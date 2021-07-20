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Новости
Артём Мазанов

«МБХ медиа» рассказало о крупной стройке на 20-50 миллиардов рублей рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарёво. Главное Статьи редакции

По данным издания, там строят мост, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы. С резиденцией президента их свяжет подземный тоннель.

87 87 комментариев
4590 просмотров

Издание «МБХ медиа» выпустило расследование о масштабной стройке рядом с резиденцией Владимира Путина в подмосковном Ново-Огарёво. По данным журналистов, примерная стоимость всех объектов — 20-50 миллиардов рублей. TJ выбрал главное из расследования:

  • Объекты возводят на участке земли площадью 107 тысяч м²;

  • Собственник земель — «Российская Федерация», весной 2020 года землю передали в пользование Федеральной службы охраны с категорией «обеспечения безопасности и обороны» или «для федеральных нужд»;

  • Рядом с резиденцией Путина, через реку, находится поле. Весной 2020 года его участок в 8,7 гектара — напротив пристани ФСО — отмежевали по заказу спецслужбы;
  • К лету 2021 года через реку на поле построили мост. На одной стороне пока ничего нет, там появились площадки под строительство;
  • В строительстве моста участвует крымская компания «МС-Групп»;
  • С другой стороны мост выходит на берег Москвы-реки между двумя холмами, на правом — действующая резиденция Путина и возведённый к 2019 году Дом приёмов с гостиницей и спортивным залом.
  • На левом — крупная стройка. По данным издания, уже закончилось строительство гостевого дома площадью около четырёх тысяч квадратных метров;
  • По словам строителей, там также возводят ледовую площадку площадью около 30 тысяч квадратных метров без учёта подземных этажей, четырёхэтажный гостевой комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров;
Гостевой дом, снимок «МБХ медиа»
Спорткомплекс, снимок «МБХ медиа»
Гостевой комплекс, за ним — лечебный, снимок «МБХ медиа»
  • Один из инженеров утверждает, что связать оба холма должен подземный тоннель;

#новости #путин #расследования

87 87 комментариев
1
48
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87 комментариев
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Серьезный чувак

27

Вот это хозяйство, вот это мужчина...

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Р О Б А Т

Серьезный
35

лечебно-оздоровительный комплекс

Этому мужчине башню лечить над, соотв-но, строить дурку, а не спа

Ответить

Незначительный шар

Р
23

Как узнать деда: в ледовую арену будет вести подземный тоннель

Ответить

Серьезный чувак

Незначи…
9

у деда наверняка и подземный тоннель в Крым есть

Ответить

Алексей Горячев

Серьезн…
2

Российский гиперлуп или пешком?)

Ответить

Серьезный чувак

Алексей
7

на буханке

Ответить

Уютный паркур

Серьезн…
4

Могла бы быть красивая конспирологическая теория - тоннель под мостом

Ответить

Серьезный чувак

Серьезн…
3

отдельные тоннели в Польшу и США

Ответить

Подозрительный историк

Р
7
Ответить

Кирилл

Подозри…
1

Садамма забыл

Ответить

Alexey Vodkin

Серьезный
1

о боже какой мушчина
я хочу от тебя дачу

Ответить

Р О Б А Т

Alexey
0

Показаний 

Ответить

Р О Б А Т

26

А мост, чтобы оппозиционеров там убивать? 

Ответить

Романелло Кивогенс

Р
3

Ну, может, проходил человек в школе "Мёртвые души", вот и засели у него в голове думы Манилова. Только у того они были несбыточные, утопические, а у этого есть все шансы воплотить их в жизнь и проверить, выдержала ли классика испытание временем:
 
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами

Ответить

Р О Б А Т

Романелло
0

Красиво, но, думаю, этот дядя кроме хуйни в папках ничего не читал

Ответить

Вынужденный бас

Р
1

Зря ты его недооцениваешь. Он всю страну на своем хую вертит, а ты думаешь что он дурачок какой то. Это хитрый ушлый дед, который прекрасно осознает что он делает и прикидывается добрым дурачком.

