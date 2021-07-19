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Новости
yannlll

В Вологодской области открыли пункт полиции в грузовом контейнере Статьи редакции

Местные чиновники заявили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.

79 79 комментариев
2681 просмотров
Фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

«Первый в регионе модульный участковый пункт полиции» в контейнере для перевозки грузов торжественно открыли в посёлке Семёнково Вологодской области, сообщили в местном управлении МВД.

Контейнер поставили в центре посёлка рядом со зданием администрации. «Здесь чаще всего проходят общественные и культурные мероприятия, поэтому местным жителям будет значительно удобнее обратиться к участковому», — заявили в УМВД.

В помещении оборудовали два кабинета для сотрудников полиции.

Здесь участковые будут работать и осуществлять прием граждан. Здание оснащено оргтехникой и средствами связи, поэтому правоохранители имеют доступ ко всем необходимым базам данных и нормативным документам.

управление МВД
Фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

Глава Вологодского муниципального района Сергей Жестянников и глава Семёнковского сельского поселения Иван Боринцев отметили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.

Процесс выбора здания был долгим, но вместе с руководством ОМВД России по Вологодскому району мы нашли подходящее решение — модульная конструкция.

Сергей Жестянников
глава Вологодского муниципального района

Торжественную церемонию открытия нового помещения провёл заместитель начальника полиции по региону Александр Гладышев. Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца в посёлке Кувшиново Алексей Ситник освятил новый участковый пункт полиции.

#новости #регионы #полиция

79 79 комментариев
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34
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мЕдь

43

условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом

До этого они в выгребной яме сидели?

Ответить

Удивительный томагавк_два

мЕдь
40

В мусорном контейнере

Ответить

Колючий Филипп

Удивительный
19
Ответить

Командный колос

Удивительный
1

поднялись мужики, получается
какой следующий контейнер будет?

Ответить

Timur Muratshin

Командн…
6

Докер, а так глядишь и в кубернетес возьмут

Ответить

pashazaur

Командн…
1

Эй, эй, эй, что за дискриминация.
Вон баба какая-то тоже поднялась.

Ответить

Командный колос

pashaza…
2

промстите(

Ответить

Andrew Sychev

Командн…
1

Второй сверху поставят, где будет кабинет начальника

Ответить

Smaug The Terrible

мЕдь
5

Мусор из места неконтролируемой свалки перевезли в контейнер

Ответить

Идеальный колос

19

а нельзя типа просто прийти и начать работать, без шариков дискотеки и вот этого вот всего ?

Ответить

мЕдь

Идеальный
20

Бюджет был потрачен, значит нужно торжество. Даже новое окно должно быть ОТКРЫТО ТОРЖЕСТВЕННО. 

Ответить

Идеальный колос

мЕдь
6

да я чет забыл что в России и скамейки с мусорными баками торжественно открывали

Ответить

Р О Б А Т

Идеальн…
5
Ответить

Физический завод

мЕдь
0

открыть окно

Ответить

Мистер Блондин

Идеальный
11

больше интересует раздают ли бесплатные пиздюли по случаю открытия 

Ответить

Кирилл Вселенский

Мистер
2

Тебе выдадим, подходи

Ответить

Мистер Блондин

Кирилл
–1

мне не идут синяки и гематомы 

Ответить

Трансгендолёт

Идеальный
3

Ну это если бы просто ремонт сделали, а тут смотри ка какое шикарное здание отгрохали.

Ответить

Идеальный колос

Трансгендолёт
2

отделение почты лучше выглядит.
хотя в целом одобряю, где подписать чтобы везде так сделали ?

Ответить

Р О Б А Т

17

Кесарю кесарево

Ответить

Константин Курасов

Р
0

Слесарю - слесарево

Ответить

Валютный чайник

14

Местные чиновники заявили, что условия для работы в новом помещении гораздо комфортнее, чем в старом.

Старое помещение

Ответить

Вася Пражкин

Валютный
2

А где Шарик, за что задержан?

Ответить

Константин Курасов

12

От этой фотки прям хочется скандировать:
Ра-СЕ-Я! Ра-Се-йа!

Ответить

Кирилл Вселенский

Константин
1

Гордишься???

Ответить

Константин Курасов

Кирилл
2

и прям сразу путинки йобнуть охота и пендосов бить

Ответить

Призванный

Констан…
1

Каких ещё пендосов? До них далеко, тут надобно своих бить

Ответить

Кирилл

Констан…
0

А до этого не хотелось? Пройдемте гражданин

Ответить

Ann Partovi

Кирилл
1

Хочу стать полицием

Ответить

Marhal_New _Arleana

Константин
0

Детей за что?

Ответить

мЕдь

Marhal_New
0

Я это дети? Я уже подумал, что мельчает полиция. 

Ответить

Marhal_New

мЕдь
1
Ответить

Идеальный колос

Marhal_…
0

по поиску среди школ Волгограда я откопал одну школу с "полицейским классом".наверное оттуда привлекли вот статья и фото
https://ва.мвд.рф/Press-sluzhba/Novosti/item/19186880?year=2020&month=8&day=3

Ответить

Идеальный колос

Идеальн…
1

блять только это вологда
ну есть и такое

https://35.мвд.рф/news/item/13318133

Ответить

Командный колос

мЕдь
1

@alexferman нужна экспертиза

Ответить

Хозяйственный огонь

Константин
0

Ну такое себе.

