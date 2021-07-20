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Новости
yannlll

Руководство ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции. Дома у начальника нашли позолоченный унитаз Статьи редакции

Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия.

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Ванная комната в доме начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова

На Ставрополье задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, двух его подчинённых и четверых гражданских лиц. По данным следователей, они руководили преступной группой и совершали коррупционные и должностные преступления, сообщил СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Сафонов и другие фигуранты выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. За это они получили взятку в 19 миллионов рублей. Также участники группы «занимались продажей красивых автономеров».

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов

До официального подтверждения СК о задержании Сафонова написал депутат Александр Хинштейн. По словам парламентария, по подозрению в участии в преступной группе МВД и Росгвардия задержали более 35 сотрудников ГИБДД.

В ходе расследования провели более 80 обысков, изъяли «крупные суммы наличных денежных средств», автомобили, пишет СК.

Кадры оперативной съемки в доме Сафонова  Видео СК

Хинштейн опубликовал фотографии из дома начальника ГИБДД. Часть снимков сделана в ванной комнате — на них видны отделанные золотом раковина и унитаз.

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн

Следствие планирует арестовать Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы: экс-начальника местного отдела ГИБДД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских, имена которых не называются.

Алексей Сафонов — полковник полиции. Его назначили главой управления ГИБДД по Ставропольскому краю в конце 2012 года.

Сафонов публично осуждает взяточников и коррупционеров: 

«К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением [взятки] и получают соответствующее денежное вознаграждение», — говорил во время выступления весной 2021 года начальник управления ГИБДД Ставропольского края.

#новости #регионы #гибдд #коррупция

60 60 комментариев
27
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60 комментариев
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Le Petit Train Jaune

29

У человека не хватило денег на золотой унитаз, и он должен был прозябать в полуроскоши с позолоченным

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Random Leo

Le
7

Это не позолота, а краска, стоит тыщ 100 набор унитаз + раковина. Когда ездил по строительным искал себе сантехнику и увидел такое — смеялся кто такле купит, причём качеством ниже grohe.

Ответить

социальныирудимент

Random
12

 кто такле купит

армяне, россияне, казахи

Ответить

AttentiveMilk

социаль…
1

Трубы наверное охуенно менять

Ответить

социальныирудиме

Attenti…
13

они просто покупают новый дом

Ответить

Olegio Dr

социаль…
0

Дайте два !

Ответить

Madao

социаль…
0

Цыган забыл. 

Ответить

Мужской пёс_анон

Random
4

Колхозники на высоких должностях в очередях за такими стоят

Ответить

социальныирудимент

Le
7

Путин был в ярости когда узнал, что... полковники полиции не могут позволить себе достойную сантехнику.

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Мистер Андерсон

20

Опять Хинштейн с показательной поркой в новостях. Какое, бля, совпадение.

Ответить

Мистер Андерсон

Мистер
19

Надеюсь, доживу до дня, когда придут за ним и покажут его унитазы

Ответить

Уютный паркур

Мистер
6

Там личная синагога

Ответить

Dmitry R.

Мистер
0

все его унитазы скорее всего уже давно за границей.

Ответить

Летний пёс_анон

11

Откуда у них тяга ко всей этой пошлости?

Ответить

Красивый супер_стар

Летний
11

Колхозный шик. Был бы умным - не попался бы.

Ответить

Успешный ГОСТ

Красивый
0

по любому попался на кой нить мелочи. не захотел по быстрому кому нибудь права оформить или взыскать с дтп в свою пользу по знакомству

Ответить

Белорусский Артем

Летний
2

Потому что попали из грязи в князи

Ответить

Трагический спрей

Летний
1

деревня потому что

Ответить

IO

9

То есть у чувака был честный дом, две новых BMW и огромная территория, а налоговая в этот момент дрочила в ладошку?

Ответить

Советский единорожек88

IO
5

Мне кажется, ты не понимаешь, как выстроена иерархия внутренних ведомств в России)

Налоговая инспекция - это как ветхая сталинка-малосемейка на окраине города без воды и отопления, а ГИБДД это один из элитных коттеджей на Рублёво-Успенском шоссе)

Ответить

Dmitry Yashin

IO
0

Где там огромная территория? Да и дом снаружи не слишком выдающийся.

Ответить

Smaug The Terrible

9

Только лишь позолоченный унитаз. Нищеброд

Ответить

Успешный ГОСТ

Smaug
0

ну, этот унитаз без хозяина не останется . следите за руками как грится

Ответить

Валентин Истомин

6

а еще в Ставрополе есть участок земли, который в кадастровой карте (вроде) никак не обозначается, но если к нему подойти с леса, то там по периметру сторожевые собаки (штук 20), охраняют небольшую Виллу с бассейном 
оч интересно, что за меценат там живет?))))

