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Сергей Звезда

18-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на переходе, вместо домашнего ареста отправили в СИЗО Статьи редакции

Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.

Тверской районный суд Москвы отправил 18-летнюю студентку Валерию Башкирову в следственный изолятор до 16 сентября по делу о смертельном ДТП. Девушка за рулём автомобиля сбила на пешеходном переходе трёх детей, двое из которых погибли. О решении суда сообщают «Новая газета» и ТАСС.

Реакция Башкировой на новость об аресте Видео РИА «Новости» 

ДТП в московском районе Солнцево произошло 16 июля. Башкирова за рулём Mazda не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила трёх детей, которые шли вместе с мамой и бабушкой. Мальчики трёх и пяти лет погибли, девятимесячная девочка жива и лежит в больнице в тяжёлом состоянии.

Изначально Башкирову отправили под домашний арест до 15 сентября, возбудил уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. После этого прокуратура потребовала ужесточить обвинение, поменяв на часть 5 264 УК РФ — о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Теперь ей грозит не пять, а семь лет лишения свободы.

18-летняя москвичка сбила троих детей, двое…
Дело о ДТП крайне быстро стало резонансным: одни хотят ужесточить наказание, другие — обратить…
tjournal.ru

#новости #происшествия #валериябашкирова

5285 просмотров
249 249 комментариев
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249 комментариев
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AZP

24

Зря. Но народ захотел крови - народ получил кровь.

Ответить

Андрей Рядькин

AZP
34

хинштейн набирает лулзы перед выборам. Мерзкий до тошноты. Но мы та помним, как он заднию дал в историю с запотевшим забралом

Ответить

ouxen

Андрей
1

нет не помним

Ответить

Andre Macareno

AZP
2

Это многое говорит о нашем обществе

Ответить

Madegghead

AZP
0

да ничего народ не хотел..
Раскрутили просто историю под выборы, пошумят и забудут.

Ответить

Argumenta Ambigua

–21

Иногда система работает

Ответить

некипишуй

Argumenta
76

если система работает иногда - значит не работает

Ответить

Argumenta Ambigua

некипишуй
–15

но это не опровергает моего утверждения, признай, ты берешь целую картину, а я деталь

Ответить

некипишуй

Argumen…
0

какую детаь?

Ответить

Argumenta

некипиш…
–2

Да ну на х, тут уже и так коршуны налетели, детали уже не важны

Ответить

некипишуй

Argumen…
0

ладно

Ответить

Степан Анейчик

некипишуй
0

Если иногда я ебусь в очко, значит я не ебусь в очко

Ответить

Konstantin Ivanov

некипишуй
0

... значит это не система

Ответить

solawind

Argumenta
10

Работает когда надо устроить показуху вместо реальных дел, так?

Ответить

Argumenta Ambigua

solawind
0

Нет, скорее рандом но, иногда все так как надо, жаль, что очень редко

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Argumen…
0

как раз система вообще никак не работает. Если бы они задались вопросом почему она сбила и как это предотвратить в следующий раз, то да. А тут цирк.

Ответить

Argumenta

Дмитрий
0

Да блин, я тебе про сломанные часы говорю, которые два раза в сутки правильное время показывают. Минусята, читайте ветку целиком

Ответить

Семейный крюк

Argumen…
0

А при чём здесь замок Путина?

Ответить

Argumenta

Семейный
0

Ну все, я кремлебот, ставь штамп

Ответить

nonsense

Argumenta
6

Насколько я понимаю ей переквалифицировали статью и предполагаю, что по той статье уже не возможен домашний арест. Больше похоже на соблюдение формальностей.
Но если предположить что домашний арест возможен, то в чем работоспособность системы? В том что тебе нравится более жесткая мера пресечения? А что она пыталась скрыться? Или она не признает свою вину? В чем позитивный исход ужесточения меры пресечения для тебя?

Ответить

Max Payne

nonsense
0

я тоже не понимаю. хулий толку если уже ничего не вернуть? намного разумнее оставить ее на свободе, и чтобы 10-15 лет выплачивала компенсацию из свои доходов семье пострадавших.

Ответить

nonsense

Max
1

Нуу это спорно. Мне кажется, что отчасти система законов держится на том что общество признает справедливость и некую соразмерность наказаний. Думаю, что многие бы не согласились с твоим предложением, и посчитали бы его слишком мягким, несмотря на то что оно выглядит более практичным.
Что касается радости некоторых изменения меры пресечения больше выглядит как жестокость ради жестокости, в которой нет ни смысла, ни "справедливости".

Ответить

Max Payne

nonsense
2

лучше бы так сажали всяких сынков депутатов устраивающих стрит рейсинги по центрам города еще и снимающих блоги об этом, упивающихся своей безнаказанностью. тогда бы да -это был бы рядовой случай. а так - без блата сразу на нары.

Ответить

nonsense

Max
0

Несомненно. Именно поэтому удивляет удивление радость некоторых, и тем более высказывания "система работает". Просто охуеваешь насколько другое представление о реальности у некоторых.

Ответить

некипишуй

nonsense
0

резонанс

Ответить

nonsense

некипиш…
1

Ну это то понятно. Но в чём тут системность тем более, если принять это как основной мотиватор?

Ответить

KSA

некипиш…
0

Резонанс подорвет вертикаль власти

Ответить

Семейный крюк

KSA
1

ПХА

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Argumenta
0

Но ведь тогда иногда и не работает

Ответить

Семейный крюк

Argumenta
0

Ну да: теперь девушка будет сидеть в тюрьме, но ещё до судебного решения. Скрепно!

Ответить

Argumenta Ambigua

Семейный
0

не в тюрьме, а в СИЗО, это разные места. и это законно, в данном случае необходимо, она убийца

Ответить

Мразь

13

Какая разница сколько лет этой дуре?

Ответить

Миша Копейкин

Мразь
–10

А если бы было 16, разница была бы? Я на сколько помню совершеннолетие раньше было 21 год, так как это возраст полноценного созревания организма. Но на войну можно было забирать с 18 лет. Ну и получилось окказия - за страну ты умирать уже должен, хотя по сути ребёнок и неполноценный гражданин. И сделали совершеннолетие с 18.
Так что физиологически она вроде как подросток. Ну а если общество оценивает действия подростков не так, как действия взрослых в силу некоторых причин, то и тут некоторая разница всё же есть.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Миша
12

Когда заменил память на фантазию

Ответить

Миша Копейкин

Aleksan…
–4

Прежде чем утверждать, что это фантазия, ты как-то проверил, фантазия ли это?

Ответить

Мразь

Миша
6

Держи, пожалуйста
Понятие «совершеннолетие» корнями уходит еще в Великую французскую революцию 18 века. Именно тогда было сформировано определение «гражданин», которое и перекочевало в последствии во многие страны. Тогда гражданином считался тот, кто достиг возраста дееспособности, а это как раз и было 18-летие.

В России, а точнее, в Советском Союзе переняли эту практику, чтобы подчеркнуть свою революционную преемственность. И это оказалось настолько удобным на практике, что возраст достижения совершеннолетия не изменился до сих пор.

Ответить

Миша Копейкин

Мразь
1

Во-первых, вопрос был не к тебе - не ты сходу утверждал, что это фантазия. Во-вторых:
Когда в США отменили сухой закон (1933 году), то большинство штатов установили возраст продажи спиртного в 21 год. Так продолжалось почти сорок лет – до 1971 года.

В те годы Америка активно вела боевые действия во Вьетнаме и правительство столкнулось с сильным негодование граждан. Дело в том, что тогда право голоса давалось людям с 21 года, а воинская обязанность наступала раньше (в 18).

Пришлось срочно вносить поправки, и снижать возраст голосующих с 21 до 18 лет. Так одна подпись в документе добавила 11 миллионов новых избирателей.

После этих перемен многие (но не все) штаты решили, что если человек может воевать и голосовать, то и пить алкоголь ему тоже надо разрешить с 18. Так и поступили. В 70-х большая часть Америки начала пить с этого возраста.

Ответить

Мразь

Миша
0

Где я утверждал о фантазиях? Ты запутался

Ответить

Миша

Мразь
–1

Как сложно общаться с человеком, который читать нормально не умеет.
 вопрос был не к тебе - не ты сходу утверждал, что это фантазия.

 не ты сходу утверждал, что это фантазия.

