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Новости
Sasha Shambilova

«Проект» объявил о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным», и пообещал продолжить работу Статьи редакции

«Журналистика — не преступление».

27 27 комментариев
1644 просмотров

Сотрудники издания заявили о начале ликвидации Project Media, Inc. — юридического лица издания, зарегистрированного в США и признанного в РФ «нежелательной» организацией. Больше оно «не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России». Об этом говорится в телеграм-канале «Проекта».

Они также пообещали продолжить делать расследования. В какой форме будет существовать издание, команда «Проекта» сообщит позже.

Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет. И ещё раз благодарим всех за поддержку. Журналистика — не преступление!

Команда «Проекта»

Пользователи твиттера и подписчики «Проекта» также сообщили, что издание приостановило пожертвования.

16 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»). По мнению ведомства, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России.

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

#новости #медиа

27 27 комментариев
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44
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мЕдь

22

Журналистика — не преступление!

Пока она согласована с линией партии.

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Корнелий Шнапс

мЕдь
7

у вас может быть свое мнение, но оно не должно отличаться от общепринятого

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Р О Б А Т

14

Вован-де-морт разошёлся, сука

Ответить

Корнелий Шнапс

Р
5

кто же тот мальчик который выжил и которого он так боится?

Ответить

мЕдь

Корнелий
15
Ответить

Корнелий Шнапс

мЕдь
13

он пока в азкабане

Ответить

мЕдь

Р
1

Вовдеморт.

Ответить

Pa Chu

Р
1

ну че-то шифер шуршит там наверху, по всей видимости

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Миша Копейкин

8

Я вот попытался понять что значит "ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО
СТРОЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА".
И одно из таких преступлений - Статья 284.1. Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.
Но основной причиной того, что организация становится Нежелательной (слово то ещё какое гендернонейтральное, типо это же не запрещённая, а просто нежелательная, хотя такой организации и запрещено вести деятельность на территории РФ) - это "представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".
Получается Нежелательная потому что Нарушает основы конституционного строя. А Нарушает основы конституционного строя потому что Нежелательная.
Или я что-то неправильно понял? Знатоки, поправьте меня.

Ответить

true iBegginer

Миша
3

понять бы , что такое конституционный строй и как его можно нарушить...

Ответить

Корнелий Шнапс

true
1

одним неверным взглядом

Ответить

Корнелий Шнапс

Корнелий
1

резким словом, молчанием в трубку и холодностью души

Ответить

Василий Васин

Корнелий
0

*боится молчать, громко дышит в трубку

Ответить

Одетый хот-дог

Миша
0

Ты серьёзно обращаешься к закону?

Ответить

Sail

4

Нежелательная = запрещенная? Или что это значит?

Ответить

мЕдь

Sail
14

Фактически. Нельзя работать в России, их нельзя цитировать и всё в таком духе. Вроде даже ответственность есть за сотрудничество с ними.

Ответить

Приятный кот

мЕдь
5

Даже ссылка на их статью может считаться сотрудничеством

Ответить

Павел Петрович

Sail
7

Это новояз такой. Мол, никто не запрещает, но присутствие в РФ нежелательно. По факту список запретов слабо отличается от террористических организаций.
И всё это - под предлогом защиты "конституционного строя"! Причём включение в список делается без суда, просто по желанию Прокуратуры.
А вот что Памфилова говорила об этом 6 лет назад:
 "Сам по себе термин "нежелательные" очень сомнителен с юридической точки зрения. Получается, есть нежелательные и желательные организации. Нежелательные для кого?"

https://www.interfax.ru/russia/443189

Памфилова раскритиковала закон о нежелательных…
Памфилова раскритиковала закон о нежелательных организациях
www.interfax.ru
Ответить

AZP

1

В какой форме будет существовать издание, команда «Проекта» сообщит позже.

В форме мыслей. Думать пока не запрещено.

Ответить

Старинный яд

AZP
2

Пока.

Ответить

Александр Добриневский

0

Дождь тоже ебанут, или там свои? 

Ответить

Одетый хот-дог

Александр
1

Медведев стережет

Ответить

Василий Васин

Одетый
0

Ха! Домик для уточки

Ответить

true iBegginer

Александр
0

ну, его уже турнули из пула

Ответить

Письменный Мурод

0

В теории они же могут ликвидировать юр лицо и продать активы новому юр лицу, не получив при этом сразу статус иноагента?

Ответить

Одетый хот-дог

Письменный
0

На 1 день

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Одетый хот-дог

Одетый
1

На второй день просто посадят по статье мошенничество или терроризм

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