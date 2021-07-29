Возвращаться они не планируют.

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Баданин также рассказал Reuters, что собирается эвакуировать сотрудников «Проекта» из России. Сейчас он и Рубин временно находятся в США.

Главный редактор «Проекта» также заверил, что издание продолжит работу, но с изменениями.

Главное отличие заключается в том, что значительная часть команды будет за пределами России, чтобы избежать возможности каких-либо юридических и неправовых действий против них. Роман Баданин главный редактор «Проекта»

О выезде Баданина заграницу впервые сообщил телеграмм-канал Ateo Breaking ещё 16 июля.

15 июля Генпрокуратура признала «нежелательной» в России организацией Project Media, Inc. («Проект Медиа»). По мнению ведомства, деятельность НПО представляет «угрозу основам конституционного строя и безопасности» России. Позже «Проект» объявил о ликвидации юрлица, признанного «нежелательным», и пообещал продолжить работу в другой форме.