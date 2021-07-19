Наша сотрудница начала диалог с сотрудниками, снимать всё на телефон. Полицейские попытались максимально ограничить эту видеосъемку. Она попыталась снять их нагрудные жетоны — сотрудники отворачивались, чего они не имеют права делать. В конце концов её толкнули, затем, когда она уже решила уходить, её догнал сотрудник полиции, завернул ей руку, засунул в автозак. В процессе он прижал коленом ей руку, и у неё, скорее всего, ушиб руки. Он ударил её головой о стол.