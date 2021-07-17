«Видеонаблюдение — это не праздное любопытство»: глава ЦИК объяснила отказ от публичных трансляций на выборах Статьи редакции
Панфилова считает, что доступ к эфирам нужно было ограничить, поскольку наблюдение — это не «смотреть кино, лёжа на диване».
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 16 июля прокомментировала резонанс вокруг закрытия доступа к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. С помощью онлайн-трансляций жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы.
Панфилова, как и другие представители ЦИКа ранее, назвала причиной желание сократить бюджетные траты. Новые правила будут действовать уже во время сентябрьских выборов в Госдуму.
Теперь онлайн-трансляции с избирательных участков будут доступны только зарегистрированным партиям и их наблюдателям, кандидатам-одномандатникам и избиркомам. Граждане не смогут наблюдать за выборами по всей России в прямом эфире: у них останется лишь право получить запись со своего участка.
А, то есть когда Путин требовал создать систему видеонаблюдения, это он зря растратил миллиарды бюджетных средств? Это что, Путин совершает ошибки?
Даже не пытаются нормально оправдаться
а зачем, они прекрасно знают то что народ знает что всё это тотальный фейк
мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так
Еще как можете:
глава государства поручил предусмотреть финансовое обеспечение видеотрансляций, их сбора и хранения за счет федерального бюджета в 2017-2018 годах. "В объемах не менее 74 956,1 тыс. рублей в 2017 году и 2 727 857,6 тыс. рублей в 2018 году"
денежки потрачены, фарс можно сворачивать
Господи, какой же это постыдный цирк. Невероятный театр абсурда вызывающий злость и негодование.
Хуясе, какая охуевшая пизда. Будто монолог быдловатой бабушки возле подъезда послушал
Хочешь? Заинтересован? Активный гражданин? Немного надо потрудиться.
Скажи это инвалидам, заболевшим, пенсионерам, работающим и прочим, которые не имеют возможности вообще заниматься подобным
Потому что мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег
Если бы они были народными, то Путя был бы бабушкой ебать
2020 год. Клоуны
Видеонаблюдение на выборах в сентябре планируется практически во всех регионах, где будет проводиться голосование. Об этом заявила в пятницу, 24 июля, на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По ее словам, осталось несколько регионов, где завершается вопрос по обязательному видеонаблюдению.