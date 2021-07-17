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Новости
Сергей Звезда

В Екатеринбурге прошёл крестный ход, несмотря на запрет властей из-за третьей волны пандемии Статьи редакции

В годовщину убийства семьи Николая II.

111 111 комментариев
3222 просмотров
Яромир Романов / Znak.com

Крестный ход в Екатеринбурге, состоявшийся в ночь на 17 июля, собрал примерно две тысячи участников, пишет ТАСС со ссылкой на данные епархии. Паломники прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, повторив маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи от места убийства до захоронения.

Хронология запрета

Такой крестный ход — это кульминация фестиваля «Царские дни», который проводится в Свердловской области ежегодно. В регион, где работает сеть паломнических центров, обычно съезжаются тысячи людей со всей России.

В Свердловской области сейчас регулярно устанавливают новые антирекорды по числу заражённых коронавирусом Covid-19. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 100 тысяч человек — это пятое место в стране.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё 8 июля написал в инстаграме, что власти не будут проводить крестный ход, выложив фотографии православного шествия в 2020 году. «На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после „Царских дней“. Они перенесли болезнь довольно тяжело», — отметил глава региона.

9 июля митрополит Екатеринбургский Евгений Кульбер заявил в телеграм-канале, что «точно пойдёт» на крестный ход. По его мнению, традиция народного шествия «переросла рамки так называемых „мероприятий“ и стала для десятков тысяч людей священной». Кульберг подчеркнул, что «в нынешней эпидситуации не может быть идеальных решений» и что «каждый сам находит баланс между мужеством и страхом».

И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время. Я однозначно пойду!

Евгений Кульбер
митрополит Екатеринбургский

Местные власти продолжили вести переговоры с митрополитом, о чём 12 июля сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько: «Официально разрешения нет. И организовывать что-то незаконно. Поэтому надо найти компромисс, чтобы и законность соблюсти, и максимально чувства верующих всех учесть». Один из предложенных вариантов — после службы отвезти паломников по маршруту крестного хода на автобусе. Но и эту возможность признали небезопасной.

Компромисс найти не удалось: 13 июля, после встречи с митрополитом, вице-губернатор объявил об окончательной отмене крестного хода. В Екатеринбургской епархии на вопросы журналистов отвечали, что «благодаря поддержке наших друзей укомплектованы большим количеством защитных масок и дезинфицирующих средств». Епархия обратила внимание, что опирается на опыт 2020 года, когда богослужение «прошло на достойном уровне и безопасно».

Кроме того, 14 июля областной Роспротребнадзор запретил проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Под ограничения должны были попасть в том числе Царский крестный ход, Курбан-байрам и День города.

Крестный ход всё-таки состоялся

По данным издания E1, которое вело онлайн-трансляцию крестного хода, участники крестного хода перекрывали дороги, идя по проезжей части. С собой они несли иконы, в том числе на тележке.

Фото Антона Буценко, 66.ru

Хотя официально ГИБДД заявляла, что не будет перекрывать въезд на улицу Царскую, полиция всё-таки это сделала, передаёт 66.ru.

Медиазона @mediazzzona
В Екатеринбурге, несмотря на запрет властей, проходит многотысячный крестный ход в память о расстреле семьи императора Николая II. Митрополит призвал участников хода надеть маски и подумать о больных коронавирусом

Фото: Кирилл Хейфец https://t.co/iOBIKbVPXe

Ход завершился литургией с участием митрополита Евгения в Ганиной Яме. Там уже, судя по фотографиям журналистов, раздавали защитные маски. Как заметил Znak.com, за всю ночь представители епархии, включая митрополита, ни разу не назвали происходящее «крестным ходом»: все употребляли слово «шествие» и указывали, что оно проходит по «велению сердца».

#новости #религия #акции

111 111 комментариев
55
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111 комментариев
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мЕдь

48

Как что-то написать и не сесть за оскорбление чувств верующих?

