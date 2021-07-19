Местные чиновники заявили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.

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Фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

«Первый в регионе модульный участковый пункт полиции» в контейнере для перевозки грузов торжественно открыли в посёлке Семёнково Вологодской области, сообщили в местном управлении МВД.

Контейнер поставили в центре посёлка рядом со зданием администрации. «Здесь чаще всего проходят общественные и культурные мероприятия, поэтому местным жителям будет значительно удобнее обратиться к участковому», — заявили в УМВД.

В помещении оборудовали два кабинета для сотрудников полиции.

Здесь участковые будут работать и осуществлять прием граждан. Здание оснащено оргтехникой и средствами связи, поэтому правоохранители имеют доступ ко всем необходимым базам данных и нормативным документам. управление МВД

Фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семёнковского сельского поселения Иван Боринцев отметили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.

Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение — модульная конструкция. Сергей Жестянников глава Вологодского муниципального района