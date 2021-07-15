Журналисты сделали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.

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Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»), сообщается на сайте ведомства. Это юридическое лицо российского издания, которое специализируется на расследованиях. По мнению Генпрокуратуры, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Пока в списке «нежелательных» организаций «Проекта» нет, но сведения о решении Генпрокуратуры уже направили в Минюст РФ.

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

Согласно принятым в июне поправкам, теперь россиянам нельзя участвовать в «нежелательных» НПО и финансировать их. За это грозит уголовная ответственность.

29 июня к журналистам «Проекта» пришли с обысками. За день до этого издание анонсировало расследование о главе МВД Владимире Колокольцове и его недвижимости, предположительно переписанной на родственников жены. По официальной версии, обыски проходили в связи с делом о клевете 2017-го года из-за другого расследования — про бизнесмена Илью Трабера, однако сотрудники уверены, что причина в расследовании про Колокольцева.

«Проект» выпустил множество расследований про российских чиновников. Вот лишь часть из них:

В декабре 2020 года главный редактор «Проекта» Роман Баданин пообщался с сообществом TJ. На вопрос, страшно ли заниматься расследовательской журналистикой в России он тогда ответил: «Мы нервничаем».