Руководство ГИБДД Ставропольского края задержали по подозрению в коррупции. Дома у начальника нашли позолоченный унитаз Статьи редакции
Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия.
На Ставрополье задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, двух его подчинённых и четверых гражданских лиц. По данным следователей, они руководили преступной группой и совершали коррупционные и должностные преступления, сообщил СК.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Сафонов и другие фигуранты выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. За это они получили взятку в 19 миллионов рублей. Также участники группы «занимались продажей красивых автономеров».
До официального подтверждения СК о задержании Сафонова написал депутат Александр Хинштейн. По словам парламентария, по подозрению в участии в преступной группе МВД и Росгвардия задержали более 35 сотрудников ГИБДД.
В ходе расследования провели более 80 обысков, изъяли «крупные суммы наличных денежных средств», автомобили, пишет СК.
Хинштейн опубликовал фотографии из дома начальника ГИБДД. Часть снимков сделана в ванной комнате — на них видны отделанные золотом раковина и унитаз.
Следствие планирует арестовать Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы: экс-начальника местного отдела ГИБДД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских, имена которых не называются.
Алексей Сафонов — полковник полиции. Его назначили главой управления ГИБДД по Ставропольскому краю в конце 2012 года.
«К сожалению, не все сотрудники Госавтоинспекции могут устоять перед предложением [взятки] и получают соответствующее денежное вознаграждение», — говорил во время выступления весной 2021 года начальник управления ГИБДД Ставропольского края.
У человека не хватило денег на золотой унитаз, и он должен был прозябать в полуроскоши с позолоченным
Это не позолота, а краска, стоит тыщ 100 набор унитаз + раковина. Когда ездил по строительным искал себе сантехнику и увидел такое — смеялся кто такле купит, причём качеством ниже grohe.
кто такле купит
армяне, россияне, казахи
Трубы наверное охуенно менять
Путин был в ярости когда узнал, что... полковники полиции не могут позволить себе достойную сантехнику.
Опять Хинштейн с показательной поркой в новостях. Какое, бля, совпадение.
Надеюсь, доживу до дня, когда придут за ним и покажут его унитазы
Красивый супер_стар
Колхозный шик. Был бы умным - не попался бы.
Успешный ГОСТ
по любому попался на кой нить мелочи. не захотел по быстрому кому нибудь права оформить или взыскать с дтп в свою пользу по знакомству
То есть у чувака был честный дом, две новых BMW и огромная территория, а налоговая в этот момент дрочила в ладошку?
Советский единорожек88
Мне кажется, ты не понимаешь, как выстроена иерархия внутренних ведомств в России)
Налоговая инспекция - это как ветхая сталинка-малосемейка на окраине города без воды и отопления, а ГИБДД это один из элитных коттеджей на Рублёво-Успенском шоссе)
Только лишь позолоченный унитаз. Нищеброд
Успешный ГОСТ
ну, этот унитаз без хозяина не останется . следите за руками как грится
а еще в Ставрополе есть участок земли, который в кадастровой карте (вроде) никак не обозначается, но если к нему подойти с леса, то там по периметру сторожевые собаки (штук 20), охраняют небольшую Виллу с бассейном
оч интересно, что за меценат там живет?))))
Эти долбоёбы даже не скрывают, видят что их хозяева из кремля тоже не скрывают ничего и открытую тратят больше чем задекларированно, похоже думают что и им значит можно всё.
Трагический спрей
а им нельзя все?
Реально иногда кажется, что когда нужно убрать какого-то чинушу или мента за взятку. Для этого есть специальные дома/квартиры все в золоте и лепнине которые им потом приписывают... ну поверить в то, что это реально может нравится человеку в здравом уме довольно сложно
Вы недооцениваете убожество вкуса этих чинуш.
Неужели он настолько туп, что не смог предположить, что к нему могут прийти с обыском и такой дом только усугубит его положение... с другой стороны если он действительно такой тупой олень, то как он смог столько украсть?
Трагический
он не туп, и прекрасно знал что за ним не придут, потому что он барин
но он не барин, он просто жопа в кресле и ниже сидят голодные волки которую жопу и подвинули чтобы на ее место сесть
Ключевая ошибка в твоем рассуждении - это равнять подобных персонажей со здравыми людьми. Это как те замечательные истории, когда какой нибудь алкаш-наркоман выигрывает в лотерею миллионы баксов и просто просирает бабки на бухлишко, вещества и вечеринки за 6 месяцев. Тут то же самое. Ну и да. Это такая стандартная политтехнология, когда к очередным важным выборам начинается очередной чиновнико-пад, для изображения бурной деятельности.
а на цыгана вроде не похож🤔
По-моему пора официально вводить классификацию болезни под названием "Вензеля головного мозга"
наоборот, будет хорошо отводить высокую температуру, но этому индивиду надеюсь не поможет
Моргенштерн?
Мне всегда было интересно, такое случается когда перешёл кому-то дорогу, или просто ищут кого пустить под нож ради места/пиара.
А, ну да, обои
Какое же убожество. Ну построй ты себе современный дом со вкусом, а не это золотое говно.
Хотя чего ожидать от ГИБДД?!
Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия
Не может быть! Происки американцев и попытка очернить святого человека
Интересно даже стало, как выбираются жертвы таких вот пиар-разоблачений? Тянут жребий иль банальный рандом. Предупреждают ли заранее и заботятся ли о семье "героя-мученика".