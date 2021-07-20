Apple Pay работает в России с 2016 года, всё это время карты «Мир» нельзя было добавлять в сервис.

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C 20 июля клиенты восьми банков, в числе которых Сбер, ВТБ, Россельхозбанк, «Почта банк» и «Тинькофф», смогут подключать карты «Мир», обслуживаемые Национальной системой платежных карт (НСПК), к Apple Pay. Об этом «Ведомостям» рассказали представители компании.

В НСПК рассказали, что эти восемь банков обслуживают более 80% от выпущенных карт «Мир», один только Сбер – около 50%.

РБК со ссылкой на источники назвал ещё два из восьми банков, подключивших «Мир» к Apple Pay: «Открытие» и Росбанк.

Национальную систему платёжных карт (НСПК, оператор «Мир») создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России, после того как Visa и Masterсard перестали принимать карты банков, попавших под санкции из-за Крыма. Карты «Мир» раньше не поддерживались Apple Pay, поэтому в 2018 году НСПК разработала собственное приложение MirPay, которое тоже не работает на устройствах Apple.