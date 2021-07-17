В годовщину убийства семьи Николая II.

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Крестный ход в Екатеринбурге, состоявшийся в ночь на 17 июля, собрал примерно две тысячи участников, пишет ТАСС со ссылкой на данные епархии. Паломники прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, повторив маршрут, по которому расстрельная команда вывозила останки императорской семьи от места убийства до захоронения.

Хронология запрета

Такой крестный ход — это кульминация фестиваля «Царские дни», который проводится в Свердловской области ежегодно. В регион, где работает сеть паломнических центров, обычно съезжаются тысячи людей со всей России.

В Свердловской области сейчас регулярно устанавливают новые антирекорды по числу заражённых коронавирусом Covid-19. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 100 тысяч человек — это пятое место в стране.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ещё 8 июля написал в инстаграме, что власти не будут проводить крестный ход, выложив фотографии православного шествия в 2020 году. «На участниках нет масок, дистанция между участниками не соблюдается. Тогда нам казалось, что пандемия идёт на спад, но это был только конец первой волны. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после „Царских дней“. Они перенесли болезнь довольно тяжело», — отметил глава региона.

9 июля митрополит Екатеринбургский Евгений Кульбер заявил в телеграм-канале, что «точно пойдёт» на крестный ход. По его мнению, традиция народного шествия «переросла рамки так называемых „мероприятий“ и стала для десятков тысяч людей священной». Кульберг подчеркнул, что «в нынешней эпидситуации не может быть идеальных решений» и что «каждый сам находит баланс между мужеством и страхом».

И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время. Я однозначно пойду! Евгений Кульбер митрополит Екатеринбургский

Местные власти продолжили вести переговоры с митрополитом, о чём 12 июля сообщил вице-губернатор Сергей Бидонько: «Официально разрешения нет. И организовывать что-то незаконно. Поэтому надо найти компромисс, чтобы и законность соблюсти, и максимально чувства верующих всех учесть». Один из предложенных вариантов — после службы отвезти паломников по маршруту крестного хода на автобусе. Но и эту возможность признали небезопасной.

Компромисс найти не удалось: 13 июля, после встречи с митрополитом, вице-губернатор объявил об окончательной отмене крестного хода. В Екатеринбургской епархии на вопросы журналистов отвечали, что «благодаря поддержке наших друзей укомплектованы большим количеством защитных масок и дезинфицирующих средств». Епархия обратила внимание, что опирается на опыт 2020 года, когда богослужение «прошло на достойном уровне и безопасно».

Кроме того, 14 июля областной Роспротребнадзор запретил проводить массовые мероприятия с участием более 500 человек. Под ограничения должны были попасть в том числе Царский крестный ход, Курбан-байрам и День города.

Крестный ход всё-таки состоялся

По данным издания E1, которое вело онлайн-трансляцию крестного хода, участники крестного хода перекрывали дороги, идя по проезжей части. С собой они несли иконы, в том числе на тележке.

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Фото Антона Буценко, 66.ru

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Хотя официально ГИБДД заявляла, что не будет перекрывать въезд на улицу Царскую, полиция всё-таки это сделала, передаёт 66.ru.

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Фото: Кирилл Хейфец В Екатеринбурге, несмотря на запрет властей, проходит многотысячный крестный ход в память о расстреле семьи императора Николая II. Митрополит призвал участников хода надеть маски и подумать о больных коронавирусомФото: Кирилл Хейфец https://t.co/iOBIKbVPXe [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/be11e97e-65cc-58a3-9140-8220f2cb8aa5\/","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f45526c4-b5ae-5631-b10b-daa2132d2d66\/","width":2048,"height":1536}}}]