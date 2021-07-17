Лозунг, который сейчас выдвигают некоторые: вот так отлучили избирателей от процесса видеонаблюдения. А что у нас избиратели теперь не являются участниками избирательного процесса? Объясняю для тех, кто лукавит и сознательно искажает правду.

У каждого гражданина РФ есть возможность, если он действительно интересуется, как проходят выборы...а видеонаблюдение — это не праздное любопытство, лёжа на диване смотреть кино какое-то. Для этого есть кинотеатр и телевизор. А это большая работа.

Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства.

Хочешь наблюдать? Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле.