18-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на переходе, вместо домашнего ареста отправили в СИЗО Статьи редакции
Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.
Тверской районный суд Москвы отправил 18-летнюю студентку Валерию Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября по делу о смертельном ДТП. Девушка за рулём автомобиля сбила на пешеходном переходе трёх детей, двое из которых погибли. О решении суда сообщают «Новая газета» и ТАСС.
ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка жива и лежит в больнице в тяжёлом состоянии.
Изначально Башкирову отправили под домашний арест до 15 сентября, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. После этого прокуратура потребовала ужесточить обвинение, поменяв на часть 5 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Теперь ей грозит не пять, а семь лет лишения свободы.
Зря. Но народ захотел крови - народ получил кровь.
хинштейн набирает лулзы перед выборам. Мерзкий до тошноты. Но мы та помним, как он заднию дал в историю с запотевшим забралом
да ничего народ не хотел..
Раскрутили просто историю под выборы, пошумят и забудут.
Иногда система работает
но это не опровергает моего утверждения, признай, ты берешь целую картину, а я деталь
Нет, скорее рандом но, иногда все так как надо, жаль, что очень редко
как раз система вообще никак не работает. Если бы они задались вопросом почему она сбила и как это предотвратить в следующий раз, то да. А тут цирк.
Насколько я понимаю ей переквалифицировали статью и предполагаю, что по той статье уже не возможен домашний арест. Больше похоже на соблюдение формальностей.
Но если предположить что домашний арест возможен, то в чем работоспособность системы? В том что тебе нравится более жесткая мера пресечения? А что она пыталась скрыться? Или она не признает свою вину? В чем позитивный исход ужесточения меры пресечения для тебя?
Нуу это спорно. Мне кажется, что отчасти система законов держится на том что общество признает справедливость и некую соразмерность наказаний. Думаю, что многие бы не согласились с твоим предложением, и посчитали бы его слишком мягким, несмотря на то что оно выглядит более практичным.
Что касается радости некоторых изменения меры пресечения больше выглядит как жестокость ради жестокости, в которой нет ни смысла, ни "справедливости".
Семейный крюк
Ну да: теперь девушка будет сидеть в тюрьме, но ещё до судебного решения. Скрепно!
не в тюрьме, а в СИЗО, это разные места. и это законно, в данном случае необходимо, она убийца
Какая разница сколько лет этой дуре?
А если бы было 16, разница была бы? Я на сколько помню совершеннолетие раньше было 21 год, так как это возраст полноценного созревания организма. Но на войну можно было забирать с 18 лет. Ну и получилось окказия - за страну ты умирать уже должен, хотя по сути ребёнок и неполноценный гражданин. И сделали совершеннолетие с 18.
Так что физиологически она вроде как подросток. Ну а если общество оценивает действия подростков не так, как действия взрослых в силу некоторых причин, то и тут некоторая разница всё же есть.
Когда заменил память на фантазию
Прежде чем утверждать, что это фантазия, ты как-то проверил, фантазия ли это?
Держи, пожалуйста
Понятие «совершеннолетие» корнями уходит еще в Великую французскую революцию 18 века. Именно тогда было сформировано определение «гражданин», которое и перекочевало в последствии во многие страны. Тогда гражданином считался тот, кто достиг возраста дееспособности, а это как раз и было 18-летие.
В России, а точнее, в Советском Союзе переняли эту практику, чтобы подчеркнуть свою революционную преемственность. И это оказалось настолько удобным на практике, что возраст достижения совершеннолетия не изменился до сих пор.
Во-первых, вопрос был не к тебе - не ты сходу утверждал, что это фантазия. Во-вторых:
Когда в США отменили сухой закон (1933 году), то большинство штатов установили возраст продажи спиртного в 21 год. Так продолжалось почти сорок лет – до 1971 года.
В те годы Америка активно вела боевые действия во Вьетнаме и правительство столкнулось с сильным негодование граждан. Дело в том, что тогда право голоса давалось людям с 21 года, а воинская обязанность наступала раньше (в 18).
Пришлось срочно вносить поправки, и снижать возраст голосующих с 21 до 18 лет. Так одна подпись в документе добавила 11 миллионов новых избирателей.
После этих перемен многие (но не все) штаты решили, что если человек может воевать и голосовать, то и пить алкоголь ему тоже надо разрешить с 18. Так и поступили. В 70-х большая часть Америки начала пить с этого возраста.
