimak

Vandgory
6
Ответить

Mr. European

55

Нормально они так за всю Россию решают - что желательно, что нет. Простые такие ребята 

Ответить

Печальный кот

Mr.
4

они не решают . им сказали - они побежали, вопросы зачем и почему задавать запрещено . то что их самих до этих яхт, вилл, дворцов не допустят - неважно .

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Печальный
1

Что значит не допустят? Напомнить Вам фильм Навального "Чайка"? Прокуроры в целом одна из самых привилегированных каст путинской России, ротому что без них невозможен отъём собственности, поэтому власть тм позволяет самим грабить

Ответить

Максоний

38

Бляять, и до проекта добрались
В последнее время зачитывался

Ответить

Михаил Михалыч

31

Расследовать коррупцию в РФ нежелательно

Ответить

Андрей Рядькин

21

все ролики пересмотреть и друзьям показать

Ответить

Беларусь

Андрей
14

Согласен
https://www.youtube.com/watch?v=sefx9228M5A
https://www.youtube.com/watch?v=bq4HWpA1nIg
https://www.youtube.com/watch?v=988o-cNm-rI

Ответить

Eugard

Беларусь
11

Усё о жэншчынах Лукашенко

Ответить

Чудовищный паркур

16

КОГДА БУДЕТ ТЕГ РЕПРЕССИИ ИЛИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ???? 

Ответить

Чудовищный паркур

Чудовищный
19

Ору. Всю хотя бы как-то оппозиционную журналистику за полгода в рог скрутили, а хватает только на пуш. Надеюсь когда редакция переедет в Прибалтику  станет немного смелее. Если вам не хватает денег на Прибалтику, Ласкаво просимо. 

Ответить

Zero-one-one

Чудовищный
2

Никто к вам не поедет. Успокойся. В Прибалтике хотя бы Европа..... 

Ответить

Чудовищный

Zero-on…
11

так тебя мы и не пустим, ты по форме черепа не проходишь 

Ответить

Максоний

Чудовищ…
4

Что и требовалось доказать, четвертый рейх строите

Ответить

Чудовищный

Максоний
3

Не успеем, Русский Рейх уже не догнать

Ответить

Алекс Навальный

Максоний
1

Отлично же

Ответить

Максоний

Алекс
0

Факт

Ответить

Кислоебальный

Максоний
0

Третий с половинкой

Ответить

Должный

Чудовищ…
2

Блядь это очень хорошо было щас

Ответить

Zero-one-one

Чудовищ…
0

Заплачь. 

Ответить

Екатерина Кузнецова

Чудовищный
0

А чо надо делать?

Ответить

Чудовищный

Екатери…
2

Для начала, ответить себе на вопрос что для вас значит быть журналистом? 
Затем начать делать работу журналиста. Работа журналиста - называть вещи своими именами. 
Боитесь этого делать? Уезжайте и говорите правду, не можете уехать - уходите. Эта работа не для вас. Идите в айти, или куда угодно, где вопрос морали не стоит так остро, как он стоит в журналистике. 
Но конечно, если вас все устраивает, и вы считаете что вы делаете качественную журналистику, тогда продолжайте делать то что вы делаете, нынешняя Россия страна для вас. 

Не пишите тогда вообще о политике, к чему эти пуши, что вы хотите этим показать? Что вам не все равно, правда? Уберите политику из ленты, никто таких вопросов вам не будет задавать. Что это за такие полумеры, мы как бы одним глазом видим, а другим нет.  Цирк, ор. 

Журналист не имеет права быть трусом. Если вам страшно, эта работа не для вас. 

Почему редакция ведет себя так, будто она маленький ребенок, которому родители закрыли глаза на запрещенной сцене, хотя все знают что он видит и понимает? 

Почему разбор Борщевика имеет место быть, а разбор полугодичных активных репрессий не имеет место быть? Вы же коллеги по цеху, кто как не вы должны друг другу поддерживать. Или в России нет журналистики, тогда кто вы?

Кажется, главред писал о том что это "стандартная активность перед выборами" когда паковали либертарианцев или кого там @Иван Прохоров . По вопросу журналистов у главреда та же позиция, после выборов все снова стану не иностранными агентами?  
Кажется тот же главред (или Рома) писал о том, что вы не хотите перенасыщать ленту политикой, когда об этом пишут все. Когда вы останетесь одни, вы наконец-то начнете писать о политике в каждой новости? 

Опять к борщевику. Это имеет место быть, но разбор статьи Путина, в которой он де-факто себя провозглашает хозяином другой страны, хозяином другого народа, объявляет войну правительству этого народа, полностью переписывает историю в угоду своим будущим авантюрам и прочее прочее прочее, не имеет место быть? Вы действительно, как журналисты, не понимаете значение этого высера? Путин часто пишет статьи о других странах? Вас вообще не смущает то что другая страна беспокоит ВАШЕГО президента больше чем своя собственная. Вы не считаете нужным хотя бы поговорить об этом с вашим читателем? Или вы уверены, что ваш читатель в этом вопросе разбирается больше, чем в вопросе БОРЩЕВИКА? Я могу еще приводить примеры, но вы ведь понимаете, почему тема Украины в данном случае мне ближе. 

Ну я даже не знаю, что вам делать дальше. Принимайте дальше эту реальность. Меняйтесь(ломайтесь), и очень скоро, а может быть уже, вещи которые происходят внутри вашей страны будут для вас нормой. Разве вы не понимаете, что ваша веревка просто затягивается немного медленнее чем у других. Рано или поздно перед вами встанет вопрос (а может уже встал), продаться или сломаться. Но пока, как мне кажется, у вас еще есть время спастись. 

Ответить

Marhal_New

Екатери…
0

Не жить в России

Ответить

ziggy stardust

Чудовищный
0

Ласкаво просимо

нахуй-нахуй.

Ответить

pashazaur

Чудовищный
0

Хватает денег на балтику

Ответить

Marhal_New _Arleana

Чудовищный
0

Я все такие новости с прошлой осени репощу

Ответить

Чудовищный паркур

Marhal_New
0

Ты украинец, не считается

Ответить

Владислав Микк

18

Основы конституционного строя - звучит как шутка

Ответить

Растительный кот

Владислав
8

основы конституционного расстроя =(

Ответить

Владислав Микк

Растительный
0

ну типа

Ответить

None Sense

Растительный
0

основы конституционного расстрела

Ответить

Максимальный микроскоп

Владислав
0

пыньституционного

Ответить

Иплувен Максимал

Владислав
0

Православие, Самодержавие, Народность

Ответить

Ровный паркур

13

Позорный совок интегрируется быстрее нанотехнологий.

Ответить

Р О Б А Т

12

Один нежелательный агент уже 22 года сидит у руля

Ответить

Светский Валера

Р
1

Пенсия резидента.

Ответить

Печальный кот

11

"иностранный агент" как молчаливое признание

Ответить

мЕдь

Печальный
3

Мне всё интересно доберутся ли до реальных иноагентов. У нас вполне себе есть финансируемые западом издания.

Ответить

Печальный кот

мЕдь
4

я так предполагаю что "иноагент" в их понимании должно восприниматься населением как проклятый диссидент и враг народа. но вот незадача - это не работает

Ответить

мЕдь

Печальн…
1

Да тот же Карнеги по грани ходит, хотя Баунов там в своё время чистку провёл. 

Ответить

Приятный Денис

мЕдь
0

О признании американской НПО «Проект „Медиа”»

А это чё типа

Ответить

Печальный кот

Приятный
0

если такая организация есть , наверное мы сможем ее найти в американских реестрах . го поищем ? потому что поисковики забиты федеральными новостными порталами

Ответить

Приятный Денис

Печальн…
0

Ты что, не веришь тому, что пишет @Sasha Shambilova?
На тж пишут только правду, особенно в подсайте новости, особенно с галочкой.

