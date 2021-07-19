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Максим Друковский

Губернатор Свердловской области поручил вырубить все источники тополиного пуха в Екатеринбурге Статьи редакции

На улице стоит жара, а на календаре — середина июля.

Фото из инстаграма Куйвашева

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил парки Екатеринбурга и выделил «общую проблему» — наличие тополей. По словам главы региона, пух не только «лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию», но и представляет куда более серьёзную опасность — часто становится причиной пожаров.

Куйвашев поручил мэру города Алексею Орлову заменить все тополя в Екатеринбурге на другие деревья в течение ближайших 10-15 лет. Губернатор призвал горожан не расстраиваться из-за вынужденной вырубки деревьев: «Чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придётся их убрать. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому».

Фото из инстаграма Куйвашева

Цветение тополей действительно становится угрозой при жаркой погоде: в начале лета во многих городах России зафиксировали сотни случаев возгорания из-за поджогов легковоспламеняющегося пуха, оседающего и скапливающегося на асфальте.

#новости #чиновники #регионы

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53 53 комментария
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Согласный алмаз

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@Максим Друковский подзаголовок — моё почтение

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Миша Копейкин

7

Кроме тополиного пуха, у них слабая корневая система и при даже не очень сильном ветре высок риск их падения.
Их массово после войны высаживали, потому что очень быстро растут, благодаря узкой кроне можно высадить много, хорошо вредные вещества поглощают и вырабатывают кислород. Изначально высаживали мужские деревья, которые не вырабатывают пух. Но со временем на это забили.

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Фёдор Скуратов

Миша
4

Там нюанс в том, что мужские становятся женскими, если неправильно кронировать. На это как раз и забивали 

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Полноценный американец

6

щас сначало вырубят все нахуй, а потом посадят 10 маленьких деревьев которые сразу сдонут и потом будет бюджета не хватать

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Vandgory

Полноценный
1

Я, как алергик, лучше выберу вообще без деревьв, чем с тополями.

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KSA

Vandgory
12

У аллергиков нет права голоса

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Полноценный американец

Vandgory
2

Гретта Тумблер только что занесла тебя в свой личный дневничок злейших врагов

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Щячло Попячтса

Vandgory
0

Как будто кроме тополей ни на что аллергии не бывает.

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криво-косо

Vandgory
0

Терпи козак, атаманом будешь

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Андрей Лузин

Vandgory
0

У тебя прям на тополь аллергия?

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Шило

4

Тополя вырубят, в замен посадят нихуя.

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badResistor

Шило
0

многоэтажки и парковки!

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Артур Сибагатуллин

3

Чел, наверное, не в курсе, что тополя помогают чистить воздух

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Люц Шнайдер

Артур
2

Извечная борьба в интернетах. Сначала одни орут: ааааа, вырубить нахуй этот источник аллергии и грязи. 
Ок, рубят. Потом другие: аааааа, тополя чистят воздух. Что вы творите ироды?

При этом те, кто топил за первый вариант бесследно исчезают.

В Калининграде сейчас так с Домом советов.

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Артур Сибагатуллин

Люц
0

Ну хз. Конкретно мне он никогда не мешал, да и многим моим близким/знакомым тоже. Если дерево приносит какую-то существенную пользу, почему бы их не оставить? Хотя бы часть. Или если прям таки все плохо, заменить их на альтернативу

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Романелло Кивогенс

Люц
0

Если вы срубите тополя, а вместо них сразу посадите полноценные деревья вместо чахлых саженцев, то всем вам только спасибо скажут.

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Люц Шнайдер

Романел…
0

Я точно этим заниматься не буду. 

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мЕдь

2

Собянин, учись. 

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Полноценный американец

мЕдь
5

а то так и останешься мэром Москвы и никогда не станешь губернатором Свердловской области!

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мЕдь

Полноценный
0

Да, но нет. 

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Le Petit Train Jaune

3

Главное, чтоб не саженцы крошечные вместо тополей появились (которые ещё и не примутся), а здоровые молодые деревья 

Ответить

badResistor

Le
0

Для этого надо мозги, а не компот. И не вырубить все, а постепенно заменить, по 10-20% в год. 
Но делаем ставки как скоро вырубят все и как скоро посадят вместо....

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Сергей Кузнецов

2

Самое глупое дерево. Выглядит не бог весть как что,  пух, на тачке пятна неотмываемые настолько, что даже Полировка не помогает. Мусорное дерево в общем. Давно бы уже заменили их все на что-то приличное. 

Ответить

Мужской шмель

1

а ночи какие?

Ответить

Коровка говорит мууу

Мужской
4

Звёздные

Ответить

Р О Б А Т

Коровка
0

Пёздные

Ответить

Vertog pro

2

Я сам живя в Екб буквально видел рождение, расцвет и закат пухового апокалипсиса. Спасибо, очень полезные меры

Ответить

Романелло Кивогенс

Vertog
0

Я буквально видел рождение, расцвет и закат пухового апокалипсиса. 

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Вот пидр

Ответить

Люц Шнайдер

Коровка
1

Этих двух я знаю, а вот этот с ними это кто?

Ответить

Полноценный американец

Люц
2

я тоже не знаю, но могу предположить что губернатор Свердловской области в молодсти. А потом его выгнали и он стал ненавидеть тополя

Ответить

Романелло Кивогенс

Люц
1

Их новый солист (сам узнал только из поиска). А затем увидел возраст двух других участников группы и выпал осадок - каждому уже 50!

Ответить

Люц Шнайдер

Романел…
1

Да, они тут выглядят так, словно внук приехал к дедушкам на выходные.

Ответить

Успешный Абдужаббор

1

Так и умер рыжий из Иванушек

Ответить

Максим Шпилёв

1

На улице стоит жара, а на календаре — середина июля.

фанат Иванушек детектед

Ответить

Максим Шпилёв

1

Цветение тополей действительно становится угрозой при жаркой погоде: в начале лета во многих городах России зафиксировали сотни случаев возгорания из-за поджогов

Так угроза от тополей или от поджигателей?

Ответить

KSA

Максим
0

Угроза от губернатора

Ответить

FOX

1

напоминает сюжет для видео председателя исполкома из Уссурийска Виталия Наливкина

Ответить

Коровка говорит мууу

0

На асфальте мелом ты рисуешь лето
Ласковые бури трогаешь ладонью..

Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
0

Воду, воздух, время (маленькую тайну)
То, чего не знаешь (никому не скажешь)

Ответить

Коровка говорит мууу

Коровка
0

И беспечной птицей в небо улетаеееееешь

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Тополиный пух, жарааа, июльььь
Ночи такие звёздные

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Ты пойми, что первый поцелуй
Это ещё не любовь
Это лишь такой закон борьбы противоположностей

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Сука, я под эту песню в Черногории в юности баб клеил с другом- говорил, что I am famous Moscow producer и зовут меня Луиджи, а мой друг Винченцио.

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Предлагал пройти номер после бара и ставил на ноуте Иванушек Интернешнл🥲

Ответить

Р О Б А Т

0

Вырубайте тополя и оппозицию

Ответить

Р О Б А Т

Р
0
Ответить

KSA

0

Лучше убрать Куйвышева
В тюрьму на 20 лет

Ответить

stikerman

0

Такой смешной

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криво-косо

0

А что только пух? давайте все деревья, листья осенью всё равно со всех них падают. 

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Товарищ Колбасный

0

Саруман, блядь. 

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Tauraloke Esteru

0
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Андрей Лузин

0

В итоге посадят ещё более аллергенные берёзы

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