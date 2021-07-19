Журналистку «Ленты.ру», снимавшую задержание ребёнка в Москве, обвинили в мелком хулиганстве и избили в автозаке Статьи редакции
Суд состоится сегодня — девушке грозит до 15 суток ареста или штраф.
Полиция составила протокол о мелком хулигантстве на сотрудницу «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, снимавшую задержание несовершеннолетней девочки на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом рассказала журналистка «Медиазоны» Полина Глухова.
Завьялову задержали вечером 17 июля. Она снимала, как полицейские заводят в автозак маленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя. По словам главреда «Ленты.ру» Владимира Тодорова, Завьялова хотела разобраться, почему сотрудники полиции заводят в автозак несовершеннолетнего, хотя не имеют право это делать.
Завьялову доставили в ОВД «Басманный». В травмпункте ей наложили повязку на руку. По словам журналистки «Медиазоны» Глуховой, врачи зафиксировали у Завьяловой ушиб плеча.
Редакция «Ленты.ру», где работает девушка, заявила, что «возмущена противоправными действиями сотрудников полиции и намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента».
Издание утверждает, что Завьяловой более шести часов не разъясняли причину задержания и отказывались выдать протокол об административном правонарушении. В итоге её обвинили в мелком хулиганстве, сопряжённом с неповиновением полиции.
В пресс-службе Главного управления по Москве заявили, что журналистку задержали за воспрепятствование работе полицейских. «На неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла», — добавили там.
Завьялову задержали до суда 19 июля. Девушке грозит до 15 суток ареста или штраф до 2,5 тысяч рублей.
Где она это говорила?
В договоре Лента.ру после захвата вроде появился такой пункт. Нет?
Я не знаю, но речь конкретно про эту журналистку, есть примеры её высказываний?
Конкретно про эту журналистку: она знала, куда шла.
Как говорят в наших деревнях: "Назвался груздем - полезай в кузов."
Типа "сама виновата"?
Виновата в поддержании режима, который её выбеал.
Тут все виновны и все жертвы друг друга.
Это точно женщина? Больше похожа на редфемку
Идеальный колос
это точно коммент адеквата? больше похож на уебана не к месту приплетающего че попало
Ну он же из "Лиги тупых", видишь, что ты от него требуешь
Если к сотруднику прокремлевской помойки, на 146% заселенной ботами, такое отношение, то что говорить про независимые СМИ или тебя
Как будто ментам не похер, кого из журналистов ломать и винтить
Мне кажется, на журнашлюху с Первого руку бы не подняли
футболисты подняли
Успешный Абдужаббор
Ну, кстати они иногда темы поднимают, про которые рт, первый канал не расскажут. Но все же, лента до 2014 ван лав
Каждый раз как-то тепло на душе, когда пропогандистская мразота получает пиздюлей от режима, который она же и пиарит :3
Типа, знай свое место, обслуга.
Будешь ли ты рад, если менты изобьют Фаста или Лихачева?
А кто эти люди?
Хз, какие-то работники с какого-то там тжурнала, один в ленту перешел, другой в mail.ru.
Блэд, инфополе
Даже не знал шо в соседних темах срач какой-то когда припомнил его.
Нет, не тепло, зачен радоваться страданиям других людей? 🤷🏾♀️
То есть, ты из тех кто стал бы оплакивать Гитлера?
Классика, это было ожидаемо
Ну и в целом как-то уровень её проступка не дотягивает до Гитлера
А помните лента ру была крутой и написала бы об избиении своей сотрудницы ментами сразу, а не через сутки
Когда понял, что это не чудовищная ошибка.
Члентожурналюх не жалко. Отжали у Тимченко и превратили в желтушную ебаную помойку с кремлеботами в коментах
Успешный Абдужаббор
У них комменты есть?
Есть, но там стабильные хохлосрачи с лахтой
о профессиональном статусе журналиста не заявляла
а нежурналистам снимать полиционеров нельзя?
Судя по сайту Ленты она SMMщица, насколько корректно называть ее журналисткой?
интересно, какое количество комментаторов, высравших "так и надо работающим на Кремль" с удовольствием бы оказалось на ее месте (не в автозаке, а в провластном СМИ или госкомпании какой-нибудь)? если не сейчас, то когда кушать захочется например, или когда захочется хорошо кушать. ведь наверняка тогда запоете что-то типа "я-то ничего плохого не делаю"
Она просто выполняла приказы
а я про нее ничего не говорю, мне скорее интересно, сколько тут лицемеров
Мусора перепутали кого можно пиздить
Известный алмаз
Спорим, нет?
Она не журналист, она пропагандист. По приговору Нюрнбергского трибунала её можно и повесить.
Это конечно хорошо, что лентушницу менты отпиздили, а вот кто из местных токсиков полез бы на ментов, волокущих ребенка в автозак?