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AttentiveMilk

мЕдь
4

Пиши книгу

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
35

Первую научную историю войны 1812 года

Ответить

Александр

Attenti…
17

Это будет оскорблением чувств Маэстро, что еще хуже

Ответить

Откровенный паук например

мЕдь
2

НЕВЗОРОВ

Ответить

Ваша Закладко

Откровенный
0

этот скин всем подряд не продают 

Ответить

Argumenta Ambigua

мЕдь
0

Сначала помолись, а в тексте ссылайся на библию, советую Ветхий завет

Ответить

Alex A

мЕдь
0

Сторонники различных культов лишены критического мышления и логики. - вот так попробуй

Ответить

Eugard

24

Таков мордор

Ответить

Откровенный паук например

Eugard
0

И это его душа

Ответить

Eugard

Откровенный
0

Нет у орков души

Ответить

Откровенный

Eugard
0

Но им же надо во что-то верить.

Ответить

Eugard

Открове…
2

Они верят во всякую х-ню, что им путинская пропаганда вещает

Ответить

Sergiy Sev

17

классик

Ответить

Eugard

Sergiy
9

Что ж вы так не бережете-то себя)))

Ответить

Ночной велосипед

Eugard
0

Кто вы, ты тут один нахой

Ответить

Eugard

Ночной
0

Я со смехом отношусь к гундяевской секте, это даже не христианство, а какое-то ярмарочное шутовство.

Ответить

Ночной велосипед

Eugard
0

О, да вы эксперт

Ответить

Vladimir Medvedev

13

В тот момент, когда идет суд за санитарное дело над командой ФБК.

Ответить

Исключительный меч

12

Больше людей на крестном ходе, меньше крестных ходов

Ответить

Eugard

Исключительный
–2

И больше вонючих очередей из гробов в крематории.

Ответить

Четкий файл

Eugard
7

Ты можешь объяснить, тебе то какая разница? Почему ты рвешься больше всех тут?

Ответить

Четкий файл

Четкий
4

@Eugard тут из 36 комментов - 7 твоих. Когда тебе задали вопрос, ты сразу молчишь и ставишь минус. Куда пропадает твоя прыть?

Может эти люди вакцинированные? В конце концов, тебе какая разница?

РЕВЕЛЬ! Эстляндская губерния!!!

Ответить

Испанский

Четкий
0

Че прицепился к человеку, уже порваться нельзя спокойно

Ответить

Четкий файл

Испанск…
4

уже порваться

У него это стабильное состояние. Хочу, узнать, может ему помощь нужна? Особенно если учесть, что он даже не в России живёт.

Ответить

Дуд Волро

Четкий
1

У человека беды с башкой, что тут думать. Возможно, какая то психологическая травма в детском возрасте, связанная с условным алкашом русского происхождения, который применил к нему насилие, не исключено, что сексуального характера. Ему бы к психологу обратиться.

Ответить

alexferman

Четкий
1

Он болен

Ответить

Круглый Петя

Четкий
–1

Да есть такие, кому надо высказаться под такими новостями и так, и сяк)
Особенно, когда не ждут, что им кто-нибудь ответит))

Ответить

Eugard

Исключительный
1

В России это так не работает

Ответить

Петербургский диод

9

Всех арестуют? Или это другое 

Ответить

Dmitry R.

Петербургский
9

конечно другое. выборы на носу.

Ответить

Alex A

Петербургский
1

ну плакатов с навальным нет - нет, а с николаем можно - сам вв одобряет николая.

Ответить

Ваша Закладко

Петербургский
0

убиенные

Ответить

Skomorokh

9

Не понял, а где ОМОН с дубинками, автозаки, вот это все?

Ответить

Скорый хичхакер

Skomorokh
3

Если их не бьют дубинками, значит бог есть. Шах и мат аметисты!

Ответить

Alex A

Skomorokh
0

В той же толпе - только в гражданской одежде - с ними БоХ!

Ответить

Sortofstone

6

Так, подождите. Крестный ход проводить запретили, пандемия все таки. Но он прошел. Несогласованный. Но полиция никого не задержала, не наложила административное наказание. Более того, еще и дорогу для участников хода освободила.
То есть одни в наглую нарушают закон, создают условия для распространения инфекции, а другие также в наглую не исполняют свои должностные обязанности.
Это какая-то россия головного мозга.

