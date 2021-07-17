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DTF

В Малайзии полицейские уничтожили более 1000 майнинговых устройств, проехав по ним дорожным катком Статьи редакции

Это показательная мера в борьбе с незаконными майнерами.

Малазийские полицейские из города Мири конфисковали более 1000 ASIC-майнеров — специализированных систем для добычи криптовалюты, сообщили местные издания The Star и Dayak Daily.

  • Общая стоимость изъятого оборудования — 5,3 миллиона малайзийских ринггит (около 93 миллионов рублей по нынешнему курсу). Это результат шести рейдов, устроенных на нелегальных базах с февраля по апрель.
  • Все 1069 блоков ASIC расположили на площади рядом с участком, после чего по ним проехал большой дорожный каток. Это решение начальства полиции города Мири.
  • Полиция доказала причастность шестерых малазийцев к незаконному майнингу в крупных размерах. Из-за их действий энергетическая компания Sarawak Energy Berhad понесла убытки в размере 8,4 миллиона ринггит (около 147 миллионов рублей), а в городе часто происходили перебои электричества.
  • Преступникам грозит штраф до 8000 ринггит (140 тысяч рублей) и тюремное заключение на срок до восьми месяцев.

#новости #майнинг #биткоины

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k. wintermute

21

На дтф на это видео дрочат наверное 

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Интеллигентный шар

k.
15

Там на любое видео дрочат

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Рыжий

k.
3

Наверняка и на tj многие. Я вот тоже. Все жду, когда хотя бы серия 1* будет стоить ну хотя бы 30к рублей

Ответить

aliftin

Рыжий
–1

Есть оть одна причина верить в то что это произойдёт? Серьёзно. 

Ответить

Евгений Потараев

aliftin
–1

Серии 1* лет уже дофига. Она на Авито должна валяться по 15к за 1080ti

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Рыжий

Евгений
0

Ну да, только мы имеем 25к за 1060. Что ну ооочень много за б/у видеокарту, которая работала много лет

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Евгений Потараев

Рыжий
0

Полтора года назад 1060/6 продавалась по 10-13к

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Рыжий

aliftin
–1

Гнобление крипты со стороны государств +  смена алгоритма эфира с pof на pos (уже вроде бы в ближайшие месяцы). Плюс наращивание производственных мощностей.  Кризис кремния вроде бы переоценен, а вот остановка заводов в 2020ом реально очень сильно повлияла. 
Уже сейчас некоторые видюхи скинули до 50% от того, что было в мае-июне. 3060 можно купить за 70к, а не за 100к, например

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Леха

10

Давка польских яблок по-малайзийски

Ответить

Sortofstone

Леха
–1

Ну, кому как. По мне деньги не должны появляться из воздуха. Нужно уметь зарабатывать умом или руками.

Ответить

Sergey Nester

Sortofstone
3

Мне так отец говорил когда-то про интернет. 

Ответить

Sortofstone

Sergey
1

Ты реально хочешь сравнить майнинговую бобину с интернетом?

Ответить

Кирилл

Sortofs…
0

Думаю он хотел сказать что ты такой же старый пердун глухой к современным технологиям

Ответить

Dmitry Vakhnin

Sortofstone
2

На завод, Заводчане!

Ответить

MedievalRain

Sortofstone
1

Они не появляются из воздуха, майнинг нужен для работы и безопасности блокчейна. За свои услуги майнеры и получают вознаграждение.

Ответить

Евгений Потараев

Medieva…
–1

А кому нужен блокчейн кроме самих майнеров? Вон криптоарт сдулся за пару месяцев после популяризации.

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Рыжий

Евгений
1

Рынку недвижимости, банковской сфере, логистике. И уже давно он используется в этих сферах

Ответить

Morgan

9

А могли бы начать майнить на них в пользу государства.

Ответить

Кремлевский жар

3

Майнеры сосать

Ответить

Roman Sapon

2

Ебануба, ого 

Ответить

Bibba La Bibba

2

Уровень давки еды под Москвой

Ответить

Automatique

1

вот бы хотяб 1 оттуда спиздить

Ответить

Vedmed

Automatique
2

Да там и так пустые боксы подавили наверное 

Ответить

Andrew Muralov

1

Где-то трактором давят сыр и хамон, а где-то асики. 

Ответить

Здравый бинокль

0
Ответить

Р О Б А Т

0

Курицу надо и помидоры, всё делаете не так! 

Ответить

Андрей Охапкин

0

Зачем???? Раздали бы детям....

Ответить

кир шумов

0

По людям лучше бы проехались.

Ответить

Romario

0

Конфисковать, продать, деньги вложить в развитие энергосистемы? 
Да не! Глупость какая! 

Ответить

Robo Krabe

0

Ничем не лучше рашки давящей польских утят.
Как будто проблема в том, что раздавили. 
Живут в зазеркалье каком то 

Ответить

Bich

0

1.2 млн долларов в мусорку
Зачем?
Обычно ж конфискат продают и средства перечисляют в пользу государства, это ж не санкционка какая то, а личная техника

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