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Новости
Артём Мазанов

Российские банки впервые подключили карты «Мир» к Apple Pay Статьи редакции

Apple Pay работает в России с 2016 года, всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в сервис.

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C 20 июля клиенты восьми банков, в числе которых Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк» и «Тинькофф», смогут подключать карты «Мир», обслуживаемые Национальной системой платежных карт (НСПК), к Apple Pay. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компании.

В НСПК рассказали, что эти восемь банков обслуживают более 80% от выпущенных карт «Мир», один только Сбер – около 50%.

РБК со ссылкой на источники назвал ещё два из восьми банков, подключивших «Мир» к Apple Pay: «Открытие» и Росбанк.

Национальную систему платёжных карт (НСПК, оператор «Мир») создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из-за Крыма. Карты «Мир» раньше не поддерживались Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.

РБК сообщал, что Apple Pay должен был заработать для карт «Мир» с 27 апреля 2021 года.

#новости #мир

12 12 комментариев
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Успешный ГОСТ

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Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк» и «Тинькофф»

РБК со ссылкой на источники назвал ещё два из восьми банков, подключивших «Мир» к Apple Pay: «Открытие» и Росбанк.

давайте я вам дам отгадку , сказав что последний восьмой это ГПБ

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Маринеску

Успешный
6

Инсайды на TJ

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Treewöt Dääl

3

Ну на самом деле учитывая что наше государство придумало оплату больничного листа только на карту МИР - порой полезно

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Парламентский Денис

Treewöt
0

Что?

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цорiк

Парламентский
0

В некоторые компаниях больничный – только на мир

Ответить

Успешный ГОСТ

1

ну круто наверное .

Ответить

Белорусский Артем

1

Если бы у меня была карта Мир и айфон, я бы наверное очень обрадовался.

Ответить

Василий Дробовский

1

Вообще и правда "допилено" мастерски.
Учитывая, что механизм "МИР" был "слизан" с Mastercard, с той лишь разницей, что в серверной части - самодельная RTGS подобная шина.

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Bibba La Bibba

0

Это очередная победа!

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Сергей Сергеич

0

Ну, теперь заживём!

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Антон Лисин

0

Для нищих с Айфоном в кредит 

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цорiк

0

Открытие умер же? Или я что пропустил?

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