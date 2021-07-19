Губернатор Свердловской области поручил вырубить все источники тополиного пуха в Екатеринбурге Статьи редакции
На улице стоит жара, а на календаре — середина июля.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посетил парки Екатеринбурга и выделил «общую проблему» — наличие тополей. По словам главы региона, пух не только «лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию», но и представляет куда более серьёзную опасность — часто становится причиной пожаров.
Куйвашев поручил мэру города Алексею Орлову заменить все тополя в Екатеринбурге на другие деревья в течение ближайших 10-15 лет. Губернатор призвал горожан не расстраиваться из-за вынужденной вырубки деревьев: «Чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придётся их убрать. Надеюсь, вы с пониманием отнесетесь к этому».
Цветение тополей действительно становится угрозой при жаркой погоде: в начале лета во многих городах России зафиксировали сотни случаев возгорания из-за поджогов легковоспламеняющегося пуха, оседающего и скапливающегося на асфальте.
Кроме тополиного пуха, у них слабая корневая система и при даже не очень сильном ветре высок риск их падения.
Их массово после войны высаживали, потому что очень быстро растут, благодаря узкой кроне можно высадить много, хорошо вредные вещества поглощают и вырабатывают кислород. Изначально высаживали мужские деревья, которые не вырабатывают пух. Но со временем на это забили.
Там нюанс в том, что мужские становятся женскими, если неправильно кронировать. На это как раз и забивали
Я, как алергик, лучше выберу вообще без деревьв, чем с тополями.
Полноценный американец
Гретта Тумблер только что занесла тебя в свой личный дневничок злейших врагов
Тополя вырубят, в замен посадят нихуя.
Чел, наверное, не в курсе, что тополя помогают чистить воздух
Извечная борьба в интернетах. Сначала одни орут: ааааа, вырубить нахуй этот источник аллергии и грязи.
Ок, рубят. Потом другие: аааааа, тополя чистят воздух. Что вы творите ироды?
При этом те, кто топил за первый вариант бесследно исчезают.
В Калининграде сейчас так с Домом советов.
Ну хз. Конкретно мне он никогда не мешал, да и многим моим близким/знакомым тоже. Если дерево приносит какую-то существенную пользу, почему бы их не оставить? Хотя бы часть. Или если прям таки все плохо, заменить их на альтернативу
Если вы срубите тополя, а вместо них сразу посадите полноценные деревья вместо чахлых саженцев, то всем вам только спасибо скажут.
Собянин, учись.
Полноценный американец
а то так и останешься мэром Москвы и никогда не станешь губернатором Свердловской области!
Главное, чтоб не саженцы крошечные вместо тополей появились (которые ещё и не примутся), а здоровые молодые деревья
Для этого надо мозги, а не компот. И не вырубить все, а постепенно заменить, по 10-20% в год.
Но делаем ставки как скоро вырубят все и как скоро посадят вместо....
Самое глупое дерево. Выглядит не бог весть как что, пух, на тачке пятна неотмываемые настолько, что даже Полировка не помогает. Мусорное дерево в общем. Давно бы уже заменили их все на что-то приличное.
Я сам живя в Екб буквально видел рождение, расцвет и закат пухового апокалипсиса. Спасибо, очень полезные меры
Я буквально видел рождение, расцвет и закат пухового апокалипсиса.
Вот пидр
Этих двух я знаю, а вот этот с ними это кто?
Полноценный американец
я тоже не знаю, но могу предположить что губернатор Свердловской области в молодсти. А потом его выгнали и он стал ненавидеть тополя
Их новый солист (сам узнал только из поиска). А затем увидел возраст двух других участников группы и выпал осадок - каждому уже 50!
Да, они тут выглядят так, словно внук приехал к дедушкам на выходные.
На улице стоит жара, а на календаре — середина июля.
фанат Иванушек детектед
Цветение тополей действительно становится угрозой при жаркой погоде: в начале лета во многих городах России зафиксировали сотни случаев возгорания из-за поджогов
Так угроза от тополей или от поджигателей?
На асфальте мелом ты рисуешь лето
Ласковые бури трогаешь ладонью..
Воду, воздух, время (маленькую тайну)
То, чего не знаешь (никому не скажешь)
И беспечной птицей в небо улетаеееееешь
Тополиный пух, жарааа, июльььь
Ночи такие звёздные
Ты пойми, что первый поцелуй
Это ещё не любовь
Это лишь такой закон борьбы противоположностей
Сука, я под эту песню в Черногории в юности баб клеил с другом- говорил, что I am famous Moscow producer и зовут меня Луиджи, а мой друг Винченцио.
Предлагал пройти номер после бара и ставил на ноуте Иванушек Интернешнл🥲
А что только пух? давайте все деревья, листья осенью всё равно со всех них падают.