Окей, она уже переобулась:
Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»)

Ну значит неамериканская фирма, што я могу поделать.

Ответить

Печальный кот

Приятный
0

о том что это компания из США сообщается только на провластных ресурсах и на сайте генпрокуратуры. на слово я верить им не буду , нужны доказательства. я не вижу такой компании в реестрах

Ответить

Приятный Денис

Печальн…
0

А что за реестры такие?

Ответить

Печальный

Приятный
2

реестр некоммерческих организаций
https://projects.propublica.org/nonprofits/

Ответить

Alex Jake

11

"Проект" действительно крутое и качественное расследовательское медиа, но вы тут не учитываете, что это не та же самая история, как с "Медузой".

"Проект" признали именно "нежелательной" организацией. Т.е. журналисты издания фактически с территории России больше не смогут вести деятельность.

Ответить

Папуша

Alex
1

Если так, то это очень плохо, т.к. они лишатся поддержки. Я не хочу в колонию

Ответить

AZP

Папуша
3

Я не хочу в колонию

Партия сказала надо.

Ответить

мЕдь

7

Никто не уйдёт голодным. Накормят всех. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
13

Отечественным правосудием.

Ответить

Понятный самолет

11

Хуя гайки срывают

Ответить

Екатерина Кузнецова

7

Да бля

Ответить

Doggy Style

Екатерина
1

уже идешь все нужные приписки в посту делоть?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Doggy
1

Кокие

Ответить

Doggy Style

Екатери…
4

никокие, я поебался в глаза, простити

Ответить

Екатерина

Doggy
6

Ничиво

Ответить

Doggy Style

Екатери…
0

буфф буфф гаф

Ответить

Немалый кран

Екатерина
0

Девушка, не материтесь

Ответить

Екатерина Кузнецова

Немалый
2

Я квир персона

Ответить

Marhal_New

Екатери…
1

Квин персона

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0
Ответить

Екатерина

Marhal_…
0

Факт

Ответить

Николай Иванов

–43

У Проекта вообще сомнительная история: ничего неизвестно о финансировании, половина пруфов из статей от анонимов, да и главред пару месяцев назад хотел в США свалить как раз за счёт оппозиционности издания

Ответить

Упоротый Голубь

Николай
21

То есть желание спасти свою шкуру, а не сидеть на бутылке за нихуя, ты считаешь неправильным? 

Ответить

Печальный кот

Упоротый
7

это русская национальная идея - страдать потому что

Ответить

Николай Иванов

Упоротый
–28

Скорее считаю, что деньги он вполне получал. Бутылку даже комментить не буду, но кормежку свей аудитории пастами от анонимов осуждаю

Ответить

Упоротый Голубь

Николай
13

Не, ну окей, допустим, деньги он получал.
И давай предположим что он пиздел в расследованиях.

Тогда бы его притянули за клевету, выпустив опровержения какие-то.

А что мы видим?

Ответить

Николай Иванов

Упоротый
–13

Да сам институт клеветы уже давно дискредитирован и то, шо им пользуются всякие уебаны в виде Пригожина по абсурдной теме это доказывает. Да и зачем чинушам лишний шум с судом поднимать, если можно силовым методов раздавить

Ответить

Упоротый Голубь

Николай
6

Тогда что тебя не устраивает в том, что он получал деньги?

Ответить

Николай Иванов

Упоротый
–9

А что вас не устраивает в ольгинцах?

Ответить

true

Николай
5

потому что они сидят на госденьги отечественных налогоплательщиков. а Баданин сидит на деньги американских налогоплательщиков и за их счет рассказывает о том, что не показывают по первому каналу. это разве плохо?  

Ответить

Николай

true
–9

лол, ну так США финансируют наши СМИ, Россия ольгинцев, в чем разница? или доблестные амеры спонсируют демократию, а наши олухи распространяют диктатуру?