Как сложно общаться с человеком, который читать нормально не умеет.
вопрос был не к тебе - не ты сходу утверждал, что это фантазия.
не ты сходу утверждал, что это фантазия.
не ты
И кстати продолжение истории почему в США алкоголь всё же продают с 21, довольно в тему:
К сожалению, через несколько лет это привело к очень серьезной проблеме. Выяснилось, что только за 1982 год на дорогах США в ДТП погибло более 50 000 человек и половина из этих случаев произошла по вине пьяных водителей.
Начали разбираться и обнаружили, что огромное количество подростков специально едут на автомобилях в соседний штат, где они смогут законно купить алкоголь.
Часто употреблять они начинали прямо на обратном пути.
Вот, кст, есть разница.
Она, по факту, еще ребенок, который и пожить толком не успел, а уже в тюрьму отправляется.
Грустно все это
Какой ребенок? Права получила? А за правами и ответственность
Детишки мертвые зато успели пожить. Лол
Ты в курсе сколько случаев по стране схожих с этим, когда люди не по своей воле сбивают пешеходов, которых тупо не видят или не замечают? Ломают себе и окружающим судьбу, берут этот грех и волокут за собой всю оставшуюся жизнь.
Но крайние всегда автовладельцы, а не ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ, которые построили херовую инфраструктуру, полагаясь на дремучие методички.
У нас между прочим целый орган придуман в стране (ГИБДД), который этим заниматься должен, но они до сих пор х**м по лбу друг другу бьют и нихера не делают.
Да при чем тут ты, я говорю , что смертей можно избежать, если ответственные органы работать начнут.
я конечно извиняюсь. А вы видео смотрели?
Водитель который в левом ряду ускоряется видя что справа впереди него на пешеходнике авто затормозило - вполне умышленный убийца.
Да по российским законам это не так. Но по логике так...
Ты иронизируешь, правда? Скажи, плиз, что ты иронизируешь.
И какая разница москвичка она или нет
Какая разница, она это или он? Что за сексизм..
Какая разница как ее зовут? Что за акцентирование на имени, не понимаю
Нет! Надо отпустить её и заняться, типа ГЛОБАЛЬНОЙ проблемой! Ведь везде, каждый день, по 3 ребёнка тачка выпиливает!
Логический Абдужаббор
А никто не говорит про отпустить. Просто уже понятно, что будет дальше: она под влиянием резонанса получит по максимуму, еë жизнь вероятней всего будет навсегда сломана; никаких выводов из произошедшего властями сделано не будет.
Да, она безусловно виновата, но наказание должно ставить цель исправить человека, а не разрушить его. А еë сломают. И возможно, родителям детей от этого станет легче. Вот только такие трагедии будут повторяться вновь и вновь, и ничего не изменится.
К сожалению в России дтп - одна из серьëзнейших проблем, но всем наплевать.
Ведь везде, каждый день, по 3 ребёнка тачка выпиливает!
В том-то и дело, что да. То есть не каждый день, конечно, но это не единичный случай.
Да, она безусловно виновата, но наказание должно ставить цель исправить человека, а не разрушить его.
Пока нет приговора, считается невиновным. Это я к словам доёбываюсь.
Но дело не в том. Сейчас вообще меру пресечения избрали. Это не наказание, это чтоб не смылся до суда и ничего не натворил.
Я лично сомневаюсь, что она с домашнего ареста бы свалила.
Логический
Пока нет приговора, считается невиновным. Это я к словам доёбываюсь.
Я назвала еë виноватой, а не виновной, твой доëб не засчитан :)
Но дело не в том. Сейчас вообще перу пресечения избрали. Это не наказание, это чтоб не смылся до суда и ничего не натворил.
По изменению меры пресечения можно предположить, что будет дальше. Не первый раз просто будет происходить такой показательный процесс.
Я лично сомневаюсь, что она с домашнего ареста бы свалила.
Ты сам только что что-то про презумпцию невиновности писал)
да ничего ей не будет.
Забеременеет, отложат наказание на 14 лет, а потом и амнистия.
А откуда ты знаешь, что оно не исправит? Спорим, когда она выйдет, она больше не собьёт трёх детей на пешеходном?! Почему ты только на её примере про необходимость исправления заговорил? Все остальные ~500к или сколько там сейчас сидит, в исправление не нуждаются? Чё то и не помню твоих постов на эту тему.
