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Новости
Артём Мазанов

Российские книготорговцы попросили Минюст разъяснить, как нужно писать о Гитлере и можно ли использовать его фото Статьи редакции

В Кремле считают, что «если на обложке большие крупные изображения, то какая-то популяризация абсолютно не нужна и не допустима по закону».

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Российский книжный союз (РКС), Российское историческое общество, Гильдия продюсеров России и Российская библиотечная ассоциация попросили Минюст объяснить, как будет применяться закон против реабилитации нацизма и какие книги нужно убрать из магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о принятом 9 июня законе, запрещающем «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Новые правила вступили в силу 12 июля.

Участники рынка заявили, что «правоприменение в данном ФЗ не прописано, а формулировки самого закона позволяют достаточно широкое их трактование». Минюст готовит разъяснения.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская рассказала «Коммерсанту», что поправки не распространяются на книги с атрибутикой или изображениями вождей Третьего рейха, которые формируют негативное отношение к идеологии нацизма и в которых отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Но, если книга называется предположим: «Как Гитлер развязал войну», безусловно, нет никаких признаков пропаганды, оправдания нацизма и его главного идеолога. Тогда нечего и изымать.

Елена Ямпольская
глава думского комитета по культуре

В начале июля Российский книжный союз попросил торговые сети изъять из продажи книги, которые нарушают требования обновлённого законодательства. Ямпольская уточнила, что в документе РКС «не упоминается про негативное отношение к идеологии нацизма, из чего люди могут сделать вывод, что запрещено абсолютно все — и надо срочно бежать и изымать».

Я удивилась, узнав какое количество литературы у нас выпускается с крупными портретами Гитлера на обложке.

Елена Ямпольская
глава думского комитета по культуре

По словам вице-президента РКС Леонида Палько, он «не был в курсе», что новые требования не распространяются на изображения, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что требование РКС изъять из оборота книги, на обложках которых размещены фото Адольфа Гитлера и прочих нацистских преступников, «совершенно нормально».

Если речь идет о справочной информации и каких-то изображениях внутри книги, — это другое дело. Если об обложках — то совершенно нормально. Зачем таких людей на обложке размещать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

#новости #гитлер

40 40 комментариев
12
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Идеальный колос

17

как я и говорил - теперь чтобы не попасть под дурацкие законы , вся тема ВОВ постепенно пойдет в забвение , потому что авторы не знаю как писать , чтобы не попасть за решетку.

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FOX

Идеальный
26

писать будет только лично путин

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Andrew Muralov

FOX
0

Путлер. 

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Успешный Абдужаббор

Идеальный
9

Ну может и хорошо, ибо заебали каждый год выпускать фильмы про вмв. Ничего лучше "Иди и смотри" и "В бой идут одни старики" не сняли и не снимут.

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Le Petit Train Jaune

Успешный
2

В августе 44-го ещё. А вдруг не Мищенко? Качай, Паша, качай!

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Alexei Kuksin

Успешный
0

"Крик тишины" из современного вполне неплохой. Только наивный.

Ответить

LR

Alexei
0

Книга "Война все спишет"

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Радостный вентилятор

Идеальный
6

вся тема не пойдет, пойдет вся не гостема.
для того и закон - мединский может хоть обмазаться гитлерами, и ничего ему не будет

Ответить

Идеальный колос

Радостный
1

поделки мединского не собирают кассу чтобы выйти на самоокупаемость и хорошо критикуются всякими бэдами, так что это только усилит забывание

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Радостный

Идеальн…
1

поделки мединского включают так же учебники, которые покупаются через госзакупки на наше бабло.
 Министерство просвещения одобрило учебник истории под редакцией помощника президента России, председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского. Об этом заявил научный директор РВИО Михаил Мягков, передает РИА Новости.

да и фильмы с его участием окупаются до выхода за счет того же нашего бабла выданного в безвозвратных грантах. касса ему не нужна

Ответить

Хозяйственный огонь

20

 Российские книготорговцы попросили Минюст разъяснить, как нужно писать о Гитлере

Кхе-кхе

- ЭТОТ ЧЕЛОВЕК

- БЕРЛИНСКИЙ ХУДОЖНИК

- ПАЦИЕНТ ПРОФЕССОРА МОРЕЛЯ

- "ЧЕЛОВЕК ГОДА - 1938"

- ОДНОБУНКЕРНИК

Ответить

Верхний Макс

Хозяйственный
2

Тот-про-кого-нельзя-писать

Ответить

Р О Б А Т

Верхний
0

Австрийский художник
Дедушка

Ответить

FOX

9
Ответить

Универсальный алмаз

FOX
12

Боюсь лайкать ведь там в толпе возможно Гитлер а это статья

Ответить

FOX

Универсальный
2

сам думал 3 сек, постить или нет

Ответить

Светский

FOX
2

Удалил предыдущую пикчу

Ответить

Светский

Светский
10

Сука пиздец в каком же ебаном кошмаре мы живем

Ответить

Светский

Светский
0

Поймите правильно. Я прост запостил скриншот из Индианы Джонса, но хуй знает, чем такие вольности могут обернуться в современной России

Ответить

Универсальный

Светский
2

Воу Воу палехче

Ответить

Универсальный

FOX
1

Путинизм дело такое

Ответить

мЕдь

3

Зачем писать? Давайте сжигать вообще все книги!

Ответить

мЕдь

мЕдь
3

Знаете кто ещё так делал?

Ответить

Успешный Абдужаббор

мЕдь
4

Брэдбери?

Ответить

Рыжий

Успешный
2

Гай Монтэг же

Ответить

Успешный

Рыжий
2

Но он же перестал

Ответить

Рыжий

Успешный
1

И еще, забыл фамилию главного пожарного. Который поучал Гая 

Ответить

FOX

мЕдь
1

картинка выше

Ответить

Катя Лукаверова

мЕдь
0

Все книги, кроме 

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Владислав Микк

1

Комментарий удален.

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Идеальный колос

Владислав
4

все всё понимают

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Р О Б А Т

2

Российские книготорговцы попросили Минюст разъяснить, как нужно писать о Клутине и можно ли использовать его фото 

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Lofoten Forsake

2

Чарли Чаплин без шапочки напал на Польшу в 1939 году. На этот раз публика не смеялась, но усатый грузин улыбнулся. 

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Le Petit Train Jaune

1

Вот есть книга об операции Валькирия по устранению так называемого берлинского психопата. Если так называемый берлинский психопат там на обложке засветился, теперь это плохая книга?

Ответить

Джон Кроули

1

Ну фото Путина можно публиковать, значит и фото Гитлера можно, это же все одно. Хотя подождите, какой сейчас год? Я походу годом ошибся.

Ответить

Саша Александров

Джон
0

Выехали

Ответить

Промышленный Данила

0

Российские Наркоторговцы попросили Минюст разъяснить, как где можно продать товар и можно ли использовать его самим

Ответить

Саша Александров

0

А фильмы с изображением художественные и документальные? А то не порядок

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Cерьёзный Валера

0

Только недавно задавался вопросом, когда запретят имя Гитлер и начнут использовать "имя которое нельзя называть".

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Andrew Muralov

0
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