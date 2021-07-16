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Новости vc.ru

«Тинькофф» начал тестировать женскую версию голосового помощника «Олега» — «Алёну» Статьи редакции

Пока она отвечает в тестовом режиме на звонки 15% клиентов экосистемы банка.

«Тинькофф» тестирует голоса роботов разного пола, чтобы найти комфортный голос, с которым людям будет проще доверять помощнику, сообщили vc.ru в компании.

«Алёну» тестируют на 15% клиентах экосистемы по всем регионам. Она умеет радоваться, грустить и флиртовать, но пока разговаривает со всеми нейтрально.

В будущем голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и радоваться, если человек захочет завести новый продукт или будет доволен обслуживанием.

В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц. Можно по желанию выбрать обычный сдержанный голос, либо игривую интонацию.

  • «Тинькофф» запустил «Олега» в июне 2019 года. С его помощью клиенты банка могут управлять личными финансами и некоторыми элементами экосистемы «Тинькофф», к примеру, покупать билеты и искать скидки;
  • В «Тинькофф мобайл» «Олег» работает как секретарь для абонентов оператора с декабря 2019 года. Помощник был обучен на более 110 млн звонков и поддерживает больше 100 сценариев разговоров для «полезных» звонков, спам-вызовов и потенциальных мошенников;
  • В июне 2021 года компания запустила телефонного ассистента «Олег», который может принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе от неизвестных номеров.

#новости #тинькофф

507 просмотров
34 34 комментария
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Ольга Щербинина

17

почему не Ольгу...

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Администратор Аккаунта

Ольга
4

Аллё, нна, Алёна...

Ответить

Eugene

Администратор
1

Даст? 

Ответить

Bibba La Bibba

Ольга
1

А где собственно Дмитрий? 

Ответить

Ольга Щербинина

Bibba
2

на даче в Астраханской области

Ответить

Преподобный

Ольга
0

в подвале в Костанайской области

Ответить

Smaug The Terrible

Ольга
0

Мне говорили, что на украинском Ольга это Олена

Ответить

Andrew Muralov

Smaug
3

Напиздели. 

Ответить

Юрий Истомин

Smaug
1

Елена это Олена

Ответить

Ольга Щербинина

Smaug
0

насколько я знаю, нет, без изменений 

Ответить

Smaug The

Ольга
0

Была приятельница родом из Украины по имени Ольга, и она утверждала, что на родине ее зовут Олена.

Получается врала

Ответить

Andrew Muralov

Smaug
1

В ДНР всякое бывает. 

Ответить

Ольга Щербинина

Smaug
0

ну меня в детстве некоторые пытались называть Алёной, хотя это форма имени Елена или вообще самостоятельно имя

Ответить

Evil Pechenka

Smaug
0

...а кит это кот. Но врут, конечно.

Ответить

Andrew Muralov

Ольга
0

Олегу. 

Ответить

IO

8

В расширенной версии «Тинькофф Мобайл» пользователи также могут настроить женский голос для «Олега» и поменять ему имя — услуга стоит от 59 рублей в месяц.

Сбербанк кусает локти от такого бизнеса

Ответить

Ваша Закладко

IO
0

погоди, к новой цберконф самый зелёный банчок выкатит платную лгбт-килер-фичу - хэлперку транса

Ответить

Evil Pechenka

3

А выглядит она так?

Ответить

Водный мангал

2

алена даст

Ответить

Подобный цветок

Водный
1

им нужно сделать слоган "просто позвони алене"

Ответить

Подобный цветок

Подобный
1

и сделать рекламу с секси-милфой типо "дам кредит"

Ответить

Smaug The Terrible

1

Она умеет радоваться, грустить и флиртовать

Так и представил как робот будет флиртовать со мной по телефону. Кринж

Ответить

Evil Pechenka

Smaug
0

Робот будет флиртовать с тобой так:

— Даже не надейся, жалкий неудачник. Шансов у тебя нет.

Ответить

Smaug The Terrible

Evil
1

Мммм, похоже на фемдом

Ответить

Ольга Щербинина

Smaug
0

в стартреке бортовой компьютер флиртовал с капитаном Кирком

Ответить

Smaug The Terrible

Ольга
0

Каюсь, не смотрел

Ответить

Ольга Щербинина

Smaug
1

https://www.youtube.com/watch?v=RHaIjAk0X7Y

Ответить

Smaug The

Ольга
0

Сексизм какой-то

Ответить

Ясный цвет

Smaug
0

У меня Олег со спамершами флиртует

Ответить

Подобный цветок

1

"В будущем голосовой помощник будет грустить, когда клиент решит расторгнуть договор, и радоваться, если человек захочет завести новый продукт или будет доволен обслуживанием."

как же похуй)))))

Ответить

Антон Лисин

0

"уууу сучка" 

Ответить

Ваша Закладко

Антон
0

олёна тирелл 

Ответить

Великолепный Мика

0

Я либо этим Олегом ни разу не пользовался, либо он прозрачный и я не понимаю что им пользуюсь. А голос только в рекламе слышал

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Andrew Muralov

0

Алёна, пососите, а потом просите. 

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