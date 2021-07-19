Роспотребнадзор заявил о планах разработать биочип для выявления коронавируса Статьи редакции
Прототип планируют разработать после изучения региональных особенностей пневмоний.
Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разрабатывает биочип, который позволит выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний. Об этом говорится в отчёте о работе института, подведомственного Роспотребнадзору.
Никаких подробностей о прототипе пока нет.
В мае учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили о разработке системы экспресс-диагностики и лечения Covid-19. Для диагностики они предложили использовать цепочки из аминокислотных остатков, которые по форме идентичны шипам коронавируса.
У меня с советским гимном
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Успешный
Это для детей, мужики ставят: "Е мое, мама звонит"
"здорово бандиты"
Чип будет снабжаться двумя ручками для переноски грузчиками и дизель-генератором для подачи электроэнергии
Хитро. Сначала придумали неправдоподобную байку про чипы в вакцинах, чтобы маргинализировать тех, кто боится чипирования. Благодаря чему расшатали окно Овертона и снизили страх перед чипами у населения.
Бгг
Если биочип будет собирать информацию о вирусах в организме, то это круто. Еще приложение разработать для андроида, чтобы в реальном времени показывать сколько антител скопилось в организме.
Готовьтесь, русские.