не ты

И кстати продолжение истории почему в США алкоголь всё же продают с 21, довольно в тему:
К сожалению, через несколько лет это привело к очень серьезной проблеме. Выяснилось, что только за 1982 год на дорогах США в ДТП погибло более 50 000 человек и половина из этих случаев произошла по вине пьяных водителей.
Начали разбираться и обнаружили, что огромное количество подростков специально едут на автомобилях в соседний штат, где они смогут законно купить алкоголь.

Часто употреблять они начинали прямо на обратном пути.

Ответить

KSA

Миша
0

А надо было разрешить во всех штаттах
Тогда бы в другой штат не ехали бы

Ответить

Миша

KSA
0

Или наоборот запретить во всех штатах. Как в конце концов и сделали.

Ответить

Семейный

Миша
0

А водить автомобиль некоторым разрешили с 16 лет

Ответить

Мразь

Миша
9

Что за бред ты сейчас пронес? Совершеннолетие - 18 лет, и права выдаются в 18. Уголовная ответственность вообще с 14. Зачем ты сюда приплел войну, вообще не понятно

Ответить

ouxen

Мразь
0

а почему не 17 или 19?

Ответить

Мразь

ouxen
–1

Там на физиологии вроде как завязано

Ответить

ouxen

Мразь
0

а что меняется?

Ответить

Семейный крюк

ouxen
4

Молочный мозг на коренной

Ответить

Monsieurion

Мразь
1

Вот, кст, есть разница.
Она, по факту, еще ребенок, который и пожить толком не успел, а уже в тюрьму отправляется.
Грустно все это

Ответить

Мразь

Monsieurion
1

Какой ребенок? Права получила? А за правами и ответственность
Детишки мертвые зато успели пожить. Лол

Ответить

Monsieurion

Мразь
0

Ты в курсе сколько случаев по стране схожих с этим, когда люди не по своей воле сбивают пешеходов, которых тупо не видят или не замечают? Ломают себе и окружающим судьбу, берут этот грех и волокут за собой всю оставшуюся жизнь.

Но крайние всегда автовладельцы, а не ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛЮДИ, которые построили херовую инфраструктуру, полагаясь на дремучие методички.

У нас между прочим целый орган придуман в стране (ГИБДД), который этим заниматься должен, но они до сих пор х**м по лбу друг другу бьют и нихера не делают.

Ответить

Мразь

Monsieu…
0

Ага, ага. Виноват кто угодно, но не я, не он, никто. Путин, Собянин, погода, господь бог

Ответить

Monsieurion

Мразь
0

Да при чем тут ты, я говорю , что смертей можно избежать, если ответственные органы работать начнут.

Ответить

Madegghead

Monsieu…
0

я конечно извиняюсь. А вы видео смотрели?
Водитель который в левом ряду ускоряется видя что справа впереди него на пешеходнике авто затормозило - вполне умышленный убийца.
Да по российским законам это не так. Но по логике так...

Ответить

Madao

Monsieurion
0

Ты иронизируешь, правда? Скажи, плиз, что ты иронизируешь. 

Ответить

Мразь

Madao
0

Нет, блять, там реально жижа в мозгах

Ответить

Madao

Мразь
0

И? Если "ребёнок" убил двоих и искалечил третьего, его нужно жалеть? Что, блять? 

Ответить

Мразь

Madao
0

Ну вот там такая логика

Ответить

Madao

Мразь
0

Нихуя не поняла, но ок. 

Ответить

Плотный бокал

Мразь
3
Ответить

KSA

Мразь
1

Онажедети

Ответить

ouxen

KSA
0

онажеребенок

Ответить

KSA

ouxen
0
Ответить

Степан Анейчик

Мразь
0

И какая разница москвичка она или нет

Ответить

Иван Иванов

Степан
1

Какая разница, она это или он? Что за сексизм..

Ответить

Степан Анейчик

Иван
2

Какая разница как ее зовут? Что за акцентирование на имени, не понимаю

Ответить

Логический Абдужаббор

12

Правильно, вместо того, чтобы справляться с глубинной проблемой, из-за которой и случаются подобные трагедии, нужно закопать девушку и забыть обо всëм. Сейчас все решения будут приниматься под влиянием разгневанного общества, а не здравого смысла. Грустно это всë. 

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Логический
9

Нет! Надо отпустить её и заняться, типа ГЛОБАЛЬНОЙ проблемой! Ведь везде, каждый день, по 3 ребёнка тачка выпиливает!

