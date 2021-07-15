В США ресторан закрылся на «день доброты» после того, как клиенты довели сотрудников до слёз Статьи редакции
Посетители и местный бизнес поддержали идею.
Владельцы ресторана Apt Cape Cod в Массачусетсе закрыли заведение на одно утро, чтобы устроить для сотрудников «день доброты». Они приняли такое решение после нескольких случаев оскорблений работников со стороны клиентов, написали Регина и Брэнди Фелт Кастеллано в фейсбуке.
По словам руководства ресторана, им разрешили открыться 29 мая, но с тех пор они так и не смогли наладить работу — из-за пандемии им не хватает сотрудников, иногда нарушаются поставки продуктов. Клиенты возмущаются, что некоторые пункты меню недоступны, а время ожидания заказа увеличивается, и начинают конфликты с сотрудниками.
Последней каплей для работников стала ругань с одним из посетителей: он кричал на сотрудника за то, что тот отказался продать ему еду навынос, хотя заведение ещё было закрыто.
«Мы решили закрыться на часть дня, потому что хотели, чтобы наши сотрудники знали, что они ценны для нас — не только как работники, но и просто как люди. К каждому следует относиться с добротой и уважением, никто не заслуживает оскорблений», — сказали владельцы Apt Cape Cod.
По словам Кастеллано, некоторые клиенты и местный бизнес поддержали их. Например, один из их постоянных гостей подарил сотрудникам ресторана подарочную карту лавки мороженого, а руководство соседнего магазина спортивного снаряжения устроило для них «день веселья» — бесплатные прыжки с парашютом и катание на водных лыжах.
Не понимаю людей, которые орут на официантов. На себе пусть орут пидорасы.
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сколько тебе лет?
10 лет.
Я думал мы друзья
Я пожалуюсь маме
Ты поступил в СПБГУ????
"Товарищ, нервы возьми в узду, придя на роботу, не ахай. Выполнил план - посылай всех в пизду. Не выполнил - сам иди на хуй!"
Освободили на ЧАСТЬ ДНЯ лол, вот это великодушные, сотрудники смогут поспать подольше
Да. Нерабочий день.
Золотой алмаз
Ну мило конечно, но название слишком громкое для половины дня выходного
кстати, да, почему не "полдня доброты"?
Потому что начав делать добро сложно остановится, пока день не закончится.
эх, им бы Путена... с нерабочими оплачиваемыми днями
Нерабочий, не оплачиваемый, добрый день.
Не всем так везет с сильным лидером, как нам
ничто так не увеличивает уровень доброты в человеке, как рабочий неоплачиваемый день
сложно придумать что-то более бессмысленное
Золотой алмаз
Поспать всегда полезно
Полезное же мероприятие: "Например, один из их постоянных гостей подарил сотрудникам ресторана подарочную карту лавки мороженого, а другой велосипедный звонок и обувной крем".
Аккаунт менеджеры каждый день в туалет ходят поплакать после созвонов с клиентами, и ничего.
С людьми работать тяжело, даже мне, робату, трудно удержаться от того, чтобы расчехлить пулемёты
М - Маркетинг
Ты лишаешь людей права быть искренне добрыми и заботливыми и делаешь из них корыстных негодяев.