Большинство пунктов касаются деятельности «Роскосмоса».

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ФСБ разработала проект списка сведений, которые иностранные государства, организации или граждане могут использовать против России. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Сведения делятся на военные, не содержащее гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего в списке 61 пункт, в числе которых — персональные данные военнослужащих и членов их семей и данные «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках».

В список также вошли данные о работе «Роскосмоса». По мнению ФСБ, практически вся информация о деятельности госкорпорации при попадании в руки иностранцев может представлять угрозу для страны. В перечень, в частности, попали:

сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации;



данные о финансировании «Роскосмосом» и Минобороны исследовательских, конструкторских и научных работ в космической отрасли;

общая информация о конверсии, мощностях и планах учреждений, входящих в «Роскосмос»;

данные о техническом состоянии, готовности космодромов и других наземных объектов космической инфраструктуры;

сведения об автоматизации — текущей и запланированной — госкорпорации.

Этот приказ — дополнение к закону, по которому человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». В документе говорится, что человек может получить такой статус, если он осуществляет «сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».