Нужно было первую ленточку сделать перед микрофоном. Ведущая перерезает её и получает микрофон, издавая громкие звуки обильной радости (микрофон ещё не подключен). Звучат аплодисменты.

Вторая ленточка - перед стойкой для микрофона. Перерезая ленточку ведущая как бы открывает вечер и приступает к работе ртом.

Третья и четвертая ленточки на подставках как бы запирают в себе молодых людей, которых видно вдалеке у двери. Ведущая "спасает" их, чтобы они могли помочь ей продолжить торжество.

Пятая ленточка уже должна быть на двери. К этому времени готовы салют и гости из областной администрации (по видеоконференции на экране сияоми начальника районной управы, разумеется). Топ за свои деньги.

А шестой ленточкой можно связать лишнюю бабу и бросить её внутри, чтобы при деле была.

Ответить

Ann Partovi

10

Ну его нахуй тут шутить в комментах, ещё вычислят по айпи и обрубят интернет, как я буду жить

Ответить

Валютный чайник

Ann
1

Лучше

Ответить

Alexander D.

8

Почему в статье не все картинки? Вы что, священников не уважаете?

Ответить

Призванный корабль

Alexander
3

Ряса тоже какая-то на алиэкспрессе заказанная похоже.

Ответить

Идеальный колос

Alexander
1

баба справа типа самая умная , ковид победила ?

Ответить

Анастасия Лукьянова

7

ИА Панорама наконец-то пишет новости про мою область! А, стоп, погодите-ка

Ответить

Командный колос

7

профнастил конечно пиздец добавляет отечественный шарм)

Ответить

Алексей Иванов

5

Вот только пиздить дубинками на митинге будут тебя, а не начальство, которое их в контейнерах работать заставляет

Ответить

Саша Александров

4

Поднялись со дна до контейнера. Торжественное открытие обошлось дороже самого пункта.

Ответить

Александр Гонтарев

4

сверхдержавненько

Ответить

aliftin

2

Так эта херня нагревается от малейшего солнца и мёрзнет при любом минусе. Хотя поделом им, пусть страдают.

Ответить

Командный колос

aliftin
2

там вон тенёк

Ответить

Щячло Попячтса

aliftin
2

Теплоизоляция: *существует*

Ответить

Константин Курасов

aliftin
1

Там слой ваты приличный. Строительный контейнер стандартный.

Ответить

Семейный крюк

Константин
0

Ты посмотри расстояние от дверей и окон до потолка: какой там слой ваты?!!

Ответить

Семейный крюк

aliftin
0

Ну, блин, гражданам, пришедшим за помощью тоже придётся страдать.

Ответить

Алексей Приловский

2

менты такие

Ответить

Сильный чайник

2

колоночка стоит, наверное дискотека была

Ответить

Сильный чайник

Сильный
2

танцующим подбросили что-то??

Ответить

Р О Б А Т

Сильный
2

Аква

Ответить

Сильный чайник

2

Отправьте их вместе с контейнером в Китай

Ответить

Константин Курасов

Сильный
0

Ух, не надо, они ж скопируют поставлять начнут

Ответить

Персональный хичхакер

2

Не понимаю ваших шутеек. Нормальная конура для собаки.

Ответить

Новый хичхакер

1

Вот это важные новости, спасибо что фильтруете такое

Ответить

Командный колос

Новый
2

В вашем организме обнаружен пониженный кринж, необходимо было восстановить до нормы

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Разве они там не зажарятся от жары?

Ответить

Р О Б А Т

Marhal_New
1

да и хуй с ними, тащемта

Ответить

Валютный чайник

1

Кайф

Ответить

Идеальный колос

1

и давно у женщин ментовок такая обувь по уставу?

Ответить

Дмитрий Григорьев

1

Вроде ржака, а чисто принципиально подход-то толковый. Хотя я не знаю, как там внутри, может просто контейнер с дырами в качестве окон.

Маск, говорят, переехал в модульный дом и обещает распродать недвигу. Хотя, может, лукавит, конечно.

Доступное жилье для Маска: как выглядит новый…
Пообещав распродать все свое имущество, включая шесть особняков в Калифорнии, миллиардер и…
www.forbes.ru
Ответить

Щячло Попячтса

1

Ну люди даже живут в них. Гуглить "Shipping Container Home".

Ответить

Честной фонарь

1

Пф. В одном районном центре Калужской области почтовое отделение в таком ящике.

Ответить

So Dope

1

Поддерживаю, надеюсь следующим этапом станут пеньки.

Ответить

Семейный крюк

1

У них уже на открытии дверь помятая

Ответить

Голубой дым

1

Это же сейчас в тренде

Ответить

Ann Partovi

Голубой
0

тут дом не из металла, тут он не имеет лишь маленькое окошка, внутри летом от жары не сдохнешь, зимой не замерзнешь, стены толстые как вижу, это не кусок жести

жесть как она есть
кола мясо с кровью

Ответить

Вася Пражкин

0

В Вологодской области открыли отделение полиции

Вообще-то это не отделение, а участковый пункт! Как говорится, две большие разницы.

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Вот как полиция будет нормально работать в таких условиях? Это ж загон для скота. Пилят сук на котором сидят

Ответить

Р О Б А Т

Дизайнер
0

как работают, так и получают

Ответить

Семейный крюк

0
Ответить

конгруэ́нтный

0

tiny little house

Ответить

Закомплексованная Душа

0

Это точно не новость панорамы?

Ответить

Семейный крюк

0

Они же там зимой охуеют

Ответить
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