«Проект» объявил о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным», и пообещал продолжить работу Статьи редакции
«Журналистика — не преступление».
Сотрудники издания заявили о начале ликвидации Project Media, Inc. — юридического лица издания, зарегистрированного в США и признанного в РФ «нежелательной» организацией. Больше оно «не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Об этом говорится в телеграм-канале «Проекта».
Они также пообещали продолжить делать расследования. В какой форме будет существовать издание, команда «Проекта» сообщит позже.
Пользователи твиттера и подписчики «Проекта» также сообщили, что издание приостановило пожертвования.
16 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»). По мнению ведомства, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.
Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.
Журналистика — не преступление!
Пока она согласована с линией партии.
у вас может быть свое мнение, но оно не должно отличаться от общепринятого
Вован-де-морт разошёлся, сука
кто же тот мальчик который выжил и которого он так боится?
Я вот попытался понять что значит "ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА".
И одно из таких преступлений - Статья 284.1. Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.
Но основной причиной того, что организация становится Нежелательной (слово то ещё какое гендернонейтральное, типо это же не запрещённая, а просто нежелательная, хотя такой организации и запрещено вести деятельность на территории РФ) - это "представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".
Получается Нежелательная потому что Нарушает основы конституционного строя. А Нарушает основы конституционного строя потому что Нежелательная.
Или я что-то неправильно понял? Знатоки, поправьте меня.
понять бы , что такое конституционный строй и как его можно нарушить...
одним неверным взглядом
резким словом, молчанием в трубку и холодностью души
Нежелательная = запрещенная? Или что это значит?
Это новояз такой. Мол, никто не запрещает, но присутствие в РФ нежелательно. По факту список запретов слабо отличается от террористических организаций.
И всё это - под предлогом защиты "конституционного строя"! Причём включение в список делается без суда, просто по желанию Прокуратуры.
А вот что Памфилова говорила об этом 6 лет назад:
"Сам по себе термин "нежелательные" очень сомнителен с юридической точки зрения. Получается, есть нежелательные и желательные организации. Нежелательные для кого?"
https://www.interfax.ru/russia/443189
В какой форме будет существовать издание, команда «Проекта» сообщит позже.
В форме мыслей. Думать пока не запрещено.
Дождь тоже ебанут, или там свои?
Одетый хот-дог
Медведев стережет
Одетый хот-дог
На 1 день
Одетый хот-дог
На второй день просто посадят по статье мошенничество или терроризм