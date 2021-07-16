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Новости
yannlll

Более тысячи человек пропали без вести после наводнений в Германии Статьи редакции

Погибли как минимум 80 человек.

19 19 комментариев
2178 просмотров
Улица города Бад-Мюнстерайфель после наводнения в Германии  Фото AP 

Около 1300 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Арвайлер на западе Германии, сообщается на сайте местной администрации.

По заявлению властей, в районе бедствия сейчас не работает мобильная связь — пропавшие могут быть живы, но пока не имеют возможности сообщить о своём местоположении.

В целом по стране в результате потопов пострадали около 3,5 тысяч человек. Им оказывают медицинскую помощь. Издание Bild со ссылкой на полицию сообщает, что погибли как минимум 80 человек.

Спасательные операции продолжаются, оценить полный ущерб от наводнений пока невозможно. Наиболее пострадавшими считаются регионы Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

Из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населённые пункты нескольких федеральных земель. Десятки людей погибли и пропали без вести, тысячи домов остались без света.

#новости #германия #происшествия

19 19 комментариев
12
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Московский спрей

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Если закрасить дома, можно подумать, что это Россия

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Andrew Muralov

Московский
4

Пляж в Сочи. 

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Andrew Muralov

7
Ответить

Владислав Микк

3

реки Западной Германии попутали берега

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Водный мангал

2

Я видел в России обычные города в таком же будничном состоянии как этот разъебанный немецкий городок на фото

Ответить

Вадим Кондратьев

0

А почему у нас гибнет 1-2человека, а у них обычно пол города сразу?

Ответить

Andrew Muralov

Вадим
4

Потому что у нас наводнение называется подтоплением, а взрыв хлопком, пожар - возгоранием.
И не погибли, а у трёх человек иссякла жизненная энергия. 

Ответить

Андрей Штольц

Andrew
3

Произошла смена физического состояния, в целом граждане довольны, жалоб не высказывают. 

Ответить

Andrew Muralov

Андрей
1

Проводится соответствующая работа, на место выехал руководитель объединённого штаба единой России по предотвращению и информированию. 

Ответить

Московский спрей

Вадим
4

Потому что русские не умеющие плавать умирают еще при крещении

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Подобный цветок

Вадим
3

просто у вас погибших за людей не считают)0

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Седой коктейль

1

Обещанной воды хватило не только на Крым

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Приятный кот

0

Хуясе! Неожидали что ли наводнения?

Ответить

alexferman

Приятный
2

Нет

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Непривычный Илья

Приятный
1

Там горные районы. При обильных осадках, как сейчас, вся вода мощным потоком идёт с гор в низины, где как раз эти мелкие городки и расположены.

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Исполнительный Илья

0

А почему так много?

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Пп Пп

Исполнительный
0

Мобильная связь отрубилась.

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Михаил-Васильевич Кондор

0

"Из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населённые пункты нескольких федеральных земель. Десятки людей погибли и пропали без вести, тысячи домов остались без света." Что утонет, то не сгорит!

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Непривычный Илья

0

А вообще Бад Мюнстерайфель красивый городок, хоть из него и сделали аутлет

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