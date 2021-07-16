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Ольга Щербинина

Журналиста «Проекта» Петра Маняхина задержали на Алтае Статьи редакции

Накануне его объявили «иностранным агентом».

Маняхина задержали за съёмку с дрона, сообщает «Медиазона» со ссылкой на друзей журналиста.

Он успел рассказать, что на него составляют административный протокол, после чего перестал выходить на связь.

15 июля Маняхина и ещё четверых журналистов «Проекта внесли в реестр СМИ — «иностранных агентов». В список также попали двое журналистов «Открытых медиа» и корреспондент «Радио Свобода».

Сам «Проект» признали «нежелательной организацией». 16 июля издание объявило о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным» в России.

#новости #медиа

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Подобный цветок

13

Петр Маняхин задержан уже 1 день.

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Иван Сидоров

Подобный
6

Главный оппозиционный журналист Петр Маняхин незаконно задержан уже 1 день

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Леха

Иван
1

#freeManyakhin #свободуМаняхину 

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Анастасия Миронова

Подобный
1

Откуда у вас такая информация? 

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Подобный цветок

Анастасия
2

читал новости сегодня

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Иван Сидоров

2

очень жаль, но обьективно все еще терпимо 

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Подобный цветок

Иван
7

скоро дойдет до того, что они и Навального посадят

вот тогда народ против власти с вилами выйдет...

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Иван Сидоров

Подобный
11

путин испугается пойти на такой шаг, марши миллионов – это вам не шутки

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Lofoten Forsake

Иван
0

Миллионов в интернете. Марш несколько сотен скорее. 

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Иван Сидоров

Lofoten
–1

это просто модификация успешно показавших себя в белорусии дворовых протестов – квартирный марш миллионов 

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Евгений Ягуаров

2

Полагаю, это была последняя капля. 

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Архитектурный цветок

Евгений
3

как не тряси

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Леха

Архитектурный
3

А капля в гульфик

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Подобный цветок

Леха
3

а там новичок

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Иван Сидоров

Евгений
2

Вы думаете, что я вас не прощу, что я вас не перетерплю?...Я вас перетерплю

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Подобный цветок

Евгений
0

точка невозврата......................................

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Eugen T

1

Песков: статус «иностранного агента» у журналиста «не означает запрета на работу»

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Николай Николаевич

Eugen
1

можно ватники вязать, или в автомастерской, или табуретки делать.

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Парижский единорожек88

0

 «Это не эквивалент запрета на работу». Песков — о внесении журналистов в реестр «иностранных агентов»

А задержание? Тоже не эквивалент?

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Р О Б А Т

0

Барнаул, Алтайский в край 

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