Логический
Конечно не собьëт. И ещë очень много чего не сделает, в том числе и хорошего. Если вообще выйдет. И только не начинай рассказывать про прекрасную пенетенциарную систему России, это даже не смешно.
И это очень мило и приятно, что ты помнишь все мои посты, но вообще я всегда такую точку зрения отстаивала.
пять дебилов закопают, шестой будет думать.
То есть, она первая, кто отправляется под суд за убийство?
то есть мне надо очередным долбикам объяснять, что если бы общество саморегулировало своё поведение "а вдруг я кого-то собью, сидя в телефоне", то подобных смертей было бы во многие разы меньше. А не решать "проблему" тормозя движение тем или иным способом.
только такого невозможно. Нет примера в мире, где все исполняют все на 100%, мы не роботы) Та и сам 100% не раз нарушал правила каким-либо способом, либо как водила, либо как пешеход.
а как много у нас таких резонансов? вот, навскидку, ефремов, эта тёлка, пьяный мальчик, чо там еще? именно что б посадили?
в основном судья\чиновник\мажор сбил и ушел от ответственности
а, этот еще, э.билл, домашняя посадка.
вот у нас и пьяными до сих пор кататься "Норм"
А проектировщикам "прекрасного" пешеходного перехода через 2 полосы никто не хочет задать вопросы?
знаки есть, разметка есть, впереди едущий автомобиль тормозил. вопросов не будет
Пока остальной мир проектирует дороги для успокоения трафика различными методами в у нас: "есть разметка, знак. Какие вопросы?". У нас на каждом перекрёстке 100 дублирующих знаков, иногда противоречащие сами себя и мы продолжаем пользоваться этим архаизмом.
угу, именно так они и рассуждают. потому и на пешеходных переходах огромные знаки, иногда с подсветкой, а самих пешеходов не видно вечером/ночью, потому что главное чтобы был виновный водитель
Сколько раз ты уже задал?
Так а зачем прикладывать усилия? Главное отработать повесточку, а там глядишь и само все переменится.
Прошлый каякер
Дело не в сопереживании, а в том, что она не опасный склонный к побегу рецидивист, чтобы её в сизо до суда держать. Домашнего ареста было вполне достаточно. Жизнь она себе уже сломала, устраивать показуху не обязательно.
Кровавый нос
человек убивает двух других и отправляет третьего в больницу
не опасный
Сколько ж жертв нужно, чтобы человек начал считаться опасным? Она уже наплевала с высокой колокольни на одну свою обязанность, причем гораздо более важную, чем обязанность соблюдать домашний арест, с чего тогда считать, что она исполнит её?
на скорости 50км/ч смотрит в экран вместо дороги
неумышленно
Пиздец какой.
Это не тупость, это сознательное нарушение закона.
чем богата и знаменита?
метко, хотя могли бы сделать показуху
или лежачих полцейских
чет уже жалко стало
Ага, посмотри, как она себя жалеет слезами.
p.s.Ни разу ее не жаль.
Есть такая штука как эмпатия, знакомо конечно не всем. (Это совершенно не значит какие то оправдания и прочую демагогию)
О, очередной инфоповод для выпуска пара у народа =/
Это разные весовые категории, Ефремов - известная персона, а эта тян нет, и с Ефремовым балаган был отчасти из-за его общественного веса, поклонников и пр
Потому что в СИЗО вообще нет смысла сажать никого, кроме тех, кто представляет опасность для общества.
В сизо порой годами сидят
Отобрать права пожизненно.
Повторю вопрос, в СИЗО зачем?
Общественный резонанс, депутаты хайпуют на этом резонансе, прокуратура и органы отрабатывают. Тут нет гуманизма или каких-то ценностей, это расчёт, баллы, рейтинги, повышения и голоса.
Если смотреть комменты, то хотели вообще 20 лет или сжечь
Хз, я видел только про зону и костёр
Нет, я про комменты в конкретных паблосах, так что тж не аргумент
Ну мне интересено было подтвердить догадку, что зумеры и бумеры одновременно будут в одном ключе топить за максималки, а комментирующих в контексте плюральных точек зрения будут подвергать остракизму. Т.е. вину родителей выносящих коляску впереди себя на переходе будут нивелировать и топить за максималки для тян, ссылаясь на формальные догмы закона. Это было ожидаемо, как и ожидаемо сочувствие после 2-3 дней при вынесении ужесточающего приговора. Так бывает чаще всего.
Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.
не защищаю ее. но мб после того, как второй ребенок погиб все же, и это первостепенней?