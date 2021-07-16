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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» — независимых юристов, защищавших ФБК Статьи редакции

По данным регулятора, они распространяли материалы «нежелательной» организации.

83 83 комментария
2683 просмотров

О блокировки сообщается в телеграм-канале независимого объединения юристов и журналистов.

В уведомлении Роскомнадзор сообщил, что заблокировал сайт правозащитников по решению Генпрокуратуры: на нём нашли материалы «нежелательной» чешкой Spolecnost Svobody Informace. По заявлению «Команды 29», это не соответствует действительности: «Никаких материалов данной организации на сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем».

Мы расцениваем решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты. «Команда 29» будет обжаловать блокировку, поскольку она откровенно незаконная.

«Команда 29»

«Команда 29» защищала фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимались делами о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.

В конце апреля у адвоката «Команды 29» Ивана Павлова прошли обыски. После его задержали, потому что он якобы разгласил материалы предварительного следствия по делу Ивана Сафронова.

9 июля Минюст РФ включил в список «нежелательных» организаций чешскую чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S («Общество свободы информации»). Старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов раньше были президентами этой организации.

Изначально в заголовке заметки сообщалось, что «Команда 29» защищала «Медузу». Это не так. Мы приносим извинения за ошибку.

#новости #блокировки

83 83 комментария
1
42
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83 комментария
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Спокойный турник

74

Мое лицо, когда месяц назад мне доказывали что никакой зачистки и масштабных репрессий нет, и нечего тут сравнивать с совком 

Ответить

Arthur Zugrov

Спокойный
15

Ну, за оппозиционерами пришли первыми. За журналистами - вторыми. Вопрос в том, за кем придут дальше.

Ответить

Alex Jake

Arthur
9

За лоялистами тоже уже пришли. Вон там Кинчев на днях порвался от ковидных ограничений.

Ответить

Дешевый

Alex
10

>Кинчев на днях порвался

Вот и хуй с ним.

Ответить

Alex Jake

Дешевый
1

Вообще не жалко его, я лишь к тому, что власть скоро начнет и своих активных сторонников в жернова закидывать и перемалывать.

Ответить

Андрей Охапкин

Alex
–1

Ну да, человек может поддерживать одни решения и осуждать другие

Ответить

Дешевый

Андрей
2

Это престарелое ебобо вообще похоже слабо одупляет что к чему.

Ответить

Иплувен Максимал

Arthur
3

Потом за НКО, потом за благотворительными организациями, потом за частным бизнесом.

Ответить

Arthur Zugrov

Иплувен
4

За НКО и благотворительными организациями уже пришли. Организация "Насилию.нет" уже какое-то время в статусе иностранного агента. Россия - бей бабу дома кирзачом.

Ответить

Иплувен Максимал

Arthur
6

Я просто из Беларуси, я знаю ваше будущее.

Ответить

Arthur Zugrov

Иплувен
1

Мы тут и сами знаем наше будущее, практически в точности)

Ответить

Eugen T

Arthur
1

Назад в будущее

Ответить

Водный мангал

Arthur
1

ну за учеными и прочей интеллигенцией.
вкусненькое впереди. когда не останется никого , и они будут грызть друг друга

Ответить

Aleksei Priimak

Водный
0

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Закон_о_просветительской_деятельности

Ответить

Водный мангал

Aleksei
0

да даже там есть гундосы которые говорят что "нуууу не всё так плохо в целом если запад не будет мешать то это очень даже полезно" . там в ученой среде таких тоже хватает. которые вроде политикой не интересуются , а потом удивляются почему они на беломорканале

Ответить

Антон Лисин

Arthur
0

Ер

Ответить

Говорил

Arthur
0

вопрос в том, что будет ли сосед по камере меменым?

Ответить

Иван Касаткин

Спокойный
5

Никакой зачистки и масштабных репрессий нет, и нечего тут сравнивать с совком. Скопируйте и вставьте в комментарии, затем обратитесь к Александре за выплатой

Ответить

Bibba La Bibba

Спокойный
1

А в беларуси кайфуем каждый день. У нас таких новостей по 7 штук за день и обыски вообще у всех не провластных организаций 

Ответить

Андрей Охапкин

Спокойный
0

Здесь?

