Главред «Проекта» Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин покинули Россию после признания издания «нежелательным» Статьи редакции
Возвращаться они не планируют.
Баданин также рассказал Reuters, что собирается эвакуировать сотрудников «Проекта» из России. Сейчас он и Рубин временно находятся в США.
Главный редактор «Проекта» также заверил, что издание продолжит работу, но с изменениями.
О выезде Баданина заграницу впервые сообщил телеграмм-канал Ateo Breaking ещё 16 июля.
15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»). По мнению ведомства, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Позже «Проект» объявил о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным», и пообещал продолжить работу в другой форме.
Также 15 июля главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову, Марию Железнову, Петра Маняхина включили в реестр «иностранных агентов». 16 июля Маняхина задержали за съёмку с дрона.
Выжимают граждан из страны. Наедине со своей шизой хотят остаться. Сами же охуеют с ватниками жить.
за чей счёт банкет?
А на ТЖ такие вопросы не принято задавать, раз признали иноагентом - сразу святой. А по итогу работал на америкосов и сбежал сразу к ним.
Точно! Копал негодяй под конституционный строй! Не будет больше баламутить и бузотерить
Писали вроде бы, что у него загран изъяли, через что он мог сбежать? Минск? Но ведь и там нужен был бы паспорт