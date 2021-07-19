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Новости
yannlll

Журналистку «Ленты.ру», снимавшую задержание ребёнка в Москве, обвинили в мелком хулиганстве и избили в автозаке Статьи редакции

Суд состоится сегодня — девушке грозит до 15 суток ареста или штраф.

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Анастасия Завьялова в ОВД «Басманный» Фото из твиттера журналистки «Медиазоны» Полины Глуховой 

Полиция составила протокол о мелком хулигантстве на сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, снимавшую задержание несовершеннолетней девочки на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом рассказала журналистка «Медиазоны» Полина Глухова.

полина глухова @whitechurch_
Настю привезли в ОВД Басманный. Сейчас полицейские планируют составлять протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). Мы покажем протокол правозащитникам перед тем, как его подписывать https://t.co/oRQ8hb4N9D

Завьялову задержали вечером 17 июля. Она снимала, как полицейские заводят в автозак маленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя. По словам главреда «Ленты.ру» Владимира Тодорова, Завьялова хотела разобраться, почему сотрудники полиции заводят в автозак несовершеннолетнего, хотя не имеют право это делать.

Наша сотрудница начала диалог с сотрудниками, снимать всё на телефон. Полицейские попытались максимально ограничить эту видеосъемку. Она попыталась снять их нагрудные жетоны — сотрудники отворачивались, чего они не имеют права делать. В конце концов её толкнули, затем, когда она уже решила уходить, её догнал сотрудник полиции, завернул ей руку, засунул в автозак. В процессе он прижал коленом ей руку, и у неё, скорее всего, ушиб руки. Он ударил её головой о стол.

Владимир Тодоров
главред «Ленты.ру»

Завьялову доставили в ОВД «Басманный». В травмпункте ей наложили повязку на руку. По словам журналистки «Медиазоны» Глуховой, врачи зафиксировали у Завьяловой ушиб плеча.

полина глухова @whitechurch_
Настя говорит, что ее в полицейском автобусе ударили об стол головой. Сейчас мы ждём скорую помощь в ОВД Басманный https://t.co/4WsWkVzocc

Редакция «Ленты.ру», где работает девушка, заявила, что «возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента».

Издание утверждает, что Завьяловой более шести часов не разъясняли причину задержания и отказывались выдать протокол об административном правонарушении. В итоге её обвинили в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением полиции.

В пресс-службе Главного управления по Москве заявили, что журналистку задержали за воспрепятствование работе полицейских. «На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла», — добавили там.

Завьялову задержали до суда 19 июля. Девушке грозит до 15 суток ареста или штраф до 2,5 тысяч рублей.

#новости #задержания #сми #полиция

65 65 комментариев
69
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Семейный крюк

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Работаешь в провластном СМИ, защищаешь власть, говоришь, что оппозицию правильно выебали - думаешь, что уж тебя-то не выебут.
Тебя выёбывают.

Ответить

Кислотный беспилотник

Семейный
8
Ответить

Андрей Охапкин

Семейный
0

Где она это говорила?

Ответить

Семейный крюк

Андрей
1

В договоре Лента.ру после захвата вроде появился такой пункт. Нет?

Ответить

Андрей Охапкин

Семейный
0

Я не знаю, но речь конкретно про эту журналистку, есть примеры её высказываний?

Ответить

Семейный крюк

Андрей
0

Конкретно про эту журналистку: она знала, куда шла.
Как говорят в наших деревнях: "Назвался груздем - полезай в кузов."

Ответить

Андрей Охапкин

Семейный
0

Типа "сама виновата"?

Ответить

Семейный крюк

Андрей
1

Виновата в поддержании режима, который её выбеал.
Тут все виновны и все жертвы друг друга.

Ответить

Кислотный

Семейный
0

Полез в кузов - называйся груздем*

Ответить

Нижний интернет

34

Передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка ахахахах

Ответить

Лига тупых

–76

Это точно женщина? Больше похожа на редфемку

Ответить

Идеальный колос

Лига
84

это точно коммент адеквата? больше похож на уебана не к месту приплетающего че попало

Ответить

alexferman

Идеальный
30

Лига тупых

Ответить

Pavel Romanov

Идеальный
8

Ну он же из "Лиги тупых", видишь, что ты от него требуешь

Ответить

Миша Копейкин

Pavel
0

Вжился в роль

Ответить

Николай

Миша
3

Роль?!

Ответить

Smaug The Terrible

20

Если к сотруднику прокремлевской помойки, на 146% заселенной ботами, такое отношение, то что говорить про независимые СМИ или тебя

Ответить

alexferman

Smaug
19

Как будто ментам не похер, кого из журналистов ломать и винтить

Ответить

Smaug The Terrible

alexferman
0

Мне кажется, на журнашлюху с Первого руку бы не подняли

Ответить

true iBegginer

Smaug
3

футболисты подняли

Ответить

Dmitry R.

true
0

они особо не спрашивали, кто перед ними. попали на зону кстати по той же причине. нарвались не на того.

Ответить

Успешный Абдужаббор

Smaug
1

Ну, кстати они иногда темы поднимают, про которые рт, первый канал не расскажут. Но все же, лента до 2014 ван лав

Ответить

Eugen T

23

На фото такое лицо, будто Крым не наш

Ответить

Нижний интернет

9

Каждый раз как-то тепло на душе, когда пропогандистская мразота получает пиздюлей от режима, который она же и пиарит :3

Типа, знай свое место, обслуга. 

