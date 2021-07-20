Ведомство также предложило обязать оснащать дроны транспондерами и устройствами для мониторинга за полётом.

Минтранс РФ разработал законопроект, обязывающий компании оплачивать обязательную сертификацию дронов c взлётной массой 0,25-25 килограмма. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Законопроект также обязывает пилотов сверхлёгких судов до 115 килограмм получать свидетельства, проходить подготовку в авиационных учебных центрах и ставить таких суда на учёт с обязательным предъявлением на осмотр.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта заявила, что эти предложения противоречат международной практике и в критериях оценки разработчиков нет конкретики, это создаёт «условия для злоупотреблений». «Ъ» уточнил, что Минтранс уже пытался ввести такие требования в 2020 году, но проект отложили.

Ведомство считает, что законопроект призван повысить безопасность использования беспилотников, а также предотвратить травмирование и гибель людей и порчу имущества.

По мнению президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, новые требования не будут соблюдать, так как контролирующие органы «фактически не справляются со своими задачами даже для более тяжёлого сегмента сверхлёгких воздушных судов».

Zala Aero Group (входит в ГК «Калашников») считает, что принятие законопроекта «напрямую повлияет на уровень национальной безопасности». «Тысячи БВС [беспилотное воздушное судно] выполняют регулярный мониторинг объектов трубопроводного транспорта, картографо-геодезические работы, решают экологические задачи и выполняют поисково-спасательные операции», — уточнили там.



Федерация планерного спорта заявила, что в случае принятия поправок российский производитель планеров «Авиастроитель» прекратит существование из-за роста себестоимости техники.

