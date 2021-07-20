Следствие считает, что сотрудники организовали преступное сообщество, брали взятки и превышали полномочия.

2659 просмотров Слушать

Ванная комната в доме начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова

На Ставрополье задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, двух его подчинённых и четверых гражданских лиц. По данным следователей, они руководили преступной группой и совершали коррупционные и должностные преступления, сообщил СК.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о получении взятки организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, Сафонов и другие фигуранты выдавали незаконные пропуска на перевозки зерновых культур и инертных грузов на территории Ставропольского края. За это они получили взятку в 19 миллионов рублей. Также участники группы «занимались продажей красивых автономеров».

Начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов

До официального подтверждения СК о задержании Сафонова написал депутат Александр Хинштейн. По словам парламентария, по подозрению в участии в преступной группе МВД и Росгвардия задержали более 35 сотрудников ГИБДД.

В ходе расследования провели более 80 обысков, изъяли «крупные суммы наличных денежных средств», автомобили, пишет СК.

Кадры оперативной съемки в доме Сафонова Видео СК

Хинштейн опубликовал фотографии из дома начальника ГИБДД. Часть снимков сделана в ванной комнате — на них видны отделанные золотом раковина и унитаз.

Следствие планирует арестовать Сафонова и шестерых участников возглавляемой им группы: экс-начальника местного отдела ГИБДД Александра Аржанухина, инспектора ГИБДД Виталия Мельчикова и четверых гражданских, имена которых не называются.

Алексей Сафонов — полковник полиции. Его назначили главой управления ГИБДД по Ставропольскому краю в конце 2012 года.

Сафонов публично осуждает взяточников и коррупционеров: