В пояснительной записке сказано, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с «наиболее опытными» и «высококвалифицированными» военными, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.

Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 или 70 лет в зависимости от звания. Сейчас в России нет маршалов, а на военной службе находятся более десяти генералов армии, в числе которых министр обороны Сергей Шойгу (66 лет), начальник Генерального штаба Валерий Герасимов (65 лет), замминистра обороны Дмитрий Булгаков (66 лет), глава Росгвардии Виктор Золотов (67 лет) и глава ФСБ Александр Бортников (69 лет).