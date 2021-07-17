В Малайзии полицейские уничтожили более 1000 майнинговых устройств, проехав по ним дорожным катком Статьи редакции
Это показательная мера в борьбе с незаконными майнерами.
Малазийские полицейские из города Мири конфисковали более 1000 ASIC-майнеров — специализированных систем для добычи криптовалюты, сообщили местные издания The Star и Dayak Daily.
- Общая стоимость изъятого оборудования — 5,3 миллиона малайзийских ринггит (около 93 миллионов рублей по нынешнему курсу). Это результат шести рейдов, устроенных на нелегальных базах с февраля по апрель.
- Все 1069 блоков ASIC расположили на площади рядом с участком, после чего по ним проехал большой дорожный каток. Это решение начальства полиции города Мири.
- Полиция доказала причастность шестерых малазийцев к незаконному майнингу в крупных размерах. Из-за их действий энергетическая компания Sarawak Energy Berhad понесла убытки в размере 8,4 миллиона ринггит (около 147 миллионов рублей), а в городе часто происходили перебои электричества.
- Преступникам грозит штраф до 8000 ринггит (140 тысяч рублей) и тюремное заключение на срок до восьми месяцев.
На дтф на это видео дрочат наверное
Серии 1* лет уже дофига. Она на Авито должна валяться по 15к за 1080ti
Гнобление крипты со стороны государств + смена алгоритма эфира с pof на pos (уже вроде бы в ближайшие месяцы). Плюс наращивание производственных мощностей. Кризис кремния вроде бы переоценен, а вот остановка заводов в 2020ом реально очень сильно повлияла.
Уже сейчас некоторые видюхи скинули до 50% от того, что было в мае-июне. 3060 можно купить за 70к, а не за 100к, например
Давка польских яблок по-малайзийски
Ну, кому как. По мне деньги не должны появляться из воздуха. Нужно уметь зарабатывать умом или руками.
Мне так отец говорил когда-то про интернет.
Ты реально хочешь сравнить майнинговую бобину с интернетом?
Они не появляются из воздуха, майнинг нужен для работы и безопасности блокчейна. За свои услуги майнеры и получают вознаграждение.
А кому нужен блокчейн кроме самих майнеров? Вон криптоарт сдулся за пару месяцев после популяризации.
вот бы хотяб 1 оттуда спиздить
Конфисковать, продать, деньги вложить в развитие энергосистемы?
Да не! Глупость какая!
Ничем не лучше рашки давящей польских утят.
Как будто проблема в том, что раздавили.
Живут в зазеркалье каком то
1.2 млн долларов в мусорку
Зачем?
Обычно ж конфискат продают и средства перечисляют в пользу государства, это ж не санкционка какая то, а личная техника