Ответить

Отличный спрей

Нижний
0

Будешь ли ты рад, если менты изобьют Фаста или Лихачева?

Ответить

Нижний интернет

Отличный
3

А кто эти люди?

Ответить

Отличный спрей

Нижний
1

Хз, какие-то работники с какого-то там тжурнала, один в ленту перешел, другой в mail.ru.

Ответить

Известный алмаз

Отличный
1

Пока они весят менее 100кг, пусть у них все будет хорошо.

Ответить

Известный алмаз

Отличный
0

Блэд, инфополе
Даже не знал шо в соседних темах срач какой-то когда припомнил его.

Ответить

Андрей Охапкин

Нижний
0

Нет, не тепло, зачен радоваться страданиям других людей? 🤷🏾‍♀️

Ответить

Нижний интернет

Андрей
0

То есть, ты из тех кто стал бы оплакивать Гитлера?

Ответить

Андрей Охапкин

Нижний
0

Классика, это было ожидаемо
Ну и в целом как-то уровень её проступка не дотягивает до Гитлера

Закон Годвина
Закон Годвина (англ. Godwin's Law) — распространённое выражение в интернет-культуре, которое…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Stanley H. Tweedle

10

А помните лента ру была крутой и написала бы об избиении своей сотрудницы ментами сразу, а не через сутки

Ответить

Маринеску

Stanley
3

Я думаю, они с удовольствием перевернут эту страницу.

Ответить

мЕдь

10

Когда понял, что это не чудовищная ошибка. 

Ответить

Jenny Smith

мЕдь
1

что у моркови есть цена.

Ответить

Прошлый каякер

7

Опять синева неожиданно расплескалась?

Ответить

Alex A

Прошлый
0

расплескался ЛСД!

Ответить

Боковой украинец

Alex
0

Сочувствую, попробуй ваткой собрать

Ответить

Jenny Smith

Alex
0

ЛСЛ.

Ответить

Р О Б А Т

6

Члентожурналюх не жалко. Отжали у Тимченко и превратили в желтушную ебаную помойку с кремлеботами в коментах

Ответить

Успешный Абдужаббор

Р
0

У них комменты есть?

Ответить

Nagibator RusPro

Успешный
1

Есть, но там стабильные хохлосрачи с лахтой

Ответить

Успешный

Nagibat…
0

Ты описал ТЖ, только здесь все в хохлосраче участвуют

Ответить

true iBegginer

5

 о профессиональном статусе журналиста не заявляла

а нежурналистам снимать полиционеров нельзя?

Ответить

Маринеску

4

Судя по сайту Ленты она SMMщица, насколько корректно называть ее журналисткой? 

Ответить

Иван Иванович

Маринеску
1

или человеком

Ответить

Идеальный колос

1

надо всегда говорить что ты с телеканала россия что ли чтобы м-ра начинали включать голову , а может не стоит пиздить всех подряд ?

Ответить

Прошлый каякер

Идеальный
4

Было бы что включать

Ответить

Roma Dmitriev

2

забрало запотело

Ответить

Иван Иванович

2

интересно, какое количество комментаторов, высравших "так и надо работающим на Кремль" с удовольствием бы оказалось на ее месте (не в автозаке, а в провластном СМИ или госкомпании какой-нибудь)? если не сейчас, то когда кушать захочется например, или когда захочется хорошо кушать. ведь наверняка тогда запоете что-то типа "я-то ничего плохого не делаю"

Ответить

Андрей Охапкин

Иван
0

Она просто выполняла приказы

Ответить

Иван Иванович

Андрей
0

а я про нее ничего не говорю, мне скорее интересно, сколько тут лицемеров

Ответить

IO

–2

Мусора перепутали кого можно пиздить

Ответить

Известный алмаз

IO
4

Спорим, нет?

Ответить

IO

Известный
0

Я думаю они либо перепутали её с медузой, либо решили по старой памяти что Лента леваки. А сейчас они как минимум привлекли внимание к тому что упрятали несовершеннолетнего в автозак.

Ответить

Прошлый каякер

IO
1

Я думаю, они не думали

Ответить

Промышленный Данила

–6

А где видос то что она снимала? Почему то я уверен в том что она сама там довыебывалась. Хотя он наших мусоров тоже что угодно ожидай

Ответить

Джон Кроули

1

Она не журналист, она пропагандист. По приговору Нюрнбергского трибунала её можно и повесить.

Ответить

Маринеску

0

Это конечно хорошо, что лентушницу менты отпиздили, а вот кто из местных токсиков полез бы на ментов, волокущих ребенка в автозак?

Ответить

Nike RossXP

0

когда-нибудь провластные прихлебатели поймут, что им пизда в любом случае.

Ответить

Damir ReDevil

0

Гандоны конченые

Ответить

Ivan Postnikov

0

скрепненько

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blshv.yv

–2

Очень интересно послушать мнение о случившемся у полицаев.
В ходе выполнения должностных обязанностей которых встречается очень много "неординарных личностей", которые прям и просятся, чтоб им уебали как следует.

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Прошлый каякер

blshv.yv
0

Не интересно

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