Директор больницы в Якутии распорядилась вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров Статьи редакции
По 500 рублей — с врачей, по 300 — с медсестёр.
Исполняющая обязанности гендиректора Республиканской больницы № 1 в Якутии Валентина Саввина распорядилась вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат работников больницы средства на тушение пожаров в регионе. Приказ «об оказании помощи в тушении лесных пожаров», подписанный Саввиной, опубликовал в фейсбуке политолог Илья Паймушкин.
Согласно тексту распоряжения, «учитывая пожелания работников»рекомендуется удержать такие суммы:
- по 500 рублей с врачей;
- по 300 рублей со среднего и младшего медперсонала;
- по 150 рублей с остальных работников.
«Желающие могут перечислить большую сумму», — уточняется в распоряжении.
Средства должны перечислить на счета муниципального района «Горный улус».
В Якутии бушуют масштабные природные пожары — горит 1,5 миллиона гектаров леса. В дыму более 50 населённых пунктов, спасатели насчитывают почти 200 очагов возгораний. Огонь уничтожает леса, животных и птиц, включая краснокнижных.
главный врач
врач
по 500 рублей с врачей
Главврач один, сколько с него возмешь?
А работников много
Ну вообще за такое самоуправство надо сажать лет бы на 5 дабы другим неповадно было.
да, врачей, которые решат, что они дохуя умные, и не отстегнут в общак
Добровольная принудиловка
Добро пожаловать в СССР
Врачи: "А схуяли мы представители групп "Лес" и МЧС?"
Здорова Вадим
я не Вадим, я Сергей Кужугетович
upd: у меня мозг бекапнулся до нулевых, где Шойгу еще министр чрезвычайных ситуаций
ну охуеть, а налоги их на что идут? нахуй главврача такого, пусть всю свою зп сама отдаёт мразь
тут надо бы узнать мнение работников. может быть реально работники сами это предложили, потому что в якутии сейчас абсолютно все хотят остановить пожар.
раз правительство не работает, то обычные люди идут добровольцами, а многие отправляют мат.помощь.
Министр МЧС России говорит что всё ок. заебись нахуй. в Москве всё ок. и я рад, что саха идут воевать со стихией сами, не дожидаясь помощи от людей, которые все богатства из республики выкачивают
Распорядилась она, охуеть. Нахуй тогда власти нужны? Пожарные службы? И причем тут медики?
Супре-тупо, по-моему. Сколько там денег наберётся всего? Пару сотен тысяч? На что этого хватит? Пук в лужу. Зато какой негативный инфоповод.
Сами не хотите леса спасать, мы спасем их за вас.
Что с заголовками в последнее время на тж? Почему кликбейтим или теперь это норм?
В статье описана плохая практика, но из заголовка кажется будто это принудиловка. На деле добровольно-принудиловка, что не сильно лучше но иное.
И так много где.
Или такая практика была всегда у вас?
Похуй вообще на людей … 😰 ну как так-то ? А где резервные фонды которых у нас просто до кучи ведь?
Врачи могут и сами перечислять, если посчитают нужным, а так это превышение должностных полномочий и самоуправство.