Ответить

Игорь Голованов

Валентин
3

Хинштейн?

Ответить

Физический Кирилл

6
Ответить

Советский единорожек88

4

Это же просто идеальный пример для разъяснения фразеологизма «Жадность фраера сгубила»
Срочно в учебники)

Ответить

Успешный ГОСТ

4

вор в законе

Ответить

Andy

2

Эти долбоёбы даже не скрывают, видят что их хозяева из кремля тоже не скрывают ничего и открытую тратят больше чем задекларированно, похоже думают что и им значит можно всё.

Ответить

Трагический спрей

Andy
3

а им нельзя все?

Ответить

Andy

Трагический
0

А им нельзя прямо так в открытую работать.

Ответить

Р О Б А Т

1

П - приоритеты

Ответить

eduard/kolominov

1

Реально иногда кажется, что когда нужно убрать какого-то чинушу или мента за взятку. Для этого есть специальные дома/квартиры все в золоте и лепнине которые им потом приписывают... ну поверить в то, что это реально может нравится человеку в здравом уме довольно сложно

Ответить

Super 72

eduard/kolominov
2

Вы недооцениваете убожество вкуса этих чинуш. 

Ответить

eduard/kolominov

Super
0

Неужели он настолько туп, что не смог предположить, что к нему могут прийти с обыском и такой дом только усугубит его положение... с другой стороны если он действительно такой тупой олень, то как он смог столько украсть?

Ответить

Трагический

eduard…
0

он не туп, и прекрасно знал что за ним не придут, потому что он барин

но он не барин, он просто жопа в кресле и ниже сидят голодные волки которую жопу и подвинули чтобы на ее место сесть

Ответить

Yufers

eduard/kolominov
2

Ключевая ошибка в твоем рассуждении - это равнять подобных персонажей со здравыми людьми. Это как те замечательные истории, когда какой нибудь алкаш-наркоман выигрывает в лотерею миллионы баксов и просто просирает бабки на бухлишко, вещества и вечеринки за 6 месяцев. Тут то же самое. Ну и да. Это такая стандартная политтехнология, когда к очередным важным выборам начинается очередной чиновнико-пад, для изображения бурной деятельности. 

Ответить

Dmitry R.

1

а на цыгана вроде не похож🤔

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
1

кубаноид же

Ответить

Рпош Ашршщ

1

По-моему пора официально вводить классификацию болезни под названием "Вензеля головного мозга"

Ответить

Ranae Est

1

и хоть бы кто построил себе в качестве поместья какой-нибудь город из homm3.

Ответить

Александр Горелик

0

гибдд обосралось

Ответить

Серьезный чувак

0

Если сесть на унитаз горячей жопой, он расплавится?

Ответить

Argumenta Ambigua

Серьезный
0

наоборот, будет хорошо отводить высокую температуру, но этому индивиду надеюсь не поможет

Ответить

Антигравитационный торт

0

Во всех остальных областях, то же самое

Ответить

alexferman

0

ГИБДД ненужно

Ответить

Джон Кроули

0

Цыганщина какая-то 

Ответить

johny64 XZ

0

Сраный дворянин

Ответить

Александр Федорович

0

Моргенштерн?

Ответить

Голый месяц

Александр
0

Это тут к чему?

Ответить

Соколов Андрей

0

Типичный интерьер кубаноеда

Ответить

Zakhar Zakharov

0

хинштейн завидует или что?

Ответить

Нижний интернет

0

ВсЕ КаК у ЛюДеЙ

Ответить

Виктор Фомин

0

Да что же у них всех гештальт на золотом унитазе, ну

Ответить

Kir Kirsky

0

Мне всегда было интересно, такое случается когда перешёл кому-то дорогу, или просто ищут кого пустить под нож ради места/пиара.
А, ну да, обои

Ответить

Екатерина Волова

0

Какое же убожество. Ну построй ты себе современный дом со вкусом, а не это золотое говно.
Хотя чего ожидать от ГИБДД?!

Ответить

Andrey Pushkarev

0

Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия

Не может быть! Происки американцев и попытка очернить святого человека

Ответить

Ilya Grigöryev

0

о, съемки виллы, фотки толчка. работу у навального отняли

Ответить

Владислав Косинов

0

Интересно даже стало, как выбираются жертвы таких вот пиар-разоблачений? Тянут жребий иль банальный рандом. Предупреждают ли заранее и заботятся ли о семье "героя-мученика".

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Специфический татарин

0

Ну. Все. На море можно спокойно ехать, пока у них там такой кипишь

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