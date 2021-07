{"items":[{"comment_id":5956306,"subsite_id":214346,"user_id":390594,"type":"comment_add","id":5956306,"hash":"872dde3742cfec3a9edaa62a7fccb726","date":1626772908,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956306","text":"\u041d\u0435\u0442, \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a :)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390594,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390594-nikita-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f42645f-2b49-519c-ad91-dc13b2851792\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956307,"subsite_id":214346,"user_id":28871,"type":"comment_add","id":5956307,"hash":"537775d9dcc9baa92f74b8adfd46eb4d","date":1626772915,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956307","text":"\u044d\u0442\u0438\u0445 \u0443\u0447\u0435\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0430\u0442\u044c \u0430\u043d\u0430\u0444\u0435\u043c\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":28871,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/28871-wmhy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/394069f7-9aa1-5de8-4b68-c16f134cbfd4\/","name":"wmhy","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956308,"subsite_id":245417,"user_id":165271,"type":"comment_add","id":5956308,"hash":"3c08be1e5c33df7a8b93119b99e9c604","date":1626772931,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/411912-18-letnyaya-moskvichka-sbila-troih-detey-dvoe-pogibli-ona-pod-domashnim-arestom-no-ee-trebuyut-otpravit-v-sizo-glavnoe?comment=5956308","text":"\u0432 \u0442\u043e\u043c \u0442\u043e \u0438 \u0434\u0435\u043b\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0442)

\u041f\u0440\u043e\u0448\u0443 \u0438\u0437\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 vision zero

\u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0432 \u0428\u0432\u0435\u0446\u0438\u0438 \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u043b\u0438 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441 7 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0435\u0439 \u043d\u0430 100\u043a \u043a 2.5 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438 \u043d\u0430 100\u043a.

\u0415\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0430, \u0433\u0434\u0435 \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434 \u043f\u043e\u0433\u0438\u0431\u043b\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 0 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0445\u043e\u0442\u044f \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0446\u0438\u0444\u0440\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u043a\u0443\u0434\u0430 \u0432\u044b\u0448\u0435.



\u0418 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430 \u043e \"\u043f\u0435\u0440\u0435\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438\" \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f. \u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0443\u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u041f\u0414\u0414.



\u041e\u0441\u043d\u043e\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0441\u044b\u043b \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 - \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u044c \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442 \u0432 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d, \u043f\u0440\u043e\u0435\u0445\u0430\u043b \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439), \u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0442\u044c \u0438\u0445. \u0418 \u044d\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u044d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442. \u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0438\u043b\u0438 \u0438\u043d\u043e\u043c \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d \u043f\u043e \u0442\u043e\u043f\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c \u0415\u0432\u0440\u043e\u043f\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":165271,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/165271-dmitriy-korablev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d46e0928-66e6-bdc1-6624-fd0dd03da2d8\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041a\u043e\u0440\u0430\u0431\u043b\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":411912,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/analysis\/411912-18-letnyaya-moskvichka-sbila-troih-detey-dvoe-pogibli-ona-pod-domashnim-arestom-no-ee-trebuyut-otpravit-v-sizo-glavnoe","title":"18-\u043b\u0435\u0442\u043d\u044f\u044f \u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0438\u0447\u043a\u0430 \u0441\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0442\u0440\u043e\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439, \u0434\u0432\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0433\u0438\u0431\u043b\u0438. \u041e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u0434 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u043c \u0430\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c, \u043d\u043e \u0435\u0451 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u044e\u0442 \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0421\u0418\u0417\u041e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956311,"subsite_id":245416,"user_id":132423,"type":"comment_add","id":5956311,"hash":"8cf59069ab7960e695a6e1a4e6b2da2c","date":1626772958,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956311","text":"\u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u044c \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0442 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u043a\u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u043b\u0430\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0446\u0430\u0440\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":132423,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/132423-automatique","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6cc170aa-0a14-5a4c-9d16-2982923631e0\/","name":"Automatique","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956312,"subsite_id":214346,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":5956312,"hash":"91720fa24111fdc0187c2a1b9576323d","date":1626772960,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956312","text":"\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044f\u044f \u0432\u043e\u043b\u044f \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0430.

