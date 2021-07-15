Умер артист и музыкант Пётр Мамонов Статьи редакции
Он ушёл из жизни после госпитализации с коронавирусом.
Актёру и создателю группы «Звуки Му» было 70 лет. О смерти музыканта сообщила «Интерфаксу» его жена.
Мамонов почти три недели находился в искусственной коме. Сегодня врачи прекратили попытки вывести его из этого состояния.
27 июня Петра Мамонова госпитализировали в больницу с коронавирусом. Он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи оценивали как «тяжелое»: у Мамонова было поражено 87% лёгких.
Пётр Мамонов — музыкант и актёр. В 1983 году он основал и возглавил группу «Звуки Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, например, в фильмах «Остров» и «Шапито-шоу».
Блядь!
Он в молодости такое выдавал, просто нечто.
Прощайте, Пётр Николаевич.
Бюджетный каякер
Это Буерак?
Ну умер и умер.
Органический Денис
Пётр Николаевич достойный деятель современной культуры и искусства, тебе должно быть стыдно за подобное пренебрежение.
Не удержался чтобы не сказать как тебе все равно?
Открыл перепись рванных пердаков
Слушай, ну вот типа, нахуя? Настолько похуй, что даже боевую картиночку вкинул?
Даже не знаю что омерзительнее – крашеная лесбуха или выражение ее лица.
Он следующий?
Да куда там... все же "умные" до пизды. Не хотят себя "путинским шмурдяком" колоть. Они же не овцы, не подопытные. А вдруг побочки, а вдруг член отвалится? Или вырастет.
В этом (и прошлом) году кто-нибудь не от короны вообще умер "просто от старости", кроме Шона Коннери?
Никто не умирает просто от старости, все от болезней.
В общем-то, много кто умер от сердечных заболеваний, они все еще на первом месте в РФ.
Но из-за того что ты акцентируешься на короне, кажется, что все умирают только от нее.
Старость - это не заболевание. От неё не умирают
Серьезно? Люди не умирают по таймеру? Естественно, что когда говорят, что умер от старости, то подразумевают смерть от естественного износа организма и сопутствующих заболеваниях
Нет
От травм несовместимых с жизнью
для Максим уже заготовили новость?
Не пизди
Компьютерный яд
Он просто не знает, что для него уже давно заготовили новость.
шутки
Компьютерный яд
Какой человек – такие и шутки.
слава всевышнему, что большинство лучше тебя
Компьютерный яд
я хоть не пидор, уже хорошо.
насрать кто ты, причём прям тебе на голову
Компьютерн
чувак, судя по тому где ты живешь, и оценив обстановку там – ну тебя на хуй, ты правда больной), я бы оттуда бежал быстрее ветра.
редакция сами говорили, что подобное заранее готовят
Достойный был мужик и актёр!
Он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи оценивали как «тяжелое»: у Мамонова было поражено 87% легких.
Певица Максим в таком же положение щас? Ну что ж…
Страстной Женя
У нее вроде какая-то альтернатива ИВЛ. Иной способ доставки кислорода в организм.
Экмо- это когда ивл уже не справляется, а не альтернатива. Знакомый доктор сказал что после него мало кто выкарабкивается