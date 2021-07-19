Правительство РФ разработало проект «санитарного щита» для защиты от пандемий: на него потратят 30 миллиардов рублей Статьи редакции
Он позволит разрабатывать вакцины за четыре месяца.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину, что правительство выполнило его поручение и разработало проект «санитарного щита». Об этом она сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
По словам Голиковой, результатом реализации «санитарного щита» должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий. Власти смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «санитарный щит» должен быть создан за счёт развертывания сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций. Голикова добавила, что к 2024 г для 80% россиян будет доступна своевременная диагностика инфекций.
О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такой щит призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна и нарушения обычного режима жизни.
Нихуя не поймёшь что сделали, походу просто на бумаге "победили все будущие эпидемии" для позитивного инфошума перед выборами.
Интересно, а ученых и врачей спросили? А то власти за 4 месяца собрались вакцины делать, только вот я не помню, что бы власть состояла из НИИ. А ещё можно капнуть в состояние медицины в целом. Зато бабки уже поделили
Логический Абдужаббор
Ничего, вектор им ещë с десяток эпиваков разработает ото всех вирусов, и четырëх месяцев не понадобится.
Можно вакцину от пиздежа разработать?
А за щит можно будет выходить?
по щит-визам
Предъявите ваше дерьмо! Для анализа!
Теперь "Сдавать говно" придется каждый день (мне лично Кровосток вспоминается).
кодовое название проекта "хуяк хуяк и в продакшен"
Ответственный Слава
Щит Попова / Бабушкина. Нескучные обои включены.
Остановка "Санитарный Щит", двери закрываются, железный занавес поднимается
*Звучит гимн СССР*
Санитарный shit
20 новейших геликарриеров уже запущены.
Каждый способен отслеживать и при необходимости уничтожать до 20 000 зараженных.
Хайль ядро!
Sanirarni Shit
Откуда ресурс? Если в мире никто не смог, а Голикова смогла? Что блять за фантазия в медицине разыгралась у этих людей.
Ещё закон выпусти о запрете существования мутаций у корона-вирусов
Власти смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.
Я думал ученые разрабатывают, а оказывается власти. Нужно набрать еще чиновников, выделить им вообще все миллиарды, а ученых разогнать или посадить.
надеюсь, щит будет сверхзвуковой и морского базирования и развивать скорость 7 махов.
У самого Пыни со щитом полный порядок и за совсем другие деньги. Ссыкун престарелый.
Он позволит разрабатывать вакцины вакцины за четыре месяца.
@Человек-человек хочешь вакцину-вакцину?
Санитарный SHIT!
Полноценный американец
Полноценный американец
санитарный shit
санитарный shit
обретая безоговорочную власть, человек способен делать любой shit (даже bullshit) и давать ему название
Его имя - Санитарный Щит
Владимир *Санитарный Щит* Солнышко
Владимир Присоединитель Крыма Обнулятор Создатель Ядерного Санитарного Щита Избавитель от Лукавых Борец Политик Лидер
Молодец
Жалко, что эти персонажи не общаются на форумах с умными людьми, я бы поугорал на их диспутами)
А так конечно печально читать эту пургу.
Бойцы клавиатур, так это только проект разработан. Там еще поле не пахано, могут и растянуть лет на 10.
Транспортный Филипп
И что это меняет? Чем дольше срок, тем сложнее спрашивать за результат
Санитарный щит - это нормальные туалеты в каждой школе, а не вот эти ваши очередные нанотехнологии.