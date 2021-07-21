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Новости
Ольга Щербинина

В списке телефонных номеров для слежки через программу Pegasus нашли номера президента Франции и других политиков Статьи редакции

За Макроном могли шпионить спецслужбы Марокко.

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В списке телефонных номеров, выбранных спецслужбами Марокко для потенциального взлома, с 2017 года находится один из номеров Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Monde.

По его информации, также в списке возможных целей были номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 министров страны. При этом неизвестно, были ли эти номера взломаны, отмечает Le Monde.

Представитель Елисейского дворца в ответ на эту информацию сказал: «Если это будет доказано, это явно очень серьёзно».

По информации The Washington Post, через Pegasus следили за 14 главами государств. Кроме Макрона в список вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирака Бархам Салех, король Марокко Мухаммед V, премьер-министра Пакистана Имран Хан и другие.

Как пишет The Guardian, среди целей также были председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.

19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами.

Журналистам удалось подтвердить по меньшей мере 37 случаев взлома смартфонов с помощью Pegasus.

Спецслужбы устроили массовую слежку за…
В прессу попали 50 тысяч номеров, за которыми следили с помощью уязвимостей в смартфонах, компания…
tjournal.ru

#новости #pegasus #шпионаж #спецслужбы

11 11 комментариев
10
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Федеральный микрофон

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У кого есть телефон Путина?

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Р О Б А Т

Федеральный
1

у пескова

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Горячий Наруто

Федеральный
0

Так у него же нет мобильника

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Р О Б А Т

2

вован и лексус потирают потные ладошки

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Al

Р
0

Перевозбудились? Или что-то с сердечками? 

Ответить

Smaug The Terrible

1

Нахуя спецслужбы Марокко следили за президентом Франции?

Ответить

Банковский Макс

0

За Макроном могли шпионить спецслужбы Марокко

Короче, французы пешки арабов

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Растительный Гоша

0

О, ну это залёт!

Ответить

Сладкий мангал

0

- ах, ох, власти стран третьего мира следят с помощью евреев за журналистами, активистами!
- ах, ох, среди целей президенты, политики, ВОЗ
<- Вы здесь
- ах, ох, русские хакеры использовали по евреев!
- срочно изолировать РФ, ввести новые санкции.
- а китайцы вообще плохие, они следили за ВОЗ
- а-та-та им.

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цорiк

0

Стрелочка повернулась?

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eduard/kolominov

–1

Откуда ла монд знает номер макрона? Из справочника водафон? Что за бред

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