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Сергей Звезда

Объединение юристов «Команда 29», защищавшее Фонд борьбы с коррупцией, объявило о закрытии Статьи редакции

Российские власти связывают их с чешской нежелательной организацией.

Независимое объединение юристов и журналистов «Команда 29», которое в суде представляло Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, сделало анонс в своих соцсетях. «Команда 29» объявила о закрытии через два дня после того, как Роскомнадзор заблокировал её сайт по требованию Генпрокуратуры.

В этих условиях продолжение деятельности «Команды 29» создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности «Команды 29». Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации.

«Команда 29»
ФБК @fbkinfo
⚡Наши защитники по делу о признании ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями — Команда 29 — вынуждены прекратить деятельность. Их почему-то отождествляют с чешской нежелательной организацией.

Путин планомерно уничтожает всё, что ему не подчиняется. https://twitter.com/Komanda29/status/1416764737124196358

#новости #политика #блокировки

1263 просмотров
Статья дополняется
Спасибо за наводку Кузькин отец
36 36 комментариев
1
32
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мЕдь

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"Ты" следующий. 

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Всеобщий крюк

3

Сергей, делать работу над критикой из подсайта "вопросы" в этот же день не надо ))

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AshleyNightingale

1

Все на выборы.
Дадим отпор им!

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Всеобщий крюк

AshleyNightinga…
0

там выбор из клоунов и пидорасов. кого бы выбрать

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AshleyNightingale

Всеобщий
2

Любого из списка "Умного Голосования"
И достойные люди тоже есть

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Всеобщий крюк

AshleyN…
0

там будут коммуняки.

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Zero-one-one

Всеобщий
1

Тогда терпим и коронуем Путина на пожизненное 

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Всеобщий крюк

Zero-on…
1

вот уж от тебя не ожидал такого

Ответить

Zero-one-one

Всеобщий
0

Митя, иди голосовать

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Всеобщий

Zero-on…
0

за кого ? ну они все ни о чем .

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Всеобщий

Всеобщий
0

я знаю про это ваше УГ , 1000 раз слышал. но оно не работает.

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Zero-one-o

Всеобщий
0

Работает, но плохо

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Zero-one-o

Всеобщий
0

За любую партию, кроме ер, а с кандидатом разберёшься

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Всеобщий

Zero-on…
0

так там если не ер , то потенциально после выборов станет ер
или отдаст голос ер
или будет поддерживать ер
или потеряет свой мандат или получит уголовку , а на его место назначат ер

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AshleyNightingal

Всеобщий
0

Который сместит едро и будет за отставку Зюги.
И потом будет закон, чтобы не более 25% мандатов на партию. До этого нужно борться

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Всеобщий крюк

AshleyN…
2

у меня в городе мэр - коммунист.
знаешь что произошло с коммунистами после его избрания ? они вошли в охуенный тандем с едром. фактически в новосибе нет разницы между кпрф и едро

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Дальнейший

Всеобщий
0

Сначала надо основы демократии возрождать, а потом уже дискутировать и выбирать: комуняки, праваки или Бог знает кто ещё.

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Парламентский кран

AshleyNightinga…
0

За кого из террористов будешь голосовать? Бородая из Единой России, или Прилепина из справедливой? 
Аааа, есть же еще коммунисты. 

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Жених приехал

Парламентский
1

Ты за своими выборами лучше следи и радуйся, что дядя президент наконец-то изволил убрать заебавшего всех министра мусоров.

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Мертвый якорь

1

Когда они пришли за ФБК, я молчал, потому что я не был один из ФБК.
Когда они пришли за медузой и Проектом, я молчал, потому что не читал их.
Когда они пришли за командой 29, я молчал, потому что не был юристом.
Когда они пришли за мной, то не нашли меня, потому что я уже давно иммигрировал в Португалию

Ответить

Леха

0

Почему твиттер фбк до сих пор доступен на территории России?

Ответить

Парламентский кран

Леха
1

Скоро будет чебурнет, тогда все и почистят 

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Парламентский кран

Парламентский
0

одним движением руки 

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Алексей Штейн

–2

Пипец….ребята так старались кричать «мы здесь власть», ну почему блин не получилось ничего ???

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Sortofstone

Алексей
1

Ответ на этот вопрос - подсудная статья.

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Никон Макиенко

Алексей
1

Потому те кто на лавочках бурчат «они здесь власть а мы тупые алкоголики и тунеядцы» на 100 лямов больше, к сожалению.
Когда они поймут — тогда всё и поменяется — потому война против информации и образования и свободного интернета идёт со стороны власти.

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Алексей Штейн

Никон
0

Население 146млн. Получается если 100 миллионов против , а 20 за(пенсионеров не считаем) , то меньшинство должно решить как должна жить страна ?

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Alex P

Алексей
0

кто меньшинство а кто большинство должно решаться на выборах, и тогда всё будет по-честному. только русский человек к сожалению слишком раб, чтобы осознать важность наличия у себя права выбирать

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Никон Макиенко

Алексей
0

Они не против, потому что им думать запретили, нужно «ща потише», пересидеть, подождать и т.п.
20 лямов живут в демократии, а 100 ещё даже не в комунизме, а пока ещё крестьяне, у которых барин сказал молчать в тряпочку. Вот как они осознают, что такое демократия — тогда и можно их учитывать в твоей математике. Сейчас эти 20% — это и есть наше демократическое общество, они и есть все 100%, и они само собой и есть большинство.

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Идеальный клуб

0

каждый день кто-то прекращает свою деятельность. Пиздец конечно. Проект вот недавно схлопнулся

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Убежденный динозавр

Идеальный
0

И шо делать?

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Жених приехал

Идеальный
0

Они не прекратили деятельность.

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Идеальный клуб

Жених
0

я про деятельность на территории России

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Идеальный клуб

Идеальн…
0

физически

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true iBegginer

0

Я так и не понял, как команда 29 связана с чешской нежелательной организацией. у Ремесла ничего толком нет.

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Морс Вишневый

0

Мой муж работал с Павловым. Это ужасная новость, это пиздец.

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