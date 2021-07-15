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Новости
Ольга Щербинина

На западе Германии из-за проливных дождей началось наводнение. Погибли более 40 человек Статьи редакции

Десятки человек пропали без вести, тысячи домов остались без света.

29 29 комментариев
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Фото Getty Images

По данным местной полиции, погибли по меньшей мере 42 человека. Большинство смертей зафиксировали в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Ещё десятки числятся пропавшими без вести, пишет DW.

Фото Getty Images

Река Ар, впадающая в Рейн, вышла из берегов и снесла полдюжины домов. Десятки зданий оказались под угрозой разрушений. Спасаясь от наводнения, люди залезали на крыши. Около 200 тысяч домохозяйств в Западной Германии остались без электричества.

Heer @Deutsches_Heer
Live aus #Hagen - #Hochwasser in #NRW: Auch die #Versorger aus #Unna sind mit Feldumschlaggerät und Bergepanzer bereits seit gestern Abend (!) im Einsatz. Mit den #Pionier|en aus #Minden sind schon über 230 #Soldatinnen und #Soldaten des #Heer|es vor Ort. #FuerEuchGemeinsamStark. https://t.co/CV0Rg6jZxr
К спасению людей присоединились военные
Heer @Deutsches_Heer
#Hochwasser in #NRW: Jetzt heißt es, gemeinsam anpacken! Die #Soldatinnen und #Soldaten des #Heer|es bleiben so lange vor Ort, wie sie gebraucht werden. #Bundeswehr #FürEuchGemeinsamStark! https://t.co/KeejOtIVsd

«Здесь царит хаос. Повсюду грязь, есть полиция, есть спасательные команды. Здесь очень серьезная чрезвычайная ситуация, которой никто не ожидал», — передала с места событий журналистка DW.

Marie Sina @ItsMarieSina
The Swist, usually a 2 meter wide river, completely overflowed at around 3am today. Within minutes, homes in Heimerzheim were flooded. https://t.co/Pi6mUQHHNW

Наводнение сильно повлияло на транспорт в регионе, который находится недалеко от границ с Бельгией, Люксембургом и Францией. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается ещё больше дождей.

Фото Getty Images

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших. Она также поблагодарила спасателей и добровольцев за работу во время бедствия.

It@8848 Ignorance, the root and stem of all evil. @Orpheus_111
Flood in #Germany. 7 dead, 70 missing https://t.co/JByOFMEFIS

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет обвинил в ЧС глобальное потепление. «Мы будем сталкиваться с такими событиями снова и снова, а это значит, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата на европейском, федеральном и глобальном уровнях, потому что изменение климата не ограничивается одним государством», — сказал он.

По данным властей, в результате наводнения в Бельгии погибли по меньшей мере четыре человека. Река Весдр затопила город Пепинстер, разрушив дома.

#новости #германия #происшествия

29 29 комментариев
11
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Всеобщий яд

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Судя по заголовкам новостей последнего месяца – искренне надеюсь, что кто-то уже строит гребаный ковчег.
Правда я юрист, и конкурс на «пару тварей», скорее всего не пройду.

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Максоний

Всеобщий
4

Заведи себе парную тварь для начала, а там может и повезет

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Всеобщий яд

Максоний
4

Это надо юристку искать, а для меня это – запретная территория.

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ouxen

Всеобщий
3

расскажи

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Всеобщий яд

ouxen
6

В за универские годы встречался с тремя – максимально упёртые барышни с синдромом следователя. Плюс у многих проявляется определенное высокомерие – признать, что неправы в споре – непосильная задача.
Последняя, что б нагадить после расставания, даже иск грозилась на меня подать, что б какие-то свои подарки вернуть. Сказала, что «по приколу». Правда ни повестки, ни решения мне так и не пришло.
Может, просто свезло мне так, но с тех пор зарекся связываться с коллегой по цеху.

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ouxen

Всеобщий
0

ты подал встречный иск?

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Всеобщий яд

ouxen
1

Трудно подать встречный, если не было первоначального)

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ouxen

Всеобщий
0

упреждающий удар

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Всеобщий

ouxen
1

Вообще, если хочется помозолить глаза бывшему/бывшей – суд самый профитный вариант. 2-3 месяца на нервы покапать – самое то

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ouxen

Всеобщий
0

увидимся в суде

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Чудовищный

Всеобщий
0

Пиздец садисты

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сычуаньски

Всеобщий
0

Надо было тебе первому подать в суд, чтобы вернула подарки
Так скажем превентивный удар

Ответить

Максоний

Всеобщий
0

Мне тоже интересно
Вдул бы юрфачке, какие подводные??

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Солёная Капля

Всеобщий
0

Ричард Брэнсон и Маск вообще хотят съебаться с этой планеты в следующем году

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Медленный блик

5

На авторынках прибалтики ожидается мощное пополнение

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Саша Александров

Медленный
0

Может таки Албании?

Ответить

Медленный блик

Саша
0

там таможня

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Eugard

Медленный
0

Что ты несешь, у нас давно все на новых тачках ездят, лизинги-кредиты копеешные, ты из каких 90-ых вылез?

Ответить

Леха

Медленный
0

Скорее Украины (ака евробляхи) 

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Пиздец, почалось

Ответить

ouxen

1

2020 хахаха, что ты делаешь, прекрати!

Ответить

Like.no.other

ouxen
2

wait a minute...

Ответить

Vadim Nemnasev

0

Ща едем по бану недалеко, больше 10 скорых уже проехало. По радио даж репортеры рыдают

Ответить

Alex P

0

2020 -  корона, 2021 -  корона + природные катаклизмы, 2022 - корона + природные катаклизмы + ????????????

Ответить

Марк Туллий

Alex
0

полный пиздец за грехи человеческие, видимо

Ответить

Леха

0

Давайте вспомним что писали местные когда затопило Крым 

Ответить

Ваня Погост

Леха
0

Что же? Что Путин наконец-то воду дал? 

Ответить

Леха

Ваня
0

Ну типа 

Репортаж из соцсетей: Потоп в Крыму — Интернет…
По всему региону объявили режим ЧС, десятки тысяч людей остались без электричества.
tjournal.ru
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Тайлер

0

Глобальное потепление...

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