Российские книготорговцы попросили Минюст разъяснить, как нужно писать о Гитлере и можно ли использовать его фото Статьи редакции
В Кремле считают, что «если на обложке большие крупные изображения, то какая-то популяризация абсолютно не нужна и не допустима по закону».
Российский книжный союз (РКС), Российское историческое общество, Гильдия продюсеров России и Российская библиотечная ассоциация попросили Минюст объяснить, как будет применяться закон против реабилитации нацизма и какие книги нужно убрать из магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Речь идёт о принятом 9 июня законе, запрещающем «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Новые правила вступили в силу 12 июля.
Участники рынка заявили, что «правоприменение в данном ФЗ не прописано, а формулировки самого закона позволяют достаточно широкое их трактование». Минюст готовит разъяснения.
Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская рассказала «Коммерсанту», что поправки не распространяются на книги с атрибутикой или изображениями вождей Третьего рейха, которые формируют негативное отношение к идеологии нацизма и в которых отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.
В начале июля Российский книжный союз попросил торговые сети изъять из продажи книги, которые нарушают требования обновлённого законодательства. Ямпольская уточнила, что в документе РКС «не упоминается про негативное отношение к идеологии нацизма, из чего люди могут сделать вывод, что запрещено абсолютно все — и надо срочно бежать и изымать».
По словам вице-президента РКС Леонида Палько, он «не был в курсе», что новые требования не распространяются на изображения, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что требование РКС изъять из оборота книги, на обложках которых размещены фото Адольфа Гитлера и прочих нацистских преступников, «совершенно нормально».
Успешный Абдужаббор
Ну может и хорошо, ибо заебали каждый год выпускать фильмы про вмв. Ничего лучше "Иди и смотри" и "В бой идут одни старики" не сняли и не снимут.
В августе 44-го ещё. А вдруг не Мищенко? Качай, Паша, качай!
"Крик тишины" из современного вполне неплохой. Только наивный.
Радостный вентилятор
вся тема не пойдет, пойдет вся не гостема.
для того и закон - мединский может хоть обмазаться гитлерами, и ничего ему не будет
Идеальный колос
поделки мединского не собирают кассу чтобы выйти на самоокупаемость и хорошо критикуются всякими бэдами, так что это только усилит забывание
Радостный
поделки мединского включают так же учебники, которые покупаются через госзакупки на наше бабло.
Министерство просвещения одобрило учебник истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, передает РИА Новости.
да и фильмы с его участием окупаются до выхода за счет того же нашего бабла выданного в безвозвратных грантах. касса ему не нужна
Верхний Макс
Тот-про-кого-нельзя-писать
Универсальный алмаз
Боюсь лайкать ведь там в толпе возможно Гитлер а это статья
сам думал 3 сек, постить или нет
Светский
Удалил предыдущую пикчу
Зачем писать? Давайте сжигать вообще все книги!
Комментарий удален.
Российские книготорговцы попросили Минюст разъяснить, как нужно писать о Клутине и можно ли использовать его фото
Чарли Чаплин без шапочки напал на Польшу в 1939 году. На этот раз публика не смеялась, но усатый грузин улыбнулся.
Вот есть книга об операции Валькирия по устранению так называемого берлинского психопата. Если так называемый берлинский психопат там на обложке засветился, теперь это плохая книга?
Ну фото Путина можно публиковать, значит и фото Гитлера можно, это же все одно. Хотя подождите, какой сейчас год? Я походу годом ошибся.
А фильмы с изображением художественные и документальные? А то не порядок
Только недавно задавался вопросом, когда запретят имя Гитлер и начнут использовать "имя которое нельзя называть".