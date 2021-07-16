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Новости
Ольга Щербинина

В Москве с 19 июля отменят QR-коды, работавшие три недели Статьи редакции

Отменить их позволяет успешный ход вакцинации, заявили в мэрии.

96 96 комментариев
12 214 просмотров

Об отмене системы QR-кодов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве отменяют систему QR-кодов, поскольку большая часть московских компаний сумела в срок вакцинировать 60% сотрудников, объяснили собеседники РБК в мэрии.

За последний месяц более двух миллионов человек сделали прививку от Covid-19, сообщил Собянин. По его словам, задача по стимулированию вакцинации выполнена благодаря московским рестораторам.

Московская область с 19 июля также отменяет QR-коды.

Это связано с предстоящими выборами в Госдуму, заявил собеседник «Открытых медиа» в аппарате федерального правительства. По его словам, избиратели не должны ассоциировать власти с запретами и ограничениями.

Коды начали выдавать с 25 июня, а сама система заработала 28 июня. По ней в московские кафе и рестораны пускали только привитых, переболевших или с отрицательным тестом на Covid-19. Жители Москвы делились в соцсетях фотографиями пустых кафе и ресторанов. Людей без QR-кодов не пускали внутрь — им предлагают покупать еду и напитки навынос.

Продажи в московских ресторанах и кафе после этого упали вдвое, писал РБК. Позже QR-коды начали проверять и на входе в некоторые музеи.

#новости #москва

96 96 комментариев
55
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Образованный Валера

143
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Санитарный мангал

Образованный
10

оказывается я не так часто хожу в бары

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Анатолий Черняк

Образованный
4
Ответить

Neketa Fo

81

Ебать, семь пятниц на неделе

Ответить

Мистер Блондин

Neketa
10

ты наверно уже пиздец заебался 

Ответить

Neketa Fo

Мистер
18

Мы уже покупателей успели найти на бар

Ответить

Санитарный

Neketa
13

через неделю другую ебалу введут

Ответить

Neketa Fo

Санитар…
5

Что-то планировать конечно абсолютно невозможно

Ответить

Мистер Блондин

Neketa
1

я в доле

Ответить

Рыжий

Neketa
0

Ебать(

Ответить

Талантливый нос

Neketa
3

Эпичнее разве что как в Беларуси вводили запрет на продажу алкоголя ночью, который продержался то ли день, то ли два

Ответить

AttentiveMilk

Neketa
1

Поздравляю :)

Ответить

Подобный цветок

Neketa
0

все, открывай бар

Ответить

Neketa Fo

Подобный
5

Честно говоря при такой смертности я даже не знаю… я вот только привился, говорят пару недель ещё будет формироваться иммунитет

Ответить

Николай Божен

82

Челики, отдавшие по 30к за поддельные коды:

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Крепкий паук например

Николай
9

Ну вряд ли они отдавали 30к за сертификат чтобы поесть в Макдональдс так то

Ответить

Artyom Sysoev

Крепкий
0

отдавали. серьезно. привет

Ответить

Крепкий паук

Artyom
0

Ну даже если так то единичные случаи это не общая картина. Все таки в большинстве своем люди за работу держались

Ответить

Суровый хот-дог

52

Как говно в проруби.

То вирус есть, то его нет. А если есть то только в ресторанах, но точно не в салонах красоты и на концертах. И вообще, нечего тут смуту наводить и лодку раскачивать. Короновирус побеждён, твердо и четко.

Ответить

Миша Копейкин

Суровый
4

 но точно не в салонах красоты и на концертах.

в салонах красоты и на концертах хотя бы теоретически можно быть в маске. А есть в маске проблематично

Ответить

Владислав Недзвецкий

Миша
0

Я сегодня впервые за полгода ехал в автобусе. Переполнен под завязку. Кондей есть, но его не включают. Половина без масок. Пот капает друг на друга. Какие рестораны... москва,свао

Ответить

Артур Сибагатуллин

Суровый
1

Лол, просто в кафешке выше вероятность заразиться/распространить вирус, чем в салоне красоты. Ибо людей там будет в разы больше.
А салон красоты, вдобавок, можно организовать и дома, и приглашать туда посетителей, в отличие от той же самой кафешки

Ответить

Парижский единорожек88

35

Они йобнутые? 
И без того сомневающееся общество сейчас вообще забьет на вакцинацию. 
Пиздец...

Ответить

Рыжий

Парижский
5

Ну на вакцинацию не забьет, ибо отменяют куар-коды, а увольнять все так же будут

Ответить

Парижский единорожек88

Рыжий
1

Ну, во-первых, увольняют не все. Слышал уже 6 реальный историй о том, как начальники сказали: "Похуй, заплатим штраф". 
Во-вторых, они сообщают, что цифра в 60% была достигнута (где?), а значит и эту меру бизнес продавил. 

Ответить

Коровка говорит мууу

Парижский
0

скоро выборы

Ответить

Борис Уткин

23

Отлично, теперь все забьют болт на второй укол спутника (все успели только первый поставить). Идиотизм

Ответить

Санитарный мангал

Борис
15

кто не поставит умрёт через 7 дней, в первой дозе был яд, во второй противоядие, МУА-ХА-ХА-ХА

Ответить

Суровый хот-дог

Борис
10

Не, там организации все равно жоско нагибают, все чипируются не ради кафешек, а что бы не уволили тупо)

Ответить

Jenny Smith

Борис
1

да вот, хоть бы три недели для приличия подождали. чтобы этим
 "60% сотрудников" второй укол поставили. тупняк.

Ответить

Andrew Voronin

Борис
0

Меньше пенсионеров - можно больше денег украсть из ПФР.

Ответить

Михаил Зеленин

Борис
0

Считай Спутником Лайт укололись 

Ответить

Danil Kuznetsov

21

Сейчас к выборам победим корону в очередной раз, а сразу после них локдаун. Запомните этот твит

Ответить

Приятный кот

Danil
8

Лишь бы печенеги не напали

Ответить

Михаил Зинчук

21

снова вирус победили?

Ответить

Тесный ящик

15

Но ведь сейчас рекорды по смертности… Вряд ли модно придумать более нелогичное решение

Ответить

Суровый хот-дог

Тесный
18

В Москве ситуация с коронавирусом остается сложной, но основные показатели улучшаются четвёртую неделю;

4ый день подряд рекорд по смертности

:D

Ответить

Парижский единорожек88

Тесный
7

Когда их решения за последний год были хоть сколько-нибудь логичными!? 
Власть действует по классике: коронавирус есть, когда он удобен, и его нет, когда он не удобен. 
В ситуации, когда козлами отпущения сделали бизнес, у которого есть все подвязки для давления, они и начали давить. Вот и откатили, потому что ответственность они на себя брать не собирались и не собираются. Полный провал, с ужасом жду, что же будет в Москве вообще...

Ответить

Oleg Savrikov

Парижский
0

Они не логичны, но корысть тут не причем. Поведение властей как у людей с менструациями во время менструации. они мечатся, не могут понять с какой стороны их жареный петух клевать будет, в корысти на данный момент дела нет , ситуация с вирусом тяжелеет, но оглашать ее они не хотят потому что ахуеваютот страха.вот и скачут от одной азуительной идеи к другой. Все давно не "идет по плану"

Ответить

Мистер Блондин

Oleg
0

Это сексизм или не сексизм?

Ответить

Подобный цветок

18

ахахахахахахахахаххахаха

Ответить

Корнелий Шнапс

18

Такими действиями они только подрывают доверие к любым вводимым мерам и в будущем люди просто будут ждать пока их не отменят, а не следовать им, потому что - смысл?

Ответить

Neketa Fo

18

Мне даже подписи лень придумывать и так все понятно. ЗАКРЫТЬ БАР

Ответить

Прежний франт

17

Тестирование успешно завершено

Ответить

Spid3r

17
Ответить

Sergey Kuznetsov

13

Галя, у нас отмена!!!

Ответить

Армен Оганесян

11
Ответить

Подлый Пит

10

Ну вот, я только привык к пустым залам в ресторанах.

Ответить

Подобный цветок

7

скоро отменят ковид, задача чипировать население выполнена

Ответить

Корнелий Шнапс

7

"Ну не вышло и хуй с ним"
- прокомментировал ситуацию Сергей Собянин

Ответить

Рыжий

6

Это новости ИА Панорама ?

Ответить

Корнелий Шнапс

Рыжий
1

каждый раз из-за таких коментов приходится прокручивать тред наверх что бы убедиться

Ответить

Анастасия Лукьянова

5

Ага, выполнила, да

Ответить

Антон Иволгин

4

А я только вакцинироваться собирался, а мы уже победили.

Ответить

Юный инструмент

Антон
3

Без тебя победили.

Ответить

Oleg Savrikov

Юный
0

это он картинку нарисовал.

