Журналиста «Проекта» Петра Маняхина задержали на Алтае Статьи редакции
Накануне его объявили «иностранным агентом».
Маняхина задержали за съёмку с дрона, сообщает «Медиазона» со ссылкой на друзей журналиста.
Он успел рассказать, что на него составляют административный протокол, после чего перестал выходить на связь.
15 июля Маняхина и ещё четверых журналистов «Проекта внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов». В список также попали двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент «Радио Свобода».
Сам «Проект» признали «нежелательной организацией». 16 июля издание объявило о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным» в России.
Главный оппозиционный журналист Петр Маняхин незаконно задержан уже 1 день
Откуда у вас такая информация?
очень жаль, но обьективно все еще терпимо
Подобный цветок
скоро дойдет до того, что они и Навального посадят
вот тогда народ против власти с вилами выйдет...
путин испугается пойти на такой шаг, марши миллионов – это вам не шутки
Миллионов в интернете. Марш несколько сотен скорее.
это просто модификация успешно показавших себя в белорусии дворовых протестов – квартирный марш миллионов
Полагаю, это была последняя капля.
Архитектурный цветок
как не тряси
Вы думаете, что я вас не прощу, что я вас не перетерплю?...Я вас перетерплю
Песков: статус «иностранного агента» у журналиста «не означает запрета на работу»
можно ватники вязать, или в автомастерской, или табуретки делать.