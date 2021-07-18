(О шагах, которые может предпринять Facebook — прим. TJ)

Вы не должны быть забанены только на одной платформе и ни на какой другой, если вы выступаете на них за распространение дезинформации.

[Соцсети] должны активнее принимать меры против вредоносных постов. Как вы все знаете, информация распространяется крайне быстро. Если пост находится на месте целыми днями, то его видит всё больше людей...и, знаете, потом уже трудно сделать так, будто ничего не было.

[Соцсети] должны предлагать качественные информационные алгоритмы. Я не знаю, как они работают, но все они [кто, там работает,] знают.

Это лишь некоторые шаги, которые, по нашему мнению, могут быть полезными для охраны здоровья общества.

