Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.

Тверской районный суд Москвы отправил 18-летнюю студентку Валерию Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября по делу о смертельном ДТП. Девушка за рулём автомобиля сбила на пешеходном переходе трёх детей, двое из которых погибли. О решении суда сообщают «Новая газета» и ТАСС.

Реакция Башкировой на новость об аресте Видео РИА «Новости»

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка жива и лежит в больнице в тяжёлом состоянии.

Изначально Башкирову отправили под домашний арест до 15 сентября, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. После этого прокуратура потребовала ужесточить обвинение, поменяв на часть 5 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Теперь ей грозит не пять, а семь лет лишения свободы.