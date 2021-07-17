Новости
Сергей Звезда

«Видеонаблюдение — это не праздное любопытство»: глава ЦИК объяснила отказ от публичных трансляций на выборах Статьи редакции

Панфилова считает, что доступ к эфирам нужно было ограничить, поскольку наблюдение — это не «смотреть кино, лёжа на диване».

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 16 июля прокомментировала резонанс вокруг закрытия доступа к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. С помощью онлайн-трансляций жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы.

Панфилова, как и другие представители ЦИКа ранее, назвала причиной желание сократить бюджетные траты. Новые правила будут действовать уже во время сентябрьских выборов в Госдуму.

Лозунг, который сейчас выдвигают некоторые: вот так отлучили избирателей от процесса видеонаблюдения. А что у нас избиратели теперь не являются участниками избирательного процесса? Объясняю для тех, кто лукавит и сознательно искажает правду.

У каждого гражданина РФ есть возможность, если он действительно интересуется, как проходят выборы...а видеонаблюдение — это не праздное любопытство, лёжа на диване смотреть кино какое-то. Для этого есть кинотеатр и телевизор. А это большая работа.

Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться. Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так, ради амбиций полутора десятков экспертов или ради праздного любопытства.

Хочешь наблюдать? Записывайся в наблюдатели, проходи необходимое обучение, чтобы понимать, что там происходит на самом деле.

Элла Памфилова
глава ЦИК

Теперь онлайн-трансляции с избирательных участков будут доступны только зарегистрированным партиям и их наблюдателям, кандидатам-одномандатникам и избиркомам. Граждане не смогут наблюдать за выборами по всей России в прямом эфире: у них останется лишь право получить запись со своего участка.

ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах…
Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.
tjournal.ru

#новости #цик #выборы2020 #политика

432 просмотров
16 16 комментариев
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0438\u043a","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u044b2020"], "comments": 16, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 411467, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 17 Jul 2021 14:17:59 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Частный Валера

19
Ответить

Павел Фадин

9

А, то есть когда Путин требовал создать систему видеонаблюдения, это он зря растратил миллиарды бюджетных средств? Это что, Путин совершает ошибки?

Ответить

Синий ихтиандр

Павел
2

Панфилова:

Ответить

Рекламный шмель

Синий
0

Это она Путину говорит?

Ответить

Алексей Егоров

7

Пиздец у них чёрное это белое

Ответить

AttentiveMilk

5

Иногда ощущение, что мы в детском саду какого-нибудь села Залупино

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

2

Даже не пытаются нормально оправдаться

Ответить

Фархад Азимов

Pyrrhula
1

а зачем, они прекрасно знают то что народ знает что всё это тотальный фейк

Ответить

Шило

1

 мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так

Еще как можете:

Ответить

Nick Rosenberg

0

Сообщение удалено

Ответить

Выдающийся Орзэмэс

0

 глава государства поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций, их сбора и хранения за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. "В объемах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году"

денежки потрачены, фарс можно сворачивать

Ответить

Antony Divnich

0

Господи, какой же это постыдный цирк. Невероятный театр абсурда вызывающий злость и негодование.

Ответить

Довольный бас

0

А вот че они выборы совсем не отменят? Ну ведь очевидно что побеждают те кто должен быть победить 
Вата счастлива 
Обычным людям похуй как обычно 
Так что отмени они выборы и всем было бы похуй и было в стиле нынешней власти 

Ответить

Eugene

0

Хуясе, какая охуевшая пизда. Будто монолог быдловатой бабушки возле подъезда послушал 
Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться.

Скажи это инвалидам, заболевшим, пенсионерам, работающим и прочим, которые не имеют возможности вообще заниматься подобным
Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег

Если бы они были народными, то Путя был бы бабушкой ебать 

Ответить

Московский Абдужаббор

0

Вот представил, как тысячи россиян, лежа на диване, часами пырятся на избирательные участки, чисто из праздного любопытства.

Ответить

Выдающийся Орзэмэс

0

2020 год. Клоуны

Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование. Об этом заявила в пятницу, 24 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, осталось несколько регионов, где завершается вопрос по обязательному видеонаблюдению.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Новости
В Москве с 19 июля отменят QR-коды, работавшие три недели
Отменить их позволяет успешный ход вакцинации, заявили в мэрии.
329
Новости
Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» — независимых юристов, защищавших ФБК
По данным регулятора, они распространяли материалы «нежелательной» организации.
205
Разборы
От спасителя к агрессору: как борщевик захватил земли в России и почему стал большой проблемой
Сорняк, которым в СССР поднимали сельское хозяйство, сейчас способен привести к исчезновению многих растений и животных.
273
Популярное за три дня
Новости
Умер артист и музыкант Пётр Мамонов
Он ушёл из жизни после госпитализации с коронавирусом.
189
Новости
ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Теперь — только для кандидатов, партий и комиссий
Даже в таком виде онлайн-трансляции останутся не везде, а лишь на половине избирательных участков.
168
Разборы
От спасителя к агрессору: как борщевик захватил земли в России и почему стал большой проблемой
Сорняк, которым в СССР поднимали сельское хозяйство, сейчас способен привести к исчезновению многих растений и животных.
273
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null