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Новости
Sasha Shambilova

Главред «Проекта» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию после признания издания «нежелательным» Статьи редакции

Возвращаться они не планируют.

14 14 комментариев
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Баданин также рассказал Reuters, что собирается эвакуировать сотрудников «Проекта» из России. Сейчас он и Рубин временно находятся в США.

Главный редактор «Проекта» также заверил, что издание продолжит работу, но с изменениями.

Главное отличие заключается в том, что значительная часть команды будет за пределами России, чтобы избежать возможности каких-либо юридических и неправовых действий против них.

Роман Баданин
главный редактор «Проекта»

О выезде Баданина заграницу впервые сообщил телеграмм-канал Ateo Breaking ещё 16 июля.

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»). По мнению ведомства, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Позже «Проект» объявил о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным», и пообещал продолжить работу в другой форме.

Также 15 июля главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина включили в реестр «иностранных агентов». 16 июля Маняхина задержали за съёмку с дрона.

#новости #медиа

14 14 комментариев
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мЕдь

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Выжимают граждан из страны. Наедине со своей шизой хотят остаться. Сами же охуеют с ватниками жить. 

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Andrew Muralov

мЕдь
1

С ватниками жить - по ватному выть.

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ouxen

7

за чей счёт банкет?

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Иван Кодзимыч

ouxen
–10

А на ТЖ такие вопросы не принято задавать, раз признали иноагентом - сразу святой. А по итогу работал на америкосов и сбежал сразу к ним.

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Антон Багриев

Иван
11

Точно! Копал негодяй под конституционный строй! Не будет больше баламутить и бузотерить

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Мобильный волк

ouxen
0

У проекта дохуя спонсоров, в том числе россиян 

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Убежденный Макс

ouxen
0

Банкет не знаю, а балаган за твои налоги.

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Чеченский магнит

4

а тем только того и надо

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Vadim Nemnasev

1

Писали вроде бы, что у него загран изъяли, через что он мог сбежать? Минск? Но ведь и там нужен был бы паспорт

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ouxen

Vadim
2

наверное это другой хуй, а не тот которого вчера повязали

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AZP

Vadim
2

Это Доброхотов

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Распространенный супер_стар

0

молодцы

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Порядочный Женя

0

Ну что же поделать, когда-то и при совдепии многие правозащитники вынуждены были покидать страну. 

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Р О Б А Т

0

Прощай, немытая апэшка

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