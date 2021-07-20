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Артём Мазанов

Минтранс предложил обязать производителей за их счёт сертифицировать дроны. Участники рынка раскритиковали законопроект Статьи редакции

Ведомство также предложило обязать оснащать дроны транспондерами и устройствами для мониторинга за полётом.

Минтранс РФ разработал законопроект, обязывающий компании оплачивать обязательную сертификацию дронов c взлётной массой 0,25-25 килограмма. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Законопроект также обязывает пилотов сверхлёгких судов до 115 килограмм получать свидетельства, проходить подготовку в авиационных учебных центрах и ставить таких суда на учёт с обязательным предъявлением на осмотр.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта заявила, что эти предложения противоречат международной практике и в критериях оценки разработчиков нет конкретики, это создаёт «условия для злоупотреблений». «Ъ» уточнил, что Минтранс уже пытался ввести такие требования в 2020 году, но проект отложили.

Ведомство считает, что законопроект призван повысить безопасность использования беспилотников, а также предотвратить травмирование и гибель людей и порчу имущества.

  • По мнению президента общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, новые требования не будут соблюдать, так как контролирующие органы «фактически не справляются со своими задачами даже для более тяжёлого сегмента сверхлёгких воздушных судов».
  • Zala Aero Group (входит в ГК «Калашников») считает, что принятие законопроекта «напрямую повлияет на уровень национальной безопасности». «Тысячи БВС [беспилотное воздушное судно] выполняют регулярный мониторинг объектов трубопроводного транспорта, картографо-геодезические работы, решают экологические задачи и выполняют поисково-спасательные операции», — уточнили там.
  • Федерация планерного спорта заявила, что в случае принятия поправок российский производитель планеров «Авиастроитель» прекратит существование из-за роста себестоимости техники.

#новости #дроны

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Р О Б А Т

6

Ведомство также предложило обязать оснащать дроны трансгендерами

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мЕдь

2

в случае принятия поправок российский производитель планеров «Авиастроитель» прекратит существование из-за роста себестоимости техники

Ничего нового, у нас любят забить на производителей. 

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Успешный ГОСТ

мЕдь
2

Оружейная отрасль передает привет и желает удачи

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Artyom Sidorov

2

ждём следующий мин* с охуенной идеей сегодня

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Nick Rosenberg

Artyom
1

Минфин предложил обязать россиян платить себе зарплату за собственный счет.

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Успешный ГОСТ

2

Смотрел как то на Ютубе , как легально в России полетать на дроне. Пиздец столько гемора, желание попробовать отпало на очередном этапе подачи документов.

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Василий Дробовский

1

Отучить дроны летать над представителями Единой России.
Так и знал ... майорской прошивкой будут портить девайсы.

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Вторичный ГОСТ

1

плати за меня, мразь

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#realfiddy

0

Все таки молодцы 

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Ildar Yakupov

0

о каком развитии космоса может идти речь, если даже на стадии с дронами всё делается вверх ногами)

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