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Новости
Сергей Звезда

Байден против Facebook: президент США обвинил соцсеть в «убийстве людей» из-за дезинформации, компания отвергла критику Статьи редакции

Компания считает, что властям США не следует перекладывать на неё вину за проблемы с вакцинацией.

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Getty Images

16 июля журналист в Белом доме спросил президента США Джо Байдена о роли «платформ как фейсбук», имея в виду распространение фейков о вакцинах и пандемии Covid-19 в целом. Глава государства дал короткий ответ, обвинив соцсети в дезинформации.

Они убивают людей. Смотрите, единственная оставшаяся у нас пандемия — среди тех, кто не привился. И они (соцсети — прим. TJ) убивают людей.

Джо Байден
президент США
Ответ Байдена на вопрос журналиста

Проблема дезинформации о пандемии обсуждается регулярно: главы Facebook, Twitter и Google отвечали на вопросы об этом даже в Конгрессе. Новый виток дискуссии вызвало заявление главного санитарного врача США Вивека Мурти 15 июля. На пресс-конференции в Белом доме он отметил, что обилие фейков представляет угрозу здоровью общества и подрывает усилия властей. По словам врача, IT-компании позволили дезинформации распространяться по их платформам, «не неся особой ответственности» и должны куда более агрессивно бороться с фейками.

«Вы не обязаны быть доктором или медсестрой, чтобы распространять дезинформацию. У каждого есть возможность выбирать, чем делиться в соцсетях, частично контролируя распространение фейков. Ведь большинство ложных данных расходится непреднамеренно, с помощью людей, которые думают, что делятся чем-то полезным», — добавил Мурти в разговоре с ABC.

По последним официальным данным, около 56% жителей США (более 185 миллионов человек) получили первую дозу того или иного препарата, а 48,5% (почти 161 миллион) полностью прошли вакцинацию. Она проводится людям с 12 лет.

Администрация США регулярно контактирует с представителями соцсетей и обращает внимание на «проблемные посты», рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 16 июля: «Это не должно быть ни для кого сюрпризом — мы постоянно общаемся с ними, как и со СМИ, о сферах, про которые мы беспокоимся, и донося информацию, которая может быть полезной». На вопрос журналиста о том, как Белый дом оценивает реакцию Facebook на свои замечания, Псаки ответила, что «ещё есть шаги, которые каждый может предпринять».

(О шагах, которые может предпринять Facebook — прим. TJ)

Вы не должны быть забанены только на одной платформе и ни на какой другой, если вы выступаете на них за распространение дезинформации.

[Соцсети] должны активнее принимать меры против вредоносных постов. Как вы все знаете, информация распространяется крайне быстро. Если пост находится на месте целыми днями, то его видит всё больше людей...и, знаете, потом уже трудно сделать так, будто ничего не было.

[Соцсети] должны предлагать качественные информационные алгоритмы. Я не знаю, как они работают, но все они [кто, там работает,] знают.

Это лишь некоторые шаги, которые, по нашему мнению, могут быть полезными для охраны здоровья общества.

Джен Псаки
пресс-секретарь Белого дома

В разговоре с журналистами представители Facebook отметили, что не согласны с заявлением Байдена. Пресс-секретарь соцсети Дэни Левер предложила «не отвлекаться на на обвинения, не подкреплённые фактами», и подчеркнула, что более двух миллиардов людей получили достоверную информацию о Covid-19 и вакцинах именно в этой соцсети. «Это больше, чем где-либо ещё в интернете», — добавила она.

