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Новости
yannlll

В США ресторан закрылся на «день доброты» после того, как клиенты довели сотрудников до слёз Статьи редакции

Посетители и местный бизнес поддержали идею.

46 46 комментариев
4843 просмотров
Владельцы ресторана Apt Cape Cod Брэнди Фелт Кастеллано и Регина Фелт Кастеллано

Владельцы ресторана Apt Cape Cod в Массачусетсе закрыли заведение на одно утро, чтобы устроить для сотрудников «день доброты». Они приняли такое решение после нескольких случаев оскорблений работников со стороны клиентов, написали Регина и Брэнди Фелт Кастеллано в фейсбуке.

По словам руководства ресторана, им разрешили открыться 29 мая, но с тех пор они так и не смогли наладить работу — из-за пандемии им не хватает сотрудников, иногда нарушаются поставки продуктов. Клиенты возмущаются, что некоторые пункты меню недоступны, а время ожидания заказа увеличивается, и начинают конфликты с сотрудниками.

Последней каплей для работников стала ругань с одним из посетителей: он кричал на сотрудника за то, что тот отказался продать ему еду навынос, хотя заведение ещё было закрыто.

Многие из наших гостей относятся к нам с добротой и пониманием, но есть и те, кто этого не делает: ругаются, угрожают подать в суд, спорят, кричат на сотрудников, доводят членов команды до слёз. Это неприемлемый способ обращения с любым человеком. Утром мы будем закрыты, чтобы устроить для сотрудников день доброты.

владельцы Apt Cape Cod

«Мы решили закрыться на часть дня, потому что хотели, чтобы наши сотрудники знали, что они ценны для нас — не только как работники, но и просто как люди. К каждому следует относиться с добротой и уважением, никто не заслуживает оскорблений», — сказали владельцы Apt Cape Cod.

По словам Кастеллано, некоторые клиенты и местный бизнес поддержали их. Например, один из их постоянных гостей подарил сотрудникам ресторана подарочную карту лавки мороженого, а руководство соседнего магазина спортивного снаряжения устроило для них «день веселья» — бесплатные прыжки с парашютом и катание на водных лыжах.

#новости #сша #рестораны

46 46 комментариев
25
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46 комментариев
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мЕдь

52

Не понимаю людей, которые орут на официантов. На себе пусть орут пидорасы. 

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Леха

мЕдь
10

Мб это из-за обязательных чаевых

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Миша Копейкин

16
Ответить

Zero-one-one

Миша
1

🅰️🅱️🅾️🅱️🅰️

Ответить

Максоний

Zero-one-one
3

сколько тебе лет?

Ответить

Zero-one-one

Максоний
2

10 лет. 

Ответить

Максоний

Zero-on…
5

жаль
звони как откинешься

Ответить

Zero-one-one

Максоний
1

Я думал мы друзья 

Ответить

Максоний

Zero-on…
1

ты как лось только РУ$$КИЙ

Ответить

Zero-one-o

Максоний
1

Я пожалуюсь маме

Ответить

Максоний

Zero-on…
3

уа уа амогус упячка 

Ответить

Zero-one-o

Максоний
1

Ты поступил в СПБГУ???? 

Ответить

Максоний

Zero-on…
1

уже учусь на экстернате 

Ответить

Zero-one-o

Максоний
1

Я верил в тебя

Ответить

Печатный браслет

Миша
1

Иди нахуй

Ответить

theLastLetters

7

"Товарищ, нервы возьми в узду, придя на роботу, не ахай. Выполнил план - посылай всех в пизду. Не выполнил - сам иди на хуй!"

Ответить

фиолетовый бобер

5

Освободили на ЧАСТЬ ДНЯ лол, вот это великодушные, сотрудники смогут поспать подольше

Ответить

Andrew Muralov

4

Новая идея для Путина: закрывать общепит на "дни доброты" 

Ответить

Emile Zäkiev

4

Рестораторы уронили сосиску

Ответить

Золотой алмаз

3

В чем выражается "день доброты", это просто выходной получается?

Ответить

Andrew Muralov

Золотой
1

Да. Нерабочий день. 

Ответить

Золотой алмаз

Andrew
15

Ну мило конечно, но название слишком громкое для половины дня выходного

Ответить

Мятный Чаёк

Золотой
0

кстати, да, почему не "полдня доброты"?

Ответить

Andrew Muralov

Мятный
4

Потому что начав делать добро сложно остановится, пока день не закончится. 

Ответить

Мятный Чаёк

Andrew
3

эх, им бы Путена... с нерабочими оплачиваемыми днями

Ответить

Andrew Muralov

Мятный
6

Нерабочий, не оплачиваемый, добрый день. 

Ответить

Мятный Чаёк

Andrew
2

Не всем так везет с сильным лидером, как нам

Ответить

Денис Сенькин

Мятный
1

ничто так не увеличивает уровень доброты в человеке, как рабочий неоплачиваемый день

Ответить

Золотой алмаз

Денис
1

Это день твоей доброты к работодателю получается

Ответить

Офицерский историк

3

Когда День Доброты на TJ?

Ответить

Bkmz Иванов

Офицерский
0

Вчера

Ответить

Temp Temper

Офицерский
0

День доброты на TJ:

Ответить

ouxen

2

сложно придумать что-то более бессмысленное

Ответить

Золотой алмаз

ouxen
1

Поспать всегда полезно

Ответить

Максим Хрущаков

Золотой
1

И приятно

Ответить

Andrew Muralov

ouxen
1

Полезное же мероприятие: "Например, один из их постоянных гостей подарил сотрудникам ресторана подарочную карту лавки мороженого, а другой велосипедный звонок и обувной крем".

Ответить

ouxen

Andrew
0

...
profit

Ответить

Социальный огонь

1

предлагаю устроить день доброты для редакторов TJ, какие будут идеи???

Ответить

yannlll

Социальный
2

Орлова вроде уже забанили))0

Ответить

пиу-пиу

1

Аккаунт менеджеры каждый день в туалет ходят поплакать после созвонов с клиентами, и ничего.

Ответить

Р О Б А Т

0

С людьми работать тяжело, даже мне, робату, трудно удержаться от того, чтобы расчехлить пулемёты 

Ответить

Роман Фридман

0

М - Маркетинг

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Evil Pechenka

Роман
0

Ты лишаешь людей права быть искренне добрыми и заботливыми и делаешь из них корыстных негодяев.

Ответить

Артур Сакаев

0

День пранкоты

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Рпош Ашршщ

0

Нормальный такой пиар высосали из ситуации, красавчики

Ответить

Алина Кипр

–1

Когда РФ  уже закроют на день доброты?

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