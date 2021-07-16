Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» — независимых юристов, защищавших ФБК Статьи редакции
По данным регулятора, они распространяли материалы «нежелательной» организации.
О блокировки сообщается в телеграм-канале независимого объединения юристов и журналистов.
В уведомлении Роскомнадзор сообщил, что заблокировал сайт правозащитников по решению Генпрокуратуры: на нём нашли материалы «нежелательной» чешкой Spolecnost Svobody Informace. По заявлению «Команды 29», это не соответствует действительности: «Никаких материалов данной организации на сайте нет. С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем».
«Команда 29» защищала фигурантов дел о госизмене и шпионаже: в том числе экс-топ-менеджера «РАО ЭЕС» Карину Цуркан, учёного Виктора Кудрявцева и журналиста Ивана Сафронова. Адвокаты также занимались делами о признании ФБК и штабов Алексея Навального экстремистскими организациями.
В конце апреля у адвоката «Команды 29» Ивана Павлова прошли обыски. После его задержали, потому что он якобы разгласил материалы предварительного следствия по делу Ивана Сафронова.
9 июля Минюст РФ включил в список «нежелательных» организаций чешскую чешская Spolecnost Svobody Informace, Z.S («Общество свободы информации»). Старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих и адвокат Иван Павлов раньше были президентами этой организации.
Изначально в заголовке заметки сообщалось, что «Команда 29» защищала «Медузу». Это не так. Мы приносим извинения за ошибку.
Ну, за оппозиционерами пришли первыми. За журналистами - вторыми. Вопрос в том, за кем придут дальше.
Дешевый
>Кинчев на днях порвался
Вот и хуй с ним.
Ну да, человек может поддерживать одни решения и осуждать другие
Потом за НКО, потом за благотворительными организациями, потом за частным бизнесом.
За НКО и благотворительными организациями уже пришли. Организация "Насилию.нет" уже какое-то время в статусе иностранного агента. Россия - бей бабу дома кирзачом.
Я просто из Беларуси, я знаю ваше будущее.
Мы тут и сами знаем наше будущее, практически в точности)
ну за учеными и прочей интеллигенцией.
вкусненькое впереди. когда не останется никого , и они будут грызть друг друга
Водный мангал
да даже там есть гундосы которые говорят что "нуууу не всё так плохо в целом если запад не будет мешать то это очень даже полезно" . там в ученой среде таких тоже хватает. которые вроде политикой не интересуются , а потом удивляются почему они на беломорканале
Никакой зачистки и масштабных репрессий нет, и нечего тут сравнивать с совком. Скопируйте и вставьте в комментарии, затем обратитесь к Александре за выплатой
А в беларуси кайфуем каждый день. У нас таких новостей по 7 штук за день и обыски вообще у всех не провластных организаций
Для HTTPS сайтов блокировка так и выглядит. Ваш провайдер не может использовать настоящий сертификат на странице с сообщением о блокировке, поэтому браузер блокирует соединение как небезопасное.
Причина блокировки неизвестна)))))
Наглядно видно как ведомства сотрудничают — РКН уже выполнил работу, а вот другие даже дело ещё не придумали
Как думаете, поросёнка Петра запретят?
Тут, кстати, стремная перспектива намечается. Пока власти ещё поддерживают видимость "демократии". Песков там затирает про то, что ничего такого нет, что никого не преследуют и не репрессируют. Каждый день почти разговаривает с журналистами. В целом все ещё это прикрывают "защитой" и всем таким. Проблема может начаться после думских выборов, когда другие страны могут их не признать, потому что им тоже прекрасно видно, что тут происходит. Потеря внешней легитимности может обернуться для нас полной катастрофой, потому что тогда их уже ничего не будет сдерживать в средствах и притворяться демократией уже не будет смысла.
мне больше не нравится что по госсми через день начинают транслировать мысль про наших китайских лучших друзьяшек партнеров защитников и единомышленников. чем больше такого вижу, а это примерно чаще раз в 5 стало , у меня к ним отношение как у томми к цыганам становится
Китайский режим, при всей моей нелюбви к нему, все-таки развивает свою страну, что повышает уровень жизни рядового китайца. У нас инфляция скачет аки горный козёл, перспектива реального сотрудничества с Китаем, кмк, слабая.
РКН: как называется сайт?
— Команда...
РКН: Команда — это всегда плохо. Блокируйте!
Пусть продолжают. По-моему, это единственный способ заставить этот котёл наконец взъебать
И каким образом это должно работать?)
Всех журналистов запретят, оппозиционных политиков не будет, TJ закроют... а потом... короче это и поможет! Вот!
Любая хуйня, которая принимается и подписывается при этом не отвечает интересам народа рано или поздно приводит к революционным настроям.
Мне кажется, режим просто семимильными шагами идёт по этому пути
Именно поэтому в Северной Корее и Венесуэле давно поменяли власть, а в Беларуси, кстати, тоже - ещё в прошлом году.
Да, только в Северной Корее люди ничего не видят дальше своих границ, а в Венесуэле просто кризис образования.