Ответить

Добрый велосипед

Антон
1

Опоздал на войну

Ответить

Alex P

4

стартап не взлетел

Ответить

Andrey Roland

3

интересно, что чувствуют те, кто тату сделал с кодом

Ответить

Павел Петров

Andrey
0

Это которая 2 недели держится и которую самостоятельно удалить можно?

Ответить

Duck Dick

2

Зря отменяют

Ответить

Ivan

2

Получается в новом штамме коронавируса есть обход qr кода и это теперь не работает?

Ответить

Ночной американец

2

До выборов успели, молодцы. Теперь + в карму ЕДРУ(Сначала все испортим, потом вернем как было)

Ответить

Водный мангал

1

ой ну чуть чуть москвичи пожили в сложностях, ну йопт оч жалко конечно поплачем всем тж давайте . хоть просрались чутка

Ответить

Semyon Bochkaryov

Водный
3

Москвичи может и пожили, а вот бары и рестораны на грани закрытия. Представь, что тебя на три недели лишают прибыли, при этом ЗП и аренду все еще надо платить. И это даже не локдаун, где многие договаривались об отсрочках.

Ответить

Водный мангал

Semyon
0

окей, про это я как то не подумал. ну блин, а в прошлом году разве не такой же был удар по рестикам?

Ответить

Рыжий

Водный
3

Один раз еще можно выдержать. Но когда через год удар еще более внезапный - это жесть

Ответить

Oleg Savrikov

Semyon
0

"ну а че вам, вы все равно народ травите только. денег не будет. Идите..идите например в образование, медицину" 

Ответить

Виктор Опейкин

1

Люди, которые сделали первый укол, но не дошли до второго сейчас расстроились. Ждём новостей, что Россия первая страна, где 50% не пришли на второй укол.

Ответить

Корнелий Шнапс

Виктор
3

их признают привившимися спутником лайт и легитимизируют 

Ответить

Товарищ Колбасный

1

Нет ничего хуже, чем постоянная смена решений в панике. Японцы из-за этого проиграли битву за Мидуэй: снять бомбы и повесить торпеды, нет стойте — снять торпеды и подвесить бомбы. Пока метались, стало поздно.

Конечно восхитительно, как пытаются решить проблему, не беря ответсвенности ни за одно решение. Расплата будет как обычно в России: горами трупов и народным горем. Иначе не умеем.

Ответить

Корнелий Шнапс

Товарищ
1

Путин - эффективный менеджер

Ответить

Приятный кот

1

https://www.youtube.com/watch?v=eBpVb5P-sBg

Ответить

сироп от щекотки

1

Челики только татутлеровки себе переводные заказали :D

Ответить

Польский калькулятор

1

Ору блядь 

Ответить

Условный танк88

1

По данным на 16 июля, в России в очередной раз был установлен рекорд по смертности от COVID-19.

Ответить

HSmzg

1

когда отдал 30к за поддельный сертификат 

Ответить

over and over

0

А сколько система действовала?

Ответить

A

over
1

3 недели где-то

Ответить

Николай Корягин

0

Спасибо!

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

0
Ответить

Анатолий Черняк

0

Класс

Ответить

K Kepp

0

Ору!

Ответить

GiveMeABreak

0

Налогов стало меньше капать вот и отменили

Ответить

Деревянный кофе

0

Баранов окольцевали и хорош🤣
Ну и убытки, в кафе пусто было.

Ответить

Алексей Иванов

0

Поняли, что разницы в заразности между вакцинированными и невакцинированными нет и пущай все идет на самотек? Посещать бары и кафе в пандемию изначально дичь же

Ответить

Коровка говорит мууу

0

Что только не сделаешь ради успеха на выборах

Ответить

Zero-one-one

0

Собянин заскамил мамонтов 

Ответить

Алексей Кириленко

0

Челики которые делали бизнес на поддельные qr-коды: 🗿

Ответить

Р О Б А Т

0

После в"ыборов" опять введут, скриньте 

Ответить

kavabanger

0

Правильно. Раз мне не пришёл то отменяйте к хуям, Сергей Семенович, система не работает

Ответить

Алексей Иванов

0

Отменят принудительную вакцинацию в ближайшее время ;)

Ответить

Andre Macareno

0

Я неделю жду пока ко мне со вторым ПЦР придут, чтобы куар переболевшего получить, походу можно не получать, кек

Ответить

Alien Alien

0

Кайф, хорошие новости, капелька здравого смысла в океан абсурда 

Ответить

Ivan

0

До 19 июля что будет происходить?

Ответить

мЕдь

0

У Собянина любимая кафешка закрылась?

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