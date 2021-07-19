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Ольга Щербинина

Роспотребнадзор заявил о планах разработать биочип для выявления коронавируса Статьи редакции

Прототип планируют разработать после изучения региональных особенностей пневмоний.

Нижегородский институт эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной разрабатывает биочип, который позволит выявлять коронавирус и другие возбудители внебольничных пневмоний. Об этом говорится в отчёте о работе института, подведомственного Роспотребнадзору.

Ведутся работы в направлении создания прототипа биочипа для индикации актуальных возбудителей внебольничных пневмоний, в том числе вирусом SARS-CoV-2. Планируется охарактеризовать региональные особенности этиологической структуры внебольничных пневмоний, с учётом которой будет разработан прототип ДНК-биочипа.

Никаких подробностей о прототипе пока нет.

В мае учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили о разработке системы экспресс-диагностики и лечения Covid-19. Для диагностики они предложили использовать цепочки из аминокислотных остатков, которые по форме идентичны шипам коронавируса.

#новости #роспотребнадзор

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30 комментариев
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Согласный алмаз

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Ну вот, а вы не верили в чипы.

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AttentiveMilk

Согласный
0

У меня с советским гимном

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Семейный крюк

AttentiveMilk
5

$3 за рингтон с Crazy Frog

Ответить

Успешный

Семейный
4

Это для детей, мужики ставят: "Е мое, мама звонит"

Ответить

Максим Шпилёв

Успешный
3

"здорово бандиты"

Ответить

Успешный кавалер

Максим
0

415 база ответьте

Ответить

Успешный кавалер

Максим
0

сук, там басс так еще ебучий, просто пердеж из мотороллы е398

Ответить

Маринеску

12

Как тебе такое, Билл Гейтс?

Ответить

Трансгендолёт

9

Чип будет снабжаться двумя ручками для переноски грузчиками и дизель-генератором для подачи электроэнергии

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Р О Б А Т

3

так усатый вантуз уже ходил с одним на пинжаке

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Миша Копейкин

3

Хитро. Сначала придумали неправдоподобную байку про чипы в вакцинах, чтобы маргинализировать тех, кто боится чипирования. Благодаря чему расшатали окно Овертона и снизили страх перед чипами у населения.

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AttentiveMilk

1

Бгг

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AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Ну здарова

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Мистер Блондин

AttentiveMilk
1

Привет

Ответить

Жабка

1

Еееее, чипирование

Ответить

LR

1

А еще Роспотребнадзор попросил триллион на разработку и еще столько же на реализацию

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Ramen Warrior

1
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Ramen Warrior

0

Если биочип будет собирать информацию о вирусах в организме, то это круто. Еще приложение разработать для андроида, чтобы в реальном времени показывать сколько антител скопилось в организме.

Ответить

Русский коктейль

0

Первый пошел

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Успешный Абдужаббор

Русский
0

Никита Лихачев, это што?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Почалось..............

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Ответственный Слава

0

Надеюсь, хоть с поддеркой 5G?

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Семейный крюк

0

👀

Ответить

Dmitry R.

0

чип: 3 кг с внешним аккумулятором.

Ответить

Elizaveta Kruchinina

0

Зря все боялись Гейтса

Ответить

Андрей Охапкин

0

Готовьтесь, русские.

Ответить

Успешный кавалер

Андрей
0

а хуле нам, нами бог

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Плотный бокал

Успешный
0

И в рай всё равно попадём

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Понятный волк

0

Пусть они себе его в жопу вошьют🤣

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Photuum

0
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