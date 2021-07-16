В Москве с 19 июля отменят QR-коды, работавшие три недели Статьи редакции
Отменить их позволяет успешный ход вакцинации, заявили в мэрии.
Об отмене системы QR-кодов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве отменяют систему QR-кодов, поскольку большая часть московских компаний сумела в срок вакцинировать 60% сотрудников, объяснили собеседники РБК в мэрии.
За последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от Covid-19, сообщил Собянин. По его словам, задача по стимулированию вакцинации выполнена благодаря московским рестораторам.
Московская область с 19 июля также отменяет QR-коды.
Это связано с предстоящими выборами в Госдуму, заявил собеседник «Открытых медиа» в аппарате федерального правительства. По его словам, избиратели не должны ассоциировать власти с запретами и ограничениями.
Коды начали выдавать с 25 июня, а сама система заработала 28 июня. По ней в московские кафе и рестораны пускали только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Жители Москвы делились в соцсетях фотографиями пустых кафе и ресторанов. Людей без QR-кодов не пускали внутрь — им предлагают покупать еду и напитки навынос.
Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое, писал РБК. Позже QR-коды начали проверять и на входе в некоторые музеи.
Ебать, семь пятниц на неделе
ты наверно уже пиздец заебался
Талантливый нос
Эпичнее разве что как в Беларуси вводили запрет на продажу алкоголя ночью, который продержался то ли день, то ли два
Челики, отдавшие по 30к за поддельные коды:
Крепкий паук например
Ну вряд ли они отдавали 30к за сертификат чтобы поесть в Макдональдс так то
отдавали. серьезно. привет
Крепкий паук
Ну даже если так то единичные случаи это не общая картина. Все таки в большинстве своем люди за работу держались
но точно не в салонах красоты и на концертах.
в салонах красоты и на концертах хотя бы теоретически можно быть в маске. А есть в маске проблематично
Я сегодня впервые за полгода ехал в автобусе. Переполнен под завязку. Кондей есть, но его не включают. Половина без масок. Пот капает друг на друга. Какие рестораны... москва,свао
Лол, просто в кафешке выше вероятность заразиться/распространить вирус, чем в салоне красоты. Ибо людей там будет в разы больше.
А салон красоты, вдобавок, можно организовать и дома, и приглашать туда посетителей, в отличие от той же самой кафешки
Парижский единорожек88
Ну, во-первых, увольняют не все. Слышал уже 6 реальный историй о том, как начальники сказали: "Похуй, заплатим штраф".
Во-вторых, они сообщают, что цифра в 60% была достигнута (где?), а значит и эту меру бизнес продавил.
Отлично, теперь все забьют болт на второй укол спутника (все успели только первый поставить). Идиотизм
Санитарный мангал
кто не поставит умрёт через 7 дней, в первой дозе был яд, во второй противоядие, МУА-ХА-ХА-ХА
Суровый хот-дог
Не, там организации все равно жоско нагибают, все чипируются не ради кафешек, а что бы не уволили тупо)
да вот, хоть бы три недели для приличия подождали. чтобы этим
"60% сотрудников" второй укол поставили. тупняк.
Сейчас к выборам победим корону в очередной раз, а сразу после них локдаун. Запомните этот твит
Суровый хот-дог
В Москве ситуация с коронавирусом остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю;
4ый день подряд рекорд по смертности
:D
Парижский единорожек88
Когда их решения за последний год были хоть сколько-нибудь логичными!?
Власть действует по классике: коронавирус есть, когда он удобен, и его нет, когда он не удобен.
В ситуации, когда козлами отпущения сделали бизнес, у которого есть все подвязки для давления, они и начали давить. Вот и откатили, потому что ответственность они на себя брать не собирались и не собираются. Полный провал, с ужасом жду, что же будет в Москве вообще...
Они не логичны, но корысть тут не причем. Поведение властей как у людей с менструациями во время менструации. они мечатся, не могут понять с какой стороны их жареный петух клевать будет, в корысти на данный момент дела нет , ситуация с вирусом тяжелеет, но оглашать ее они не хотят потому что ахуеваютот страха.вот и скачут от одной азуительной идеи к другой. Все давно не "идет по плану"
Такими действиями они только подрывают доверие к любым вводимым мерам и в будущем люди просто будут ждать пока их не отменят, а не следовать им, потому что - смысл?
Это новости ИА Панорама ?
каждый раз из-за таких коментов приходится прокручивать тред наверх что бы убедиться
А я только вакцинироваться собирался, а мы уже победили.
Юный инструмент
Без тебя победили.
интересно, что чувствуют те, кто тату сделал с кодом
Это которая 2 недели держится и которую самостоятельно удалить можно?
Москвичи может и пожили, а вот бары и рестораны на грани закрытия. Представь, что тебя на три недели лишают прибыли, при этом ЗП и аренду все еще надо платить. И это даже не локдаун, где многие договаривались об отсрочках.
Водный мангал
окей, про это я как то не подумал. ну блин, а в прошлом году разве не такой же был удар по рестикам?
"ну а че вам, вы все равно народ травите только. денег не будет. Идите..идите например в образование, медицину"
Люди, которые сделали первый укол, но не дошли до второго сейчас расстроились. Ждём новостей, что Россия первая страна, где 50% не пришли на второй укол.
Нет ничего хуже, чем постоянная смена решений в панике. Японцы из-за этого проиграли битву за Мидуэй: снять бомбы и повесить торпеды, нет стойте — снять торпеды и подвесить бомбы. Пока метались, стало поздно.
Конечно восхитительно, как пытаются решить проблему, не беря ответсвенности ни за одно решение. Расплата будет как обычно в России: горами трупов и народным горем. Иначе не умеем.
А сколько система действовала?
Поняли, что разницы в заразности между вакцинированными и невакцинированными нет и пущай все идет на самотек? Посещать бары и кафе в пандемию изначально дичь же
Правильно. Раз мне не пришёл то отменяйте к хуям, Сергей Семенович, система не работает
Я неделю жду пока ко мне со вторым ПЦР придут, чтобы куар переболевшего получить, походу можно не получать, кек