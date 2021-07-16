«Тинькофф» начал тестировать женскую версию голосового помощника «Олега» — «Алёну» Статьи редакции
Пока она отвечает в тестовом режиме на звонки 15% клиентов экосистемы банка.
«Тинькофф» тестирует голоса роботов разного пола, чтобы найти комфортный голос, с которым людям будет проще доверять помощнику, сообщили vc.ru в компании.
«Алёну» тестируют на 15% клиентах экосистемы по всем регионам. Она умеет радоваться, грустить и флиртовать, но пока разговаривает со всеми нейтрально.
В будущем голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и радоваться, если человек захочет завести новый продукт или будет доволен обслуживанием.
В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц. Можно по желанию выбрать обычный сдержанный голос, либо игривую интонацию.
- «Тинькофф» запустил «Олега» в июне 2019 года. С его помощью клиенты банка могут управлять личными финансами и некоторыми элементами экосистемы «Тинькофф», к примеру, покупать билеты и искать скидки;
- В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников;
- В июне 2021 года компания запустила телефонного ассистента «Олег», который может принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.
почему не Ольгу...
Аллё, нна, Алёна...
А где собственно Дмитрий?
на даче в Астраханской области
Мне говорили, что на украинском Ольга это Олена
насколько я знаю, нет, без изменений
ну меня в детстве некоторые пытались называть Алёной, хотя это форма имени Елена или вообще самостоятельно имя
В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц.
Сбербанк кусает локти от такого бизнеса
погоди, к новой цберконф самый зелёный банчок выкатит платную лгбт-килер-фичу - хэлперку транса
Она умеет радоваться, грустить и флиртовать
Так и представил как робот будет флиртовать со мной по телефону. Кринж
Робот будет флиртовать с тобой так:
— Даже не надейся, жалкий неудачник. Шансов у тебя нет.
в стартреке бортовой компьютер флиртовал с капитаном Кирком
Каюсь, не смотрел
"уууу сучка"