В Екатеринбурге прошёл крестный ход, несмотря на запрет властей из-за третьей волны пандемии Статьи редакции
В годовщину убийства семьи Николая II.
Крестный ход в Екатеринбурге, состоявшийся в ночь на 17 июля, собрал примерно две тысячи участников, пишет ТАСС со ссылкой на данные епархии. Паломники прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, повторив маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи от места убийства до захоронения.
Хронология запрета
Такой крестный ход — это кульминация фестиваля «Царские дни», который проводится в Свердловской области ежегодно. В регион, где работает сеть паломнических центров, обычно съезжаются тысячи людей со всей России.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё 8 июля написал в инстаграме, что власти не будут проводить крестный ход, выложив фотографии православного шествия в 2020 году. «На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после „Царских дней“. Они перенесли болезнь довольно тяжело», — отметил глава региона.
9 июля митрополит Екатеринбургский Евгений Кульбер заявил в телеграм-канале, что «точно пойдёт» на крестный ход. По его мнению, традиция народного шествия «переросла рамки так называемых „мероприятий“ и стала для десятков тысяч людей священной». Кульберг подчеркнул, что «в нынешней эпидситуации не может быть идеальных решений» и что «каждый сам находит баланс между мужеством и страхом».
Местные власти продолжили вести переговоры с митрополитом, о чём 12 июля сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько: «Официально разрешения нет. И организовывать что-то незаконно. Поэтому надо найти компромисс, чтобы и законность соблюсти, и максимально чувства верующих всех учесть». Один из предложенных вариантов — после службы отвезти паломников по маршруту крестного хода на автобусе. Но и эту возможность признали небезопасной.
Компромисс найти не удалось: 13 июля, после встречи с митрополитом, вице-губернатор объявил об окончательной отмене крестного хода. В Екатеринбургской епархии на вопросы журналистов отвечали, что «благодаря поддержке наших друзей укомплектованы большим количеством защитных масок и дезинфицирующих средств». Епархия обратила внимание, что опирается на опыт 2020 года, когда богослужение «прошло на достойном уровне и безопасно».
Кроме того, 14 июля областной Роспротребнадзор запретил проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Под ограничения должны были попасть в том числе Царский крестный ход, Курбан-байрам и День города.
Крестный ход всё-таки состоялся
По данным издания E1, которое вело онлайн-трансляцию крестного хода, участники крестного хода перекрывали дороги, идя по проезжей части. С собой они несли иконы, в том числе на тележке.
Хотя официально ГИБДД заявляла, что не будет перекрывать въезд на улицу Царскую, полиция всё-таки это сделала, передаёт 66.ru.
Ход завершился литургией с участием митрополита Евгения в Ганиной Яме. Там уже, судя по фотографиям журналистов, раздавали защитные маски. Как заметил Znak.com, за всю ночь представители епархии, включая митрополита, ни разу не назвали происходящее «крестным ходом»: все употребляли слово «шествие» и указывали, что оно проходит по «велению сердца».
Как что-то написать и не сесть за оскорбление чувств верующих?
Пиши книгу
Первую научную историю войны 1812 года
Откровенный паук например
НЕВЗОРОВ
Сначала помолись, а в тексте ссылайся на библию, советую Ветхий завет
Таков мордор
классик
И больше вонючих очередей из гробов в крематории.
Четкий файл
Ты можешь объяснить, тебе то какая разница? Почему ты рвешься больше всех тут?
Испанский
Че прицепился к человеку, уже порваться нельзя спокойно
Четкий файл
уже порваться
У него это стабильное состояние. Хочу, узнать, может ему помощь нужна? Особенно если учесть, что он даже не в России живёт.
Круглый Петя
Да есть такие, кому надо высказаться под такими новостями и так, и сяк)
Особенно, когда не ждут, что им кто-нибудь ответит))
ну плакатов с навальным нет - нет, а с николаем можно - сам вв одобряет николая.
Не понял, а где ОМОН с дубинками, автозаки, вот это все?
Так, подождите. Крестный ход проводить запретили, пандемия все таки. Но он прошел. Несогласованный. Но полиция никого не задержала, не наложила административное наказание. Более того, еще и дорогу для участников хода освободила.
То есть одни в наглую нарушают закон, создают условия для распространения инфекции, а другие также в наглую не исполняют свои должностные обязанности.
Это какая-то россия головного мозга.
Симпатичный фитиль
То есть одни в наглую нарушают закон, создают условия для распространения инфекции, а другие также в наглую не исполняют свои должностные обязанности.
Ночной велосипед
Всего 2 тысячи на миллионник, я бы ожидал что будет хуже, это наверн сергиевские упоротые
Малофеевские. Он возглавлял шествие.
Ночной велосипед
А они в контрах? Не может быть что малофеевские и царепоклонники это одни и те же люди?
Ну понятно что они между собой всё равно в итоге связаны. И там и там известные люди в движениях и между собой пересекаются.
Вывод очевиден. Религии не место в 21 веке.
Как тебя должны вообще трогать воззрения на вселенную другого человека? Какое твоё дело?
Точно так же как верующие постоянно суют свой нос в дела и мировоззрение других людей.
Суют нос в дела других людей мудаки, они могут быть как верующими, так и нет, это несовпадающие множества.
Так они же потом полезут заражать нормальных людей, включи логику и ответь сам на свой вопрос. В России гундяевская секта имеет неприкасаемость вопреки какому-либо здравому смыслу.
Так-то без разницы, пусть хоть макаронному монстру или Абдулю поклоняются. Тогда хотя бы им не разрешали бы устраивать бесноватые сборища без масок, а потом разносить заразу.
Вообще-то комментатор говорил не о факте нарушения эпидемического режима.
Симпатичный фитиль
От воззрений зависит.
Некоторым их воззрения предписывают резать другим головы, подрываться в общественных местах и врезаться на самолетах в офисные здания.
Т.е. все мусульмане так делают? Просто их 1,7 миллиарда человек и мне кажется ты «маленько» передёргиваешь.
Симпатичный
Я не передергиваю, а консатирую, что в ряде случаев люди более чем имеют право предъявлять претензии к чужим воззрениям
Несомненно. Просто обратил внимание, что:
1 700 000 000 исповедуют ислам
Из них 100 000 – 200 000 могут попадать под твоё описание.
Тебе не кажется, что расширять в 8500 раз это крутовато?
Это примерно как назвать собрание из 8500 сторонников Навального и 1 единоросса сборищем запутинцев.
Думаю многие с тобой поспорят. Даже в далеком будущем есть множество религий и культов: Искупление, Имперский Культ, Мифология эльдар, Механикус, Лектицио Дивинитатус.
Сложно сказать, что они хорошо уживаются, но укоренились во вселенной и во многом определяют развитие и действия народов
не, канон вообще был шо МЫ НЕ ВЕРУЕМ ЛОРГАР ТЫ ЗАЕБАЛ ДЕРЖИ СОЖЖЕННУЮ ПЛАНЕТУ С ТВОИМИ ЕБУЧИМИ ВЕРУНАМИ И СЛЕПУЮ ТЯНУЧКУ
А Лоргар до начала активного движа написал этот Лектицио и давай распространять втихую, народу зашло так, что книжка осталась каноном и основой для того что там есть сейчас даже когда ее автор скурвился
Люди сами взяли на себя ответственность. Хотят рисковать. Да пожалуйста. Многие после этого не доживут до конца года, но ведь все же взрослые люди и должны сами понимать.
Исполнительный мангал
Это про митинги Навального?
Эти дебилы потом больницы перегрузят и в итоге из-за них умрут другие люди.
Светское государство
Исполнительный мангал
Советское государство
Даже там такого не было))
Все так. Никто не мешает не учавствовать или пойти к мусульманам. Это светское государство
Такое светское, что за оскорбление чувств верующих есть статья, а за оскорбление чувств атеистов нет.
Читаю такие новости и просто ноль эмоций. Ну т.е. понятно, что реакция будет:
1. Все веруны тупые у них нет логики.
2. Эх, говорили Россия светская, а тут мракобесие.
3. А как же коронавирус?
В целом, знаю массу верующих, которые на такие акции не ходят во время пандемии и осуждают их проведение. Но их голос не слышен — ведь это скучно и неинтересно.
И те же комментаторы ежедневно спускаются в метро с миллионными толпами, чтобы свою дозу ковидика хапнуть, но почему-то себя тупыми не считают.
Крестный ход. Пиздец средневековье. Потом пойдут сжигать ведьм и есть младенцев
В качестве источника церковного права на Руси был известен Номоканон патриарха Фотия, который предусматривал сожжение за колдовство (титул IX, глава 25). Однако степень применения на Руси византийского права является спорным вопросом
Очень интересная тема
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
chad скрепоносные провели залупой своих возможностей провести запрещенный марш по virgin либерахам
как митинги Навального, так сразу - САНИТАРНОЕ ДЕЛО! ПОСАДИТЬ РАЗОГНАТЬ!!!!
как "Алые паруса", "крестный ход" так власть такая:
А почему он для них святой?
Ты какую сторону принял?
Вот хорошая статья на тему, кратко и по делу:
Храни вас господь
кого посадили, избили, оштрафовали ? Как на митингах "за навального" ?
НИКОГО. Значит, запутинцам - ВСЕ МОЖНО
Кульберг подчеркнул, что «в нынешней эпидситуации не может быть идеальных решений» и что «каждый сам находит баланс между мужеством и страхом».
Интересное у этого мужичка понимание о мужестве и страхе.
Шиза, как же смешно было наблюдать за этим срачем в СМИ между Куйвашевым и Екатеринбургской епархией.
— Отменяем!
— Нет, лучше договоримся
— Нет, окончательно запрещаем
— Состоялся...
А ural music night 2021 отменили за 1 вечер, даже организаторы узнали об отмене из СМИ. Когда люди выходят в защиту политзаключённых: сразу перекрытия и дубинки с кучей омона, а когда со всей страны в разгар 3 волны в Екб съезжаются паломники — всё, что может высрать Администрация это пара заявлений в СМИ.
Куйвашева же в Москву вызывали и пиздячек ему навешали за отказ в согласовании. Поэтому в итоге никого не трогали.
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