Ответить

Симпатичный фитиль

Sortofstone
2

То есть одни в наглую нарушают закон, создают условия для распространения инфекции, а другие также в наглую не исполняют свои должностные обязанности.

Ответить

Городской будильник

4

Мдауш, проблемки с экологией в Екатеринбурге, загрязнение биомусором 😢

Ответить

Ночной велосипед

Городской
0

Всего 2 тысячи на миллионник, я бы ожидал что будет хуже, это наверн сергиевские упоротые

Ответить

Владимир Климов

Ночной
0

Малофеевские. Он возглавлял шествие.

Ответить

Ночной велосипед

Владимир
0

А они в контрах? Не может быть что малофеевские и царепоклонники это одни и те же люди? 

Ответить

Владимир Климов

Ночной
0

Ну понятно что они между собой всё равно в итоге связаны. И там и там известные люди в движениях и между собой пересекаются.

Ответить

Максим Барановский

2

Вывод очевиден. Религии не место в 21 веке.

Ответить

Evil Pechenka

Максим
1

Как тебя должны вообще трогать воззрения на вселенную другого человека? Какое твоё дело?

Ответить

Максим Барановский

Evil
5

Точно так же как верующие постоянно суют свой нос в дела и мировоззрение других людей.

Ответить

Evil Pechenka

Максим
2

Суют нос в дела других людей мудаки, они могут быть как верующими, так и нет, это несовпадающие множества.

Ответить

Eugard

Evil
1

Так они же потом полезут заражать нормальных людей, включи логику и ответь сам на свой вопрос. В России гундяевская секта имеет неприкасаемость вопреки какому-либо здравому смыслу.
Так-то без разницы, пусть хоть макаронному монстру или Абдулю поклоняются. Тогда хотя бы им не разрешали бы устраивать бесноватые сборища без масок, а потом разносить заразу.

Ответить

Evil Pechenka

Eugard
0

Вообще-то комментатор говорил не о факте нарушения эпидемического режима.

Ответить

Eugard

Evil
0

Но статья в целом именно о двойных стандартах, когда гундяевская секта имеет полное право творить свою первобытную дичь невзирая на усиливающуюся смертность от ковида.
Так же они и иконы в церкви слюнявят, передавая друг другу всё что угодно - от герпеса до туберкулёза.

Ответить

Симпатичный фитиль

Evil
–1

От воззрений зависит.
Некоторым их воззрения предписывают резать другим головы, подрываться в общественных местах и врезаться на самолетах в офисные здания.

Ответить

Evil Pechenka

Симпати…
0

Т.е. все мусульмане так делают? Просто их 1,7 миллиарда человек и мне кажется ты «маленько» передёргиваешь.

Ответить

Симпатичный

Evil
2

Я не передергиваю, а консатирую, что в ряде случаев люди более чем имеют право предъявлять претензии к чужим воззрениям

Ответить

Evil Pechenka

Симпати…
2

Несомненно. Просто обратил внимание, что:

1 700 000 000 исповедуют ислам

Из них 100 000 – 200 000 могут попадать под твоё описание.

Тебе не кажется, что расширять в 8500 раз это крутовато?

Это примерно как назвать собрание из 8500 сторонников Навального и 1 единоросса сборищем запутинцев.
 

Ответить

Argumenta Ambigua

Максим
1

Думаю многие с тобой поспорят. Даже в далеком будущем есть множество религий и культов: Искупление, Имперский Культ, Мифология эльдар, Механикус, Лектицио Дивинитатус.
Сложно сказать, что они хорошо уживаются, но укоренились во вселенной и во многом определяют развитие и действия народов

Ответить

Бип Боп

Argumenta
1

пс, вы забыли про восьмибитн..восьмеричный путь 

и да, лектицио это ж книжка, по которой имперский культ справляют, не?

