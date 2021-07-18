Объединение юристов «Команда 29», защищавшее Фонд борьбы с коррупцией, объявило о закрытии Статьи редакции
Российские власти связывают их с чешской нежелательной организацией.
Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29», которое в суде представляло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, сделало анонс в своих соцсетях. «Команда 29» объявила о закрытии через два дня после того, как Роскомнадзор заблокировал её сайт по требованию Генпрокуратуры.
Все на выборы.
Дадим отпор им!
Всеобщий крюк
там выбор из клоунов и пидорасов. кого бы выбрать
Любого из списка "Умного Голосования"
И достойные люди тоже есть
там будут коммуняки.
Тогда терпим и коронуем Путина на пожизненное
Всеобщий крюк
вот уж от тебя не ожидал такого
Митя, иди голосовать
за кого ? ну они все ни о чем .
Всеобщий
я знаю про это ваше УГ , 1000 раз слышал. но оно не работает.
За любую партию, кроме ер, а с кандидатом разберёшься
так там если не ер , то потенциально после выборов станет ер
или отдаст голос ер
или будет поддерживать ер
или потеряет свой мандат или получит уголовку , а на его место назначат ер
Который сместит едро и будет за отставку Зюги.
И потом будет закон, чтобы не более 25% мандатов на партию. До этого нужно борться
у меня в городе мэр - коммунист.
знаешь что произошло с коммунистами после его избрания ? они вошли в охуенный тандем с едром. фактически в новосибе нет разницы между кпрф и едро
Дальнейший
Сначала надо основы демократии возрождать, а потом уже дискутировать и выбирать: комуняки, праваки или Бог знает кто ещё.
Парламентский кран
За кого из террористов будешь голосовать? Бородая из Единой России, или Прилепина из справедливой?
Аааа, есть же еще коммунисты.
Ты за своими выборами лучше следи и радуйся, что дядя президент наконец-то изволил убрать заебавшего всех министра мусоров.
Когда они пришли за ФБК, я молчал, потому что я не был один из ФБК.
Когда они пришли за медузой и Проектом, я молчал, потому что не читал их.
Когда они пришли за командой 29, я молчал, потому что не был юристом.
Когда они пришли за мной, то не нашли меня, потому что я уже давно иммигрировал в Португалию
Почему твиттер фбк до сих пор доступен на территории России?
Парламентский кран
Скоро будет чебурнет, тогда все и почистят
Пипец….ребята так старались кричать «мы здесь власть», ну почему блин не получилось ничего ???
Потому те кто на лавочках бурчат «они здесь власть а мы тупые алкоголики и тунеядцы» на 100 лямов больше, к сожалению.
Когда они поймут — тогда всё и поменяется — потому война против информации и образования и свободного интернета идёт со стороны власти.
Население 146млн. Получается если 100 миллионов против , а 20 за(пенсионеров не считаем) , то меньшинство должно решить как должна жить страна ?
Они не против, потому что им думать запретили, нужно «ща потише», пересидеть, подождать и т.п.
20 лямов живут в демократии, а 100 ещё даже не в комунизме, а пока ещё крестьяне, у которых барин сказал молчать в тряпочку. Вот как они осознают, что такое демократия — тогда и можно их учитывать в твоей математике. Сейчас эти 20% — это и есть наше демократическое общество, они и есть все 100%, и они само собой и есть большинство.
Они не прекратили деятельность.
Я так и не понял, как команда 29 связана с чешской нежелательной организацией. у Ремесла ничего толком нет.