«МБХ медиа» рассказало о крупной стройке на 20-50 миллиардов рублей рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарёво. Главное Статьи редакции
По данным издания, там строят мост, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы. С резиденцией президента их свяжет подземный тоннель.
Издание «МБХ медиа» выпустило расследование о масштабной стройке рядом с резиденцией Владимира Путина в подмосковном Ново-Огарёво. По данным журналистов, примерная стоимость всех объектов — 20-50 миллиардов рублей. TJ выбрал главное из расследования:
- Объекты возводят на участке земли площадью 107 тысяч м²;
Собственник земель — «Российская Федерация», весной 2020 года землю передали в пользование Федеральной службы охраны с категорией «обеспечения безопасности и обороны» или «для федеральных нужд»;
- Рядом с резиденцией Путина, через реку, находится поле. Весной 2020 года его участок в 8,7 гектара — напротив пристани ФСО — отмежевали по заказу спецслужбы;
- К лету 2021 года через реку на поле построили мост. На одной стороне пока ничего нет, там появились площадки под строительство;
- В строительстве моста участвует крымская компания «МС-Групп»;
- С другой стороны мост выходит на берег Москвы-реки между двумя холмами, на правом — действующая резиденция Путина и возведённый к 2019 году Дом приёмов с гостиницей и спортивным залом.
- На левом — крупная стройка. По данным издания, уже закончилось строительство гостевого дома площадью около четырёх тысяч квадратных метров;
- По словам строителей, там также возводят ледовую площадку площадью около 30 тысяч квадратных метров без учёта подземных этажей, четырёхэтажный гостевой комплекс площадью около 10 тысяч квадратных метров и лечебно-оздоровительный комплекс площадью более 16 тысяч квадратных метров;
- Один из инженеров утверждает, что связать оба холма должен подземный тоннель;
Незначительный шар
Как узнать деда: в ледовую арену будет вести подземный тоннель
Серьезный чувак
у деда наверняка и подземный тоннель в Крым есть
Российский гиперлуп или пешком?)
Уютный паркур
Могла бы быть красивая конспирологическая теория - тоннель под мостом
о боже какой мушчина
я хочу от тебя дачу
А мост, чтобы оппозиционеров там убивать?
Ну, может, проходил человек в школе "Мёртвые души", вот и засели у него в голове думы Манилова. Только у того они были несбыточные, утопические, а у этого есть все шансы воплотить их в жизнь и проверить, выдержала ли классика испытание временем:
Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. При этом глаза его делались чрезвычайно сладкими и лицо принимало самое довольное выражение; впрочем, все эти прожекты так и оканчивались только одними словами
Вынужденный бас
Зря ты его недооцениваешь. Он всю страну на своем хую вертит, а ты думаешь что он дурачок какой то. Это хитрый ушлый дед, который прекрасно осознает что он делает и прикидывается добрым дурачком.
Успешный ГОСТ
алиночку выбросят на мороз ради новой клуши в день номер 1
Новая власть обеспечит неприкосновенность, и будут пользоваться благами царя даже после смерти
Успешный ГОСТ
ему поможет только китайская технология клонирования
Как будто сам Пыня решает какой дворец строить. Вокруг него полно родственничков и чинушей готовых выслужится перед ним
Ты все еще сомневаешься, что мистер путин не будет самым старым человеком на земле? Думаю лет 120-130 проживет (офк двойником, но выдадут за чистую монету)
Промышленный каякер
Помрет к 80-85
Да еще и президентом ХАХАХАХАХАХ
Не дают деду простого пенсионерского счастья - дачу построить.
Окопался окончательно, совсем никуда из дома выходить не хочет
А ты думаешь авторы расследования получали разрешение на полет и съемку?
Да это же просто апарт-отель. То, что в 20 метрах от него официальная резиденция Путина - чистая случайность. Всё возможно. Ежедневно случаются вещи, вероятность которых значительно ниже, чем этого. Какой мизерный шанс был на то, чтобы зародилась жизнь. И тем не менее она зародилась.
Вынужденный бас
Ни мне ни моим родственникам это не принадлежит и никогда не принадлежало! ©
Зачем такие размеры? Там же гостит один Путин да пара гостей лол
Японский холод
Что-то тоже не пойму. Может это ФСО для себя чисто ведомственную делает?
20-50 миллиардов рублей
Чёт мало.
Почему мало? Да на 10 миллионов можно крутую дачу построить. За 20-50 миллиардов прям вообще можно отгрохать огого.
каталог замков в Европе:
* Старинный замок на берегу озера, Оссуччо, Италия
6 000 000 €
* Замок в Каваллирио, Италия
750 000 €
* Замок в Ле Брок, Лазурный Берег, Франция
5 950 000 €
Замок в Ломбардии, Италия
750 000 €
Домашний Артем
Подели на количество людей в стране и окажется, что ты сам скинулся на дачу не так уж и много...
Так это без учета отделки, скорей всего. В отделку можно и 500 миллиардов угрохать.
30 000 кв.м.? Можно мне хотя бы комнатку угловую, можно без окон?
Пиздец, я бы тоже хотел себе такое строить. Ну а че? Народу похуй, можно хоть вместо жилых домов себе дворцы построить, все так же народу будет похуй
Белорусский Артем
О, это звучит так по быдляцко-постсовковски!
Согласен, так а хули, если дают строить и лояльность народа максимальная
Промышленный каякер
Ново огарёво не в Геленджике
Тесный Женя
Блять, коммент поменять нельзя. Чет я принял эту резиденцию за Геленджик
Новость раз:
Выделили 30 лярдов на "Санитарный щит"
Новость два:
Путин строит хату на 20-50 лярдов
ХМ ХМ ХМ