Ответить

true

Николай
3

США финансируют чужих. Качество лучше, т.к.  больше спрос. А ольгинцы - это кто? только боты... и они не пишут, что глава МВД скрывает в росрестре свои участки земли за наименованием страны. 

Ответить

Николай

true
–7

да какая разница, кто и чем занимается, сам факт, что и Россия, и США через СМИ преследуют свои интересы
ну и так дрочить на амеров это ужас(

Ответить

true

Николай
1

так не дрочи :) тебе то чо.

Ответить

Водный

true
0

А чем это лучше Russia Today?

Ответить

true

Водный
2

а у раши тудей есть какие-то расследования? афаик, они только рассказывают о доступных вещах с точки зрения кремля или в пику позиции западного мира.

ну, например, про сына Байдена или у кого там сын был на Украине и т.п.  спокойно говорят американские сми.

а у нас что-то не видно, чтобы скабеева вещала в дневной прайм-тайм про недвижку жен Кадырова , или на кой ляд МВД скрывает недвжижку в Росреестра. 

Ответить

Водный

true
0

ну, например, про сына Байдена или у кого там сын был на Украине и т.п.  спокойно говорят американские сми.

Но ведь оппозиция говорит, подконтрольные демократам, как и прокремлевские молчат про все плохое о своих президентах

Ответить

true

Водный
1

я там выше писал, что благодаря Суркову у нас нет оппов - как в политоте, так и в сми. Пу оказался слаб, на отпустить вожжи. 

Вот, например, КПРФ будет затрагивать темы из материалов Проекта во время агитации к выборам? или новые жалкие люди? :) имхо - нет :)

Ответить

true iBegginer

Николай
3

кто-то пытался опровергнуть инфу анонимов?

Ответить

Николай Иванов

true
–9

Это новые стандарты журналистики?

Ответить

true iBegginer

Николай
3

такие же как "суверенная демократия".

в настоящее время мы пожинаем плоды внутренней политики которую сконструировал сурков почти 20 лет назад.

Ответить

Николай Иванов

true
–12

Это что ещё за каша? Как ты натянул стандарты оппозиционного издания к суверенной демократии Суркова?

Ответить

true

Николай
0

патамушта национальная политата и бизнес ссыт финансировать оппозиционные партии и сми. шо не ясна? :) 

Ответить

Николай

true
–8

кто-то пытался опровергнуть инфу анонимов?

патамушта национальная политата ссыт финансировать оппозиционные партии и сми. шо не ясна? :)

Ответить

Виктор Ганелес

Николай
0

Алло, это милиция? Соседи ДЕНЬГИ ПОЛУЧАЮТ!!!
- выезжаем

Ответить

Николай Иванов

Николай
–13

ебать, и давно на тж сколько шизы набралось, что любое говно защищают, если оно оппозиционно режиму?

Ответить

Виктор Ганелес

Николай
0

Всегда

Ответить

Zero-one-one

4

Когда уже тж признают иноагентом???? 

Ответить

Иван Сидоров

Zero-one-one
8
Ответить

Аккуратный бокал

Zero-one-one
0

в аббревиатуре ТЖ буква "Ж" значит "желательный"

Ответить

Виктор Ганелес

Zero-one-one
0

@Сергей Звезда вы как, боитесь?
Я за вас уже начинаю

Ответить

Дима Анонимный

4

Значит, хорошее издание, надо поддерживать

Ответить

AZP

Дима
0

Словами разве что

Ответить

Дима Анонимный

AZP
0

медузе вон вполне легко можно задонатить. Проект сделает то же самое.

Ответить

AZP

Дима
0

Я просто жадный, поэтому не доначу.

Ответить

AZP

AZP
0

На днях задонатил двум автобусным перевозчикам, хостелу в центре Одессы, водителям местных маршруток и ещё по мелочи.