Ответить

Логический Абдужаббор

Aleksandr
8

А никто не говорит про отпустить. Просто уже понятно, что будет дальше: она под влиянием резонанса получит по максимуму, еë жизнь вероятней всего будет навсегда сломана; никаких выводов из произошедшего властями сделано не будет. 

Да, она безусловно виновата, но наказание должно ставить цель исправить человека, а не разрушить его. А еë сломают. И возможно, родителям детей от этого станет легче. Вот только такие трагедии будут повторяться вновь и вновь, и ничего не изменится. 

К сожалению в России дтп - одна из серьëзнейших проблем, но всем наплевать. 

Ведь везде, каждый день, по 3 ребёнка тачка выпиливает!

В том-то и дело, что да. То есть не каждый день, конечно, но это не единичный случай. 

Ответить

AZP

Логичес…
2

Да, она безусловно виновата, но наказание должно ставить цель исправить человека, а не разрушить его.

Пока нет приговора, считается невиновным. Это я к словам доёбываюсь.
Но дело не в том. Сейчас вообще меру пресечения избрали. Это не наказание, это чтоб не смылся до суда и ничего не натворил.
Я лично сомневаюсь, что она с домашнего ареста бы свалила.

Ответить

Логический

AZP
1

Пока нет приговора, считается невиновным. Это я к словам доёбываюсь.

Я назвала еë виноватой, а не виновной, твой доëб не засчитан :) 

Но дело не в том. Сейчас вообще перу пресечения избрали. Это не наказание, это чтоб не смылся до суда и ничего не натворил.

По изменению меры пресечения можно предположить, что будет дальше. Не первый раз просто будет происходить такой показательный процесс. 

Я лично сомневаюсь, что она с домашнего ареста бы свалила.

Ты сам только что что-то про презумпцию невиновности писал) 

Ответить

AZP

AZP
0

В России вообще крайне часто дают СИЗО по ненасильственным делам, по всяким мошенничествам и госизменам, ну нахера?
Сафронов тот же год торчит, много кто. 

Ответить

Madegghead

Логичес…
–1

да ничего ей не будет.
Забеременеет, отложат наказание на 14 лет, а потом и амнистия.

Ответить

Madegghead

Madeggh…
1

@AZP 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

Дело Шавенковой
Дело Шавенковой — уголовное дело и судебный процесс над Анной Шавенковой, совершившей днём 2…
ru.wikipedia.org
Ответить

Aleksandr

Madeggh…
0

Ванга в комментах!

Ответить

Иван Прохоров

Логичес…
0

Всё один в один я писал про случай Михаила Ефремова

Ответить

Aleksandr

Логичес…
–1

А откуда ты знаешь, что оно не исправит? Спорим, когда она выйдет, она больше не собьёт трёх детей на пешеходном?! Почему ты только на её примере про необходимость исправления заговорил? Все остальные ~500к или сколько там сейчас сидит, в исправление не нуждаются? Чё то и не помню твоих постов на эту тему.

Ответить

Логический

Aleksan…
0

Конечно не собьëт. И ещë очень много чего не сделает, в том числе и хорошего. Если вообще выйдет. И только не начинай рассказывать про прекрасную пенетенциарную систему России, это даже не смешно. 

И это очень мило и приятно, что ты помнишь все мои посты, но вообще я всегда такую точку зрения отстаивала. 

Ответить

Nike RossXP

Логический
–4

пять дебилов закопают, шестой будет думать.

Ответить

Логический Абдужаббор

Nike
5

О, вы из полиции

Ответить

Ручной пёс_анон

Nike
0

То есть, она первая, кто отправляется под суд за убийство?

Ответить

Nike RossXP

Ручной
–4

то есть мне надо очередным долбикам объяснять, что если бы общество саморегулировало своё поведение "а вдруг я кого-то собью, сидя в телефоне", то подобных смертей было бы во многие разы меньше. А не решать "проблему" тормозя движение тем или иным способом.

Ответить

Ручной пёс_анон

Nike
2

А при чем тут СИЗО?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Nike
2

только такого невозможно. Нет примера в мире, где все исполняют все на 100%, мы не роботы) Та и сам 100% не раз нарушал правила каким-либо способом, либо как водила, либо как пешеход.

