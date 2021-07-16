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Sasha Shambilova

Женщина впервые в истории сдала экзамен для вступления в ряды спецназа ВМС США Статьи редакции

Она станет оператором специального водного судна.

Имя женщины, которая первая смогла выдержать интенсивный процесс «оценки и отбора», не приводится в целях безопасности. Об этом сообщается в пресс-релиза ВМС США.

По словам командующего управлением ВМС США Хью Ховарда, женщина смогла проявить характер, когнитивные и лидерские качества, которые должны быть присущи операторам катеров. Именно это позволило ей вступить в ряды спецназа.

Стать первой женщиной, окончившей подготовку военно-морского спецназа, — это экстраординарное достижение, и мы невероятно гордимся нашим товарищем по команде.

Хью Ховард
командующий управлением контр-адмирал ВМС США

Всего 18 женщин пытались зачислиться в спецназ ВМС США. 14 из них не смогли закончить обучение, ещё трое готовятся к итоговому экзамену.

#новости #сша

2172 просмотров
42 42 комментария
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Р О Б А Т

6

Спецназка

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Корнелий Шнапс

Р
24

морская котесса

Ответить

Владислав Микк

Корнелий
18

морская киска

Ответить

J S

Владисл…
3

Мокрая киска

Ответить

Владислав Микк

12

Этой женщиной был Альберт Эйнштейн 

Ответить

Адекватный инструмент

Владислав
1

Играющая в нарды

Ответить

T:ema

1

Одно из заданий для кандидатов - поссать в бутылку, которую держит другой кандидат?

Ответить

Водный мангал

T:ema
12

ты не сдашь и пяти процентов от того что сдала она

Ответить

T:ema

Водный
1

Думаю, даже меньше. Вопрос о том, почему ни одна женщина до этого не сдала. Может, всё оборудование и куча тестов расчитаны на мужскую физиологию?

Ответить

Evil Pechenka

T:ema
1

Сексистская тайна: мужчины, в среднем, сильнее, выносливее, быстрее.

Поэтому в спорте мужские и женские соревнования разделены, женщины будут всегда безусловно сливать мужчинам и никогда не получат призовых мест.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Evil
0

Прошу заметить: были разделены, теперь сжв все сводит в абсурд.

Ответить

Bitchcraft

Evil
0

Сексистская-то почему? Или хочется показать себя крутым?
Да, женщины в среднем меньше и слабее мужчин, но к сексизму это относится мало. Сексизм это говорить, что женщины ХУЖЕ из-за физиологических или умственных особенностей.

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Evil Pechenka

Bitchcr…
0

А как надо говорить? Женщины наоборот лучше поднимают большой вес? Женщины лучше слабее? Женщины лучше медленнее бегают?

Так и есть, женщины ХУЖЕ бегают, прыгают, они СЛАБЕЕ и у них МЕНЬШЕ возможностей.

Ответить

Пластиковое Окно

T:ema
0

Сначала посчитал бы сколько вообще хотели и пытались пройти эти тесты.

Ответить

Bitchcraft

6

Так, ну хит-парад шуток уровня МДК в комментариях объявляется открытым.

Ответить

Грэм Грэмский

Bitchcraft
0

Долго прогнозировал-то?

Ответить

Bitchcraft

Грэм
1
Ответить

Московский спрей

5

Скрывают имя потому что она не черная, чтобы потом не обвинили в расизме

Ответить

Водный мангал

3

ну молодец, че, пусть служит .

Ответить

Eugene Panfilov

3

 которые должны быть присущи операторам

Скорее оперативникам

Ответить

Будущий файл

Eugene
0

Нет, тут именно оператор

Ответить

Aleksei Priimak

Будущий
0

Операторка ☝️

Ответить

Корнелий Шнапс

2

мужикам п*зда

Ответить

Mitori Hayabusa

2

А зовут её... Наташа. Ну вы поняли

Ответить

Лишний глобус

0

По словам командующего управлением ВМС США Хью Ховарда, женщина смогла проявить характер, когнитивные и лидерские качества, которые должны быть присущи операторам катеров. Именно это позволило ей вступить в ряды спецназа.

Ну да, обычно девушки/женщины не обладают характером, когнитивными и лидерскими качествами.

Ответить

さよう なら

Лишний
2

которые должны быть присущи

читай внимательнее

Ответить

Лишний глобус

さよう
–1

Как это противоречит тому что я написал?

Ответить

Eugene Panfilov

Лишний
2

Это определенные к. и л. качества, которые присущи конкретно этому типу сотрудников, а не мужскому полу вообще (т.е. такие, которые могут не часто встречаться и у других мужчин). 

Ответить

Aleksei Priimak

Лишний
0

Ну вот лично я, хоть и хуемразь, наверняка не обладаю ими в достаточной степени для управления катером спецназа ВМС США

Ответить

Грэм Грэмский

1

Она станет оператором специального водного судна.

Автор сексист, правильно будет Операторка

Ответить

Грэм Грэмский

Грэм
0

Оператиня
Оператесса

Ответить

Bitchcraft

Грэм
1

Долго придумывал-то?

Ответить

Грэм Грэмский

Bitchcr…
0
Ответить

Санитарный мангал

1

Вот она

Ответить

Телефонный супер_стар

0

Её борьба

Ответить

さよう なら

0

Прекрасные новости, удачи ей! Это круто, что не стали делать поблажки только по признаку пола, а оставили всё как есть, надеюсь.

Ответить

Eugene Panfilov

さよう
0

Может быть и сделали

Ответить

Sergey Smirnov

0

После повышения процента женщин в армии последовательно падают нормативы на нагрузки. (источник армия израиля, пруфов не дам - ищите в жж)

Ответить

Роман Александров

0
Ответить

Собачий ихтиандр

Роман
0
Ответить

Михаил Михалыч

0

Это была черная женщина трансгендр баптистка вегетарианка?

Ответить

Павел Бокарёв

–2
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