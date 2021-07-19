В Кремле считают, что «если на обложке большие крупные изображения, то какая-то популяризация абсолютно не нужна и не допустима по закону».

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Российский книжный союз (РКС), Российское историческое общество, Гильдия продюсеров России и Российская библиотечная ассоциация попросили Минюст объяснить, как будет применяться закон против реабилитации нацизма и какие книги нужно убрать из магазинов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идёт о принятом 9 июня законе, запрещающем «отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси». Новые правила вступили в силу 12 июля.

Участники рынка заявили, что «правоприменение в данном ФЗ не прописано, а формулировки самого закона позволяют достаточно широкое их трактование». Минюст готовит разъяснения.

Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская рассказала «Коммерсанту», что поправки не распространяются на книги с атрибутикой или изображениями вождей Третьего рейха, которые формируют негативное отношение к идеологии нацизма и в которых отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

Но, если книга называется предположим: «Как Гитлер развязал войну», безусловно, нет никаких признаков пропаганды, оправдания нацизма и его главного идеолога. Тогда нечего и изымать. Елена Ямпольская глава думского комитета по культуре

В начале июля Российский книжный союз попросил торговые сети изъять из продажи книги, которые нарушают требования обновлённого законодательства. Ямпольская уточнила, что в документе РКС «не упоминается про негативное отношение к идеологии нацизма, из чего люди могут сделать вывод, что запрещено абсолютно все — и надо срочно бежать и изымать».

Я удивилась, узнав какое количество литературы у нас выпускается с крупными портретами Гитлера на обложке. Елена Ямпольская глава думского комитета по культуре

По словам вице-президента РКС Леонида Палько, он «не был в курсе», что новые требования не распространяются на изображения, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что требование РКС изъять из оборота книги, на обложках которых размещены фото Адольфа Гитлера и прочих нацистских преступников, «совершенно нормально».