У нас, к слову, все с этим ок, так как интернет открыт.
Хочется ткнуть меня носом в Беларусь? Ткни. Только они дольше живут под режимом таракана, нежели мы под пыневским и раньше у них такое же отношение было к батьке как у нас к нашему царю.
Все взъебало в августе 2020 и это историческая хуйня и положительная тенденция.
У Украины ведь получилось? Теперь пусть у них получится построить новую страну по европейским стандартам.
У Украины ведь получилось?
Совсем плохой пример, слабый Янукович, который разрешал творить что угодно. 4 месяца шли протесты.
Просто представь, что в Москве на Манежной площади разобьют палаточный лагерь, сколько он там простоит? Минут 10?
Все взъебало в августе 2020 и это историческая хуйня и положительная тенденция.
С одной стороны общество проснулось, что, конечно, положительная тенденция, но с другой – теперь престарелые постсоветские автократы увидели, что могут просто игнорировать протесты, чуть позже разъебать всех поодиночке и им ничего за это не будет
Интересно, по-твоему, это происходит внезапно, типа хоба и миллион человек вышли на улицу?) Что же такое должно случиться, чего ещё никогда не было? Мы выработали толерантность на новости о коррупции, вранье, скоро выработается толерантность на репрессии, потому что это будет обычной нормой для России. Забудь об этом варианте, он невозможен. Перемены могут начаться теперь только после естественной смерти государя от старости, до этого можешь ничего не ждать даже.
Напомню, прошлые перемены инициировал Горбачёв сверху, а не «могучий советский народ устал терпеть кабалу и разорвал оковы».
У меня есть подозрение, что если никто сверху свободы в клювике не принесёт, то может и не будет её. И всем нормальненько будет.
Молодцы они, отлично работают мирные протесты!
Иди помайдань и не засирай русский сайт своими представлениями о том, какие в России должны быть протесты.
вы заебали. чтобы что то уметь сначала надо научиться уметь
Очнися:
ВЦИОМ))))
Я на эту тему спорил примерно 50000000 раз, даже не интересно. Есть опросы Левады, есть выборы где особых нарушений нет, есть независимые эксперименты.
Пойми, режим Путина бы не продержался 21 год если бы люди его не поддерживали и не голосовали за него. У него дохрена поддержки, просто ты не читаешь такие издания, не смотришь эти программы и не ходишь по таким группам.
Нет такой ситуации: Все ненавидят Путина, но он у власти.
Лжешь, 15-рублевый. В реальности в России есть Пыня, его шайка силовиков, ботоферма и 140-миллионый народ, ненавидящий власть и сопротивляющийся ей.
очень легко оставаться на троне , когда силовики с хорошей зп, ручные депутаты, все кто может что то перечить затыкаются в зародыше или сажаются/травятся/хэдшотятся. есть ли у него поддержка ? есть , но она держится за счет административного ресурса. истинных сторонников среди простого люда у него нет .
разорвать порочный круг может только идейное поколение , воспитанное на критическом мышлении и стремлении к образованию, стремящееся эту систему поменять изнутри.
наверное не надо пояснять зачем в школах внедряется религия , меньше физры , обж, отменилось нвп, история несет чисто формальный характер, учеба превратилась в натаскивание на егэ вместо получения знаний.
я как то со своим поколением 1994-1996 попали в какой вакуум : государство на наше патриотическое воспитание забило , а в школах еще были учителя советской закалки , которые по инерции учили все таки еще знаниям. и вот они вбили в голову нам мысль что знание и образование это не только школа и институт. это когда ты сам каждый день что то узнаешь
Отдаленный
Только революция это явно не то что нам всем надо
Суровый хот-дог
Да не будет никакой революции.
Элита в подавляющем большинстве довольна текущей ситуацией, пока их не прессуют и дают возможность выводить бабки за границу и покупать виллы в США и Англии.
Средний класс и все его ипостаси 50 на 50, но им есть что терять и они не пойдут под дубинки и пули.
Маргиналы и нищеёбы рады выплатам на детей и большую часть времени ищут где бы припить/пожрать, им в принципе не до этой движухи.
Так что это болото на долго тут. Сидим, квакаем.
То есть siloviki имеют настолько слабые аргументы даже для текущего суда, что решают окольными путями убрать защитников?
Вот ет да.
у тебя устарела инфа
https://te.legra.ph/Pochemu-RKN-teper-mozhet-zablokirovat-UMG-v-lyuboj-moment-i-nikakoj-gugl-ne-slomaetsya-Vylezaem-iz-mira-fantazij-i-skazok-i-pogr-06-26
ты видимо не туда ответил , я и не утверждал ничо про уг
там в конце про рукожопов
в целом согласен.
я не понимаю зачем они это делают. ну типа , блокируют и все такое. это же вообще не приносит никакого эффекта. кухонные разговоры то они не запретят.
ТЕПРЬ НЕ СМОГУ ЗАЙТИ НА САЙТ СВОЕГО РАБОТОДАТЕЛЯ 🙃