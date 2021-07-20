Путин предложил дать ему право продлять сроки службы маршалам и генералам. Сейчас они могут служить до 70 лет Статьи редакции
Он сам будет определять, сколько военные ещё смогут служить.
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет ему самостоятельно определять максимальный возраст пребывания на военной службе для высших офицеров российской армии. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке сказано, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с «наиболее опытными» и «высококвалифицированными» военными, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.
Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 или 70 лет в зависимости от звания. Сейчас в России нет маршалов, а на военной службе находятся более десяти генералов армии, в числе которых министр обороны Сергей Шойгу (66 лет), начальник Генерального штаба Валерий Герасимов (65 лет), замминистра обороны Дмитрий Булгаков (66 лет), глава Росгвардии Виктор Золотов (67 лет) и глава ФСБ Александр Бортников (69 лет).
Своеобразный рубин
Вряд ли мы конечно доберемся до полномасштабной войны.
При этом надо помнить, что в те времена генералы и маршалы играли куда большую роль нежели сейчас — сейчас они чаще всего просто выступают в роли инспекторов, чьи указания еще и не всегда исполняются.
Но сознательно старить аппарат, что судейский, что военный, что чиновничий — просто один из дополнительных признаков автократа, не более того.
Успешный ГОСТ
нельзя ни в чем быть уверенным, мы же не знаем что в головах у юнцов, приносящих отчёты Путину из АП, что им взбредет за авантюры ему подкинуть.
Своеобразный
Ну юнцы понимают, что за эти "авантюры" расплачиваться будут они в первую очередь — у них же основная задача — подсидеть начальника.
Так что я думаю, что это инициатива или самого деда или какого-то приближенного "старичка", на котором многие схемы завязаны.
Красавчик Путин, что хочет то и предлагает, настоящий мужик который делает реальные дела на благо всех своих друзей.
Что за слово такое «продлять»?
Правильно!-:) Пусть продлит срок службы путинским марионеткам до тысяче лет ..До 1000 лет!!!-:)
Тогда народ будет от них избавляться уже сейчас! -:)