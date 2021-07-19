РБК: Мишустин распределил вице-премьеров по федеральным округам — они будут курировать реализацию госпрограмм Статьи редакции
И возглавят управляющие советы регионов.
Глава правительства Михаил Мишустин определил, какие вице-премьеры будут курировать какие федеральные округа. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.
Распределение кураторства среди вице-премьеров:
- Вице-премьер Виктория Абрамченко — Сибирский федеральный округ. Сейчас она отвечает за недропользование, лесное хозяйство и экологию;
- Вице-премьер Юрий Борисов — Уральский федеральный округ. В правительстве он ответственен за промышленность и оборонку;
- Вице-премьер Татьяна Голикова — Северо-Западный федеральный округ. Она отвечала за здравоохранение и образование;
- Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко — Центральный федеральный округ. В правительстве он курирует работу Минфина;
- Вице-премьер по ТЭКу Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ;
- Вице-премьер Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ. Ранее он курировал Северо-Кавказский федеральный округ и Арктику;
- Вице-премьер Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ. Раньше он отвечал только за Крым, теперь же ответственен за весь ЮФО;
- Вице-премьер Дмитрий Чернышенко — Приволжский федеральный округ. В правительстве он отвечает за цифровую трансформацию, инновации и технологическое развитие.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Алексей Оверчук остались без кураторских обязанностей.
Президент Владимир Путин на прямой линии в конце июня заявил, что подход к работе с российскими территориями со стороны правительства изменится. Вице-премьеры будут отвечать за комплексное социально-экономическое развитие федеральных округов, их инвестиционную привлекательность и результативность бюджетных расходов.
В начале июля господин Мишустин распределил между своими заместителями ответственность за реализацию государственных программ. По задумке правительства, кураторы в федеральных округах должны руководить управляющими советами, которые корректируют госпрограммы.
Вот это прорыв будет. Почему раньше не догадались так сделать?
Прорыв ануса? То есть как всегда жидко обосрутся? Дык, так и раньше было.
Вечно у тебя мысли про анус
Они появляются, когда я читаю про очередную попытку "подняться с колен" и выполнить постановление Лучезарного.
Расслабься.
Губернаторы - назначаемые, мэры тоже назначаемые, суды назначаемые.
Куда еще курирующих то?
или... может система "вертикали" тупо не работает и надо чтобы федерализация таки была? — Да не быть, не может.
Можно же выбрать консьержа в подъезд, например.
Кстати нельзя. управляшка нанимает и кого наймет -того наймет, можно выгнать текущего, но не более
Должность ради должности, все как всегда
Коми не повезло с такой бабой работать
больше по мужикам?
А моня сямому кулятоля выблядь?