Американский суд приговорил «короля спама» из России к уже отбытому сроку Статьи редакции
Пётр Левашов провёл под стражей 33 месяца.
Федеральный суд штата Коннектикут признал его виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях, сообщает ТАСС.
Прокуратура требовала для Левашова не менее 12 лет тюрьмы. Как отметил судья, при вынесении приговора он учёл то, что россиянин в течение продолжительного времени находится вдали от дома и семьи.
Судья допустил, что мужчину либо депортируют на родину, либо, если он останется в США, на три года поместят под особый надзор.
Адвокат россиянина назвал нереалистичным то, что Левашов когда-либо сможет выплатить 3,5 миллиона долларов в качестве возмещения нанесённого ущерба. Судья заявил, что этот вопрос, вероятно, решат позже. Решение о выплате отложили на 90 дней, до выяснения финансового положения россиянина.
Пётр Левашов — программист из Петербурга. Он известен под ником Petr Severa, который использовал на хакерском форуме Antichat. В США Левашова называют «королём спама».
Его задержали в 2017 году в Испании. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. В сентябре 2019 года он признал себя виновным в нанесении ущерба защищённому компьютеру, сговоре, мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.
Спамеров нужно публично бить палками на центральной площади.
Чё? Член увеличить не получилось или горячие девушки рядом не такие уж и горячие оказались?)
Спамеры это как комары - вроде и вреда он них не много, но как же их хочется убить!