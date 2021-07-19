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Новости
yannlll

РБК: Мишустин распределил вице-премьеров по федеральным округам — они будут курировать реализацию госпрограмм Статьи редакции

И возглавят управляющие советы регионов.

28 28 комментариев
1450 просмотров

Глава правительства Михаил Мишустин определил, какие вице-премьеры будут курировать какие федеральные округа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Распределение кураторства среди вице-премьеров:

  • Вице-премьер Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ. Сейчас она отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию;
  • Вице-премьер Юрий Борисов — Уральский федеральный округ. В правительстве он ответственен за промышленность и оборонку;
  • Вице-премьер Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ. Она отвечала за здравоохранение и образование;
  • Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ. В правительстве он курирует работу Минфина;
  • Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ;
  • Вице-премьер Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ и Арктику;
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ. Раньше он отвечал только за Крым, теперь же ответственен за весь ЮФО;
  • Вице-премьер Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ. В правительстве он отвечает за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Алексей Оверчук остались без кураторских обязанностей.

Президент Владимир Путин на прямой линии в конце июня заявил, что подход к работе с российскими территориями со стороны правительства изменится. Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие федеральных округов, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.

В начале июля господин Мишустин распределил между своими заместителями ответственность за реализацию государственных программ. По задумке правительства, кураторы в федеральных округах должны руководить управляющими советами, которые корректируют госпрограммы.

#новости #регионы #политика

28 28 комментариев
8
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28 комментариев
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Владимир Климов

7

Вот это прорыв будет. Почему раньше не догадались так сделать?

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Михаил Кометов

Владимир
8

Бумеры изобрели губернаторов

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Колючий Филипп

Владимир
0

Прорыв ануса? То есть как всегда жидко обосрутся? Дык, так и раньше было.

Ответить

Владимир Климов

Колючий
0

Вечно у тебя мысли про анус

Ответить

Колючий Филипп

Владимир
0

Они появляются, когда я читаю про очередную попытку "подняться с колен" и выполнить постановление Лучезарного.

Ответить

Владимир Климов

Колючий
0

Расслабься.

Ответить

Колючий Филипп

Владимир
0

Тут всё слишком очевидно, что бы напрягаться

Ответить

Ваша Закладко

Владимир
0

время прорывать 

Ответить

badResistor

3

Губернаторы - назначаемые, мэры тоже назначаемые, суды назначаемые.
Куда еще курирующих то?
или... может система "вертикали" тупо не работает и надо чтобы федерализация таки была? — Да не быть, не может.

Ответить

Владимир Климов

badResistor
0

Можно же выбрать консьержа в подъезд, например.

Ответить

badResistor

Владимир
1

Кстати нельзя. управляшка нанимает и кого наймет -того наймет, можно выгнать текущего, но не более

Ответить

Andrew Sychev

badResi…
1

И здесь русским не дают выбрать. Да что такое

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Владислав Микк

1

Должность ради должности, все как всегда

Ответить

Николай Николаевич

Владислав
2

Строят ещё один уровень иерархии.

Ответить

Ваша Закладко

Владислав
0

хотят жить лучше  
успех 2050 
10000 дней 
норм программы же

Ответить

Идеальный колос

1

восемь бездельников Мишустина

Ответить

Smaug The Terrible

Идеальный
2

Омерзительная восьмерка
(Только вчера посмотрел кстати)

Ответить

Вася Пражкин

1

распределил вице-премьеров

поставил смотрящих

Ответить

Антон Лисин

0

Коми не повезло с такой бабой работать 

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Владимир Климов

Антон
0

больше по мужикам?

Ответить

Антон Лисин

Владимир
0

По молодым бабам 

Ответить

Nikita Resh

0

Эх заживем

Ответить

Leha Shum

0

Он съел деда, не проблема
Очень вкусный дед

Ответить

Прошлый каякер

0

А куда полпредов девать теперь?

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Подозрительный Кот

Прошлый
0

на повышение, будут следить за комментами tj

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andorus

0

А моня сямому кулятоля выблядь?

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Подозрительный Кот

andorus
0

.

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Maus Colt

0

ну слава богу, наконец-то заживем

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