На улице стоит жара, а на календаре — середина июля.

Фото из инстаграма Куйвашева

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил парки Екатеринбурга и выделил «общую проблему» — наличие тополей. По словам главы региона, пух не только «лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию», но и представляет куда более серьёзную опасность — часто становится причиной пожаров.

Куйвашев поручил мэру города Алексею Орлову заменить все тополя в Екатеринбурге на другие деревья в течение ближайших 10-15 лет. Губернатор призвал горожан не расстраиваться из-за вынужденной вырубки деревьев: «Чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придётся их убрать. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому».

Фото из инстаграма Куйвашева

Цветение тополей действительно становится угрозой при жаркой погоде: в начале лета во многих городах России зафиксировали сотни случаев возгорания из-за поджогов легковоспламеняющегося пуха, оседающего и скапливающегося на асфальте.