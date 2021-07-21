{"id":765,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e \u0437\u0430\u0431\u043b\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=765&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/261431&hash=6fe61733ef5987a9cc0487c7ee4544d825f182eeba594cd20b80527fb3394b29","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Ольга Щербинина

Американский суд приговорил «короля спама» из России к уже отбытому сроку Статьи редакции

Пётр Левашов провёл под стражей 33 месяца.

13 13 комментариев
1215 просмотров

Федеральный суд штата Коннектикут признал его виновным в мошенничестве и других киберпреступлениях, сообщает ТАСС.

Прокуратура требовала для Левашова не менее 12 лет тюрьмы. Как отметил судья, при вынесении приговора он учёл то, что россиянин в течение продолжительного времени находится вдали от дома и семьи.

Судья допустил, что мужчину либо депортируют на родину, либо, если он останется в США, на три года поместят под особый надзор.

Адвокат россиянина назвал нереалистичным то, что Левашов когда-либо сможет выплатить 3,5 миллиона долларов в качестве возмещения нанесённого ущерба. Судья заявил, что этот вопрос, вероятно, решат позже. Решение о выплате отложили на 90 дней, до выяснения финансового положения россиянина.

Пётр Левашов — программист из Петербурга. Он известен под ником Petr Severa, который использовал на хакерском форуме Antichat. В США Левашова называют «королём спама».

Его задержали в 2017 году в Испании. Американские власти обвиняли Левашова в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. В сентябре 2019 года он признал себя виновным в нанесении ущерба защищённому компьютеру, сговоре, мошенничестве и краже персональных данных при отягчающих обстоятельствах.

#новости #спам

13 13 комментариев
2
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043f\u0430\u043c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 13, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 413153, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Jul 2021 09:12:41 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Модный блик

9

Кароль аськи

Ответить

Al

Модный
4

Граф скайпа

Ответить

Тесный рак

Al
0

лорд твиттера

Ответить

Al

Тесный
1

Скорее в изгнании 

Ответить

Ваша Закладко

Модный
1

в где рисунок из суда?

Ответить

AZP

6

Спамеров нужно публично бить палками на центральной площади.

Ответить

Павел Фролов

AZP
1

Чё? Член увеличить не получилось или горячие девушки рядом не такие уж и горячие оказались?)

Ответить

Иван Прохоров

AZP
0

Но всё-таки не приговаривать к уже отбытому(!) сроку

Ответить

Тесный рак

4

Я бы еще заставил каждый день письменно от руки переписывать весь спам который он рассылал

Ответить

stikerman

Тесный
2

И чтоб как в гп всё отпечатывалсь болью на руке 👀

Ответить

God Damn

4

Antichat ох госпади, олдскулы мои

Ответить

Р О Б А Т

2

спамеров пустить на спам (консервы)

Ответить

Alex A

1

Спамеры это как комары - вроде и вреда он них не много, но как же их хочется убить!

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 13 комментариев
Обсуждаемое
Новости
18-летнюю москвичку, сбившую трёх детей на переходе, вместо домашнего ареста отправили в СИЗО
Меру пресечения изменили спустя несколько дней и на фоне резонанса в обществе.
790
Twitter
⚡️⚡️⚡️ Вадима Елистратова бросила девушка, и ушла к ДРУГОЙ!!!
148
Новости
«МБХ медиа» рассказало о крупной стройке на 20-50 миллиардов рублей рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарёво. Главное
По данным издания, там строят мост, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы. С резиденцией президента их свяжет подземный тоннель.
164
Популярное за три дня
Новости
«МБХ медиа» рассказало о крупной стройке на 20-50 миллиардов рублей рядом с резиденцией Путина в Ново-Огарёво. Главное
По данным издания, там строят мост, лечебно-оздоровительный, спортивный и гостиничный комплексы. С резиденцией президента их свяжет подземный тоннель.
164
Истории
Что на самом деле производил СССР?
Я очень часто слышу от старшего поколения – такую страну про-теряли. Все заводы обанкротились, раньше то у нас все свое было, а сейчас импортное, китайское. Но при этом, тут и там возникают факты, о том, что Советский Союз был крайне несостоятельным в плане промышленности, да конечно оборонка у нас была что надо, с эти спорить глупо, но вот все…
168
Разборы
В закрытом реестре Минздрава — в пять раз больше случаев Covid-19, чем официально. Главное из расследований трёх изданий
Минцифры случайно рассекретило масштабы эпидемии через выдачу QR-кодов, пишут расследователи.
310
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null