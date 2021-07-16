Женщина впервые в истории сдала экзамен для вступления в ряды спецназа ВМС США Статьи редакции
Она станет оператором специального водного судна.
Имя женщины, которая первая смогла выдержать интенсивный процесс «оценки и отбора», не приводится в целях безопасности. Об этом сообщается в пресс-релиза ВМС США.
По словам командующего управлением ВМС США Хью Ховарда, женщина смогла проявить характер, когнитивные и лидерские качества, которые должны быть присущи операторам катеров. Именно это позволило ей вступить в ряды спецназа.
Всего 18 женщин пытались зачислиться в спецназ ВМС США. 14 из них не смогли закончить обучение, ещё трое готовятся к итоговому экзамену.
Спецназка
морская котесса
Этой женщиной был Альберт Эйнштейн
Одно из заданий для кандидатов - поссать в бутылку, которую держит другой кандидат?
Водный мангал
ты не сдашь и пяти процентов от того что сдала она
Сексистская тайна: мужчины, в среднем, сильнее, выносливее, быстрее.
Поэтому в спорте мужские и женские соревнования разделены, женщины будут всегда безусловно сливать мужчинам и никогда не получат призовых мест.
Сексистская-то почему? Или хочется показать себя крутым?
Да, женщины в среднем меньше и слабее мужчин, но к сексизму это относится мало. Сексизм это говорить, что женщины ХУЖЕ из-за физиологических или умственных особенностей.
А как надо говорить? Женщины наоборот лучше поднимают большой вес? Женщины лучше слабее? Женщины лучше медленнее бегают?
Так и есть, женщины ХУЖЕ бегают, прыгают, они СЛАБЕЕ и у них МЕНЬШЕ возможностей.
Сначала посчитал бы сколько вообще хотели и пытались пройти эти тесты.
Так, ну хит-парад шуток уровня МДК в комментариях объявляется открытым.
которые должны быть присущи операторам
Скорее оперативникам
Будущий файл
Нет, тут именно оператор
По словам командующего управлением ВМС США Хью Ховарда, женщина смогла проявить характер, когнитивные и лидерские качества, которые должны быть присущи операторам катеров. Именно это позволило ей вступить в ряды спецназа.
Ну да, обычно девушки/женщины не обладают характером, когнитивными и лидерскими качествами.
Лишний глобус
Как это противоречит тому что я написал?
Это определенные к. и л. качества, которые присущи конкретно этому типу сотрудников, а не мужскому полу вообще (т.е. такие, которые могут не часто встречаться и у других мужчин).
Ну вот лично я, хоть и хуемразь, наверняка не обладаю ими в достаточной степени для управления катером спецназа ВМС США
Она станет оператором специального водного судна.
Автор сексист, правильно будет Операторка
Оператиня
Оператесса
Прекрасные новости, удачи ей! Это круто, что не стали делать поблажки только по признаку пола, а оставили всё как есть, надеюсь.
После повышения процента женщин в армии последовательно падают нормативы на нагрузки. (источник армия израиля, пруфов не дам - ищите в жж)