Ответить

Неприятный коктейль

–21

пишете блокировка..... а они просто не могу абеспечить безапасное соидинение...... перивернули всё с ног на голову.....

Ответить

Anton Golovanov

Неприятный
24

Для HTTPS сайтов блокировка так и выглядит. Ваш провайдер не может использовать настоящий сертификат на странице с сообщением о блокировке, поэтому браузер блокирует соединение как небезопасное.

Ответить

Приятный кот

Неприятный
13

Это у тебя провайдер подменяет сертефикат

Ответить

Andrew Muralov

Неприятный
1

Это и есть блокировка, только не официальная. 

Ответить

Andrew Muralov

8

Причина блокировки неизвестна))))) 

Ответить

Иван Касаткин

Andrew
2

Наглядно видно как ведомства сотрудничают — РКН уже выполнил работу, а вот другие даже дело ещё не придумали

Ответить

Arthur Zugrov

4

Как думаете, поросёнка Петра запретят?

Ответить

Evil Pechenka

Arthur
3

Обожаю этого персонажа. И песня красивая:

Ответить

Arthur Zugrov

4

Тут, кстати, стремная перспектива намечается. Пока власти ещё поддерживают видимость "демократии". Песков там затирает про то, что ничего такого нет, что никого не преследуют и не репрессируют. Каждый день почти разговаривает с журналистами. В целом все ещё это прикрывают "защитой" и всем таким. Проблема может начаться после думских выборов, когда другие страны могут их не признать, потому что им тоже прекрасно видно, что тут происходит. Потеря внешней легитимности может обернуться для нас полной катастрофой, потому что тогда их уже ничего не будет сдерживать в средствах и притворяться демократией уже не будет смысла.

Ответить

Водный мангал

Arthur
1

мне больше не нравится что по госсми через день начинают транслировать мысль про наших китайских лучших друзьяшек партнеров защитников и единомышленников. чем больше такого вижу, а это примерно чаще раз в 5 стало , у меня к ним отношение как у томми к цыганам становится

Ответить

Arthur Zugrov

Водный
2

Китайский режим, при всей моей нелюбви к нему, все-таки развивает свою страну, что повышает уровень жизни рядового китайца. У нас инфляция скачет аки горный козёл, перспектива реального сотрудничества с Китаем, кмк, слабая.

Ответить

Иван Касаткин

4

РКН: как называется сайт?
— Команда...
РКН: Команда — это всегда плохо. Блокируйте!

Ответить

Danil Oputin

0

Пусть продолжают. По-моему, это единственный способ заставить этот котёл наконец взъебать

Ответить

Arthur Zugrov

Danil
6

И каким образом это должно работать?)

Ответить

Evil Pechenka

Arthur
4

Всех журналистов запретят, оппозиционных политиков не будет, TJ закроют... а потом... короче это и поможет! Вот!

Ответить

Danil Oputin

Arthur
1

Любая хуйня, которая принимается и подписывается при этом не отвечает интересам народа рано или поздно приводит к революционным настроям.
Мне кажется, режим просто семимильными шагами идёт по этому пути

Ответить

Arthur Zugrov

Danil
9

Именно поэтому в Северной Корее и Венесуэле давно поменяли власть, а в Беларуси, кстати, тоже - ещё в прошлом году.

Ответить

Danil Oputin

Arthur
3

Да, только в Северной Корее люди ничего не видят дальше своих границ, а в Венесуэле просто кризис образования.
У нас, к слову, все с этим ок, так как интернет открыт.
Хочется ткнуть меня носом в Беларусь? Ткни. Только они дольше живут под режимом таракана, нежели мы под пыневским и раньше у них такое же отношение было к батьке как у нас к нашему царю.
Все взъебало в августе 2020 и это историческая хуйня и положительная тенденция.
У Украины ведь получилось? Теперь пусть у них получится построить новую страну по европейским стандартам.

Ответить

Evil Pechenka

Danil
2

У Украины ведь получилось?

Совсем плохой пример, слабый Янукович, который разрешал творить что угодно. 4 месяца шли протесты.