Ответить

ОСА

Nike
0

Т.е "а вдруг я кого-то собью, сидя в телефоне и отправлюсь в тюрьму на 7 лет" - это так себе регуляция?

Ответить

ouxen

Nike
0

тормозить движение только и надо

Ответить

Nike RossXP

Ручной
–1

а как много у нас таких резонансов? вот, навскидку, ефремов, эта тёлка, пьяный мальчик, чо там еще? именно что б посадили?

в основном судья\чиновник\мажор сбил и ушел от ответственности

а, этот еще, э.билл, домашняя посадка.

вот у нас и пьяными до сих пор кататься "Норм"

Ответить

Madegghead

Nike
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9

Дело Шавенковой
Дело Шавенковой — уголовное дело и судебный процесс над Анной Шавенковой, совершившей днём 2…
ru.wikipedia.org
Ответить

Иван Прохоров

Логический
2

И с Михаилом Ефремовым всё то же самое

Ответить

Кирилл Половинкин

11

А проектировщикам "прекрасного" пешеходного перехода через 2 полосы никто не хочет задать вопросы?

Ответить

Трансгендолёт

Кирилл
3

знаки есть, разметка есть, впереди едущий автомобиль тормозил. вопросов не будет

Ответить

Кирилл Половинкин

Трансгендолёт
11

Пока остальной мир проектирует дороги для успокоения трафика различными методами в у нас: "есть разметка, знак. Какие вопросы?". У нас на каждом перекрёстке 100 дублирующих знаков, иногда противоречащие сами себя и мы продолжаем пользоваться этим архаизмом.

Ответить

Трансгендолёт

Кирилл
3

угу, именно так они и рассуждают. потому и на пешеходных переходах огромные знаки, иногда с подсветкой, а самих пешеходов не видно вечером/ночью, потому что главное чтобы был виновный водитель

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Кирилл
0

Сколько раз ты уже задал?

Ответить

Максим Овчарик

Aleksandr
0

Так а зачем прикладывать усилия? Главное отработать повесточку, а там глядишь и само все переменится.

Ответить

ouxen

Кирилл
0

за агрессивную барьерную городскую среду, которая подстрекает к нарушениям и провоцирует на риск никто не несет ответственности

Ответить

Кровавый нос

5

Всё по факту. Садишься управлять опасной для окружающих грудой металла — убирай телефон или пиздуй на бутылку. А эта ещё и детей убила, хз как можно ей сопереживать.

Ответить

Прошлый каякер

Кровавый
16

Дело не в сопереживании, а в том, что она не опасный склонный к побегу рецидивист, чтобы её в сизо до суда держать. Домашнего ареста было вполне достаточно. Жизнь она себе уже сломала, устраивать показуху не обязательно.

Ответить

Кровавый нос

Прошлый
–5

человек убивает двух других и отправляет третьего в больницу

не опасный

Сколько ж жертв нужно, чтобы человек начал считаться опасным? Она уже наплевала с высокой колокольни на одну свою обязанность, причем гораздо более важную, чем обязанность соблюдать домашний арест, с чего тогда считать, что она исполнит её?

Ответить

nonsense

Кровавый
2

Сколько ж жертв нужно

Умышленно достаточно одной. Неумышленно дискуссионно что вообще нужно, стоит смотреть на другие факторы.

Ответить

Кровавый нос

nonsense
0

на скорости 50км/ч смотрит в экран вместо дороги

неумышленно

Пиздец какой.

Ответить

nonsense

Кровавый
4

Я не стал бы приравнивать тупость поступка с умышленностью.

Ответить

Кровавый нос

nonsense
0

Это не тупость, это сознательное нарушение закона.

Ответить

nonsense

Кровавый
0

Ну судя по предъявленной статье прокуратура с тобой не согласна.

Ответить

Madegghead

nonsense
0

на Западе это было бы умышленное скорее всего.

Ответить

ouxen

0

чем богата и знаменита?

Ответить

DarkFire

ouxen
36

Ничем. Иначе бы сидела дома

Ответить

Argumenta Ambigua

DarkFire
1

метко, хотя могли бы сделать показуху

Ответить

Андрей Рядькин

Argumen…
2

или лежачих полцейских

Ответить

Сергей Крючков

Андрей
1

Чтобы можно было более эффектно в полёте сбивать людей?