\u041f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c __________________","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956314,"subsite_id":245416,"user_id":250265,"type":"comment_add","id":5956314,"hash":"53ea03c507242b5f0beb93d9dbc1de12","date":1626772967,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956314","text":"\u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044e \u0432\u0435\u0434\u043e\u043c\u0441\u0442\u0432","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":250265,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/250265-true-ibegginer","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d850675c-4ddb-3c93-13b5-388406e842da\/","name":"true iBegginer","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956315,"subsite_id":245416,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5956315,"hash":"7970427bcd9aa2c7ea145ef3eca87be4","date":1626772968,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956315","text":"\u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956316,"subsite_id":214346,"user_id":17822,"type":"comment_add","id":5956316,"hash":"cbcd63a2e0a3dc063d9684e533d97195","date":1626772978,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956316","text":"\u0422\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u041f\u0438\u0442\u0435\u0440\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u0447\u0443\u0442\u044c \u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435 2 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e, \u0434\u043b\u044f \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0412 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435 \u0432 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0435 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":17822,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/17822-aleksey-prilovskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fdacf066-f25f-b60f-9e60-9fee21d2bde8\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956317,"subsite_id":245416,"user_id":37547,"type":"comment_add","id":5956317,"hash":"620d08446f59759547b9e18957cbf8f4","date":1626772979,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956317","text":"\u0417\u0440\u044f \u0442\u044b \u0435\u0433\u043e \u043d\u0435\u0434\u043e\u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0432\u0430\u0435\u0448\u044c. \u041e\u043d \u0432\u0441\u044e \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c \u0445\u0443\u044e \u0432\u0435\u0440\u0442\u0438\u0442, \u0430 \u0442\u044b \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0434\u0443\u0440\u0430\u0447\u043e\u043a \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0442\u043e. \u042d\u0442\u043e \u0445\u0438\u0442\u0440\u044b\u0439 \u0443\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0434\u0435\u0434, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u043e \u043e\u0441\u043e\u0437\u043d\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u0438\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u043e\u0431\u0440\u044b\u043c \u0434\u0443\u0440\u0430\u0447\u043a\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":37547,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/37547-innokentiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca2e3fa2-8a15-20e1-04cc-8de6ca5b543d\/","name":"\u0418\u043d\u043d\u043e\u043a\u0435\u043d\u0442\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956318,"subsite_id":214346,"user_id":163055,"type":"comment_add","id":5956318,"hash":"856e152db2716463be017f0e34b5c991","date":1626772982,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956318","text":"\u043d\u0443 \u0434\u0435\u043b\u043e \u043d\u0435 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e\u0435\u043b, \u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435-\u0442\u043e \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441 \u0441\u043c\u0435\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438\u0432\u0438\u0434\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0443 \u043c\u0435\u0436\u0432\u0438\u0434\u043e\u0432\u0443\u044e.

