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Новости
Артём Мазанов

Правительство РФ разработало проект «санитарного щита» для защиты от пандемий: на него потратят 30 миллиардов рублей Статьи редакции

Он позволит разрабатывать вакцины за четыре месяца.

47 47 комментариев
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину, что правительство выполнило его поручение и разработало проект «санитарного щита». Об этом она сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Голиковой, результатом реализации «санитарного щита» должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий. Власти смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.

Также в наших планах создание информационного ресурса, на котором любой желающий сможет получить достоверную информацию о состоянии окружающей среды и эпидемиологической обстановки.

Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что «санитарный щит» должен быть создан за счёт развертывания сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций. Голикова добавила, что к 2024 г для 80% россиян будет доступна своевременная диагностика инфекций.

О том, что России нужен «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности, 21 апреля в послании Федеральному собранию заявил Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что такой щит призван помочь преодолевать любую эпидемию без локдауна и нарушения обычного режима жизни.

#новости #медицина

47 47 комментариев
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Миша Копейкин

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solawind

38

Нихуя не поймёшь что сделали, походу просто на бумаге "победили все будущие эпидемии" для позитивного инфошума перед выборами.

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Cenzuram

solawind
12

И ещё 30 ярдов освоили вдогонку)

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мЕдь

19

На его создание потратят 30 миллиардов рублей

Хорошо, что сразу к делу.

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Александр Мирошников

13

Интересно, а ученых и врачей спросили? А то власти за 4 месяца собрались вакцины делать, только вот я не помню, что бы власть состояла из НИИ. А ещё можно капнуть в состояние медицины в целом. Зато бабки уже поделили

Ответить

Логический Абдужаббор

Александр
8

Ничего, вектор им ещë с десяток эпиваков разработает ото всех вирусов, и четырëх месяцев не понадобится. 

Ответить

Ann Partovi

Логический
2

Можно вакцину от пиздежа разработать?

Ответить

MightyStan

Ann
1

Тогда путин крякнется. Мы не имеем права рисковать Национальным Лидером.

Ответить

Статистический космос

12

Был газ - батюшка и нефть - матушка, теперь и короновирус стал хорошей дойной коровой

Ответить

Персональный хичхакер

Статистический
0

Привет, Ростик. Куда пропадал?

Ответить

Ap

4

А за щит можно будет выходить?

Ответить

Николай Николаевич

Ap
4

по щит-визам

Ответить

Ann Partovi

Николай
0

Предъявите ваше дерьмо! Для анализа!

Ответить

Ann Partovi

Ann
2

Теперь "Сдавать говно" придется каждый день (мне лично Кровосток вспоминается). 

Ответить

Горячий Наруто

Ann
0
Ответить

MightyStan

Ap
0

Вам за щит доставлено, проверяйте

Ответить

Горячий Наруто

4

Роспил

Ответить

Артур Мудрик

3

кодовое название проекта "хуяк хуяк и в продакшен"

Ответить

Ответственный Слава

Артур
2

Щит Попова / Бабушкина. Нескучные обои включены.

Ответить

Ann Partovi

Ответственный
0

Остановка "Санитарный Щит", двери закрываются, железный занавес поднимается

*Звучит гимн СССР*

Ответить

Р О Б А Т

3

Санитарный shit

Ответить

Игорь Рачук

Р
1
Ответить

Игорь Рачук

3

20 новейших геликарриеров уже запущены. 
Каждый способен отслеживать и при необходимости уничтожать до 20 000 зараженных. 

Хайль ядро! 

Ответить

Ann Partovi

3

Sanirarni Shit

Откуда ресурс? Если в мире никто не смог, а Голикова смогла? Что блять за фантазия в медицине разыгралась у этих людей.

Ещё закон выпусти о запрете существования мутаций у корона-вирусов

Ответить

Шило

3

Власти смогут за четыре дня разрабатывать тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них.

Я думал ученые разрабатывают, а оказывается власти. Нужно набрать еще чиновников, выделить им вообще все миллиарды, а ученых разогнать или посадить. 

Ответить

Plan 🇧&🇨

2

надеюсь, щит будет сверхзвуковой и морского базирования и развивать скорость 7 махов.

Ответить

Артур Сибагатуллин

1

Ah Shit, Here We Go Again

Ответить

AZP

1

У самого Пыни со щитом полный порядок и за совсем другие деньги. Ссыкун престарелый.

Ответить

MightyStan

AZP
0
Ответить

Zakhar Zakharov

1

Он позволит разрабатывать вакцины вакцины за четыре месяца.

@Человек-человек хочешь вакцину-вакцину?

Ответить

Олег Матвеенко

0

Санитарный SHIT!

Ответить

Полноценный американец

Олег
1
Ответить

Транспортный Филипп

Полноценный
3
Ответить

Идеальный колос

Полноценный
0

Гении мыслят одинаково

Ответить

Идеальный колос

0

санитарный shit

Ответить

Полноценный американец

Идеальный
1

санитарный shit

Ответить

Щячло Попячтса

Полноценный
1

санитарный shit

Ответить

Ann Partovi

Щячло
2

обретая безоговорочную власть, человек способен делать любой shit (даже bullshit) и давать ему название

Его имя - Санитарный Щит

Владимир *Санитарный Щит* Солнышко 

Владимир Присоединитель Крыма Обнулятор Создатель Ядерного Санитарного Щита Избавитель от Лукавых Борец Политик Лидер 

Молодец

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Лис Снежный

0

Жалко, что эти персонажи не общаются на форумах с умными людьми, я бы поугорал на их диспутами)
А так конечно печально читать эту пургу.

Ответить

Ответственный Слава

0

Тетрадь "Санитарная". 48 sheets.

Ответить

Вася Пупкин

0

Бойцы клавиатур, так это только проект разработан. Там еще поле не пахано, могут и растянуть лет на 10.

Ответить

Транспортный Филипп

Вася
0

И что это меняет? Чем дольше срок, тем сложнее спрашивать за результат

Ответить

AZP

0

Санитарный shit

Ответить

Командный колос

0

Прощайте, налоги

Ответить

Имя Фамилия

0

И ещё 30 млрд на то, чтобы заставить людей ими прививаться.

Ответить

dy

0

Вакцина против денге имеет побочки, но это выяснилось спустя два года.

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Andrew Muralov

0

Санитарный щит - это нормальные туалеты в каждой школе, а не вот эти ваши очередные нанотехнологии. 

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