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Артём Мазанов

Под Томском пропал пассажирский самолёт Ан-28 с 17 людьми на борту Статьи редакции

По данным источников СМИ, он перестал выходить на связь, а после «зафиксировали срабатывание аварийного маяка».

В Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28. «Интерфакс» со ссылкой на источник и ТАСС со ссылкой на источник.

По данным собеседника ТАСС, на борту находятся 17 человек, в том числе четверо детей. «Интерфакс» пишет, что на борту находятся 13 человек, включая четырех детей.

Обновлено в 14:05: МЧС подтвердило исчезновение самолета, на борту были 17 человек — 14 пассажиров и 3 члена экипажа. Борт следовал по маршруту Кедровый — Томск.

#новости #происшествия

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Илья Брайченко

6

Помню, в 2001 году Сахалинская авиакомпания купила самолёт, мой отец, капитан «нового» воздушного судна, тогда радостно мне сказал: «Илья, он новый! Всего на 12 лет старше меня!»

В 2001 году моему отцу было 40 лет.

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Р О Б А Т

Илья
1

Только обкатку прошёл 

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Михаил Зеленин

4

Почему это  говно мамонта все еще не отправлено в музей  авиации и летает?  Ладно Ан 24, 26. Ил-114 только начинают производить. Но для замены Ан-28 давно есть замечательные L-410.

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Александр Гароев

Михаил
2

У нас еще Ту154 лутает, в этом нет ничего такого. Пока у самолета не закончился срок службы его можно использовать. Обычно авиакатастрофы происходят из-за человеческого фактора, т.ч. нет смысла менять каждый несколько лет самолеты. Это просто не выгодно

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Михаил Зеленин

Александр
1

в прошлом году же последний отправили в музей. 

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Александр Гароев

Михаил
2

А забыл, но это не меняет смысл: самолеты используется, пока не подойдет срок окончания службы

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Николай Николаевич

Михаил
2

потому что региональная авиация убыточна и летает на говне и палках.

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Илья Синица

Михаил
0

Есть у них и L-410. Это сколько будут стоить билеты, если они пересядут на L-410 и просто выкинул Ан-28?

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Алексей Тюпышев

Михаил
0

Элки также падают, недавно одна в Кемерове разбилась

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Михаил Зинчук

2

что-то в последнее время слишком много подобных новостей

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Николай Николаевич

Михаил
6

все что больше 0 слишком много для таких новостей.

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Решительный коктейль

Михаил
0

Синдром красной машины?

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Илья Синица

2

Летал самолетиком этой компании, на таком же самолете, достаточно няшные ребята и славная контора. Очень надеюсь, что все обернется.

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Приятный кот

0

Чё началось-то?

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Рядовой Макс

Приятный
3

советская инфраструктура доживает последние года

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AZP

Рядовой
1

Хз, у нас Мотор Сич летает на таких без сучка и задоринки в целом.
Может и пилоты в стиле "я здесь главный, пошёл нахуй, диспетчер" оказались.

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Р О Б А Т

0

Новый сезон лоста

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