В Вологодской области открыли пункт полиции в грузовом контейнере Статьи редакции
Местные чиновники заявили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.
«Первый в регионе модульный участковый пункт полиции» в контейнере для перевозки грузов торжественно открыли в посёлке Семёнково Вологодской области, сообщили в местном управлении МВД.
Контейнер поставили в центре посёлка рядом со зданием администрации. «Здесь чаще всего проходят общественные и культурные мероприятия, поэтому местным жителям будет значительно удобнее обратиться к участковому», — заявили в УМВД.
В помещении оборудовали два кабинета для сотрудников полиции.
Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семёнковского сельского поселения Иван Боринцев отметили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.
Торжественную церемонию открытия нового помещения провёл заместитель начальника полиции по региону Александр Гладышев. Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Кувшиново Алексей Ситник освятил новый участковый пункт полиции.
условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом
До этого они в выгребной яме сидели?
Удивительный томагавк_два
В мусорном контейнере
Командный колос
поднялись мужики, получается
какой следующий контейнер будет?
больше интересует раздают ли бесплатные пиздюли по случаю открытия
Тебе выдадим, подходи
Ну это если бы просто ремонт сделали, а тут смотри ка какое шикарное здание отгрохали.
Идеальный колос
отделение почты лучше выглядит.
хотя в целом одобряю, где подписать чтобы везде так сделали ?
Кесарю кесарево
От этой фотки прям хочется скандировать:
Ра-СЕ-Я! Ра-Се-йа!
Гордишься???
и прям сразу путинки йобнуть охота и пендосов бить
Детей за что?
Я это дети? Я уже подумал, что мельчает полиция.
Идеальный колос
по поиску среди школ Волгограда я откопал одну школу с "полицейским классом".наверное оттуда привлекли вот статья и фото
https://ва.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/19186880?year=2020&month=8&day=3
Идеальный колос
блять только это вологда
ну есть и такое
Хозяйственный огонь
Ну такое себе.
Нужно было первую ленточку сделать перед микрофоном. Ведущая перерезает её и получает микрофон, издавая громкие звуки обильной радости (микрофон ещё не подключен). Звучат аплодисменты.
Вторая ленточка - перед стойкой для микрофона. Перерезая ленточку ведущая как бы открывает вечер и приступает к работе ртом.
Третья и четвертая ленточки на подставках как бы запирают в себе молодых людей, которых видно вдалеке у двери. Ведущая "спасает" их, чтобы они могли помочь ей продолжить торжество.
Пятая ленточка уже должна быть на двери. К этому времени готовы салют и гости из областной администрации (по видеоконференции на экране сияоми начальника районной управы, разумеется). Топ за свои деньги.
А шестой ленточкой можно связать лишнюю бабу и бросить её внутри, чтобы при деле была.
Ну его нахуй тут шутить в комментах, ещё вычислят по айпи и обрубят интернет, как я буду жить
Почему в статье не все картинки? Вы что, священников не уважаете?
ИА Панорама наконец-то пишет новости про мою область! А, стоп, погодите-ка
Вот только пиздить дубинками на митинге будут тебя, а не начальство, которое их в контейнерах работать заставляет
Поднялись со дна до контейнера. Торжественное открытие обошлось дороже самого пункта.
Так эта херня нагревается от малейшего солнца и мёрзнет при любом минусе. Хотя поделом им, пусть страдают.
Там слой ваты приличный. Строительный контейнер стандартный.
Семейный крюк
Ты посмотри расстояние от дверей и окон до потолка: какой там слой ваты?!!
Командный колос
В вашем организме обнаружен пониженный кринж, необходимо было восстановить до нормы
Разве они там не зажарятся от жары?
Вроде ржака, а чисто принципиально подход-то толковый. Хотя я не знаю, как там внутри, может просто контейнер с дырами в качестве окон.
Маск, говорят, переехал в модульный дом и обещает распродать недвигу. Хотя, может, лукавит, конечно.
тут дом не из металла, тут он не имеет лишь маленькое окошка, внутри летом от жары не сдохнешь, зимой не замерзнешь, стены толстые как вижу, это не кусок жести
жесть как она есть
кола мясо с кровью
В Вологодской области открыли отделение полиции
Вообще-то это не отделение, а участковый пункт! Как говорится, две большие разницы.
Вот как полиция будет нормально работать в таких условиях? Это ж загон для скота. Пилят сук на котором сидят