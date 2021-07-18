Байден против Facebook: президент США обвинил соцсеть в «убийстве людей» из-за дезинформации, компания отвергла критику Статьи редакции
Компания считает, что властям США не следует перекладывать на неё вину за проблемы с вакцинацией.
16 июля журналист в Белом доме спросил президента США Джо Байдена о роли «платформ как фейсбук», имея в виду распространение фейков о вакцинах и пандемии Covid-19 в целом. Глава государства дал короткий ответ, обвинив соцсети в дезинформации.
Проблема дезинформации о пандемии обсуждается регулярно: главы Facebook, Twitter и Google отвечали на вопросы об этом даже в Конгрессе. Новый виток дискуссии вызвало заявление главного санитарного врача США Вивека Мурти 15 июля. На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что обилие фейков представляет угрозу здоровью общества и подрывает усилия властей. По словам врача, IT-компании позволили дезинформации распространяться по их платформам, «не неся особой ответственности» и должны куда более агрессивно бороться с фейками.
«Вы не обязаны быть доктором или медсестрой, чтобы распространять дезинформацию. У каждого есть возможность выбирать, чем делиться в соцсетях, частично контролируя распространение фейков. Ведь большинство ложных данных расходится непреднамеренно, с помощью людей, которые думают, что делятся чем-то полезным», — добавил Мурти в разговоре с ABC.
Администрация США регулярно контактирует с представителями соцсетей и обращает внимание на «проблемные посты», рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 июля: «Это не должно быть ни для кого сюрпризом — мы постоянно общаемся с ними, как и со СМИ, о сферах, про которые мы беспокоимся, и донося информацию, которая может быть полезной». На вопрос журналиста о том, как Белый дом оценивает реакцию Facebook на свои замечания, Псаки ответила, что «ещё есть шаги, которые каждый может предпринять».
В разговоре с журналистами представители Facebook отметили, что не согласны с заявлением Байдена. Пресс-секретарь соцсети Дэни Левер предложила «не отвлекаться на на обвинения, не подкреплённые фактами», и подчеркнула, что более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о Covid-19 и вакцинах именно в этой соцсети. «Это больше, чем где-либо ещё в интернете», — добавила она.
17 июля Facebook выпустил расширенное заявление, фактически ответив Байдену на обвинения. «Хотя соцсети играют важную роль, понятно, что для прекращения пандемии нужно содействие всего общества. И помочь в этом должны не обвинения», — заявила компания, приведя несколько статистических фактов:
- Среди пользователей фейсбука в США возросла популярность прививок. Например, нерешительность в отношении вакцинации снизилась на 50%. Это данные на основе совместного опроса с университетами Карнеги-Меллона и Мэриленда, собравшего более 70 миллионов ответов.
- С января принятие вакцин среди пользователей фейсбука в США, выросло с 70% до 80-85% — это те, кто получил прививку или хочет её поставить. Среди представителей некоторых групп населения наблюдался особенно низкий уровень вакцинации, но различия в показателях значительно сократились. Facebook поделился данными с Белым домом и правительством.
- С начала пандемии официальную информацию от Facebook о Covid-19 посмотрели более двух миллиардов человек. Более 3,3 миллионов американцев используют внутренний инструмент соцсети с информацией о пунктах вакцинации и записи на приём.
- Из фейсбука с начала пандемии удалили более 18 миллионов единиц контента с дезинформацией о Covid-19. Модераторы также ограничили «видимость» более 167 миллионов единиц контента со спорными фактами.
Facebook отметил, что «фактически уже принял меры» согласно всем рекомендациям главного санитарного врача США и что работает вместе с экспертами в области здравоохранения.
«Президент Байден поставил цель вакцинировать 70% американцев к 4 июля (Дню независимости США — прим. TJ). Этого не произошло не из-за Facebook», — подчеркнула компания. Белый дом действительно ставил такую цель, пусть и только среди взрослых жителей США, а позднее от этой задачи отказался. Если говорить только о совершеннолетних, то первую дозу получили 68,1% американцев, обе — 59,4%.
надоели старые рожи политиканов, хочется видеть молодых качков-симпапулек
Ну попытались с Трюдо, а он ничем не лучше — такой же хлебушек только в носках весёлых
Так он в каком поколении хлебушек-то? Пока во главе такие же оторванные от реальности династии политиков, так и будет всё одно
ахахахах
ну че, как поддержали? в 100 раз лучше Трампа?
отлично поддержали
пользователи tj, все как один, поддержали Джо Байдена на прошедших выборах
поэтому он и победил
Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе.
Плохо подпихивали. Надо бы не только Трампа банить, а ещё запустить кампанию по информированию граждан о его преступлениях. Кто бы их тогда в дезинформировании обвинил.
Администрация США регулярно контактирует с представителями соцсетей и обращает внимание на «проблемные посты»
Неплохо, да? Апэшэчка работает