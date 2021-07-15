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Новости
yannlll

Умер артист и музыкант Пётр Мамонов Статьи редакции

Он ушёл из жизни после госпитализации с коронавирусом.

71 71 комментарий
7405 просмотров
Пётр Мамонов

Актёру и создателю группы «Звуки Му» было 70 лет. О смерти музыканта сообщила «Интерфаксу» его жена.

Мамонов почти три недели находился в искусственной коме. Сегодня врачи прекратили попытки вывести его из этого состояния.

27 июня Петра Мамонова госпитализировали в больницу с коронавирусом. Он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи оценивали как «тяжелое»: у Мамонова было поражено 87% лёгких.

Пётр Мамонов — музыкант и актёр. В 1983 году он основал и возглавил группу «Звуки Му». Он также сыграл около 20 ролей в кино, например, в фильмах «Остров» и «Шапито-шоу».

#новости

71 71 комментарий
72
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71 комментарий
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Николай Николаевич

55

Пиздец. Крутой был мужик.

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AZP

22

Блядь!
Он в молодости такое выдавал, просто нечто.
Прощайте, Пётр Николаевич.

Ответить

Vladislav Donets

AZP
1

А хорошо!

Ответить

Бюджетный каякер

AZP
0

Это Буерак?

Ответить

Иван Иванов

Бюджетный
1

Его прадед

Ответить

imevän munaa

15

ПРОЩАЙ ЛЕГЕНДА

Ответить

Николай Корягин

–59

Ну умер и умер.

Ответить

Подозрительный Кот

Николай
7

https://www.youtube.com/watch?v=vP9uHoajnxs

Ответить

Органический Денис

Николай
4

Пётр Николаевич достойный деятель современной культуры и искусства, тебе должно быть стыдно за подобное пренебрежение.

Ответить

Детский кот

Николай
5

Пришёл минусов наловить?

Ответить

Николай Николаевич

Николай
1

Не удержался чтобы не сказать как тебе все равно?

Ответить

Николай Корягин

Николай
–8

Открыл перепись рванных пердаков

Ответить

Николай

Николай
7

Возглавляешь список пока.

Ответить

ИВАНКО ИВАНОВИЧ

Николай
0

Перепись не открывают поеданием говна.

Ответить

Немалый кран

Николай
0

ТЖшные затопали ножками и начали пускать пену изо рта

Ответить

Prince Devitt

–43
Ответить

Doktor Streyndzhlav

Prince
13

Слушай, ну вот типа, нахуя? Настолько похуй, что даже боевую картиночку вкинул?

Ответить

Вячеслав Андреев

Prince
8

Даже не знаю что омерзительнее – крашеная лесбуха или выражение ее лица.

Ответить

Дизайнер Павленко

Вячеслав
0

орнул))

Ответить

Печальный кот

Prince
1

ты я смотрю напрашиваешься на санитара

Ответить

Антон Лисин

Prince
0

Он следующий?

Ответить

Печальный кот

Антон
0

во сколько ?

Ответить

Spid3r

7

Танцуй буги, sweet prince.

Ответить

Короткий Денис

5

Прививайтесь блять

Ответить

AZP

Короткий
5

И не старейте, а то будет 70 лет

Ответить

Роман Трусов

Короткий
4

Да куда там... все же "умные" до пизды. Не хотят себя "путинским шмурдяком" колоть. Они же не овцы, не подопытные. А вдруг побочки, а вдруг член отвалится? Или вырастет.

Ответить

Печальный кот

Короткий
2

если вы тупые быстро блять умнейте

Ответить

Транспортный будильник

5

Достойный человек

Ответить

Марко Ройс

5

Эх, жаль
Крутой дед был

Ответить

T:ema

3

В этом (и прошлом) году кто-нибудь не от короны вообще умер "просто от старости", кроме Шона Коннери?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

T:ema
5

Никто не умирает просто от старости, все от болезней.
В общем-то, много кто умер от сердечных заболеваний, они все еще на первом месте в РФ.
Но из-за того что ты акцентируешься на короне, кажется, что все умирают только от нее.

Ответить

T:ema

Doktor
0

Если уж доебаться до конца, то умирают от остановки сердца, а не от болезни.