Просто представь, что в Москве на Манежной площади разобьют палаточный лагерь, сколько он там простоит? Минут 10?

Ответить

Grigory Kopiev

Danil
2

Все взъебало в августе 2020 и это историческая хуйня и положительная тенденция.

С одной стороны общество проснулось, что, конечно, положительная тенденция, но с другой – теперь престарелые постсоветские автократы увидели, что могут просто игнорировать протесты, чуть позже разъебать всех поодиночке и им ничего за это не будет

Ответить

Arthur Zugrov

Danil
0

Интересно, по-твоему, это происходит внезапно, типа хоба и миллион человек вышли на улицу?) Что же такое должно случиться, чего ещё никогда не было? Мы выработали толерантность на новости о коррупции, вранье, скоро выработается толерантность на репрессии, потому что это будет обычной нормой для России. Забудь об этом варианте, он невозможен. Перемены могут начаться теперь только после естественной смерти государя от старости, до этого можешь ничего не ждать даже.

Ответить

Evil Pechenka

Arthur
1

Напомню, прошлые перемены инициировал Горбачёв сверху, а не «могучий советский народ устал терпеть кабалу и разорвал оковы». 

У меня есть подозрение, что если никто сверху свободы в клювике не принесёт, то может и не будет её. И всем нормальненько будет.

Ответить

Arthur

Evil
1

Так и есть, перемены последуют сверху, а не снизу. Если посмотреть на нашу историю, реальные перемены в какую-то положительную сторону начинались не с революций, а с правителей, а вот уже революция одарила нас СССР и потерей кучи интеллигенции.

Ответить

Evil Pechenka

Arthur
0

Молодцы они, отлично работают мирные протесты!

Ответить

Жених приехал

Evil
0

Иди помайдань и не засирай русский сайт своими представлениями о том, какие в России должны быть протесты.

Ответить

Водный мангал

Evil
0

вы заебали. чтобы что то уметь сначала надо научиться уметь

Ответить

Evil Pechenka

Водный
0
Ответить

Evil Pechenka

Danil
0

Очнися: 

Ответить

Семен Прозов

Evil
2

ВЦИОМ))))

Ответить

Evil Pechenka

Семен
2

Я на эту тему спорил примерно 50000000 раз, даже не интересно. Есть опросы Левады, есть выборы где особых нарушений нет, есть независимые эксперименты.

Пойми, режим Путина бы не продержался 21 год если бы люди его не поддерживали и не голосовали за него. У него дохрена поддержки, просто ты не читаешь такие издания, не смотришь эти программы и не ходишь по таким группам. 

Нет такой ситуации: Все ненавидят Путина, но он у власти.

Ответить

Bad Mother

Evil
1

есть выборы где особых нарушений нет

спасибо, до свидания

Ответить

Евгений Ягуаров

Evil
0

Лжешь, 15-рублевый. В реальности в России есть Пыня, его шайка силовиков, ботоферма и 140-миллионый народ, ненавидящий власть и сопротивляющийся ей.

Ответить

Dmitry

Евгений
1

команда Навального самостоятельно проводила опрос перед предыдущими выборами президента - они сами убедились что за Путина были готовы проголосовать более 70% опрошенных

Ответить

Evil

Dmitry
1

Проголосовали меньше, в итоге, а по расчётам были нарушения в пределах 10% по математическим моделям.

Тем не менее мы можем говорить о поддержке более 50%, это овердохрена.

Ответить

Evil

Евгений
–1

Лжешь, 15-рублевый.

Евгений Ягуаров отправляется в игнор, как человек без навыков дискутировать прилично. 🤷‍♀️

Ответить

Водный мангал

Evil
0

очень легко оставаться на троне , когда силовики с хорошей зп, ручные депутаты, все кто может что то перечить затыкаются в зародыше или сажаются/травятся/хэдшотятся. есть ли у него поддержка ? есть , но она держится за счет административного ресурса. истинных сторонников среди простого люда у него нет .

Ответить

Evil

Водный
0

Причины мы не обсуждаем, естественно это самовоспроизводящаяся система:

С народа собирают деньги → На эти деньги делают пропаганду → Народ поддерживает тех, кто собирает деньги.

