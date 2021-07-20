Минцифры запланировало перекрыть платежи иностранным ИТ-компаниям без представительства в России Статьи редакции
Роскомнадзор будет вносить компании в «чёрные списки».
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало проект постановления, которое дополнит закон об обязанности международных ИТ-гигантов открывать представительства в России.
Закон начал действовать 1 июля 2021 года. За отказ открывать представительства до 1 января 2022 года есть санкции. Одна из них — ограничение платежей и переводов компании. Проект постановления расшифровывает, как это будет работать.
Роскомнадзор будет вести два списка. Первый — с компаниями, которые не исполнили закон. Банки обязаны будут перекрывать любые платежи в их сторону.
Второй — с иностранными поставщиками платёжных услуг, не банками, которые принимают платежи компаниям из первого списка. Если компания из второго списка не устранит нарушение за 30 дней, то Роскомнадзор её заблокирует в России.
В стране действуют 22 иностранных поставщика платёжных услуг, по данным ЦБ. Среди них Alipay, Apple, Google, Samsung.
Списки будут общедоступными. Роскомнадзор за три дня будет обязан исключить компанию из перечня, после выполнения требований закона или по решению суда.
На Google Facebook, Twitter, Spotify и TikTok приходится 25–50% закупок интернет-рекламы в России, приводят «Ведомости» данные представителей пяти крупнейших в стране рекламно-коммуникационных холдингов.
Авторы закона хотят «сократить факты ухода от налогов» и «пополнить казну», считает управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. Но меры усложнят рекламу товаров и услуг и увеличат ее стоимость, считает эксперт.
До 1 января 2022 года международные ИТ-компании с суточной аудиторией из России более 500 тысяч пользователей должныоткрыть представительство в стране. Если компании не выполнят требования, их сайты исключат из поисковой выдачи, запретят рекламировать, запретят им собирать и передавать личные данные, могут заблокировать.
Не «любезный царь», а «эти ебанутые опять там что-то придумали». Заработок никто не отменял.
А потом оценят объем рынка и скажут
Да ну нахер
Деньги не пахнут
Министерство цифрового развития: "заблокировать, перекрыть, не пущать".
Компаниям с аудиторией 500к пора принимать крипту (только её и от жителей стран третьего мира и автократий XXI века)
Это как ?
Позвонить в иностранный банк и предложить иностранной компании отрезать обслуживание ?
Что значит "запланировало"? Это прописано в законе в качестве одной из "мер понуждения". Минцифры просто разработало подзаконный акт, как и должно.
Вообще там следующие меры прописаны: предупреждение в поисковой выдаче, что этот иностранный сайт нарушает закон (поисковиков обяжут ставить такие предупреждения), запрет на рекламу в России, запрет размещать рекламу российских госструктур и госпредприятий, ограничение приёма переводов и платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, замедление, блокировка.
Но у Google, Samsung, Ali, TikTok есть же российские представительства. У Apple есть условный CIS-офис (не помню точной дислокации).
Представляю как охуевает ФАС, когда вместо обеспечения здоровой конкуренции их заставляют исполнять политические решения