Ответить

Grigory Kopiev

Дима
0

https://zona.media/news/2021/07/01/donate

Ответить

Aleksei Priimak

Дима
0

Аккуратнее. 

https://meduza.io/news/2021/06/16/gosduma-uzhestochila-nakazanie-za-uchastie-v-rabote-nezhelatelnyh-organizatsiy-teper-za-donaty-im-mozhno-na-pyat-let-sest-v-tyurmu

Госдума ужесточила наказание за участие в работе…
Госдума в третьем — окончательном — чтении приняла закон, ужесточающий ответственность за участие…
meduza.io
Ответить

Иван Сидоров

–7

очень жаль, но терпимо

Ответить

Понятный самолет

Иван
2

@Орлов, тут опять собираются терпеть

Ответить

Иван Сидоров

Понятный
0

ну вот человек не терпел и что где он теперь? 

Ответить

Ivan Testov

1

Ну охуеть теперь... Пиздец

Чо дальше? Кого следующим закроют и иноагентом назовут?

Ответить

Ужасный хичхакер

Ivan
4

TJ

Ответить

Понятный самолет

Ужасный
1

Сплюньте

Ответить

Шило

Ivan
0

Думаю что медиазону

Ответить

AZP

2

Смогут на политическое убежище подать проще.

Ответить

Иван Прохоров

AZP
1

нежелательная организация

за это сажают, Пивоварова с самолёта сняли, это не просто иноагент

Ответить

Бюджетный звук

1

россия говно

Ответить

Ерлан Журабаев aka Эрландец

Бюджетный
0

Грубо, но не без оснований.

Ответить

Знакомый динозавр

–2

Запустил самолетик, посветил смартфоном, утомился, пойду поем.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Знакомый
0

а потом на шашлыки

Ответить

Prince Devitt

–42
Ответить

Prince Devitt

Prince
–30

Чем больше минусов на этом комментарии, тем больше бутылок принесут Лёшке на посадку :)

Ответить

Хан Соло

Prince
10

Жесть ты крут, неоватник из паблика 17 лет на ютубе.
Унизил навальнят без шанса на реабилитацию. 

Ответить

Prince Devitt

Хан
–25

Навальнята сами себя унижают лишь своим присутствием)

Ответить

Хан Соло

Prince
6

Бля, только сейчас хватило мозгов посмотреть дату регистрации. 

Ответить

Zero Tolerance

Prince
0

@TJ мультиакк для набросов 

Ответить

Prince Devitt

Хан
–22

Жесть ты крут, школьник из паблика #СвободуНавальному

Ответить

Папуша

Prince
6

Очнись, чем больше минусов твоему комментарию, тем больше людей считают тебя долбоебом

Ответить

Prince Devitt

Папуша
–17

Хорошо, тогда скажу что я за Навального, пусть принимают за долбоёба тогда вполне законно)

Ответить

Печальный кот

Prince
0

посмотри вниз пожалуйста , через дорогу

Ответить

Иван Сидоров

Prince
5

спасибо, дизайкнул 💪🏼👌👍😊🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Ответить

Печальный кот

Prince
2

https://vk.com/pdevitt
нук скажи столицу Татарстана

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Prince Devitt

Печальный
–13

Ну Казань
Зачем мой профиль выкладывать сюда?

Ответить

Max Mayers

Prince
8

Смену отработал, молодец, теперь пиздуй нахуй

Ответить

Prince Devitt

Max
–12

Где смену отработал?

Ответить

Понятный самолет

Prince
0

Путин - красавчик?

Ответить

Prince Devitt

Понятный
–8

Теорема Эскобара

Ответить

Понятный самолет

Prince
3

Что Путин - говно, что красавчик - говно?!!

Ответить

Prince Devitt

Понятный
–10

Что Проект говно, что ТЖ - говно

Ответить

Понятный самолет

Prince
1

И не теорема, а аксиома, неуч.

Ответить