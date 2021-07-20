ФСБ составила список сведений, за сбор которых могут признать физлицом-иноагентом Статьи редакции
Большинство пунктов касаются деятельности «Роскосмоса».
ФСБ разработала проект списка сведений, которые иностранные государства, организации или граждане могут использовать против России. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
Сведения делятся на военные, не содержащее гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего в списке 61 пункт, в числе которых — персональные данные военнослужащих и членов их семей и данные «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках».
В список также вошли данные о работе «Роскосмоса». По мнению ФСБ, практически вся информация о деятельности госкорпорации при попадании в руки иностранцев может представлять угрозу для страны. В перечень, в частности, попали:
- сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации;
- данные о финансировании «Роскосмосом» и Минобороны исследовательских, конструкторских и научных работ в космической отрасли;
- общая информация о конверсии, мощностях и планах учреждений, входящих в «Роскосмос»;
- данные о техническом состоянии, готовности космодромов и других наземных объектов космической инфраструктуры;
- сведения об автоматизации — текущей и запланированной — госкорпорации.
Этот приказ — дополнение к закону, по которому человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». В документе говорится, что человек может получить такой статус, если он осуществляет «сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».
30 декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами. Пока в этот список никого не включали.
Нельзя говорить про "распилы" и "разъелы" Роскосмоса )
Обижается Рогозин, а инагент - ты.
Так он если сильно обидится - выльет всё в Twitter Маску, в порыве )
которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ
Что за зверь такой «иностранный источник»? Источник чего, блядь?
Ладно ещё (нихуя не ладно) с юрлицами можно понять "иностранный источник финансирования" — есть хоть какой-то формальный повод притянуть писю к носу.
Всмысле «проблема»? Это решение!
Другое дело, что ты сейчас распространяет фото экспериментальнлй технологии Роскосмоса...
Подобный турник
Думал все уже знают про нанорогатку стреляющую самонаводящимися клоунскими носами
Если сейчас сюда запостить фото батута - вам всем п…ц.
А можешь рассказать ещё мне про них?
Где выпускают, как высоко прыгать можно?
Какие проблемы при эксплуатации?
30 декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами. Пока в этот список никого не включали.
разве?
Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.
сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации
Всё знают ФИО этой жирной проблемы