Ответить

Контрольный Гоша

Doktor
0

Старость это в каком то смысле все болезни и есть

Ответить

Roman Belous

T:ema
2

Старость - это не заболевание. От неё не умирают

Ответить

Павел Фролов

Roman
2

Серьезно? Люди не умирают по таймеру? Естественно, что когда говорят, что умер от старости, то подразумевают смерть от естественного износа организма и сопутствующих заболеваниях

Ответить

T:ema

Roman
0

Автокатастрофа тоже не заболевание, но от неё умирают.

Ответить

Roman Belous

T:ema
0

Нет

Ответить

T:ema

Roman
0

А от чего? от болезни в следствие автокатастрофы?

Ответить

Roman Belous

T:ema
3

От травм несовместимых с жизнью

Ответить

T:ema

Roman
1

Произошедших в результате автокатастрофы. Предлог "от" в русском языке не настолько дотошен, как ты.
Если говорят "от Москвы до Питера" примерно 850км, то ты будешь докапываться "от центра москвы или от мкада", да?

Ответить

Павел

T:ema
–1
Ответить

Владимир Горячев

4

F
https://www.youtube.com/watch?v=obuqgeH2Byk

Ответить

Владимир Климов

–10

для Максим уже заготовили новость?

Ответить

alexferman

Владимир
5

Не пизди

Ответить

Компьютерный яд

alexferman
1

Он просто не знает, что для него уже давно заготовили новость.

Ответить

Компьютерный яд

Компьют…
1
Ответить

Андрей Галицкий

alexferman
0

шутки

Ответить

Компьютерный яд

Андрей
0

Какой человек – такие и шутки. 

Ответить

Владимир Климов

Компьют…
0

слава  всевышнему, что  большинство лучше тебя

Ответить

Компьютерный яд

Владимир
0

я хоть не пидор, уже хорошо.

Ответить

Владимир Климов

Компьют…
0

насрать кто ты, причём  прям тебе на голову

Ответить

Компьютерн

Владимир
0

чувак, судя по тому где ты живешь, и оценив обстановку там – ну тебя на хуй, ты правда больной), я бы оттуда бежал быстрее ветра. 

Ответить

Владимир Климов

alexferman
0

редакция сами говорили, что подобное заранее  готовят 

Ответить

AZP

Владимир
0

Про британскую королеву давно заготовлено, а она не спешит.

Ответить

Компьютерный яд

3

Был очень хороший человек. Жаль. Покойтесь с миром, Пётр Николаевич.

Ответить

Kirill Beerlove

2

Достойный был мужик и актёр! 

Он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Его состояние врачи оценивали как «тяжелое»: у Мамонова было поражено 87% легких.

Певица Максим в таком же положение щас? Ну что ж…

Ответить

Страстной Женя

Kirill
0

У нее вроде какая-то альтернатива ИВЛ. Иной способ доставки кислорода в организм.

Ответить

Vadim Nemnasev

Страстной
1

Экмо- это когда ивл уже не справляется, а не альтернатива. Знакомый доктор сказал что после него мало кто выкарабкивается

Ответить

Th Sav

Страстной
0

к ней батюшка ещё приходил.

Ответить

Владислав Недзвецкий

2

Не знаю кто это, но фотка кайфовая.

Ответить

Удивленный самолет

2

Запомню его в образе из фильма Остров.

Ответить

Black Jack

1

Шапито-Шоу — один из лучших русских фильмов.

Ответить

true iBegginer

1

Ковид 19 - источник заразы, сказал мне один чувак

Ответить

Maksim Romanenko

1

Земля тебе пухом

Ответить

Tim Moore

1

https://m.youtube.com/watch?v=WfKqjHLdetM

Звуки Му - грубый закат.mpg
Звуки Му - грубый закат.mpg
m.youtube.com
Ответить

Рпош Ашршщ

0

#некрологи

Ответить

Папа Римский

0

Вроде на эхе вел какую-то передачу про классический рок.

Ответить

Андрей Галицкий

0

был человек и нету
эх

Ответить

Ivan Ndg

0

Очень жаль...

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Медленный блик

0

Rip

Ответить

Денис Ваймс

0
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