Ответить

Дядя Серёжа

Р
2

Ком к горлу...

Ответить

Успешный ГОСТ

12

а нахуя ? ему же уже лет сколько. это как олимпийские объекты - станут ненужными примерно очень быстро

Ответить

Р О Б А Т

Успешный
7

Алиночке

Ответить

Успешный ГОСТ

Р
11

алиночку выбросят на мороз ради новой клуши в день номер 1

Ответить

Незначительный

Успешный
4

Вроде клуша есть, а алиночка осталась

Ответить

Automatique

Успешный
0

Новая власть обеспечит неприкосновенность, и будут пользоваться благами царя даже после смерти

Ответить

Успешный ГОСТ

Automat…
0

это не от алины зависит

Ответить

мЕдь

Успешный
4

лечебно-оздоровительный

Будут оздоравливать. Нас переживёт. 

Ответить

Успешный ГОСТ

мЕдь
0

ему поможет только китайская технология клонирования

Ответить

мЕдь

Успешный
0

Ты посмотри на него. Некроманты и сейчас неплохо работают.  

Ответить

Промышленный

мЕдь
0

Ну вообще сейчас он уже достаточно хуево выглядит, особенно тогда без мейка и выставленного света

Ответить

Gidevan

Промышл…
0

Ничего ботекс ещё разок вколит и как 20летний выглядеть будет. Главное не шевелиться. 

Ответить

Maksim Romanenko

Успешный
2

Как будто сам Пыня решает какой дворец строить. Вокруг него полно родственничков и чинушей готовых выслужится перед ним

Ответить

Gidevan

Maksim
0

А Путин не при делах и не в курсе. Все верно бояре плохие. 

Ответить

Трагический

Gidevan
0

почему не в курсе. с его ж одобрения все
кормитесь и размножайтесь как говорится

Ответить

Вынужденный бас

Успешный
1

Потому что может

Ответить

Собачий Кайф

Успешный
0

Ты все еще сомневаешься, что мистер путин не будет самым старым человеком на земле? Думаю лет 120-130 проживет (офк двойником, но выдадут за чистую монету)

Ответить

Промышленный каякер

Собачий
0

Помрет к 80-85

Ответить

Собачий Кайф

Промышл…
2

Да еще и президентом ХАХАХАХАХАХ

Ответить

Кирилл

Собачий
0

Не жизнь а кайф

Ответить

Собачий Кайф

Промышл…
0

Да не, почти уверен будет под 100 жить

Ответить

KSA

Успешный
0

Следующему офицеру ФСБ пригодятся

Ответить

Незначительный шар

13

Признать инагентом! Так, стоп

Ответить

Мистер Андерсон

6

Не дают деду простого пенсионерского счастья - дачу построить.

Ответить

Папуша

Мистер
5

дают. просто завидуют громко.

Ответить

Nikolay Vasiliev

7

Окопался окончательно, совсем никуда из дома выходить не хочет

Ответить

Василий Дробовский

Nikolay
0

Потом к такому "нерукотворному" поколения побоятся подойти.

Ответить

Незначительный шар

2

Когда уже в России запретят дроны и спутниковые снимки?

Ответить

Grigory Kopiev

Незначительный
1

А ты думаешь авторы расследования получали разрешение на полет и съемку?

Ответить

Белорусский Артем

Grigory
2

Втихаря.

Ответить

Миша Копейкин

3

Да это же просто апарт-отель. То, что в 20 метрах от него официальная резиденция Путина - чистая случайность. Всё возможно. Ежедневно случаются вещи, вероятность которых значительно ниже, чем этого. Какой мизерный шанс был на то, чтобы зародилась жизнь. И тем не менее она зародилась. 

Ответить

Вынужденный бас

Миша
2

Ни мне ни моим родственникам это не принадлежит и никогда не принадлежало! ©

Ответить

Сергей Анонимович

3

Зачем такие размеры? Там же гостит один Путин да пара гостей лол

Ответить

Японский холод

Сергей
1

Что-то тоже не пойму. Может это ФСО для себя чисто ведомственную делает?

