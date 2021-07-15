На западе Германии из-за проливных дождей началось наводнение. Погибли более 40 человек Статьи редакции
Десятки человек пропали без вести, тысячи домов остались без света.
По данным местной полиции, погибли по меньшей мере 42 человека. Большинство смертей зафиксировали в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Ещё десятки числятся пропавшими без вести, пишет DW.
Река Ар, впадающая в Рейн, вышла из берегов и снесла полдюжины домов. Десятки зданий оказались под угрозой разрушений. Спасаясь от наводнения, люди залезали на крыши. Около 200 тысяч домохозяйств в Западной Германии остались без электричества.
«Здесь царит хаос. Повсюду грязь, есть полиция, есть спасательные команды. Здесь очень серьезная чрезвычайная ситуация, которой никто не ожидал», — передала с места событий журналистка DW.
Наводнение сильно повлияло на транспорт в регионе, который находится недалеко от границ с Бельгией, Люксембургом и Францией. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидается ещё больше дождей.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших. Она также поблагодарила спасателей и добровольцев за работу во время бедствия.
Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет обвинил в ЧС глобальное потепление. «Мы будем сталкиваться с такими событиями снова и снова, а это значит, что нам необходимо ускорить принятие мер по защите климата на европейском, федеральном и глобальном уровнях, потому что изменение климата не ограничивается одним государством», — сказал он.
По данным властей, в результате наводнения в Бельгии погибли по меньшей мере четыре человека. Река Весдр затопила город Пепинстер, разрушив дома.
Всеобщий яд
Это надо юристку искать, а для меня это – запретная территория.
В за универские годы встречался с тремя – максимально упёртые барышни с синдромом следователя. Плюс у многих проявляется определенное высокомерие – признать, что неправы в споре – непосильная задача.
Последняя, что б нагадить после расставания, даже иск грозилась на меня подать, что б какие-то свои подарки вернуть. Сказала, что «по приколу». Правда ни повестки, ни решения мне так и не пришло.
Может, просто свезло мне так, но с тех пор зарекся связываться с коллегой по цеху.
Трудно подать встречный, если не было первоначального)
Надо было тебе первому подать в суд, чтобы вернула подарки
Так скажем превентивный удар
Ричард Брэнсон и Маск вообще хотят съебаться с этой планеты в следующем году
2020 хахаха, что ты делаешь, прекрати!
Ща едем по бану недалеко, больше 10 скорых уже проехало. По радио даж репортеры рыдают
2020 - корона, 2021 - корона + природные катаклизмы, 2022 - корона + природные катаклизмы + ????????????
Давайте вспомним что писали местные когда затопило Крым
Что же? Что Путин наконец-то воду дал?