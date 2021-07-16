В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний студент Статьи редакции
Оливер Дэмен заменит победителя аукциона, который не сможет полететь в космос из-за «нестыковок в расписании».
На космическом корабле New Shepard вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом полетит восемнадцатилетний Оливер Дэмен, сообщается на сайте компании Blue Origin.
Место на корабле по результатам аукциона изначально выиграл анонимный меценат, который пожертвовал 28 миллионов долларов на исследования космоса. Однако он отказался от полёта из-за «нестыковок в расписании».
Вместо него в космос отправится 18-летний студент Оливер Дэмен — сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. Если полёт состоится и пройдёт успешно, Оливер станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе.
20 июля Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Вместе с Безосом полетит его брат Марк, двое сотрудников компании, 82-летняя американская лётчица Уолли Фанк и победитель аукциона (его место теперь занимает Оливер Дэмен).
В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний студент
Ожидание: задрот-ботаник, всю жизнь грезящий космосом, победитель всех астро-олимпиад.
Реальность: сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании
Нью-Йорк Таймс пишут, что папа-генеральный директор был второй на аукционе (после победителя с «нестыковкой») и тоже заплатит немалую цену.
От заголовка складывается впечатление, что это могла бы быть студентка...
Знаменитый пришелец
Проверка на наивность, в заголовке ведь есть имя Джефф Безос
Почему у вас такое странное ожидание? Это частный полёт коммерческой организации
Надеюсь у этого пацана тоже не получится полететь и место наконец отдадут мне.
меценат
донатит амазону
😁
А я просто порадуюсь за парня.
Повезло!
82-летняя американская лётчица Уолли Фанк
Бабку то зачем с собой потащил? А если она кони двинет от перегрузок?
Эта летчица на заре освоени космоса мечтала стать астронавткой, но тогда в загнивающей капиталистической Америке женщин не брали в NASA. И вот, наконец, dreams come true.
Идеологически и конъюнктурно верный выбор.
Бабушка до сих пор регулярно летает. Всю жизнь мечтала попасть в космос. За свою жизнь много раз становилась "самой" за достижения связанные с пилотированием и космонавтикой - самой молодой, самой результативной и пр. Но в космос так и не полетела.
Прочитайте:
https://www.theguardian.com/science/2019/jun/24/ill-be-flying-till-i-die-why-wally-funk-wont-give-up-her-lifelong-space-mission
Заслуживает уважения человек.
А кто на фото?
Несколько завидую ему, хотя незачем, космический туризм начинает развиваться, мечты фантастов сбываются
82-летняя американская лётчица
А вот это сильно. Лётчица лётчицей, но возраст всё равно почтенный. Я так понимаю, там будут сразу и самый молодой, и самый взрослый человек в космосе
Почему у мужиков первая мысль , что анонимный меценат отказавшийся лететь это сам безос, а восемнадцатилетка его любовник и это их свадебное путешествие?
Может правда все мужчины в душе геи?
Теперь понимаю почему Гагарин полетел один.
Во избежание таких картин в воображении советского человека.
Водный мангал
нет это значит что твое окружение состоит из них, и общение с ними накладывает на тебя такую призму восприятия. а может ты и сама лютая гейка
Будут ли обвинения в харасменте и иски на миллионные суммы?
Вроде женщин не взяли, обезопасили себя так сказать.