Как разорвать порочный круг? Да никак.

Ответить

Водный

Evil
0

разорвать порочный круг может только идейное поколение , воспитанное на критическом мышлении и стремлении к образованию, стремящееся эту систему поменять изнутри.
наверное не надо пояснять зачем в школах внедряется религия , меньше физры , обж, отменилось нвп, история несет чисто формальный характер, учеба превратилась в натаскивание на егэ вместо получения знаний.

Ответить

Evil

Водный
1

Ну ты красиво рассуждаешь, но ты же согласен, что реальных предпосылок нет? В школах патриотическое воспитание и детей приучают, что Путин хороший, а США хотят Россию захватить.

Ответить

Водный

Evil
1

я как то со своим поколением 1994-1996 попали в какой вакуум : государство на наше патриотическое воспитание забило , а в школах еще были учителя советской закалки , которые по инерции учили все таки еще знаниям. и вот они вбили в голову нам мысль что знание и образование это не только школа и институт. это когда ты сам каждый день что то узнаешь

Ответить

Отдаленный

Danil
0

Только революция это явно не то что нам всем надо

Ответить

Суровый хот-дог

Отдален…
1

Да не будет никакой революции.

Элита в подавляющем большинстве довольна текущей ситуацией, пока их не прессуют и дают возможность выводить бабки за границу и покупать виллы в США и Англии.

Средний класс и все его ипостаси 50 на 50, но им есть что терять и они не пойдут под дубинки и пули.

Маргиналы и нищеёбы рады выплатам на детей и большую часть времени ищут где бы припить/пожрать, им в принципе не до этой движухи.

Так что это болото на долго тут. Сидим, квакаем.

Ответить

Bad Mother

Отдален…
1

а что тебе надо?

Ответить

Водный мангал

Отдален…
1

давайте в эволюцию

Ответить

Danil Oputin

Отдален…
0

Смотря какая. Революции не обязательно кровавые

Ответить

Evil Pechenka

Отдален…
0

Да ладно не ссы, сделаем автосервисы государственными!

Ответить

Суровый хот-дог

2

Роскомнадзор заблокировал сайт независимых юристов, защищавших ФБК и «Медузу»

ко ко ко, этот орган защищает нас от педофилии и наркомании ко ко ко

Ответить

Automatique

1

Россия свободная страна - мы сломаем тебе жизнь

Ответить

Антон Лисин

1

Страна возможностей 

Ответить

Andrew Muralov

1

У меня открывается с нерусского айпи. 

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Идите в телеграм. Сайты — прошлый век

Ответить

Говорил

1

То есть siloviki имеют настолько слабые аргументы даже для текущего суда, что решают окольными путями убрать защитников?
Вот ет да.

Ответить

Водный мангал

0

РКН - рукожопые кремлевские незнайки

Ответить

Майский жук

Водный
2

у тебя устарела инфа

https://te.legra.ph/Pochemu-RKN-teper-mozhet-zablokirovat-UMG-v-lyuboj-moment-i-nikakoj-gugl-ne-slomaetsya-Vylezaem-iz-mira-fantazij-i-skazok-i-pogr-06-26

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Ответить

Водный мангал

Майский
0

ты видимо не туда ответил , я и не утверждал ничо про уг

Ответить

Майский жук

Водный
1

там в конце про рукожопов

Ответить

Водный мангал

Майский
0

в целом согласен.
я не понимаю зачем они это делают. ну типа , блокируют и все такое. это же вообще не приносит никакого эффекта. кухонные разговоры то они не запретят.

Ответить

мЕдь

0

Шах и мат. 

Ответить

AZP

0

Потому что идите нахуй, вот почему.

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

ТЕПРЬ НЕ СМОГУ ЗАЙТИ НА САЙТ СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ 🙃

Ответить

MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

Ладно, я знаю что такое VPN

Ответить

Задний единорожек88

0

Ничего россияне и это стерпят, раз посадку навального стерпели.
Если крепостное право вернут, стерпят. 

Ответить

Огромный Слава

0

Опять, сука, нежелательная. Не желаешь? Ну не желай, флаг в руки, походи мимо. Даже могу подсказать куда.

Ответить
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