\u042d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b - \u0442\u043e\u043d\u043a\u043e \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0448\u0442\u0443\u043a\u0430, \u0438 \u043c\u044b \u0438\u0445 \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u0432\u0430\u0440\u0432\u0430\u0440\u0441\u043a\u0438 \u0434\u0435\u0441\u0442\u0430\u0431\u0438\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":163055,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/163055-pa-chu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4abd7ad9-9af3-b693-4c7f-a814411c2766\/","name":"Pa Chu","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956319,"subsite_id":245416,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":5956319,"hash":"8ed305f2fecd79ad11c13c2bbc9407da","date":1626773003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956319","text":"\u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043e\u0442 \u0430\u043b\u0438\u043d\u044b \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956320,"subsite_id":214346,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5956320,"hash":"36a6e6329fae766c4515c511e7736cca","date":1626773010,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956320","text":"\u0412\u043a\u043b\u0430\u0434 \u043f\u0443\u0431\u0433","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956321,"subsite_id":245416,"user_id":392130,"type":"comment_add","id":5956321,"hash":"78f0805c3e510ea6191c262f9e3523f5","date":1626773019,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956321","text":"\u041d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u0431\u043e\u0442\u0435\u043a\u0441 \u0435\u0449\u0451 \u0440\u0430\u0437\u043e\u043a \u0432\u043a\u043e\u043b\u0438\u0442 \u0438 \u043a\u0430\u043a 20\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u0432\u044b\u0433\u043b\u044f\u0434\u0435\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0435 \u0448\u0435\u0432\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/392130-gidevan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f00d5edd-0b80-5c2f-8ba0-4575db8d5475\/","name":"Gidevan","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956324,"subsite_id":214346,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":5956324,"hash":"4d0728e5c875317af931fcbbc8148d10","date":1626773039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956324","text":"__\u0440\u043e\u0431\u0430\u0442__","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-r-o-b-a-t","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"\u0420 \u041e \u0411 \u0410 \u0422","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956325,"subsite_id":246497,"user_id":8657,"type":"comment_add","id":5956325,"hash":"e7801fe5f233f001da81f4d3ac51742d","date":1626773039,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/412450?comment=5956325","text":"\u041d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8657,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8657-stanley-h-tweedle","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f049908a-f3a9-289a-d5b7-a76aa2f150ec\/","name":"Stanley H. Tweedle","isVerified":false},"content":{"id":412450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/412450","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956327,"subsite_id":214346,"user_id":364866,"type":"comment_add","id":5956327,"hash":"2d1aa0d9de79a55f4d46b6d234089ba2","date":1626773069,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy?comment=5956327","text":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044e, \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043e\u0442\u0435\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441, \u043d\u0438\u043a\u0442\u043e \u0432 \u0437\u0434\u0440\u0430\u0432\u043e\u043c \u0443\u043c\u0435 \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430\u0435\u0442. \u0421\u043f\u043e\u0440\u044b \u0438\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043b\u0438 \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0439, \u0438\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u0441\u043e\u0432\u043f\u0430\u043b\u043e.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":364866,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/364866-tovarishch-kolbasnyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e8070219-56c6-5c61-b466-84cc232224b0\/","name":"\u0422\u043e\u0432\u0430\u0440\u0438\u0449 \u041a\u043e\u043b\u0431\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":412748,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/412748-issledovanie-dikie-svini-sozdayut-bolshe-parnikovyh-vybrosov-chem-million-avtomobiley-oni-vysvobozhdayut-co2-iz-pochvy","title":"\u0418\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435: \u0414\u0438\u043a\u0438\u0435 \u0441\u0432\u0438\u043d\u044c\u0438 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u0447\u0435\u043c \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u2014 \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 CO2\u00a0\u0438\u0437 \u043f\u043e\u0447\u0432\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956328,"subsite_id":232504,"user_id":264019,"type":"comment_add","id":5956328,"hash":"d32486e42f3bc2485e3a646571d8c76f","date":1626773070,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/412797?comment=5956328","text":"\u041b\u043e\u043b","media":[{"type":"tweet","value":"\u041d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0412\u0440\u0435\u043c\u044f"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":264019,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/264019-master-oogway","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/06dd48c1-ef56-541e-953e-9fe1435d61d4\/","name":"Master Oogway","isVerified":false},"content":{"id":412797,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/412797","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956329,"subsite_id":245416,"user_id":392130,"type":"comment_add","id":5956329,"hash":"4f1cc62d5d4c9b84118e02afc25654bb","date":1626773072,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956329","text":"\u0410 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0445 \u0438 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435. \u0412\u0441\u0435 \u0432\u0435\u0440\u043d\u043e \u0431\u043e\u044f\u0440\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0445\u0438\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":392130,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/392130-gidevan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f00d5edd-0b80-5c2f-8ba0-4575db8d5475\/","name":"Gidevan","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956330,"subsite_id":232504,"user_id":376629,"type":"comment_add","id":5956330,"hash":"c4cce4a8a6129122debb910160ed178e","date":1626773077,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/412770-govoryat-varlamova-uvezli-v-reanimaciyu-s-razryvom-zhopy?comment=5956330","text":"\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043a\u0430\u043c\u0443\u0448\u0435\u043a \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0435 \u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0442 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445, \u0434\u0430 \u0438 \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":376629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/376629-marinesku","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acf91b3f-f281-5b09-95b9-77b4efc1170d\/","name":"\u041c\u0430\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441\u043a\u0443","isVerified":false},"content":{"id":412770,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/412770-govoryat-varlamova-uvezli-v-reanimaciyu-s-razryvom-zhopy","title":"\u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442 \u0412\u0430\u0440\u043b\u0430\u043c\u043e\u0432\u0430 \u0443\u0432\u0435\u0437\u043b\u0438 \u0432 \u0440\u0435\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441 \u0440\u0430\u0437\u0440\u044b\u0432\u043e\u043c \u0436\u043e\u043f\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":5956331,"subsite_id":245416,"user_id":31711,"type":"comment_add","id":5956331,"hash":"1c0ea693d37612f5fb01957d05b65bb5","date":1626773104,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe?comment=5956331","text":"\u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0435 \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435. \u0441 \u0435\u0433\u043e \u0436 \u043e\u0434\u043e\u0431\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u0441\u0435

\u043a\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0438 \u0440\u0430\u0437\u043c\u043d\u043e\u0436\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043a\u0430\u043a \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31711,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31711-pavel-osadchuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/916f7481-9b70-5848-8a5e-a05af483808f\/","name":"Pavel Osadchuk","isVerified":false},"content":{"id":412764,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/412764-mbh-media-rasskazalo-o-krupnoy-stroyke-na-20-50-milliardov-rubley-ryadom-s-rezidenciey-putina-v-novo-ogarevo-glavnoe","title":"\u00ab\u041c\u0411\u0425 \u043c\u0435\u0434\u0438\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u043e \u043e \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0435 \u043d\u0430 20-50 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u0430\u0440\u0434\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0435\u0439 \u041f\u0443\u0442\u0438\u043d\u0430 \u0432 \u041d\u043e\u0432\u043e-\u041e\u0433\u0430\u0440\u0451\u0432\u043e. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435"},"isAnonymous":false}]}