Под Томском пропал пассажирский самолёт Ан-28 с 17 людьми на борту Статьи редакции
По данным источников СМИ, он перестал выходить на связь, а после «зафиксировали срабатывание аварийного маяка».
В Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28. «Интерфакс» со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на источник.
По данным собеседника ТАСС, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. «Интерфакс» пишет, что на борту находятся 13 человек, включая четырех детей.
Обновлено в 14:05: МЧС подтвердило исчезновение самолета, на борту были 17 человек — 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск.
Помню, в 2001 году Сахалинская авиакомпания купила самолёт, мой отец, капитан «нового» воздушного судна, тогда радостно мне сказал: «Илья, он новый! Всего на 12 лет старше меня!»
В 2001 году моему отцу было 40 лет.
Почему это говно мамонта все еще не отправлено в музей авиации и летает? Ладно Ан 24, 26. Ил-114 только начинают производить. Но для замены Ан-28 давно есть замечательные L-410.
У нас еще Ту154 лутает, в этом нет ничего такого. Пока у самолета не закончился срок службы его можно использовать. Обычно авиакатастрофы происходят из-за человеческого фактора, т.ч. нет смысла менять каждый несколько лет самолеты. Это просто не выгодно
в прошлом году же последний отправили в музей.
А забыл, но это не меняет смысл: самолеты используется, пока не подойдет срок окончания службы
потому что региональная авиация убыточна и летает на говне и палках.
Есть у них и L-410. Это сколько будут стоить билеты, если они пересядут на L-410 и просто выкинул Ан-28?
что-то в последнее время слишком много подобных новостей
Летал самолетиком этой компании, на таком же самолете, достаточно няшные ребята и славная контора. Очень надеюсь, что все обернется.