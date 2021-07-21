В списке телефонных номеров для слежки через программу Pegasus нашли номера президента Франции и других политиков Статьи редакции
За Макроном могли шпионить спецслужбы Марокко.
В списке телефонных номеров, выбранных спецслужбами Марокко для потенциального взлома, с 2017 года находится один из номеров Эммануэля Макрона. Об этом пишет Le Monde.
По его информации, также в списке возможных целей были номера бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и 14 министров страны. При этом неизвестно, были ли эти номера взломаны, отмечает Le Monde.
Представитель Елисейского дворца в ответ на эту информацию сказал: «Если это будет доказано, это явно очень серьёзно».
По информации The Washington Post, через Pegasus следили за 14 главами государств. Кроме Макрона в список вошли президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Ирака Бархам Салех, король Марокко Мухаммед V, премьер-министра Пакистана Имран Хан и другие.
Как пишет The Guardian, среди целей также были председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус и бывший президент Мексики Фелипе Кальдерон.
19 июля почти два десятка зарубежных СМИ, включая The Washington Post и Guardian, опубликовали совместное расследование, которое провели при поддержке правозащитников Amnesty International. В материале говорилось о шпионской программе Pegasus, которую израильская компания NSO Group продавала властям разных стран для слежки за активистами, расследователями, оппозиционерами и диссидентами.
Журналистам удалось подтвердить по меньшей мере 37 случаев взлома смартфонов с помощью Pegasus.
вован и лексус потирают потные ладошки
- ах, ох, власти стран третьего мира следят с помощью евреев за журналистами, активистами!
- ах, ох, среди целей президенты, политики, ВОЗ
<- Вы здесь
- ах, ох, русские хакеры использовали по евреев!
- срочно изолировать РФ, ввести новые санкции.
- а китайцы вообще плохие, они следили за ВОЗ
- а-та-та им.
Откуда ла монд знает номер макрона? Из справочника водафон? Что за бред