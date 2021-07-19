СМИ: Казахстан, Азербайджан и ещё девять стран использовали шпионскую программу Pegasus для слежки за журналистами Статьи редакции
Программа позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов.
Программное обеспечение израильской компании NSO Group власти нескольких стран использовали для взлома телефонов журналистов и активистов, сообщили 17 иностранных СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие) в рамках совместного расследования при технической поддержке Amnesty International.
Израильская компания «киберразведки» NSO Group лицензирует программу Pegasus. Она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов, по изначальной задумке — для борьбы с преступностью. В компании заявили, что предоставляли право пользования Pegasus только в исключительных случаях и по специальному разрешению израильского правительства.
Однако по результатам журналистского расследования выяснилось, что эту программу применяли для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и диссидентами власти нескольких стран. Среди них — Венгрия, Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечает The Guardian.
Расследование основывается на списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому. По данным The Washington Post, из общего перечня идентифицировали свыше тысячи человек из более чем 50 стран, за которыми следило правительство. Среди них — активисты, оппозиционеры, журналисты местных СМИ, а также крупных медиа, например, CNN и Associated Press.
Например, в Азербайджане власти с помощью Pegasus следили за журналисткой Хадиджей Исмайловой — одной из главных журналистов-расследователей в стране. Она отбыла полтора года тюрьмы по обвинении в уклонении от уплаты налогов и растрату. Хадиджа и правозащитные организации назвали дело сфабрикованным. Шпионским атакам также подверглись члены семьи Исмайловой.
Полный список людей, за которыми шпионили с помощью Pegasus, участники расследования планируют публиковать в течение недели, начиная с 19 июля.
Пока лучшее решение на iOS - отключить iMessage
На Android кажется никак
Справедливости ради замечу - там кроме iMessage еще гора и маленькая тележка 0-days уязвимостей. Как минимум, в Safari/Chrome, Whatsapp.
Уязвимость в нем во всех версиях iOS, при получении специального сообщения можно получить полный доступ к системе
«Пускай Apple нас имеет по расписанию и сверхурочно, зато мы в полной безопасности». Тысячу раз объясняли, что это так не работает, но жертвы рекламы всё фантазруют и дрочат, дрочат и фантазируют.
Отдельно отметим обычное лицемерие прессы: как всегда, «плохая» фирма продала уязвимости в «плохие» страны третьего мира. О том, что государственным органам и корпорациям в «демократических странах» продано на порядок больше, как и о возможностях слежки напрямую через Apple, Google и прочих, стыдливо умалчивается.
Сильный чайник
наоборот так только еще обиднее присесть за хуйню будет))
PRISM и его аналоги в других странах насмехаются над тобой
всё, ты под колпаком
Лицензия на использование программы недёшево стоит для стран-заказчиков, фирма NSO зарабатывает миллионы. Простых людей прослушивают через более массовые и масштабируемые каналы слежки типа телефона
Чё за хуйня, Израиль?
Статистический кофе
Друзьям можно всё
PS Я не про страны которые использовали софт.
Все хакерские фирмы, которые не умерили свою гордыню и публично хвалились мощью своего хакерства, в итоге сами были взломаны другими хакерами. Вот и NSO доигралась в PR
Недавно ещё была новость, что специалисты по кибербезопасности доказали, что отчеты и логи Pegasus можно отредактировать и подделать, что ставит по сомнение кучу судебных решений, где преступников осудили на основании взломов телефонов с помощью Pegasus