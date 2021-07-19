Он позволит разрабатывать вакцины за четыре месяца.

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину, что правительство выполнило его поручение и разработало проект «санитарного щита». Об этом она сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Голиковой, результатом реализации «санитарного щита» должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий. Власти смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.

Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки. Татьяна Голикова вице-премьер РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «санитарный щит» должен быть создан за счёт развертывания сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций. Голикова добавила, что к 2024 г для 80% россиян будет доступна своевременная диагностика инфекций.

О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин.