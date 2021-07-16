Более тысячи человек пропали без вести после наводнений в Германии Статьи редакции
Погибли как минимум 80 человек.
Около 1300 человек числятся пропавшими без вести после наводнения в районе Арвайлер на западе Германии, сообщается на сайте местной администрации.
По заявлению властей, в районе бедствия сейчас не работает мобильная связь — пропавшие могут быть живы, но пока не имеют возможности сообщить о своём местоположении.
В целом по стране в результате потопов пострадали около 3,5 тысяч человек. Им оказывают медицинскую помощь. Издание Bild со ссылкой на полицию сообщает, что погибли как минимум 80 человек.
Спасательные операции продолжаются, оценить полный ущерб от наводнений пока невозможно. Наиболее пострадавшими считаются регионы Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
Из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населённые пункты нескольких федеральных земель. Десятки людей погибли и пропали без вести, тысячи домов остались без света.
А почему у нас гибнет 1-2человека, а у них обычно пол города сразу?
Потому что у нас наводнение называется подтоплением, а взрыв хлопком, пожар - возгоранием.
И не погибли, а у трёх человек иссякла жизненная энергия.
Произошла смена физического состояния, в целом граждане довольны, жалоб не высказывают.
Проводится соответствующая работа, на место выехал руководитель объединённого штаба единой России по предотвращению и информированию.
Непривычный Илья
Там горные районы. При обильных осадках, как сейчас, вся вода мощным потоком идёт с гор в низины, где как раз эти мелкие городки и расположены.
"Из-за циклона «Бернд» в Европе начались сильные дожди. В итоге реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населённые пункты нескольких федеральных земель. Десятки людей погибли и пропали без вести, тысячи домов остались без света." Что утонет, то не сгорит!