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Артём Мазанов

Путин предложил дать ему право продлять сроки службы маршалам и генералам. Сейчас они могут служить до 70 лет Статьи редакции

Он сам будет определять, сколько военные ещё смогут служить.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволяет ему самостоятельно определять максимальный возраст пребывания на военной службе для высших офицеров российской армии. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что в отдельных случаях возникает необходимость продлить контракт с «наиболее опытными» и «высококвалифицированными» военными, имеющими звание маршала, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими предельного возраста.

Сейчас предельный возраст пребывания на военной службе составляет 65 или 70 лет в зависимости от звания. Сейчас в России нет маршалов, а на военной службе находятся более десяти генералов армии, в числе которых министр обороны Сергей Шойгу (66 лет), начальник Генерального штаба Валерий Герасимов (65 лет), замминистра обороны Дмитрий Булгаков (66 лет), глава Росгвардии Виктор Золотов (67 лет) и глава ФСБ Александр Бортников (69 лет).

#новости #право

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19 19 комментариев
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19 комментариев
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Успешный ГОСТ

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кажется , я на уроках истории проходил когда в РИ такое практиковали. итог - Первая мировая так себе . не надо старперов долго держать , есть время служить , а есть время на пенсии сидеть

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Своеобразный рубин

Успешный
2

Вряд ли мы конечно доберемся до полномасштабной войны.
При этом надо помнить, что в те времена генералы и маршалы играли куда большую роль нежели сейчас — сейчас они чаще всего просто выступают в роли инспекторов, чьи указания еще и не всегда исполняются.
Но сознательно старить аппарат, что судейский, что военный, что чиновничий — просто один из дополнительных признаков автократа, не более того.

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Успешный ГОСТ

Своеобразный
0

нельзя ни в чем быть уверенным, мы же не знаем что в головах у юнцов, приносящих отчёты Путину из АП, что им взбредет за авантюры ему подкинуть.

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Своеобразный

Успешный
1

Ну юнцы понимают, что  за эти "авантюры" расплачиваться будут они в первую очередь — у них же основная задача — подсидеть начальника.
Так что я думаю, что это инициатива или самого деда или какого-то приближенного "старичка", на котором многие схемы завязаны.

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Жабка

Успешный
1

Он просто сохраняет зарплаты друзяшкам. Эти ребята ничего не решают ни в мирное время ни в военное.

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Peyzaj

2

Ух ты какая интрига. Примет ли госдума или не примет? Вот уж саспенс

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гачик

2

Красавчик Путин, что хочет то и предлагает, настоящий мужик который делает реальные дела на благо всех своих друзей.

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Р О Б А Т

1

предложил. Ахаха

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Кислотный беспилотник

1

Пусть машина служит долго. Питун.

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Алексей Власов

0

Что за слово такое «продлять»?

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БЕ3HOГNM

Алексей
1

Ну это, как "блять", только вместо "б" - "прод"

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Алексей Власов

БЕ3HOГNM
1

Вот я тоже так подумал.

Ответить

Р О Б А Т

Алексей
0

Продлят и обнулять, врать и воровать 

Ответить

Северный фонарь

0

Сколько путин будет терпеть этих русских?

Ответить

БЕ3HOГNM

Северный
0

Сколько путин будет терпеть Россию?

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stikerman

0
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Dmitry Nosov

0

Я против

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Fantom Maximus

0

Правильно!-:) Пусть продлит срок службы путинским марионеткам до тысяче лет ..До 1000 лет!!!-:) 
Тогда народ будет от них избавляться уже сейчас! -:) 

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kotova lidiya

0

Надо же, реально всё как Шульман предсказывала.

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