Ответить

некипишуй

6

чет уже жалко стало

Ответить

AnDyLawless

некипишуй
6

Ага, посмотри, как она себя жалеет слезами.
p.s.Ни разу ее не жаль.

Ответить

Sloowbruh

AnDyLawless
1

Есть такая штука как эмпатия, знакомо конечно не всем. (Это совершенно не значит какие то  оправдания и прочую демагогию)

Ответить

Семейный крюк

8

А зачем? Есть повод считать, что она может скрыться, повторить преступление или надавить на следствие?

Ответить

KSA

Семейный
–2

Да

Ответить

Андрей

6

О, очередной инфоповод для выпуска пара у народа =/

Ответить

New

Андрей
0

Думаешь это так работает?

Ситуация с Ефремовым тоже для этого хайпилась?

Ответить

Коровка говорит мууу

New
1

Это разные весовые категории, Ефремов - известная персона, а эта тян нет, и с Ефремовым балаган был отчасти из-за его общественного веса, поклонников и пр

Ответить

Ручной пёс_анон

5

Такой маразм – пиздец. 

Ответить

New

Ручной
1

Обоснуй

Ответить

Ручной пёс_анон

New
8

Потому что в СИЗО вообще нет смысла сажать никого, кроме тех, кто представляет опасность для общества. 

Ответить

Коровка говорит

Ручной
1

В сизо порой годами сидят

Ответить

Коровка говорит

Коровка
0

Десятилетиями даже некоторые

Ответить

New

Ручной
0

Так она троих детей сбила. Еще какая опасность!

Ответить

Ручной пёс_анон

New
2

Отобрать права пожизненно.
Повторю вопрос, в СИЗО зачем?

Ответить

Коровка говорит

Ручной
3

Общественный резонанс, депутаты хайпуют на этом резонансе, прокуратура и органы отрабатывают. Тут нет гуманизма или каких-то ценностей, это расчёт, баллы, рейтинги, повышения и голоса.

Ответить

Ручной пёс_анон

Коровка
0

Я это понимаю... Поэтому и написал, что это пиздец и маразм. 

Ответить

Кирилл

Ручной
0

Ну с другой стороны там день за два, раньше начнешь сидеть раньше выйдешь, но условия в единственном женском сизо ужасные конечно

Ответить

Прошлый каякер

5

Ну, вот всё по понятиям решили, как вы и хотели.

Ответить

Коровка говорит мууу

Прошлый
0

Если смотреть комменты, то хотели вообще 20 лет или сжечь

Ответить

Madao

Коровка
0

Скорее чтобы пожалели и отпустили — первым уже в комментах занимаются. 

Ответить

Коровка говорит

Madao
0

Хз, я видел только про зону и костёр

Ответить

Madao

Коровка
1

Избирательное у тебя зрение. 

Ответить

Коровка говорит

Madao
0

Нет, я про комменты в конкретных паблосах, так что тж не аргумент

Ответить

Madao

Коровка
0

В каких "конкретных"? 

Ответить

Коровка

Madao
0

Например, тгшных

Ответить

Коровка

Коровка
0

От двача до бумерских московских и тд

Ответить

Madao

Коровка
0

Сори, не мониторю такие пабосы. 

Ответить

Коровка

Madao
0

Ну мне интересено было подтвердить догадку, что зумеры и бумеры одновременно будут в одном ключе топить за максималки, а комментирующих в контексте плюральных точек зрения будут подвергать остракизму. Т.е. вину родителей выносящих коляску впереди себя на переходе будут нивелировать и топить за максималки для тян, ссылаясь на формальные догмы закона. Это было ожидаемо, как и ожидаемо сочувствие после 2-3 дней при вынесении ужесточающего приговора. Так бывает чаще всего.

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Vadim Nemnasev

3

Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.

не защищаю ее. но мб после того, как второй ребенок погиб все же, и это первостепенней?

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Потребительский шар

2

У неё хуй!

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Авраам Рабинович

Потребительский
3

Так даже лучше

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Прошлый каякер

Потребительский
0

На зоне пригодится

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Остальной спрей

0

В массе своей люди безумцы. Желая ей отправиться в СИЗО, они оказали ей лучшую услугу: поскольку один день проведённый в СИЗО равняется двум дням в заключении, она посидит несомненно меньше.

А так интересно: она трезвая была или нет?

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