Ответить

Argumenta

Бип
0

а разве не было разделения? Культ стал отходить от канона кажись

Ответить

Бип Боп

Argumen…
0

не, канон вообще был шо МЫ НЕ ВЕРУЕМ ЛОРГАР ТЫ ЗАЕБАЛ ДЕРЖИ СОЖЖЕННУЮ ПЛАНЕТУ С ТВОИМИ ЕБУЧИМИ ВЕРУНАМИ И СЛЕПУЮ ТЯНУЧКУ 

А Лоргар до начала активного движа написал этот Лектицио и давай распространять втихую, народу зашло так, что книжка осталась каноном и основой для того что там есть сейчас даже когда ее автор скурвился 

Ответить

daler.k

Максим
0

либераха

Ответить

unknown

1

Люди сами взяли на себя ответственность. Хотят рисковать. Да пожалуйста. Многие после этого не доживут до конца года, но ведь все же взрослые люди и должны сами понимать.

Ответить

Eugard

unknown
7

Если бы эти зомбяки после хода разбрелись по домам, да начали бы готовиться к отходу в гундяевский рай, обещанный путином, то да.
Но они пойдут в общественный транспорт, людей заражать.

Ответить

Исполнительный мангал

unknown
6

Это про митинги Навального?

Ответить

Ночной велосипед

Исполнительный
0

На митинге все в масках были чтоб ебучки не светить

Ответить

Владимир Климов

unknown
2

Эти дебилы потом больницы перегрузят и в итоге из-за них умрут другие люди.

Ответить

Ваша Закладко

unknown
0

ройзман их раз🐧бёт

Ответить

ОСА

1

Светское государство

Ответить

Исполнительный мангал

ОСА
4

Советское государство

Ответить

ОСА

Исполнительный
0

Даже там такого не было))

Ответить

Питерский Влад

ОСА
2

Самшит.

Ответить

Ваша Закладко

Питерск…
0

хорошо плывут

Ответить

Андрей

ОСА
1

А как же первомайский парад под чернобыльским дождиком?
Хотя да, тогда простым людям не сообщили, вроде

Ответить

Ночной велосипед

Андрей
0

Сообщили что бахнуло, не сообщили насколько сильно

Ответить

Алексей Штейн

ОСА
1

Все так. Никто не мешает не учавствовать или пойти к мусульманам. Это светское государство 

Ответить

Дефицитный Сервелат

Алексей
0

Такое светское, что за оскорбление чувств верующих есть статья, а за оскорбление чувств атеистов нет.

Ответить

Evil Pechenka

–1

Читаю такие новости и просто ноль эмоций. Ну т.е. понятно, что реакция будет:

1. Все веруны тупые у них нет логики.
2. Эх, говорили Россия светская, а тут мракобесие.
3. А как же коронавирус?

В целом, знаю массу верующих, которые на такие акции не ходят во время пандемии и осуждают их проведение. Но их голос не слышен — ведь это скучно и неинтересно.

И те же комментаторы ежедневно спускаются в метро с миллионными толпами, чтобы свою дозу ковидика хапнуть, но почему-то себя тупыми не считают.

Ответить

Romario

Evil
1

Поездка в метро - необходимость. Это - мракобесие. 

Ответить

Исполнительный мангал

Romario
0

Можно ездить на собственном автомобиле

Ответить

Konstantin

1

Крестный ход. Пиздец средневековье. Потом пойдут сжигать ведьм и есть младенцев

Ответить

Трансгендолёт

Konstantin
1

Ну а чо дома-то сидеть как сыч, хоть какой-то движ

Ответить

Argumenta Ambigua

Konstantin
0

В качестве источника церковного права на Руси был известен Номоканон патриарха Фотия, который предусматривал сожжение за колдовство (титул IX, глава 25). Однако степень применения на Руси византийского права является спорным вопросом

Очень интересная тема

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8

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ru.wikipedia.org
Ответить

Бип Боп

1

chad скрепоносные провели залупой своих возможностей провести запрещенный марш по virgin либерахам

Ответить

Глеб Ворончихин

1

как митинги Навального, так сразу - САНИТАРНОЕ ДЕЛО! ПОСАДИТЬ РАЗОГНАТЬ!!!!
как "Алые паруса", "крестный ход" так власть такая:

Ответить

Андрей Рядькин

0

А почему он для них святой?

