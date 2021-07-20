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Новости
Артём Мазанов

ФСБ составила список сведений, за сбор которых могут признать физлицом-иноагентом Статьи редакции

Большинство пунктов касаются деятельности «Роскосмоса».

19 19 комментариев
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ФСБ разработала проект списка сведений, которые иностранные государства, организации или граждане могут использовать против России. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Сведения делятся на военные, не содержащее гостайну, и военно-производственные, не содержащие гостайну. Всего в списке 61 пункт, в числе которых — персональные данные военнослужащих и членов их семей и данные «о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках».

В список также вошли данные о работе «Роскосмоса». По мнению ФСБ, практически вся информация о деятельности госкорпорации при попадании в руки иностранцев может представлять угрозу для страны. В перечень, в частности, попали:

  • сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации;
  • данные о финансировании «Роскосмосом» и Минобороны исследовательских, конструкторских и научных работ в космической отрасли;
  • общая информация о конверсии, мощностях и планах учреждений, входящих в «Роскосмос»;
  • данные о техническом состоянии, готовности космодромов и других наземных объектов космической инфраструктуры;
  • сведения об автоматизации — текущей и запланированной — госкорпорации.

Этот приказ — дополнение к закону, по которому человека могут признать «физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». В документе говорится, что человек может получить такой статус, если он осуществляет «сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

30 декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами. Пока в этот список никого не включали.

#новости #право

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Василий Дробовский

3

Нельзя говорить про "распилы" и "разъелы" Роскосмоса )

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Николай Николаевич

Василий
5

Обижается Рогозин, а инагент - ты.

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Василий Дробовский

Николай
1

Так он если сильно обидится - выльет всё в Twitter Маску, в порыве )

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Николай

Василий
1

Вы не понимаете, это другое

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Максим Козаченко

3

которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ

Что за зверь такой «иностранный источник»? Источник чего, блядь?
Ладно ещё (нихуя не ладно) с юрлицами можно понять "иностранный источник финансирования" — есть хоть какой-то формальный повод притянуть писю к носу.

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Подобный турник

2

сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации;

Главная проблема:

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Подобный турник

Подобный
2

Только не сажайте пожалумста

Ответить

Максим Козаченко

Подобный
0

Всмысле «проблема»? Это решение!
Другое дело, что ты сейчас распространяет фото экспериментальнлй технологии Роскосмоса...

Ответить

Подобный турник

Максим
0

Думал все уже знают про нанорогатку стреляющую самонаводящимися клоунскими носами

Ответить

Николай Николаевич

2

Если сейчас сюда запостить фото батута - вам всем п…ц.

Ответить

Pavel Zamyatin

Николай
0
Ответить

Николай Николаевич

Pavel
0

А можешь рассказать ещё мне про них?

Где выпускают, как высоко прыгать можно?

Какие проблемы при эксплуатации?

Ответить

true iBegginer

1

 30 декабря 2020 года Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами. Пока в этот список никого не включали.

разве? 

Главного редактора издания Романа Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову включили в реестр «иностранных агентов». Также в обновлённый список попали журналисты «Открытых медиа» — главред Юлия Ярош и замглавреда Максим Гликин.

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Артём Мазанов

true
2

Так это список СМИ-иноагентов, а не физлиц

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true iBegginer

Артём
0

Баданин - это физлицо или СМИ? 

Ответить

Артём Мазанов

true
1

Его считают СМИ-иноагентом. Для физлиц-иноагентов другой список

Ответить

Успешный ГОСТ

1

там Рогозин регулярно пиздит в твиттер , что является собственностью американской компании Twitter, Inc.
вперед

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Alexey Kochetkov

0

лол

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Р О Б А Т

0

сведения о проблемах, «сдерживающих развитие» Госкорпорации

Всё знают ФИО этой жирной проблемы 

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