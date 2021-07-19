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Новости
yannlll

СМИ: Казахстан, Азербайджан и ещё девять стран использовали шпионскую программу Pegasus для слежки за журналистами Статьи редакции

Программа позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов.

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Программное обеспечение израильской компании NSO Group власти нескольких стран использовали для взлома телефонов журналистов и активистов, сообщили 17 иностранных СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие) в рамках совместного расследования при технической поддержке Amnesty International.

Израильская компания «киберразведки» NSO Group лицензирует программу Pegasus. Она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов, по изначальной задумке — для борьбы с преступностью. В компании заявили, что предоставляли право пользования Pegasus только в исключительных случаях и по специальному разрешению израильского правительства.

Однако по результатам журналистского расследования выяснилось, что эту программу применяли для слежки за журналистами, активистами, оппозиционными политиками и диссидентами власти нескольких стран. Среди них — Венгрия, Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда, Саудовская Аравия и ОАЭ, отмечает The Guardian.

Расследование основывается на списке из 50 тысяч телефонных номеров, которые могли подвергнуться взлому. По данным The Washington Post, из общего перечня идентифицировали свыше тысячи человек из более чем 50 стран, за которыми следило правительство. Среди них — активисты, оппозиционеры, журналисты местных СМИ, а также крупных медиа, например, CNN и Associated Press.

Например, в Азербайджане власти с помощью Pegasus следили за журналисткой Хадиджей Исмайловой — одной из главных журналистов-расследователей в стране. Она отбыла полтора года тюрьмы по обвинении в уклонении от уплаты налогов и растрату. Хадиджа и правозащитные организации назвали дело сфабрикованным. Шпионским атакам также подверглись члены семьи Исмайловой.

Хадиджа Исмаилова Фото «Голос Америки»

Полный список людей, за которыми шпионили с помощью Pegasus, участники расследования планируют публиковать в течение недели, начиная с 19 июля.

#новости #слежка #политика #расследования #казахстан #азербайджан

30 30 комментариев
15
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Денис Ваймс

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Сильный чайник

0

Как проверить смартфон на наличие такого?

У меня в последнее время частенько греется снихуя(

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Kirill Efimov

Сильный
3

Пока лучшее решение на iOS - отключить iMessage
На Android кажется никак

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Вася Пражкин

Kirill
3

Справедливости ради замечу - там кроме iMessage еще гора и маленькая тележка 0-days уязвимостей. Как минимум, в Safari/Chrome, Whatsapp.

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NavaGava

Kirill
0

отключить iMessage

Что с ним не так?

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Kirill Efimov

NavaGava
5

Уязвимость в нем во всех версиях iOS, при получении специального сообщения можно получить полный доступ к системе

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Kirill Efimov

Kirill
3

https://twitter.com/billmarczak/status/1416801514685796352

Bill Marczak @billmarczak
@AmnestyTech (1) @AmnestyTech saw an iOS 14.6 device hacked with a zero-click iMessage exploit to install Pegasus. We at @citizenlab also saw 14.6 device hacked with a zero-click iMessage exploit to install Pegasus. All this indicates that NSO Group can break into the latest iPhones.
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vasya pupkin

Kirill
0

«Пускай Apple нас имеет по расписанию и сверхурочно, зато мы в полной безопасности». Тысячу раз объясняли, что это так не работает, но жертвы рекламы всё фантазруют и дрочат, дрочат и фантазируют.

Отдельно отметим обычное лицемерие прессы: как всегда, «плохая» фирма продала уязвимости в «плохие» страны третьего мира. О том, что государственным органам и корпорациям в «демократических странах» продано на порядок больше, как и о возможностях слежки напрямую через Apple, Google и прочих, стыдливо умалчивается.

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No Name

Сильный
0

Если ты обычный Васян с завода, то можешь расслабиться.

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Сильный чайник

No
5

наоборот так только еще обиднее присесть за хуйню будет))

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Alexey Vodkin

Сильный
0

за какую хуйню? )

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Миша Копейкин

No
0

PRISM и его аналоги в других странах насмехаются над тобой

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NavaGava

Миша
0

Те кто их используют по другую сторону баррикад, а значит похуй

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AZP

Сильный
0

Ты не оппозиционер.

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Сильный чайник

AZP
0

а как же мои комментарии на тж?

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Smaug The

Сильный
2

У тебя есть оправдание

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Сильный чайник

Smaug
0

оно не сработает(

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Максим Шпилёв

Сильный
0

всё, ты под колпаком

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Smaug The Terrible

Максим
0

По нечетным Колпак сверху, по четным - осёл

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Аркадий Гайдаржи

Сильный
0

Лицензия на использование программы недёшево стоит для стран-заказчиков, фирма NSO зарабатывает миллионы. Простых людей прослушивают через более массовые и масштабируемые каналы слежки типа телефона

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Жених приехал

1

Чё за хуйня, Израиль?

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Статистический кофе

Жених
0

Друзьям можно всё
PS Я не про страны которые использовали софт.

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Идеальный колос

0

должен же был быть заложен механизм отключить или обойти эту хуйню. а то ведь за еврейским создателем может сработать

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Колючий Филипп

0

Хм, РФ в списке нет, значит, свои разработки 

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Идеальный колос

Колючий
0

или купили через Азербайджан под видом бухгалтерского ПО

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мЕдь

Колючий
0

идентифицировали свыше тысячи человек из более чем 50 стран

Может пока не написали про нас. Подождём завершение публикации полного списка. 

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Head Hunter

0

Привет предустановленному ПО от Яндекса

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Аркадий Гайдаржи

0

Все хакерские фирмы, которые не умерили свою гордыню и публично хвалились мощью своего хакерства, в итоге сами были взломаны другими хакерами. Вот и NSO доигралась в PR

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Аркадий Гайдаржи

Аркадий
0

Недавно ещё была новость, что специалисты по кибербезопасности доказали, что отчеты и логи Pegasus можно отредактировать и подделать, что ставит по сомнение кучу судебных решений, где преступников осудили на основании взломов телефонов с помощью Pegasus

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RUben

0

12 друзей чыкчырыка 

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