Ответить

true iBegginer

Японский
0

нужно сделать монетизацию ведомств

Ответить

Папуша

Сергей
0

это потлач, но в извращённом виде

Ответить

мЕдь

0

20-50 миллиардов рублей

Чёт мало. 

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
2

Почему мало? Да на 10 миллионов можно крутую дачу построить. За 20-50 миллиардов прям вообще можно отгрохать огого.

Ответить

мЕдь

Миша
0

Ты видел сколько дворец стоит? Тут что-то без размаха. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
8

О России думает. 

Ответить

Миша Копейкин

мЕдь
0

каталог замков в Европе:
* Старинный замок на берегу озера, Оссуччо, Италия
6 000 000 €
* Замок в Каваллирио, Италия
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* Замок в Ле Брок, Лазурный Берег, Франция
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Замок в Ломбардии, Италия
750 000 €

Ответить

мЕдь

Миша
0

Я про его дворец. Ну да ладно. 

Ответить

Домашний Артем

Миша
0

Подели на количество людей в стране и окажется, что ты сам скинулся на дачу не так уж и много...

Ответить

Alexey Vodkin

Миша
0

потому что половину нужно украсть.

Ответить

Вася Пупкин

мЕдь
0

Так это без учета отделки, скорей всего. В отделку можно и 500 миллиардов угрохать.

Ответить

Гриша Катержин

0

30 000 кв.м.? Можно мне хотя бы комнатку угловую, можно без окон? 

Ответить

AZP

Гриша
6

Можно кровать в комнате. Даже окна будут, правда, с решётками.

Ответить

Кирилл Вселенский

AZP
0

Шконарь называется

Ответить

Миша Копейкин

Гриша
5

можно комнатку под дачей недалеко от Санкт-Петербурга

Ответить

Дорогой ящик

2

Надеюсь, комната для грязи и аквадискотека имеются?

Ответить

Вячовски

Дорогой
0

О, прикольно, у меня не неубранная студия, а комната для грязи.

Ответить

Мужской пёс_анон

0

Русских опять нагнули

Ответить

Белорусский Артем

Мужской
2

А что насчёт других народов России?

Ответить

Собачий Кайф

1

Пиздец, я бы тоже хотел себе такое строить. Ну а че? Народу похуй, можно хоть вместо жилых домов себе дворцы построить, все так же народу будет похуй

Ответить

Белорусский Артем

Собачий
0

О, это звучит так по быдляцко-постсовковски!

Ответить

Собачий Кайф

Белорусский
0

Согласен, так а хули, если дают строить и лояльность народа максимальная

Ответить

Белорусский

Собачий
1

К этому должна быть нулевая толерантность.

Ответить

Тесный Женя

1

Как же прекрасны стали новостройки Гелинджика после введения льготной ипотеки

Ответить

Промышленный каякер

Тесный
0

Ново огарёво не в Геленджике

Ответить

Тесный Женя

Промышленный
0

Блять, коммент поменять нельзя. Чет я принял эту резиденцию за Геленджик

Ответить

KSA

Тесный
0

Потому что "крымская компания"

Ответить

Bibba La Bibba

1

Мост лечебно-оздоровительный, спортивный

Ответить

Закрытый Абдужаббор

1

Монд Борьбы с Хоррупцией медиа ).

Ответить

Аналитический чувак

1

До закрытия МБХ 3, 2, 1

Ответить

Ярослав Невский

0

Дед с нами надолго, с такими то проектами.

Ответить

Андрей Галицкий

0

РО
СИ
Я

Ответить

Дядя Серёжа

0

Казарма элитная, написано же.

Ответить

Konstantin

0

Дед в Майнкрафт играет

Ответить

Димк

0

Подземный тоннель. Это план побега что ли?

Ответить

Северный фонарь

0

@Arthur Sergeev плати налоги

Ответить

Николай Божен

0

Новость раз: 
Выделили 30 лярдов на "Санитарный щит"

Новость два:
Путин строит хату на 20-50 лярдов

ХМ ХМ ХМ

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