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Новости
yannlll

В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний студент Статьи редакции

Оливер Дэмен заменит победителя аукциона, который не сможет полететь в космос из-за «нестыковок в расписании».

39 39 комментариев
2597 просмотров
Оливер Дэмен

На космическом корабле New Shepard вместе с основателем Amazon Джеффом Безосом полетит восемнадцатилетний Оливер Дэмен, сообщается на сайте компании Blue Origin.

Место на корабле по результатам аукциона изначально выиграл анонимный меценат, который пожертвовал 28 миллионов долларов на исследования космоса. Однако он отказался от полёта из-за «нестыковок в расписании».

Вместо него в космос отправится 18-летний студент Оливер Дэмен — сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании Somerset Capital Partners Джоэса Дэмена. Если полёт состоится и пройдёт успешно, Оливер станет самым молодым человеком, побывавшим в космосе.

20 июля Джефф Безос полетит в космос на первом пилотируемом корабле своей компании New Shepard. Корабль рассчитан для полёта шести пассажиров на высоте 100 километров над Землёй в суборбитальном пространстве. Вместе с Безосом полетит его брат Марк, двое сотрудников компании, 82-летняя американская лётчица Уолли Фанк и победитель аукциона (его место теперь занимает Оливер Дэмен).

#новости #космос #безос #blueorigin

39 39 комментариев
18
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Маринеску

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 В космос с Джеффом Безосом полетит 18-летний студент

Ожидание: задрот-ботаник, всю жизнь грезящий космосом, победитель всех астро-олимпиад.
Реальность: сын генерального директора голландской частной инвестиционной компании

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Tony Wilkin

Маринеску
7

Нью-Йорк Таймс пишут, что папа-генеральный директор был второй на аукционе (после победителя с «нестыковкой») и тоже заплатит немалую цену.

Ответить

Маринеску

Tony
15

Ну да, просто от заголовка складывается изначально другое впечатление. А так выходит, что просто следом в очереди стоял богатый студент.

Ответить

Иван Иванов

Маринес…
0

От заголовка складывается впечатление, что это могла бы быть студентка...

Ответить

Водный мангал

Маринеску
4

победитель всех астропрогнозов

Ответить

Знаменитый пришелец

Маринеску
0

Проверка на наивность, в заголовке ведь есть имя Джефф Безос

Ответить

Хуршед Нурматов

Маринеску
0

Почему у вас такое странное ожидание? Это частный полёт коммерческой организации

Ответить

Миша Копейкин

15

Надеюсь у этого пацана тоже не получится полететь и место наконец отдадут мне.

Ответить

Stanley H. Tweedle

11

меценат

донатит амазону

😁

Ответить

Madao

Stanley
0

Сдохла с "мецената". 

Ответить

Водный мангал

7

отмазка от бога

Ответить

Водный мангал

Водный
11

хм, двусмысленно получилось...

Ответить

Илья Синица

9

 Однако он отказался от полёта из-за «нестыковок в расписании».

Ответить

Добрый велосипед

7

Стыковка в космосе намечается отменная

Ответить

Нищий химик

Добрый
2

Посостыкуй моё расписание

Ответить

Леха

Нищий
3

Нужно фото вашего стыковочного модуля 

Ответить

Нищий химик

Леха
0
Ответить

Коровка говорит мууу

5

чувак, который отказался

Ответить

Tony Wilkin

2

А я просто порадуюсь за парня.
Повезло!

Ответить

Danil Skachkov

Tony
7

Ага, с отцом. 

Ответить

Виталий Лановой

1

82-летняя американская лётчица Уолли Фанк

Бабку то зачем с собой потащил? А если она кони двинет от перегрузок?
 

Ответить

Tony Wilkin

Виталий
5

Эта летчица на заре освоени космоса мечтала стать астронавткой, но тогда в загнивающей капиталистической Америке женщин не брали в NASA. И вот, наконец, dreams come true.

Идеологически и конъюнктурно верный выбор.

Ответить

Водный мангал

Виталий
4

ты не шаришь. в космосе не действуют условия страховки

Ответить

Lemuel_ G

Виталий
1

Бабушка до сих пор регулярно летает. Всю жизнь мечтала попасть в космос. За свою жизнь много раз становилась "самой" за достижения связанные с пилотированием и космонавтикой - самой молодой, самой результативной и пр. Но в космос так и не полетела.
Прочитайте:
https://www.theguardian.com/science/2019/jun/24/ill-be-flying-till-i-die-why-wally-funk-wont-give-up-her-lifelong-space-mission

Заслуживает уважения человек.

Ответить

Леха

2

А у Безоса с Жириком сходства есть оказывается 

Ответить

AttentiveMilk

2

Старый шалун 😏

Ответить

Алина Кипр

–1

А кто на фото?

Ответить

Добрый велосипед

Алина
3

Космос

Ответить

Водный мангал

Добрый
3

тарс

Ответить

Roman Sapon

1

Несколько завидую ему, хотя незачем, космический туризм начинает развиваться, мечты фантастов сбываются

Ответить

шляпик

1

82-летняя американская лётчица

А вот это сильно. Лётчица лётчицей, но возраст всё равно почтенный. Я так понимаю, там будут сразу и самый молодой, и самый взрослый человек в космосе

Ответить

мЕдь

1

не сможет полететь в космос из-за «нестыковок в расписании»

Ясно, зассал. 

Ответить

Алина Кипр

–2

Почему у мужиков первая мысль , что анонимный меценат отказавшийся лететь это сам безос, а восемнадцатилетка его любовник и это их свадебное путешествие?
Может правда все мужчины в душе геи?

Ответить

Леха

Алина
1

Ну а какая картина должна вырисовываться, когда сасный парниша останется с богатым папочкой один на один в ракете, которая довольно долго летит 

Апд. Прочитал что в ракете будет не только они, обвинения в мужеложстве сняты!

Ответить

Алина Кипр

Леха
1

Теперь понимаю почему Гагарин полетел один.
Во избежание таких картин в воображении советского человека.

Ответить

Леха

Алина
2

Вот-вот. У нас Гагарин, а у них Gayniggers from Outer Space (короткометражка такая)

Ответить

Водный мангал

Алина
0

нет это значит что твое окружение состоит из них, и общение с ними накладывает на тебя такую призму восприятия. а может ты и сама лютая гейка

Ответить

Алина Кипр

Водный
2

Гайка

Ответить

Алина Кипр

0

Будут ли обвинения в харасменте и иски на миллионные суммы? 
Вроде женщин не взяли, обезопасили себя так сказать.

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