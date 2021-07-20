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Новости
yannlll

Директор больницы в Якутии распорядилась вычесть из зарплаты медиков деньги на тушение пожаров Статьи редакции

По 500 рублей — с врачей, по 300 — с медсестёр.

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Фото пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана»

Исполняющая обязанности гендиректора Республиканской больницы № 1 в Якутии Валентина Саввина распорядилась вычесть в качестве «добровольной помощи» из зарплат работников больницы средства на тушение пожаров в регионе. Приказ «об оказании помощи в тушении лесных пожаров», подписанный Саввиной, опубликовал в фейсбуке политолог Илья Паймушкин.

Фото распоряжения В.А.Саввиной из фейсбука  Снимок из фейсбука Ильи Паймушкина

Согласно тексту распоряжения, «учитывая пожелания работников»рекомендуется удержать такие суммы:

  • по 500 рублей с врачей;
  • по 300 рублей со среднего и младшего медперсонала;
  • по 150 рублей с остальных работников.

«Желающие могут перечислить большую сумму», — уточняется в распоряжении.

Средства должны перечислить на счета муниципального района «Горный улус».

В Якутии бушуют масштабные природные пожары — горит 1,5 миллиона гектаров леса. В дыму более 50 населённых пунктов, спасатели насчитывают почти 200 очагов возгораний. Огонь уничтожает леса, животных и птиц, включая краснокнижных.

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#якутия #лесныепожары #новости

30 30 комментариев
15
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Экологический турник

20

сколько отстегнут из кармана категории персонала "главный врач"?

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мЕдь

Экологический
13

главный врач

врач

по 500 рублей с врачей

Ответить

Awd Asd

мЕдь
7

150
Вы не понимаете, они другие

Ответить

Экологический турник

мЕдь
1

ой бле, они уже давно чиновники, а не практикующие врачи, в больничках как и везде есть разделение на админку и пролов

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Серьезный чувак

Экологический
6

побойся бога, им детей кормить надо...

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Алекс Купер

Экологический
3

Главврач один, сколько с него возмешь?
А работников много

Ответить

ouxen

Алекс
1

а как же воодушевить личным примером?

Ответить

Al

Экологический
0

Смотрящие не скидываются же, а стригут. 

Ответить

Трансгендолёт

7

Ну вообще за такое самоуправство надо сажать лет бы на 5 дабы другим неповадно было.

Ответить

Bad Mother Fucker

Трансгендолёт
0

да, врачей, которые решат, что они дохуя умные, и не отстегнут в общак

Ответить

Shenmue

5

Добровольная принудиловка

Ответить

Николай Николаевич

Shenmue
6

Добро пожаловать в СССР

Ответить

Shenmue

Николай
0

А при капитализме - иди, но я тебя не отпускал

Ответить

Саша Ринцлер

6

Врачи: "А схуяли мы представители групп "Лес" и МЧС?"

Ответить

Helge Høyde

Саша
0

Здорова Вадим

Ответить

Саша Ринцлер

Helge
1

я не Вадим, я Сергей Кужугетович

upd: у меня мозг бекапнулся до нулевых, где Шойгу еще министр чрезвычайных ситуаций

Ответить

Михаил Зинчук

5

ну охуеть, а налоги их на что идут? нахуй главврача такого, пусть всю свою зп сама отдаёт мразь

Ответить

Zakhar Zakharov

5

тут надо бы узнать мнение работников. может быть реально работники сами это предложили, потому что в якутии сейчас абсолютно все хотят остановить пожар. 
раз правительство не работает, то обычные люди идут добровольцами, а многие отправляют мат.помощь. 
Министр МЧС России говорит что всё ок. заебись нахуй. в Москве всё ок. и я рад, что саха идут воевать со стихией сами, не дожидаясь помощи от людей, которые все богатства из республики выкачивают

Замминистра МЧС России: «Увеличение группировки…
17 июля заместители министра Илья Денисов и Виктор Ничипорчук в ходе рабочей поездки побывали в…
news.ykt.ru
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stikerman

4

Распорядилась она, охуеть. Нахуй тогда власти нужны? Пожарные службы? И причем тут медики?

Ответить

Alexander the Nth

2

Супре-тупо, по-моему. Сколько там денег наберётся всего? Пару сотен тысяч? На что этого хватит? Пук в лужу. Зато какой негативный инфоповод.

Ответить

ouxen

2

САНИТАРЫ ЛЕСА!

Ответить

aliftin

1

Сами не хотите леса спасать, мы спасем их за вас.

Ответить

ouxen

aliftin
0

как в конституции завещано

Ответить

Упадок и Декаданс

0

Что с заголовками в последнее время на тж? Почему кликбейтим или теперь это норм?
В статье описана плохая практика, но из заголовка кажется будто это принудиловка. На деле добровольно-принудиловка, что не сильно лучше но иное. 
И так много где. 
Или такая практика была всегда у вас? 

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Давняя практика. Учителя помнится скидывались на помощь даунбассу

Ответить

Darth Felus

0

А врачи там не хотят напомнить сколько из зарплаты на налоги уходит?

Ответить

Vladimir Chepushtanov

0

Похуй вообще на людей … 😰 ну как так-то ? А где резервные фонды которых у нас просто до кучи ведь?

Ответить

Andrew Muralov

0

В целях оказания материальной помощи кому?
Согласен, тупой вопрос.

Ответить

Mikhail Pukas

0

Врачи могут и сами перечислять, если посчитают нужным, а так это превышение должностных полномочий и самоуправство.

Ответить

Милый хот-дог

0

Все неоднозначно. Такое вполне может быть на добровольной основе. По бухгалтерии проще это провести как удержание и далее перечислить деньги куда надо, чем собирать с каждого наличными и заново заводить на счет. Обратите внимание на этот текст на скрине.

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