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
2

РПЦ канонизировала Николая II и царскую семью в целом ещё в 2000 году. Мученическая смерть типа. Но споров о том, нужно ли это делать, среди православных было овер до фига

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
0

Ты какую сторону принял?

Ответить

Сергей Звезда

Андрей
7

Я принял сторону рептилоидов. А тебе просто отвечаю на вопрос, объясняя логику этого решения  

Ответить

Eugard

Сергей
1

Каких рептилоидов?
Вот этих?

Ответить

Исполнительный

Eugard
2

Этих

Ответить

Андрей Рядькин

Сергей
0

Храни тебя господь

Ответить

Alex V

Сергей
0

Когда объединялись с зарубежной церковью, у них он уже был канонизирован

Ответить

Сергей Звезда

Alex
0

Да? Не знал, правда

Ответить

Evil Pechenka

Сергей
2

Вот хорошая статья на тему, кратко и по делу:

Канонизация Николая Романова. Что это было?
путь в архаику
ahilla.ru
Ответить

Alex V

Сергей
1

Да, вроде еще в 80-е. Я так понимаю, это было обязательное условие для объединения

Ответить

Алексей Логачев

0

Храни вас господь

Ответить

Ваша Закладко

Алексей
2

в надёжной базе данных

Ответить

Ежегодный Петя

0

Ох, эти "Царские дни"...

Ответить

Ваша Закладко

Ежегодный
1

оставляют себе 

Ответить

Письменный браслет

0

М-да.

Ответить

Р О Б А Т

0

В этой новости прекрасно всё 

Ответить

Антип Утин

0

кого посадили, избили, оштрафовали ? Как на митингах "за навального" ?
НИКОГО. Значит,   запутинцам - ВСЕ МОЖНО

Ответить

Глеб Ворончихин

0
Ответить

pashazaur

0

 Кульберг подчеркнул, что «в нынешней эпидситуации не может быть идеальных решений» и что «каждый сам находит баланс между мужеством и страхом».

Интересное у этого мужичка понимание о мужестве и страхе.

Ответить

Darth Felus

0

Смотрю на фотки и одни бабки, в основном блядь.

Ответить

Роковой динозавр

0

Шиза, как же смешно было наблюдать за этим срачем в СМИ между Куйвашевым и Екатеринбургской епархией.
— Отменяем!
— Нет, лучше договоримся
— Нет, окончательно запрещаем 
— Состоялся...

А ural music night 2021 отменили за 1 вечер, даже организаторы узнали об отмене из СМИ. Когда люди выходят в защиту политзаключённых: сразу перекрытия и дубинки с кучей омона, а когда со всей страны в разгар 3 волны в Екб съезжаются паломники — всё, что может высрать Администрация это пара заявлений в СМИ.

Ответить

Владимир Климов

Роковой
0

Куйвашева же в Москву вызывали и пиздячек ему навешали за отказ в согласовании. Поэтому в итоге никого не трогали.

Ответить

Четкий файл

0

Как Церковь свергла царскую власть: историк, открывший правду, боится удара топором

Как Церковь свергла царскую власть: историк…
Именно Церковь сыграла ключевую роль в свержении царской власти как института, считает историк…
www.mk.ru
Ответить

n n

0

Ебанутые веруны 

Ответить

Шахматный лолипоп

0

Чё-то проникся, хоть сам и не православный. Царь хоть и не из самых сильных был, но ведь и не особо жестокий. И ведь убили же, и семью всю убили. И людям не лень спустя 100 с лишним лет вот так приехать в другой город и вспомнить жертв. Давно подобных новостей не видел.

Ответить

stikerman

0

Хаха, я тут живу 🥲

Ответить

Bad Mother Fucker

0

скрепно

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Владимир Климов

0

Контраст

Ответить
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