17 июля Facebook выпустил расширенное заявление, фактически ответив Байдену на обвинения. «Хотя соцсети играют важную роль, понятно, что для прекращения пандемии нужно содействие всего общества. И помочь в этом должны не обвинения», — заявила компания, приведя несколько статистических фактов:

  • Среди пользователей фейсбука в США возросла популярность прививок. Например, нерешительность в отношении вакцинации снизилась на 50%. Это данные на основе совместного опроса с университетами Карнеги-Меллона и Мэриленда, собравшего более 70 миллионов ответов.
  • С января принятие вакцин среди пользователей фейсбука в США, выросло с 70% до 80-85% — это те, кто получил прививку или хочет её поставить. Среди представителей некоторых групп населения наблюдался особенно низкий уровень вакцинации, но различия в показателях значительно сократились. Facebook поделился данными с Белым домом и правительством.
  • С начала пандемии официальную информацию от Facebook о Covid-19 посмотрели более двух миллиардов человек. Более 3,3 миллионов американцев используют внутренний инструмент соцсети с информацией о пунктах вакцинации и записи на приём.
  • Из фейсбука с начала пандемии удалили более 18 миллионов единиц контента с дезинформацией о Covid-19. Модераторы также ограничили «видимость» более 167 миллионов единиц контента со спорными фактами.

Facebook отметил, что «фактически уже принял меры» согласно всем рекомендациям главного санитарного врача США и что работает вместе с экспертами в области здравоохранения.

«Президент Байден поставил цель вакцинировать 70% американцев к 4 июля (Дню независимости США — прим. TJ). Этого не произошло не из-за Facebook», — подчеркнула компания. Белый дом действительно ставил такую цель, пусть и только среди взрослых жителей США, а позднее от этой задачи отказался. Если говорить только о совершеннолетних, то первую дозу получили 68,1% американцев, обе — 59,4%.

#новости #facebook #байден #соцсети #фейки #covid19

22 22 комментария
15
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Благородный ихтиандр

11

Что вы думаете про Путина?
-Убийца
Что вы думаете про ФБ?
-Убийца
-Вам овсянку или омлет?
-Убийца

Ответить

Р О Б А Т

11

надоели старые рожи политиканов, хочется видеть молодых качков-симпапулек

Ответить

Максим Козаченко

Р
0

Ну попытались с Трюдо, а он ничем не лучше — такой же хлебушек только в носках весёлых

Ответить

Илья Гераськин

Максим
1

Так он в каком поколении хлебушек-то? Пока во главе такие же оторванные от реальности династии политиков, так и будет всё одно

Ответить

corestore

9

ахахахах
ну че, как поддержали? в 100 раз лучше Трампа?

Ответить

Bad Mother Fucker

corestore
3

отлично поддержали

пользователи tj, все как один, поддержали Джо Байдена на прошедших выборах

поэтому он и победил

Ответить

Данный динозавр

8

хоть бы он закрыл это говно

Ответить

aliftin

Данный
0

Чем так сильно тебя напрягает факт существования в мире такой социальной сети как Facebook? 

Ответить

Данный динозавр

aliftin
1

работодатели не раз просили ссылку туда, а отказываешься — выглядишь как лох

Ответить

aliftin

Данный
0

Так это твоя проблема как лоха, а не Facebook. 

Ответить

Semen Semenov

7

Ну что помогла блокировка Трампа Фейсбуку? Вот так всегда и бывает

Ответить

Marhal_New _Arleana

3

Дед, пей таблетки, а то получишь по жопе.

Ответить

Миша Копейкин

Marhal_New
3

Вот тебе. Картинку лучше пости вместо сухого текста

Ответить

ss zz

3

🐸🐍

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Зеленый фонарь

ss
0

💦💦💦

Ответить

Ясный томагавк_два

2

Скоро встреча бадена и рептилойда скриньте 

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Алексей Астафьев

0

подкоммент

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Michael Petrov

0

пора отменять защиту соц сетей от судов за контент юзеров. хватит халявы

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мЕдь

0

Плохо подпихивали. Надо бы не только Трампа банить, а ещё запустить кампанию по информированию граждан о его преступлениях. Кто бы их тогда в дезинформировании обвинил. 

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Иван Гессе

0

прям почуял запах скрепного поиска врагов для перекладывания вины

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Иван Иванович

0

Администрация США регулярно контактирует с представителями соцсетей и обращает внимание на «проблемные посты»

Неплохо, да? Апэшэчка работает

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askolvid

0

«цель вакцинировать 70% американцев к 4 июля»
типичные коммуняки.

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