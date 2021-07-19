Облачный сервис Amazon закрыл аккаунты израильской NSO Group после обвинений о её причастности к слежке за журналистами Статьи редакции
NSO Group пользовалась сервисом Amazon CloudFront для передачи контента.
Компания закрыла также инфраструктуру, связанную с израильским разработчиком шпионского ПО NSO Group, сообщает Vice со ссылкой на Amazon.
Организация Citizen Lab в своём экспертном обзоре результатов Amnesty писала, что «NSO Group широко использовала Amazon, включая CloudFront, в 2021 году».
CloudFront — это сеть доставки контента, которая позволяла NSO быстрее доставлять контент пользователям. По данным Amnesty, переход на CloudFront в некоторой степени защищал NSO от исследователей, которые пытались разобрать работу системы компании. «Использование облачных сервисов защищает NSO Group от некоторых методов сканирования», — говорится в отчете Amnesty.
Как пишет Vice, раньше Amazon не раскрывала, что NSO пользуется её сервисами и не отвечала на запросы, когда в мае 2020 года журналисты издания обнаружили, что NSO использовала инфраструктуру Amazon для взлома.
- 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International заявили, что власти нескольких стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов;
- Компания создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. В список попали более 180 журналистов со всего мира. Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают власти Венгрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Мексики, ОАЭ и других стран.
Можно начинать оскорблять евреев, или бан будет?
У меня уже 15 лет один номер мобильного. Звонил с него Немцову, Лимонову, Навальному, Яшину, Шендеровичу и ещё наверное много кому. Ничего такого, просто по поводу интервью. Ещё и сам я иностранный гражданин. Короче, потом я эту симку на время забросил, не помню уже почему. Пока вдруг не получил полный безлимит за 2 рубля в день. Конечно же вернулся на этот номер - халява ведь. Теперь, когда пьём пиво с друзьями, громко хвалим Путина и Единую Россию рядом с моим телефоном.